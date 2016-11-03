• القادسية (يسرح) مدربه!
• والاتفاق (ينهي) علاقته بـ (بالقاسم)!
• رغم انتصاره على الهلال والنصر!
• انتهت الجولة الـ 7!
• ومعها طار 7 مدربين!
• 50 % من المدربين رحلوا!
• مع منتصف (الدور الأول)!
• خيارات (سيئة)!
• أو تعجل (مكلف)!
• أو رضوخ لأصوات (مدرج)!
• وكل الأسباب تتحملها الإدارات!
• حتى الأندية التي تحقق بطولات باتت تستغني عن مدربيها!
• كارينيو وجروس ودونيس والجبال وغيرهم!
• بات الأصل في الموسم الرياضي (قشعة) المدرب!
• حتى قبل إتمام الدور الأول!
• باتت عقود (بقالات)!
• تنتهي قبل أن تبدأ أصلا!
• وذاك منهج (البقالات)!
• سألوا الفشار أي منهج!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال منهج (التقبيل)!
التقبيل!
بقلم : عادل التويجري
• القادسية (يسرح) مدربه!
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