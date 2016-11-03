بالفيديو.. سائق توك توك جديد ولكن بشكل مختلف : كل المصريين معاهم فلوس والبلد زي الفل !

صحيفة المرصد:على غرار سائق التوك توك صاحب مقطع الفيديو الذي عرضه الإعلامي المصري عمرو الليثي ووجه رسالة شديدة اللهجة، عرض الإعلامي المصري أحمد موسى رأي أحد سائقي التوك توك في أزمات مصر ولكنه أكد أن مصر ليس بها أزمات.

وقال خلال برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، : «والله العظيم ما فيه أزمات في مصر بلدنا بخير امبارح الميه اتعكرت قالوا السيسي اللي عكرها ربنا مبارك في كل حاجة بس نتقي ربنا مع بعضنا إحنا اللي بنعمل الأزمة بس بأمانة الكلام ده ما يتشال».