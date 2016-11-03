بالصور: زملاء ” النهدي” الأمريكيون يشاركون في العزاء بالزهور

صحيفة المرصد : شارك أصدقاء وزملاء الطالب الراحل حسين النهدي الأمريكيون في العزاء على طريقتهم، حيث وضعوا الزهور وصور الراحل في نفس المكان الذي توفي فيه، أمام محل البيتزا، في مدينة مينو موني.
ونظم زملاء الفقيد من العرب والأجانب وقفة أطلقوا عليها “وقفة محبة وسلام”، معبرين عن حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي أودى بحياة النهدي، نظرًا لما تمتع به من حسن الخلق، وبشاشة الوجه، حيث لم تفارق الابتسامة وجهه، خلال فترة دراسته في الجامعة هناك.
وقامت جينيسا كارتر، وهي أستاذ مساعد في قسم اللغة الإنجليزية والفلسفة بالجامعة،بتوجيه دعوة لحفل تأبين الخميس، وقالت في حسابها على تويتر، إن زملاء حسين هم من طلبوا تنظيمه، وإنها لطالما أحبت أن تُدَرس للطلاب السعوديين.
وأردفت كارتر، أنها قلقة بشدة على سلامة طلابها من السعوديين، كما قامت جينيسا بتغيير صورة حسابها الرسمي على “فيسبوك” ووضعت صورة للراحل حسين النهدي.
تعليقات ( 12 )
مفقودسنظل متخلفين عن ركب الحضارة طالما هناك اصوات نشاز تحاول عرقلتنا
عبيدانت وامثالك اللي يتبعون **بمعزل عن العالم لانكم اصحاب ***وليس لديكم اي ذرة او معرفة بالحضارات لو فيك خير كان ساهمت ببناء مجتمعك بدل منت قاعد تعلق بكلام سقيم لو فيك خير كان نفعت نفسك بدل ماتنتقد
مـ،ـاݛــےذابحين ولدنا ويقول*** هذه هي الحظارة شف شف شف
مـ،ـاݛــےاذا تعرض غربي لهجوم بدوله اسلاميه طلع اذناب الغرب يدافعون ع امهم معقل الصهيونيه ويتكلمون بالارهاب والتشدد والتطرف واذا قتلو مسلم لا اسمع لا ارى لا اتكلم لا وممكن يدافع ع امريكا هههاا معنا نموذج
قلم جافبحسن الخلق تترك انطباعا طيبا في الجميع وهذا ينم عن تربية الشخص رحم الله المتوفي النهدي وعوض الله أهله خيرا
انسانكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
مفقودهذه الحضارة الانسانية في ابهى صورها, بينما لدينا دية المسيحي بنصف دية المسلم, وكأنه ليس بانسان, حتى تهنئة المسيحي بعيده حرموها, اين نعيش ؟ اننا في معزل عن الحضارة
الأميــــــــــــــــــــــريقتلون القتيل ويمشون بنجازته...هذول هم الامريكاان ونحن نفرح عند تعاطفهم
مـ،ـاݛــےهذا رد ع ال يتغنى بالغرب وحريه الغرب وتسامح الغرب والامان بالغرب وعدل الغرب لا اول ولا اخر واحد وغير مقصوره ع المسلم لان له موقف من الاسلام شرهم بينهم وع السود والنماذج كثير حت خارج حدودهم
صاح الذيب وتغير قانون الطبيعةالقصة وما فيها انهم خايفين على السعوديين يتركوا الجامعة وتخسر دخل مادي بس فقط لاغيرر
فايزالانسان يملك الناس بحسن اخلاقة و محبته للاخرين حسبنا الله على القاتل وغفر الله لحسين النهدي قتل ظلم و عدوان