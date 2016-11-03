الخطوط السعودية تطيح بـقراصنة صينيين متخصصون بسرقة الركاب بالجو

صحيفة المرصد : تمكنت شركة الخطوط الجوية السعودية من الإيقاع بعصابة دولية متخصصة في سرقة حقائب المسافرين على متن الطائرات أثناء تحليقها في الجو، وذلك خلال شهر أكتوبر.

وأكدت مصادر طبقاً لـ”عكاظ”، أن الشركة أوقعت بثلاث مجموعات من القراصنة الصينيين خلال شهر أكتوبر فقط، إحداها كانت على رحلة (567) في الطائرة القادمة من دبي إلى جدة، حيث تم الإيقاع بصيني حاول سرقة محتويات حقائب الركاب، كما نجحت أيضاً في إحباط مخطط لص آخر حاول سرقة 2000 دولار أمريكي من شاب سوادني على الرحلة رقم (576) المتجهة من جدة إلى أبوظبي.

وتعود التفاصيل إلى تحذير المنظمة العالمية للنقل الجوي (IATA)، شركة الخطوط السعودية من وجود عصابات جديدة متخصصة لسرقة حقائب الركاب أثناء الرحلات خلال الشهر الماضي، ما دفع الشركة إلى إتباع “حيلة ذكية” عبر تكليف أحد أفراد طاقم الطائرة لمراقبة تحركات العصابة حتى يتم ضبطهم أثناء السرقة.