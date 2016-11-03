شاهد .. ضبط 4 أشخاص خططوا لسهرة مختلطة مع فتيات بالطائف

صحيفة المرصد : تمكنت اللجنة الفرعية الدائمة لنظام “شموس” الأمني بمحافظة الطائف، من إحباط محاولة 4 أشخاص القيام بسهرة مختلطة قبل فجر اليوم (الخميس) برفقة فتيات داخل منتجع سياحي بمنطقة الهدا، وألقت القبض عليهم قبل وصول الفتيات.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن اللجنة كانت تقوم بجولة على المنتجعات والاستراحات بالهدا وعثرت على شابيين بأحد المنتجعات بحوزتهما سلاحين وعبوة عرق مسكر، كما ضبطت اثنين من الجنسية النيجيرية كانا مختبئين داخل المنتجع.

وبينت المصادر أن اللجنة اكتشفت أن الأشخاص الأربعة كانوا يخططون لسهرة مختلطة مع فتيات بالمنتجع، لكن تم إحباطها قبل وصولهن وتم تسليمهم مع المضبوطات لمخفر شرطة الهدا.