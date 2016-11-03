  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. سائق توك توك جديد ولكن بشكل مختلف : كل المصريين معاهم فلوس والبلد زي الفل !

3 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص
بالفيديو.. سائق توك توك جديد ولكن بشكل مختلف : كل المصريين معاهم فلوس والبلد زي الفل !
  • 142
  • 2
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:على غرار سائق التوك توك صاحب مقطع الفيديو الذي عرضه الإعلامي المصري عمرو الليثي ووجه رسالة شديدة اللهجة، عرض الإعلامي المصري أحمد موسى رأي أحد سائقي التوك توك في أزمات مصر ولكنه أكد أن مصر ليس بها أزمات.

وقال خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، : «والله العظيم ما فيه أزمات في مصر بلدنا بخير امبارح الميه اتعكرت قالوا السيسي اللي عكرها ربنا مبارك في كل حاجة بس نتقي ربنا مع بعضنا إحنا اللي بنعمل الأزمة بس بأمانة الكلام ده ما يتشال».



تعليقات ( 2 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    بقايا مشاعر

    حلو بس كان غيرو شويه عشان تنبلع يعني مثلا سواق باص او بياع فواكه كله توك تك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    بحبك يحمار (( من هذا طربهم فتوقع كل شي )))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم