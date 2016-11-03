بالفيديو:ضابط في الحرس الوطني بالحد الجنوبي يوجه رسالة مؤثرة بعد عودته من نجران

صحيفة المرصد: نشر النقيب عبدالله بن نايف المقاطي، أحد مقاتلي الحرس الوطني على الحساب الرسمي للوزارة، مقطع فيديو، يروي خلاله قصص بطولية لجنود الوطن المشاركين في مهمة الحد الجنوبي.

وحمل الفيديو عنوان (رسالة مقاتل من الحرس الوطني)، وقال فيه النقيب: بعد مضي عام ونصف العام من المغالبة والنزال مع العدو يقدر الله لنا مغادرة نجران الإباء والصمود.. غادرناها جسدًا، والقلب ما زال يلتفت إلى طلولها؛ فقد طاب ثراها بدماء زكية لرجال من الصعب أن تطوى فعالهم في صفحة النسيان؛ فناصر وعلي وفايز ومنير.. وأسماء أخرى ينتمون لقبائل وأُسر شاركت الملك عبدالعزيز – رحمه الله – شرف التأسيس لهذه الدولة المباركة.

وأضاف المقاطعي: “لسنا وإن أحسابنا شرفت يومًا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائـــلنا، تبني ونفعل مثلما فعلوا”.

وتابع بقوله :”تضحيات مشرفة لأولئك الأفذاذ بعد جهد مُضنٍ من التدريب والتأهيل العسكري، وبعد تعبئة إيمانية، جعلت النفوس تقتحم المخاطر ولا تبالي؛ فالنفوس التواقة للمغانم الباقية لا تبالي بالمغارم الفانية”.

ووجه في ختام رسالته الشكر لخادم الحرمين على شرف المشاركة للذود عن المقدسات، كما شكر سمو الأمير متعب على اصطفائه لهذه المهمة، وقدم الشكر كذلك للشعب العظيم ولكل مسلم أحاطته دعواته الصادقة بالنصر والظفر- حسب قوله- “وهنيئًا للمقاتلين الجدد من جنود الحرس الوطني، ومن قطاعاتنا العسكرية كافة.. سيروا على بركة الله، فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر”.