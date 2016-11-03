شاهد .. ضبط 4 أشخاص خططوا لسهرة مختلطة مع فتيات بالطائف

صحيفة المرصد : تمكنت اللجنة الفرعية الدائمة لنظام “شموس” الأمني بمحافظة الطائف، من إحباط محاولة 4 أشخاص القيام بسهرة مختلطة قبل فجر اليوم (الخميس) برفقة فتيات داخل منتجع سياحي بمنطقة الهدا، وألقت القبض عليهم قبل وصول الفتيات.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن اللجنة كانت تقوم بجولة على المنتجعات والاستراحات بالهدا وعثرت على شابيين بأحد المنتجعات بحوزتهما سلاحين وعبوة عرق مسكر، كما ضبطت اثنين من الجنسية النيجيرية كانا مختبئين داخل المنتجع.
وبينت المصادر أن اللجنة اكتشفت أن الأشخاص الأربعة كانوا يخططون لسهرة مختلطة مع فتيات بالمنتجع، لكن تم إحباطها قبل وصولهن وتم تسليمهم مع المضبوطات لمخفر شرطة الهدا.
تعليقات ( 24 )
عدد التعليقات:1197
نبرااسالله يقويكم يا رجال الامن,,انجازاتكم بكل هدوء وبدون تفخيم لانكم لاتحتاجون ذلك فعملكم من يحكي عنكم,,الامن مستتب بأذن الله.
عدد التعليقات:11153
إنسان منصفياليت ,,,,يتم ترحيل الوافد فورا ,,,عند القاءالقبض عليه,,,,,أما السعوديه,,,أرى أن يتم ,,,,جلدهم أمام النااااس,,,ليكونوا عبره
مـ،ـاݛــےاللوم ماهو عليهن على الي مسمين حالهم رجال ويعتبر حاله مسلم بالنسبه لي اعتبر الكثير مسلم بالاسم المثلث الرهيب تواصل قنوات سواق واخطرهم السواق
لا حظ الفرق17 ما في يد الأمن من صلاحيات يفوق أضعاف مضاعفة ما لدى أي جهة أخرى ــ حفظ الله رجال أمننا وأعانهم على أداء واجباتهم
لا حظ الفرقمنع المفسدة قبل حصولها أفضل من التربص لحين حصول المفسدة
ااببووححممووددلازم ترجع صلاحيات الهيئة .. بل لازم تأخذ صلاحيات أكبر .. ويتم اختيارهم بعناية وشروط أولها أن يكون اكاديمي ⁉
الهاشميبما ان الهيئة مقيدة ولا تستطيع ممارسة عملها مثل السابق راح تزيد هذه النتانة والقذارة اللهم عليك بمن كان سبباً في لجمهم
لا حظ الفرقأن تمنع مسلم من وقوع في معصية خير من أن تحبل له ليقع في المعصية ثم تقبض عليه !! موفقه يا شموس
منصوربيض الله وجيهكم يارجال الامن والواجب مثل الاجانب اللي يخالفون نظام البلديقضي محكوميته ويمنع من دخول البلدطول عمره ومن يتعاطف معه يعاقب اشدالعقاب لان هذي خيانة
لا حظ الفرقبين من يستلذ بوقوع المفسدة وبين من يمنع وقوعها وتأثم مرتكبيها
لا حظ الفرقبين من يمنع وقوع مفسدة قبل بدئها وبين من ينتظر اكتمال عناصرها ليقبض عليهم متلبسين ويشهربهم ويعمل شو اعلامي
العابد للهالتطور الطبيعى بعد التحريض الاعلامي على الرذيلةوافشاء المحرمات وتغيب الوعى وابعاد المؤسسات الدينية عن اصلاح الناس بتقليص صلاحيات الهيئة وتشويه رجال الدين واهمال التعليم والمساجد ودور المعلم لنصح الناس
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
عدد التعليقات:2312
سهمالله يقويكم ، انا اقول ليه ماخليتوهن يجون وقبضتو عليهم كلهم ؟ الفاسدة فاسدة وتستاهل العقوبة مثل الشباب ، وتنكشف عند اهلها او محارمها ان كانت محصنة ، ان كانوا غافلين عنهن .
مواطنوالله مشكله. خططو. بس. يعني مسكوهم. علي. التفكير. بس.
محقللخروج من هذه المشاكل كلها لابد من العودة إلى الله في جميع أمورنا واقتصار النت على مراجعة الدوائر الحكومية والتعليم وإلغاء جميع التطبيقات الأخرى
.لن .وسلاح کمان ؟!!
واضحعرق وسلاح وخوال وش هالسهرة الله يحرقكم انتوا وجوكم المضروب واخرتها مكفوشين بهالخرابة الي مسمينها منتجع
احمد عسيريكيف ترضى انثى عفيفة طاهرة ان تكون عظمة في فم كلب في مكان هكذا. اين عقلها وحكمتها ورجاحة فكرها كيف ترضى ان تكون سلعة رخيصة في حضيرة كلاب ( الله يستر بنات المسلمين ) وقبح الله كل فاسد فاحش
رايقة وفايقةيالله يارب تحفظ بناتنا وتبعد عنهم اولاد وبنات الحرام شي محزن وربي كثر الفساد الله المستعان البنت صايره ولد والولد صاير بنت نسأل الله السلامة والثبات
عدد التعليقات:261
صاهووديارب سترك