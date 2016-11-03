الوصول الى معنفة ابنها والتحقيق معها

صجيفة المرصد : كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل عن التوصل إلى والدة الطفل التي صورت ابنها وعنفته بالتنسيق مع الجهات المعنية، واضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر ، يجري التحقق من الحالة وفق الأنظمة، وإخضاع الطفل للفحوص الطبية.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
تعرف على عدد قتلى ضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا – صور
60
5٬413
مند 10 ساعات
16
1٬432
مند 13 ساعة
37
8٬830
مند 13 ساعة
المرصد الرياضي
السومة يوجه رسالة لجماهير الاهلي عبر مقطع فيديو !
37
2٬703
مند 6 ساعات
9
5٬452
مند 9 ساعات
اخبار منوعة
بالصور.. صديقة سعدلمجرد تخرج عن صمتها وصدمة لعشّاقه !!
29
7٬379
مند 2 ساعتين
42
16٬281
مند 1 يوم
76
19٬042
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
شاهد.. كيف تحولت لكمة هائلة إلى جريمة قتل ؟
20
7٬845
مند 8 ساعات
136
10٬280
مند 9 ساعات
66
14٬189
مند 16 ساعة
اخبار فنية
بالصور: تعرف على مهن هؤلاء الفنانين قبل الشهرة
14
11٬349
مند 3 أيام
44
12٬840
مند 3 أيام
33
6٬768
مند 4 أيام
اخبار ثقافية
شاهد لقاء قديم مع الملك سلمان عندما كان أمير الرياض
11
2٬722
مند 17 ساعة
11
4٬514
مند 2 يومين
26
4٬117
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
علاج السمنة ببلع”كبسولة مائية” للمرة الأولى بالمملكة
23
12٬953
مند 2 يومين
15
9٬079
مند 3 أيام
40
6٬187
مند 4 أيام
29
8٬528
مند 5 أيام
اخبار اقتصادية
الدولار يتراجع أمام “الجنيه” في السوق السوداء المصرية
18
2٬952
مند 12 ساعة
7
9٬783
مند 2 يومين
9
1٬845
مند 3 أيام
أخبار مناسبات
56
14٬632
مند 3 أسابيع
5
1٬662
مند 3 أسابيع
الاخيرة
34
12٬602
مند 16 ساعة
150
11٬912
مند 23 ساعة
113
6٬022
مند 1 يوم
تعليقات ( 5 )
سن توبهههههههههههه الذل حلاب البل
سيرايفواياسبدي سبداه على ذي ****تحسب انها شخصيه قويه على ابنها وانها تعرف تربي هذه والله من ***الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف خادمه انس رضي الله عنه وهو صغير فما بالك بإبنك بل وتضربه
عدد التعليقات:1
إنسان منصفممتاز,,,,,تستاهلين البهذله,,,,,ياليت ,,,يتم تطبيق غرامه,,,ماليه,,,,عليها,,,,لكي يكون درسلغيرها,,,المحبين للهياط
عدد التعليقات:1197
نبرااسلاحول ولاقوة الا بالله,,الام كانت تمزح مع صديقاتها على قولها والله يعينها على التحقيق,,هناك قضايا عنف كثيره لم تصلها الوزارة بهذه السرعه ولن تصلها.
50+ نشكر المرصدزيادة عدد الحروف الى 200 حرف