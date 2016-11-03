بالصور: زملاء ” النهدي” الأمريكيون يشاركون في العزاء بالزهور

صحيفة المرصد : شارك أصدقاء وزملاء الطالب الراحل حسين النهدي الأمريكيون في العزاء على طريقتهم، حيث وضعوا الزهور وصور الراحل في نفس المكان الذي توفي فيه، أمام محل البيتزا، في مدينة مينو موني.

ونظم زملاء الفقيد من العرب والأجانب وقفة أطلقوا عليها “وقفة محبة وسلام”، معبرين عن حزنهم الشديد للحادث الأليم الذي أودى بحياة النهدي، نظرًا لما تمتع به من حسن الخلق، وبشاشة الوجه، حيث لم تفارق الابتسامة وجهه، خلال فترة دراسته في الجامعة هناك.

وقامت جينيسا كارتر، وهي أستاذ مساعد في قسم اللغة الإنجليزية والفلسفة بالجامعة،بتوجيه دعوة لحفل تأبين الخميس، وقالت في حسابها على تويتر، إن زملاء حسين هم من طلبوا تنظيمه، وإنها لطالما أحبت أن تُدَرس للطلاب السعوديين.

وأردفت كارتر، أنها قلقة بشدة على سلامة طلابها من السعوديين، كما قامت جينيسا بتغيير صورة حسابها الرسمي على “فيسبوك” ووضعت صورة للراحل حسين النهدي.