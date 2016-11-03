السجن 15 عاما لمدير قروب «بلاك بيري» تعاطف مع «نمر النمر»

صحيفة المرصد – متابعات : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بحق مواطن بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 15 سنة، حيث ثبت أن المتهم وهو صاحب قروب «بلاك بيري» قام برصد تواجد نقاط التفتيش في القطيف والتحذير من المرور منها، إلى جانب تعاطفه مع نمر النمر.
إلى جانب تواصله عبر برنامج “البلاك بيري” مع أحد الاشخاص في مواجهة مع رجال الأمن، وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستقرار الأمن، واستعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية بناء على طلب أحد المطلوبين أمنياً، واستعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن.
تعليقات ( 19 )
عبيدالاذناب ماينفع معهم الا السيف اقطع من تحت لتحت وبدون صجة وبدون شي اي ارهابي او حمار يهودي يقوض امن الوطن المفروض قط رأسة وريحنا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينفي ايران يتم شنق رجال الاحواز والنساء المظلومين بسبب بسيط أو تهمة كاذبة ملفقه
لو يرسلونه لايرانلو تسحب الجنسيه و يرسلونه لايراان والله ماياخذ شهر الا يبكي ويترجاهم يرجعونه للسعوديه .....
=😡=كلاب ايران الرافضة يريدون الشغب والاستفزاز والتخريب وزعزعة الأمن وحان تأديبهم صح
ساكن البجريحصاه وزلت عن الطريق
اقسم بالله ..................لو تسحب جنسيته ويروح يعيش بايراان أن يلعن الساعه اللي فكر فيها يخون السعوديه ... ياااا.... ماحمدت ربك قسما بالله انك عايش هنا بذرا الله ثم ابن سعود .. والله ان حكامنا يخافون الله فيك اكثر من خامنئي ..
Saadبس 15 سنة المفروض هو وكل الي معه في القروب سحب جنسية وخل ايران تنفعه
عدد التعليقات:13
الشماليالعنوان يوهم ان السجن بسبب التعاطف فقط ؟
سلمانالخائن جزائه قطع رأسه
منصورهاهم ***اسباب البلى والمصيبة خونةالبلدينتمون لبلدان اخرى
واضحوالله 15 سنه ولاشي بالنسبه للتهم الموجهه له المفروض يحط بحفره مثله مثل المسردب حقه ولا يطلع منها
ساري الليليستااااااااهل الخاين عميل المجوس ذنب الخوميني والملالي هذا اقل شي ممكن يصدر بحقه هالكلب
ابو مشاريليه ١٥ سنه المفروض قصو رأسه وقطوه للكلاب
أبو خالدالمفروض أن تقطع رقبته، لأنه خان وطنه وملكيه
ابو عبدالرحمنالله يهدي ضال المسلمين الشخص هذا جزائه التعزير بالقتل, وليس السجن كم من نفس ذافت المر من تصرفاته و كم من شخص غرر به, وكم من شخاص مات بسبب تخطيط هذا المخرب نسأل الله لنا و لجميع المسلمين العفو والعافيه
محب آل البيتخبيث وهذا عمل محاربة للبلد ووقوف في صف اعدائه
عبداللهخبيث عميل للمجوس
عدد التعليقات:268
صاهووديستاهل وعساه من ردي لأردى