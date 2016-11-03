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السجن 15 عاما لمدير قروب «بلاك بيري» تعاطف مع «نمر النمر»

3 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص
السجن 15 عاما لمدير قروب «بلاك بيري» تعاطف مع «نمر النمر»
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صحيفة المرصد – متابعات : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بحق مواطن بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 15 سنة، حيث ثبت أن المتهم وهو صاحب قروب «بلاك بيري» قام برصد تواجد نقاط التفتيش في القطيف والتحذير من المرور منها، إلى جانب تعاطفه مع نمر النمر.

إلى جانب تواصله عبر برنامج “البلاك بيري” مع أحد الاشخاص في مواجهة مع رجال الأمن، وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستقرار الأمن، واستعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية بناء على طلب أحد المطلوبين أمنياً، واستعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    عبيد

    الاذناب ماينفع معهم الا السيف اقطع من تحت لتحت وبدون صجة وبدون شي اي ارهابي او حمار يهودي يقوض امن الوطن المفروض قط رأسة وريحنا
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  2. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    في ايران يتم شنق رجال الاحواز والنساء المظلومين بسبب بسيط أو تهمة كاذبة ملفقه
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  3. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    لو يرسلونه لايران

    لو تسحب الجنسيه و يرسلونه لايراان والله ماياخذ شهر الا يبكي ويترجاهم يرجعونه للسعوديه .....
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  4. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    =😡=

    كلاب ايران الرافضة يريدون الشغب والاستفزاز والتخريب وزعزعة الأمن وحان تأديبهم صح
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  5. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    ساكن البجري

    حصاه وزلت عن الطريق
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  6. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    اقسم بالله ..................

    لو تسحب جنسيته ويروح يعيش بايراان أن يلعن الساعه اللي فكر فيها يخون السعوديه ... ياااا.... ماحمدت ربك قسما بالله انك عايش هنا بذرا الله ثم ابن سعود .. والله ان حكامنا يخافون الله فيك اكثر من خامنئي ..
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  7. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    Saad

    بس 15 سنة المفروض هو وكل الي معه في القروب سحب جنسية وخل ايران تنفعه
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  8. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص
    عدد التعليقات:13

    الشمالي

    العنوان يوهم ان السجن بسبب التعاطف فقط ؟
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  9. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص

    سلمان

    الخائن جزائه قطع رأسه
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  10. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 8:57 ص

    مخالف للنشر
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  11. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص

    منصور

    هاهم ***اسباب البلى والمصيبة خونةالبلدينتمون لبلدان اخرى
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  12. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    واضح

    والله 15 سنه ولاشي بالنسبه للتهم الموجهه له المفروض يحط بحفره مثله مثل المسردب حقه ولا يطلع منها
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  13. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    ساري الليل

    يستااااااااهل الخاين عميل المجوس ذنب الخوميني والملالي هذا اقل شي ممكن يصدر بحقه هالكلب
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  14. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    ابو مشاري

    ليه ١٥ سنه المفروض ‏قصو رأسه وقطوه للكلاب
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  15. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    أبو خالد

    المفروض أن تقطع رقبته، لأنه خان وطنه وملكيه
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  16. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    ابو عبدالرحمن

    الله يهدي ضال المسلمين الشخص هذا جزائه التعزير بالقتل, وليس السجن كم من نفس ذافت المر من تصرفاته و كم من شخص غرر به, وكم من شخاص مات بسبب تخطيط هذا المخرب نسأل الله لنا و لجميع المسلمين العفو والعافيه
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  17. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    محب آل البيت

    خبيث وهذا عمل محاربة للبلد ووقوف في صف اعدائه
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  18. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    عبدالله

    خبيث عميل للمجوس
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  19. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص
    عدد التعليقات:268

    صاهوود

    يستاهل وعساه من ردي لأردى
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