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مالك المستشفى الخاص يدفع الرواتب قبل انتهاء المهلة 5ساعات

3 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص
مالك المستشفى الخاص يدفع الرواتب قبل انتهاء المهلة 5ساعات
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صحيفة المرصد : خضع المستشفى الخاص ببلجرشي لتحذيرات وزارة الصحة وسارع أمس إلى تسديد جزء كبير من رواتب عامليها الـ250 قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة.

وبادر مالك المستشفى إلى دفع متاخرات الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين قبل انتهاء المهلة بخمس ساعات، مع وعد باستكمال بقية الأجور في الأسبوع القادم حسب صحيفة”عكاظ”.
وشهد عملية التسليم التي تمت أمس مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الباحة إبراهيم زلفان وعدد من مسؤولي مكتب العمل.ووفرت صحة الباحة سبع سيارات إسعاف وأطقم طبية من فرق الطوارئ أمام أبواب المستشفى للتدخل في حالة الطوارئ ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى في حالة عدم التزام المستشفى بسداد الأجور، بعدما هددت الصحة مالك المنشأة بالإغلاق في حالة تجاوز المهلة المحددة.

وأبلغ مساعد مدير فرع العمل في الباحة إبراهيم زلفان أن فريقا من المكتب باشر الموقع منذ الصباح الباكر للتأكد من بدء صرف رواتب الأطباء والمرضين وبقية الإداريين والفنيين، ومن استمرار الصرف طوال يوم أمس، وقدرت المبالغ المدفوعة بنحو مليون ونصف المليون ريال.

وفي حالة عدم إيفاء صاحب المستشفى بتعهداته كاملة في الفترة المحددة بأسبوع فسيتم إغلاق المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى لاستكمال علاجهم.

يذكر أن قرابة 250 من العاملين في المستشفى الخاص كانوا قد توقفوا عن أداء مهماتهم بعد تأخر المالك في سداد رواتبهم لأربعة أشهر ما أدى إلى تدخل الوزارة وإمهالها 48 ساعة للسداد أو الإغلاق.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    فهد سعدون

    أزمة اقتصادية نسأل الله أن يلطف بنا وان لايواخذنا بما فعل السفهاء منا وان يرزقنا من واسع فضله
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  2. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    ذي عادتهم

    ربع فلان بن فلنتان ال فلان يجونك كل الربع ويتبكبكون ومساكين لدرجة ترثي لحالهم انك مو بس تتنازل بل تعطيهم فلوس. أضغط ولا تعطيهم وجه يكرون الدين بدقيقة. هم ذولا المهايطية حقون المزايين وتكافؤ نسب
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  3. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    ظامي اليل

    كان دفعت من البدايه.بدل فلم الاكشن هذا.
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  4. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    جزيت خيرا ياصاحب المستشفى اول الغيث قطره ثم ينهمربقاءالفلوس بالبنك لن تتوالدالفايده بالبنوك ضعيفه نسبة 1وبالتفاهم وبلدنابلدالتسامح يمكن جدولة ماتبقي ياماتم جدولة الديون بالمدن الكبرى المهم الجديه فقط
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  5. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    عمل ممتاز

    وياليت يطبقونها على مستشفى شهير لشخص شهير بالغسيل في الخبر!
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  6. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    sooonx

    كفو ياوزارة الصحه تهديد شديد اللهجه والله وكله كوم واحضار الاسعافات كوم يعني ياتسدد ياينخرب بيتك
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  7. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    جزيت خيرا ياصاحب المستشفى اول الغيث قطره ثم ينهمربقاءالفلوس بالبنك لن تتوالدالفايده بالبنوك ضعيفه نسبة 1وبالتفاهم وبلدنابلدالتسامح يمكن جدولة ماتبقي ياماتم جدولة الديون بالمدن الكبرى المهم الجديه فقط
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  8. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص
    عدد التعليقات:1197

    نبرااس

    يعني عندك فلوس وطلعت مع التهديد,,بعض التجار واصحاب الاعمال لو الامر بيديهم يشغلون الموظفين بدون راتب ويجيه المرض اذا دفع لهم ريال.
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  9. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    ااببووححمموودد

    الطبيب وبعض المهن الحساسة .. راتبه لابد يأخذه اول بأول .. ليتفرغ لعمله براحة نفسية أكبر .. ناس ما تمشي إلا بالعين الحمراء 👊
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  10. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    طيب

    هذي نتائج المحسوبية والقادم اشد وامر
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  11. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    الهاشمي

    ٤ شهور لاحول ولا قوة الا بالله
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  12. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اللي يفصلون الموظفين السعوديين ياليت يكون لهم عقاب بغلق وبالغرامة بالملايين ليتأدبوا وخلو الوافد ينفعهم
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  13. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    احمد عسيري

    التساهل في تطبيق الأنظمة عندنا يبدأ من حب الخشوم وتكفى يافلان وابشروا حقوقكم محفوظة وعلى ايش مستعجلين وهو في رغد العيش والموظفين وأسرهم في كفاف بسبب الجفاف اتقوا الله. فيهم فالغربة لطلب الرزق هم وغم
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  14. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    حسبي الله عليك 4 ش بعد ماهدد بالاغلاق طلعن الفلوس ودفع بعضهن والبعض خلال اسبوع ■ما أجمل التهديد بالعقاب اذا لم يسلمو الموظفين رواتبهم ليت بكل مهنة نجد هذا العقاب✅
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  15. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 7:17 ص

    منصور

    ت1واضح ربك بيفرجهاونصيحةمني لك صادق صحفي وخله ينشرقضيتكم بالصحف تشوف دراهمكم تهل عليكم هل
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  16. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    منصور

    وإمهالها 48 ساعة للسداد أو الإغلاق?كيف يغلق مستشفى وفيه مرضى الواجب يعاقب صاحب المستشفى وتسحب منه الرخصة لان ارواح الناس ماهي لعبةوالموظفين تاركين اهاليهم ويشتغلون عندي ببلاش هذاغاية في الاستهتار
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  17. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    منصور

    ووفرت صحة الباحة سبع سيارات إسعاف وأطقم طبية من فرق الطوارئ أمام أبواب المستشفى للتدخل في حالة الطوارئ
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  18. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص
    عدد التعليقات:2312

    سهم

    *** أربعة أشهر وتوكم تتدخلون، ومنسبوي بعض المستشفيات اللي صاروا هم وعيالهم يبيعون سانتدوتشات ومناديل عن الاشارات وش صار عليهم؟ومع ذلك ان تاتي خير من أن لاتاتي مطلقاً ، ومايجون الا بكذا
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  19. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    لاحول ولا قوة الا بالله يا اخي الكريم اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
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  20. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    واضح

    وحنا وشركة *** وش صار علينا من رمضان ما شفنا الريال واخرتها يوم زعل الكويتي العضو المنتدب فصل جميع الموظفين الا واحد فلسطيني خلاه لانه حبيبه وموضوعنا عند وزارة العمل من 3 اشهر ولا في حل
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