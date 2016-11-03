مالك المستشفى الخاص يدفع الرواتب قبل انتهاء المهلة 5ساعات

صحيفة المرصد : خضع المستشفى الخاص ببلجرشي لتحذيرات وزارة الصحة وسارع أمس إلى تسديد جزء كبير من رواتب عامليها الـ250 قبل انتهاء المهلة المحددة بـ48 ساعة.

وبادر مالك المستشفى إلى دفع متاخرات الأطباء والممرضين والإداريين والعاملين قبل انتهاء المهلة بخمس ساعات، مع وعد باستكمال بقية الأجور في الأسبوع القادم حسب صحيفة”عكاظ”.

وشهد عملية التسليم التي تمت أمس مساعد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الباحة إبراهيم زلفان وعدد من مسؤولي مكتب العمل.ووفرت صحة الباحة سبع سيارات إسعاف وأطقم طبية من فرق الطوارئ أمام أبواب المستشفى للتدخل في حالة الطوارئ ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى في حالة عدم التزام المستشفى بسداد الأجور، بعدما هددت الصحة مالك المنشأة بالإغلاق في حالة تجاوز المهلة المحددة.

وأبلغ مساعد مدير فرع العمل في الباحة إبراهيم زلفان أن فريقا من المكتب باشر الموقع منذ الصباح الباكر للتأكد من بدء صرف رواتب الأطباء والمرضين وبقية الإداريين والفنيين، ومن استمرار الصرف طوال يوم أمس، وقدرت المبالغ المدفوعة بنحو مليون ونصف المليون ريال.

وفي حالة عدم إيفاء صاحب المستشفى بتعهداته كاملة في الفترة المحددة بأسبوع فسيتم إغلاق المستشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى لاستكمال علاجهم.

يذكر أن قرابة 250 من العاملين في المستشفى الخاص كانوا قد توقفوا عن أداء مهماتهم بعد تأخر المالك في سداد رواتبهم لأربعة أشهر ما أدى إلى تدخل الوزارة وإمهالها 48 ساعة للسداد أو الإغلاق.