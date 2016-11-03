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مصادر : توجيهات عليا بمنع دخول أجهزة الجوال داخل المحاكم

3 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص
مصادر : توجيهات عليا بمنع دخول أجهزة الجوال داخل المحاكم
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صحيفة المرصد : أفادت مصادر مطلعة بصدور توجيهات عليا ،بمنع دخول كافة أجهزة الجوالات والأجهزة الإلكترونية إلى المحاكم.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات نصت على وضع لوحات بمداخل جميع المحاكم في مناطق المملكة، توضح منع دخول الجوالات.

واشارت إلى أن التوجيه جاء بعد ملاحظة قيام بعض الأشخاص باستخدام الأجهزة الإلكترونية في تسجيل ما يدور بالجلسات القضائية في المحاكم، حسب “عكاظ”.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    عباس

    كل هذا بسبب بخل القضاة فهم يرفضون أن يعطوك صورة من ضبط الجلسة فإما أن تكتب أو تسجل أو تصور وقد كنا نصور أمام القضاة ولم يعترضوا ، وحل المشكلة أن يزود المحامين وأصحاب القضايا بنسخة من محضر ضبط الجلسه .
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  2. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    زائر

    الي بيروح المحكمة يخلي جواله في البيت ولاوصل مواقف المحكمة يرفع القزاز ويخلي الامان مفتوح او يذهب مشوار
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  3. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    تدرون ليش

    عشان المراجع اللي صور المقطع لمحكمة وادي الدواسر وقال مافيه موظفين ،،، مادري الى متى وحنا كل شي ممنوع ،،، وبعدين حتى الان لم نشاهد أي احد صور المحاكمة ،،، يعني للأسف انا داخل زنزانه وليست محكمة
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  4. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    زائر70

    العالم الي سبقونافي العلم والصناعات والثقافة سنوا قوانين تنصف المظلوم من الظالم في تحميل المتسبب بدل منافع والحاله النفسيه وتكلفة المحامي وتحسب مع الاساسيات ويدفعها المدعى عليه ولكن هنا تشجيع للمجرمين
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  5. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    موجود

    جوال ابو كشاف مسموح لعدم وجود كاميره -
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  6. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    علي

    بصراحة احس انه كل مالنا نرجع لورى والقضاة يصدرون هالأوامر وتتكسر سياراتنا برى المحاكم عشان الجوالات من جد وش خايفين منه ؟ محكمة وكل ياخذ حقه وش دخل الجوال امنعو اخراجه للتصوير وطقق النظام على المخالف
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  7. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    زائر70

    من حقه ان يسجل مايدور في الجلسه حتى يثبت كلام المدعي ودفوع المدعليه او حضورمحامي مع المدعي والمدعى عليه وتكلفه على من تسبب في المشكله وهذا كل دول العالم تعمل فيه حتى يرتدع من في قلبه مرض او متعود ع اك
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  8. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص
    عدد التعليقات:13

    الشمالي

    يبدو ان التوجيهات صدرت بعد تصوير مواطن لمكاتب محكمة خالية من الموظفين ؟
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  9. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    فهدالجويان

    قرار فاشل وارتجالي لان الجوال اصبح يفضح الفساد وحبو التخلص منه ويفترض منعه من الموظفين لا المراجعين لان الموظف له ساعات ينجز اعمال الناس ولكنه للاسف يلهى بجواله ليخلص الوقت والمراجع يتحسر من ضياع الوق
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  10. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    علي

    افضل شي
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  11. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    الشنفره

    فيه عقاب للناس جماعي الله يعلم وش اسبابه
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  12. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    aha hoo

    ومازالت الدحدره مستمرة .....
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  13. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    حقوق

    الأصل أن يتم تداول القضايا بشكل علني و لا ضير في التسجيل. من ليس لديه شئ ليخفيه فلا يخاف التسجيل. المواطن شريك في حماية النزاهة فلا تمنعوه من حقه. الشفافية مطلب شعبي.
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  14. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص
    عدد التعليقات:268

    صاهوود

    مخالف للنشر
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  15. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    محامي مخضرم

    الأصل في المحاكمة أن تكون علنية فما الضير أن يتم تسجيلها .
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  16. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    محمد

    علشان قاضي ابو جني 200 مليون ياخذ راحته
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  17. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    ساري الليل

    اوكيه بس ياريت بالمقال ان تزود مكاتب القضاه بكيمرات مراقبه مدمجه في حالة تشغيل كي يتم الرجوع لها عند الشكاوي والتجاوزات التي تصدر من اغلب القضاه وطريقة تعاملهم مع الجمهور تربط مع جهات حقوقية مختصه
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  18. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    محمد

    علشان الفضايح هههه
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  19. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    ابو عسرة

    اذا كان للمراجعين تمام لكن اذا شمل الموظفين فهذي مصيبة كيف يتم التواصل مع الاهل لا حصل شي لا قدر الله
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  20. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    عجبي من العدل

    يحيا ويعيش الفساد..! بدل ما يشكرون المواطن اللي هو رجل الأمن الأول يضايقونه ويمنعونه من حمل الجوال ليستمر الفساد ويكبر ويتفرعن..!
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  21. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 8:09 ص
    عدد التعليقات:11154

    إنسان منصف

    ياليت ,,,,,يتم تطبيقه,,,في جميع الدوائر ,,,والمؤسسات,,,للزوار والموظفين ,,,على حد سواء ,,,,لأن إنشغال البشر ,,به يعطل المصالح
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