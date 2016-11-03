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التفاصيل الكاملة لمواطن استدرج ابنة جاره القاصر وأغتصبها عدة مرات

3 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص
التفاصيل الكاملة لمواطن استدرج ابنة جاره القاصر وأغتصبها عدة مرات
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صحيفة المرصد : أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكما بسجن مواطن أربعيني عامين، و160 جلدة، بعد أن اتهمه أب باستدراج ابنته القاصر إلى غرفة في سطوح العمارة التي يسكن فيها مع الأسرة، والاعتداء عليها عدة مرات، وذلك بعد أن أسقط القاضي الحكم بحد الحرابة الذي طالب به الادعاء العام، معتبرا الواقعة قضية تحرش، لعدم وجود دلائل قاطعة تثبت الاعتداء.

فتاة قاصر
وذكرت المصادر وفقا لصحيفة “الوطن” إن “هيئة التحقيق والادعاء تلقّت قضية فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، أبلغ ولي أمرها مركز الشرطة بتعرضها لاعتداء جنسي من جاره في العمارة، وذلك بعد أن اعترفت الفتاة لأسرتها بأن جارهم الأربعيني يقيم معها علاقة منذ أكثر من شهر، وبعد القبض على الجار، والتحقيق معه أنكر ما نسب إليه، وبعد انتهاء التحقيقات تم تحويل ملف القضية إلى المحكمة الجزائية”.

اعتداء وتهديد
أضاف المصدر أن “ناظر القضية أحضر الفتاة القاصر مع أسرتها، وكذلك الجار المدعى عليه، وبسؤال الفتاة عن تفاصيل الاعتداء عليها، قالت إن المدعى عليه استدرجها عند نزولها من شقتها للشراء من بقالة قريبة، ثم أقنعها بالصعود معه إلى سطح العمارة، لمشاهدة أفلام رسوم متحركة، وقالت إنها حاولت التهرب منه، لكنه سحبها إلى الغرفة وأغلق الباب، وأجلسها أمام التلفاز، وبعد مضي ربع ساعة من جلوسها ومشاهدتها تلك الأفلام، تعمد القيام بحركات خادشة للحياء، وانتهى اللقاء بالاعتداء عليها”. وأوضح المصدر أن “الفتاة قالت إنها بعد رجوعها إلى شقة أسرتها كانت تشعر بتعب في أجزاء جسمها، ولا تقوى على الحركة أو الجلوس بشكل طبيعي، ولم تخبر أحدا من أفراد أسرتها بما حدث معها، وظل الحال على ذلك شهرا، إذ كان الجار يجبرها على دخول شقته في العمارة، والاعتداء عليها، وتهديدها بأنه سيؤذيها إذا أخبرت أسرتها بذلك”.

إبلاغ الجهات الأمنية
أبان المصدر أنه “في إحدى المرات لاحظت الأم على ابنتها الخمول الدائم، وعدم القدرة على الحركة، مما دفعها للذهاب بها إلى المستشفي، وبالكشف عليها وجد أنها حامل في الشهر الأول، وأن الجنين ميت منذ 3 أيام، فصدمت أسرتها، وأبلغت الجهات الأمنية التي بدورها حضرت إلى المستشفى، وأجريت جراحة لإزالة الجنين الميت للفتاة، وبعد ذلك أوقف المدعى عليه، وبعد التحقيق أحيل إلى المحكمة”.

قضية تحرش
أشار المصدر إلى أن “القاضي طلب من الادعاء العام إحضار حجة تثبت أن المتهم هو من اعتدى على الفتاة، ولكن لضعف وجود القرائن والدلائل، وعدم ثبوت الأدلة القاطعة من المدعي العام، وعدم تطابق التحليل الوراثي، لم يصنف القضية بأنها اغتصاب واعتداء على قاصر، واكتفى باعتبارها قضية تحرش بالفتاة، وحكم بسجن الجار عامين و160 جلدة”.

