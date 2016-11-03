أسرة قاتل العارضة تكشف عن معلومات جديدة

صحيفة المرصد : صرح “محمد شري السفياني” الشقيق الأكبر للجاني والمجني عليه أن أخاه مريض نفسي ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية، لافتا إلى أن أسرته حاولت إيداع شقيقه في المستشفى غير أن الطبيب رفض تنويمه بحجة عدم وجود سرير شاغر.

وأضاف أن أسرته عانت خلال الشهرين الماضيين من كثرة خصام الجاني مع المجني عليه بلا أسباب حتى أقدم على طعنه بهذه الوحشية.

يذكر أن المتحدث باسم شرطة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني كان قد كشف عن تلقى شرطة العارضة اتصالا من مستشفى العارضة العام عن وجود شخص في العقد الثالث من عمره مصاب بطعنات غائرة، لافتا إلى أن التحقيقات كشفت أن الضحية تعرض للطعن من قبل شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي، وأنه تم إلقاء القبض على القاتل وبحوزته أداة الجريمة، فيما لا زالت التحريات جارية لكشف ملابسات الجريمة.