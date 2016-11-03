• القادسية (يسرح) مدربه!

• والاتفاق (ينهي) علاقته بـ (بالقاسم)!

• رغم انتصاره على الهلال والنصر!

• انتهت الجولة الـ 7!

• ومعها طار 7 مدربين!

• 50 % من المدربين رحلوا!

• مع منتصف (الدور الأول)!

• خيارات (سيئة)!

• أو تعجل (مكلف)!

• أو رضوخ لأصوات (مدرج)!

• وكل الأسباب تتحملها الإدارات!

• حتى الأندية التي تحقق بطولات باتت تستغني عن مدربيها!

• كارينيو وجروس ودونيس والجبال وغيرهم!

• بات الأصل في الموسم الرياضي (قشعة) المدرب!

• حتى قبل إتمام الدور الأول!

• باتت عقود (بقالات)!

• تنتهي قبل أن تبدأ أصلا!

• وذاك منهج (البقالات)!

• سألوا الفشار أي منهج!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال منهج (التقبيل)!