وقال ناظر القضية إن “قضايا التحرش بالأطفال والقاصرات من أكثر القضايا غموضا، بسبب عدم البوح بها في المجتمع السعودي، نظر لحساسيتها لدي كثير من الأسر”، مشيرا إلى أن المحاكم ترد إليها قضايا تحرش بقاصرات وأطفال، ولكنها لم تصل إلى حد الظاهرة.



تعليقات ( 40 )

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  1. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    يمامه

    والدي ان اي وين راح
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  2. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    الحقيقة

    بكرة يقوم بتوصيل البنات من المدرسة ويكمل المسلسل
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  3. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    AMS.f

    يمكن المتهم عندة واسطة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    مسوي وكر بالسطح البنت ف هالعمر مغريه وبعضهن جسمها جذاب وبلبس فاتن من اجل هذا نحذر من احتكاك الانثى المستمر بالذكر الغريب من سواق وغيره لقد اسمعت لو ناديت حيا ف طرف اخر اذ ماطابق التحليل
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  5. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    الحق

    الظاهر ابو البنت فقير والمغتصب عائلته قويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    الحق

    في شئ اسمه دي ان ا للطفل في بطنها يثبت ان اغتصبها او لا ايش من غباء هذا يضيع حياه طفله وبالنهايه حكم بسيط
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  7. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    محمدالجعيد

    **** مدام انه برى على اي اساس سجن سنتين وجلد . الموضوع فيه ***وش ذنب البنت
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  8. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص

    مفقود

    ما اقبحك! كيف 14 سنة ومثيرة؟ انت مريض نفسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 7:59 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    أكيد سوو له حمض الدي إن إي,,,,,وما ثبت أنه له,,,,وإلا لو ثبت أنه يخصه كان ,,,قصوا رأسه مثل,,,مغتصب القاصرات,,,لكن ليش القاضي حكم عليه سنتين ,,,ودنا بنشر حيثيات الحكم,,,الواجب البراءه له
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  10. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    ما دام ما فيه دليل المفروض يطلع براءة / يمكن الفاعل شخص اخر
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  11. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 7:58 ص

    مجرد سؤال

    كيف حامل وقضية تحرش بس ***
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  12. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص
    عدد التعليقات:5794

    الرحااال

    حسبنا الله ع ايران..ولاحول ولا قوة الا بالله..الى متى و الايرانيين يلوثون الدول بالاغتصابات..عيالنا مستحيل يفعلونها..حتى وهو في السوق او في الشارع عينه من شدة الحياء داخله تحت جفنه..
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  13. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    مـ،ـاݛــے

    ماوقفت ع الصغيرات كله بسبب الاهمال والغباء م الوالدين يرسل بنت ف عمر الزهور ومثيرة لبقاله ولوحدها وف كل وقت وان ماتحرش هذا يتحرش هذاك والله عالم عجيبه ولا ف كمرات بالمداخل والسفيه وصل لاخر المراحل
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  14. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    مفقود

    واعتقد ان القاضي لم يتعامل مع الفتاة انها قاصر, لانه حسب علمه انه يمكن عقد قرانها وهي 6 سنوات وزواجها وهي 9 سنوات , و هذه 14 سنة يعني عجوز
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  15. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    ابو اللما

    مادام لاتوجد دلائل واثباتات ليش الحكم علية سنتين
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  16. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    أتهمتم الرجل,,,مع أن القاضي,,,,يقول,,,ما فيه دليل على حدوث إعتداااااء !!
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  17. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    حزين

    ***يقاضي البنت حامل وفيه تحليل D N D قاضين في النار وقاضي في الجنه
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  18. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    الراصد

    لاحول ولاقوة الابالله هذا حيوان بعيده عنه الإنسانيه حسبي الله عليك
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  19. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    مواطنه

