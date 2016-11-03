السجن 15 عاما لمدير قروب «بلاك بيري» تعاطف مع «نمر النمر»

صحيفة المرصد – متابعات : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بحق مواطن بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 15 سنة، حيث ثبت أن المتهم وهو صاحب قروب «بلاك بيري» قام برصد تواجد نقاط التفتيش في القطيف والتحذير من المرور منها، إلى جانب تعاطفه مع نمر النمر.

إلى جانب تواصله عبر برنامج “البلاك بيري” مع أحد الاشخاص في مواجهة مع رجال الأمن، وتلقيه منه رسائل تتضمن مواقع التجمعات لمثيري الشغب وأوقاتها لغرض زعزعة واستقرار الأمن، واستعداده للقيام بإعداد المأوى لمجموعة إرهابية بناء على طلب أحد المطلوبين أمنياً، واستعداده لتحضير المواد التي تستخدم لتصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً عندما طلب منه تصوير أعمال الشغب والتخريب داخل البلاد لغرض استخدامها في زعزعة الأمن.