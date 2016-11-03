الوصول الى معنفة ابنها والتحقيق معها

صجيفة المرصد : كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل عن التوصل إلى والدة الطفل التي صورت ابنها وعنفته بالتنسيق مع الجهات المعنية، واضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر ، يجري التحقق من الحالة وفق الأنظمة، وإخضاع الطفل للفحوص الطبية.