  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الوصول الى معنفة ابنها والتحقيق معها

3 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص
الوصول الى معنفة ابنها والتحقيق معها
  • 421
  • 5
  • حجم الخط

صجيفة المرصد : كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل عن التوصل إلى والدة الطفل التي صورت ابنها وعنفته بالتنسيق مع الجهات المعنية، واضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر ، يجري التحقق من الحالة وفق الأنظمة، وإخضاع الطفل للفحوص الطبية.



تعليقات ( 5 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    سن توب

    هههههههههههه الذل حلاب البل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 8:06 ص

    سيرايفوا

    ياسبدي سبداه على ذي ****تحسب انها شخصيه قويه على ابنها وانها تعرف تربي هذه والله من ***الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف خادمه انس رضي الله عنه وهو صغير فما بالك بإبنك بل وتضربه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ممتاز,,,,,تستاهلين البهذله,,,,,ياليت ,,,يتم تطبيق غرامه,,,ماليه,,,,عليها,,,,لكي يكون درسلغيرها,,,المحبين للهياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص
    عدد التعليقات:1197

    نبرااس

    لاحول ولاقوة الا بالله,,الام كانت تمزح مع صديقاتها على قولها والله يعينها على التحقيق,,هناك قضايا عنف كثيره لم تصلها الوزارة بهذه السرعه ولن تصلها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    50+ نشكر المرصد

    زيادة عدد الحروف الى 200 حرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم