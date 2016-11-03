مصادر : توجيهات عليا بمنع دخول أجهزة الجوال داخل المحاكم

صحيفة المرصد : أفادت مصادر مطلعة بصدور توجيهات عليا ،بمنع دخول كافة أجهزة الجوالات والأجهزة الإلكترونية إلى المحاكم.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات نصت على وضع لوحات بمداخل جميع المحاكم في مناطق المملكة، توضح منع دخول الجوالات.
واشارت إلى أن التوجيه جاء بعد ملاحظة قيام بعض الأشخاص باستخدام الأجهزة الإلكترونية في تسجيل ما يدور بالجلسات القضائية في المحاكم، حسب “عكاظ”.
تعليقات ( 21 )
عباسكل هذا بسبب بخل القضاة فهم يرفضون أن يعطوك صورة من ضبط الجلسة فإما أن تكتب أو تسجل أو تصور وقد كنا نصور أمام القضاة ولم يعترضوا ، وحل المشكلة أن يزود المحامين وأصحاب القضايا بنسخة من محضر ضبط الجلسه .
زائرالي بيروح المحكمة يخلي جواله في البيت ولاوصل مواقف المحكمة يرفع القزاز ويخلي الامان مفتوح او يذهب مشوار
تدرون ليشعشان المراجع اللي صور المقطع لمحكمة وادي الدواسر وقال مافيه موظفين ،،، مادري الى متى وحنا كل شي ممنوع ،،، وبعدين حتى الان لم نشاهد أي احد صور المحاكمة ،،، يعني للأسف انا داخل زنزانه وليست محكمة
زائر70العالم الي سبقونافي العلم والصناعات والثقافة سنوا قوانين تنصف المظلوم من الظالم في تحميل المتسبب بدل منافع والحاله النفسيه وتكلفة المحامي وتحسب مع الاساسيات ويدفعها المدعى عليه ولكن هنا تشجيع للمجرمين
موجودجوال ابو كشاف مسموح لعدم وجود كاميره -
عليبصراحة احس انه كل مالنا نرجع لورى والقضاة يصدرون هالأوامر وتتكسر سياراتنا برى المحاكم عشان الجوالات من جد وش خايفين منه ؟ محكمة وكل ياخذ حقه وش دخل الجوال امنعو اخراجه للتصوير وطقق النظام على المخالف
زائر70من حقه ان يسجل مايدور في الجلسه حتى يثبت كلام المدعي ودفوع المدعليه او حضورمحامي مع المدعي والمدعى عليه وتكلفه على من تسبب في المشكله وهذا كل دول العالم تعمل فيه حتى يرتدع من في قلبه مرض او متعود ع اك
عدد التعليقات:13
الشمالييبدو ان التوجيهات صدرت بعد تصوير مواطن لمكاتب محكمة خالية من الموظفين ؟
فهدالجويانقرار فاشل وارتجالي لان الجوال اصبح يفضح الفساد وحبو التخلص منه ويفترض منعه من الموظفين لا المراجعين لان الموظف له ساعات ينجز اعمال الناس ولكنه للاسف يلهى بجواله ليخلص الوقت والمراجع يتحسر من ضياع الوق
عليافضل شي
الشنفرهفيه عقاب للناس جماعي الله يعلم وش اسبابه
aha hooومازالت الدحدره مستمرة .....
حقوقالأصل أن يتم تداول القضايا بشكل علني و لا ضير في التسجيل. من ليس لديه شئ ليخفيه فلا يخاف التسجيل. المواطن شريك في حماية النزاهة فلا تمنعوه من حقه. الشفافية مطلب شعبي.
عدد التعليقات:268
صاهوودمخالف للنشر
محامي مخضرمالأصل في المحاكمة أن تكون علنية فما الضير أن يتم تسجيلها .
محمدعلشان قاضي ابو جني 200 مليون ياخذ راحته
ساري الليلاوكيه بس ياريت بالمقال ان تزود مكاتب القضاه بكيمرات مراقبه مدمجه في حالة تشغيل كي يتم الرجوع لها عند الشكاوي والتجاوزات التي تصدر من اغلب القضاه وطريقة تعاملهم مع الجمهور تربط مع جهات حقوقية مختصه
محمدعلشان الفضايح هههه
ابو عسرةاذا كان للمراجعين تمام لكن اذا شمل الموظفين فهذي مصيبة كيف يتم التواصل مع الاهل لا حصل شي لا قدر الله
عجبي من العدليحيا ويعيش الفساد..! بدل ما يشكرون المواطن اللي هو رجل الأمن الأول يضايقونه ويمنعونه من حمل الجوال ليستمر الفساد ويكبر ويتفرعن..!
عدد التعليقات:11154
إنسان منصفياليت ,,,,,يتم تطبيقه,,,في جميع الدوائر ,,,والمؤسسات,,,للزوار والموظفين ,,,على حد سواء ,,,,لأن إنشغال البشر ,,به يعطل المصالح