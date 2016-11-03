الخطوط السعودية تطيح بـقراصنة صينيين متخصصون بسرقة الركاب بالجو

صحيفة المرصد : تمكنت شركة الخطوط الجوية السعودية من الإيقاع بعصابة دولية متخصصة في سرقة حقائب المسافرين على متن الطائرات أثناء تحليقها في الجو، وذلك خلال شهر أكتوبر.
وأكدت مصادر طبقاً لـ”عكاظ”، أن الشركة أوقعت بثلاث مجموعات من القراصنة الصينيين خلال شهر أكتوبر فقط، إحداها كانت على رحلة (567) في الطائرة القادمة من دبي إلى جدة، حيث تم الإيقاع بصيني حاول سرقة محتويات حقائب الركاب، كما نجحت أيضاً في إحباط مخطط لص آخر حاول سرقة 2000 دولار أمريكي من شاب سوادني على الرحلة رقم (576) المتجهة من جدة إلى أبوظبي.
وتعود التفاصيل إلى تحذير المنظمة العالمية للنقل الجوي (IATA)، شركة الخطوط السعودية من وجود عصابات جديدة متخصصة لسرقة حقائب الركاب أثناء الرحلات خلال الشهر الماضي، ما دفع الشركة إلى إتباع “حيلة ذكية” عبر تكليف أحد أفراد طاقم الطائرة لمراقبة تحركات العصابة حتى يتم ضبطهم أثناء السرقة.
تعليقات ( 9 )
نتمنى التاكدفيه دول باشت اسبل وباشت الطرق الخبيثة لتخريب علاقتنا بالدول الكبرى،،يمكن احد لاعب عليهم حتى يتداول الموضوع صيني وسرقة وقبض وسجن،،لذلك يجب التأكد ،، حنا لا نبريهم لكن علاقتنا بالصين يجب ان تستمر ممتازه
همساتياساتر يارب تحفظنا من بين ايدينا ومن هلفنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا ،،
سن توبياعيني ياعيني مهما تتمكيجين الشين شين
ملونكيف تمت السرقه وماهي الأساليب ممكن توضيح
زياد العمريا الفرق بين *** في الاداره وممنع الفساد والمحسوبيه وطاعة النسوان
منصورهبو
محمد الحمرانيالخطوط السعودية بداءت خطوات تطويرية للامام منذ تولي الحمدان الطيران المدني والجاسر الخطوط نسال الله لهما التوفيق والى الامام بعد تأخير 30 عاما من تغلغل فساد مالي واداري وتغلغل لوبي فاسد تخلصت منه حالا
بردقانهل بدأ عصر الحنشل الجدد !..
ابو عسرةانسرقنا في الارض والحين ننسرق في الجو نحول على البحر