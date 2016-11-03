مصادر : توجيهات عليا بمنع دخول أجهزة الجوال داخل المحاكم

صحيفة المرصد : أفادت مصادر مطلعة بصدور توجيهات عليا ،بمنع دخول كافة أجهزة الجوالات والأجهزة الإلكترونية إلى المحاكم.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات نصت على وضع لوحات بمداخل جميع المحاكم في مناطق المملكة، توضح منع دخول الجوالات.

واشارت إلى أن التوجيه جاء بعد ملاحظة قيام بعض الأشخاص باستخدام الأجهزة الإلكترونية في تسجيل ما يدور بالجلسات القضائية في المحاكم، حسب “عكاظ”.