    شكلل عنده و @@اول مره اشوف اعتداء جنسي بالاكراه وسنتين وبعدين الجنين الميت يعتبر دليل اذا عملو تحليل DNA
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  20. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    مواطن

    هذا. حكم. الشرعه. ههههههههههههههه
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  21. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    يالله صباح خير

    تخلون الفتاة تروح للبقالة بمفردها !////// صاحب البقالة أشد خطورة
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  22. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    منطق

    واختبار الحمض النووي للجنين الميت..واختبار الحمض النووي في رحم الفتاة..***
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  23. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    وش هالاخبار على الصبح سميتوا بدني .. بس سجن عامين !
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  24. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    زائر

    عدم تطابق التحليل الوراثي !!!!!!! لا أعتقد أنه هو لعدم تطابق التحليل
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  25. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    ماجد

    لاحول ولا قوة بالله العظيم هذا وعمره 40 عام كم دمر من البشر! صار حتى الجار مايامن على جاره سود الله وجهه
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  26. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص

    مواطن

    هذا. الحكم. باطل. علي. اهل البنت.***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    دروجبا

    حسبي الله ***كل الدلائل عندك والبنت حامل واعتداء مع سبق الترصد وتجي تقول سنتين تقفا يامليكنا بأن تأخذ بيد المسكينه وتنتقم لها من كل جهة تهاونت في أخذ حقها ***
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  28. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    علي

    لا حول ولا قوة إلا بالله ، أكيد القاضي أكتشف أشياء أخرى غير هالرجال وما ثبت انه هو فقط أنتبهو يا أخوان الحذر من الجميع لا قريب ولا بعيد ولا صاحب بقالة ولا بطيخ اللهم احفظنا واحفظ من نحب أجمعين .
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  29. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    الفهد

    اش هذي العقوبة شوف دول الغرب اي قضيه تحرش موبد لاحووول ولا قوه الا بالله
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  30. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    مواطن

    مخالف للنشر
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  31. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    رؤية 2060

    حسبي الله ونعمل الوكيل المفترض يتم التشهير بصورته واسمة حتى يكون عبرة لغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    المنصف

    حسبي الله ونعم الوكيل الله يجبر كسر البنت ويعوض عليها والمفترض على القاضي انه يحكم على المعتدي بالحرابة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    الله يستر علينا وعلى المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    انتظر عقوبة الله عليك يمهل ولايهمل ستتوالى عليك نتاج ذنبك الا اذا تبت توبه نصوح لله والله المنتقم سترى ثماار انتقام الله منك تتعدو حدود الله وكان حدودالله بنظركم بسيطه واذن بحرب من الله ورسوله
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  35. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    عوذ بالله من خيانه الامانه الجار امانه

    خيانه مع الجار اين حقوق الجيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    يويتشي نيشيمورا

    هذى عليه ثلاث قضايا استدراج بالقوه اغتصاب بالتهديد زنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    مواطن

    حكم. با طل. وضعيف. علي ابو. البنت. يخذ. حقه. بيده. وربي. باطل. وشئ يقهر. الله يصبر. اهله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    ويحسبونه هين وهو عند الله عظيم الزنا فاحشه وساء سبيلا بشرو الزاني بالفقر ولو بعد حين الله يتوعدكم االزاني يرجم والرجم اشد العذاب لعظم المعصيه الزاني لا ينكح الا زانيه حكم وعدل الله كما تدين تدان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص
    عدد التعليقات:1197

    نبرااس

    طيب البنت حامل,, فمن هو والد الجنين؟قضيه غريبه تصف مع سابقاتها.
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  40. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    (( لعدم وجود دلائل قاطعة تثبت الاعتداء.)),,,,,شي محيرني,,,,فعلا,,,,ومندهش,,,,أجل ,,,وش هي الحيثيات اللي بنى عليها القاضي حكمه ,,,مادام مافيه دليل ,,,ولا يمكن ,,,من باب سد الذراااائع ,,,خخخخخخخخخخخ !!
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