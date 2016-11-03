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أسرة قاتل العارضة تكشف عن معلومات جديدة

3 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص
أسرة قاتل العارضة تكشف عن معلومات جديدة
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صحيفة المرصد : صرح “محمد شري السفياني” الشقيق الأكبر للجاني والمجني عليه أن أخاه مريض نفسي ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية، لافتا إلى أن أسرته حاولت إيداع شقيقه في المستشفى غير أن الطبيب رفض تنويمه بحجة عدم وجود سرير شاغر.

وأضاف أن أسرته عانت خلال الشهرين الماضيين من كثرة خصام الجاني مع المجني عليه بلا أسباب حتى أقدم على طعنه بهذه الوحشية.

يذكر أن المتحدث باسم شرطة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني كان قد كشف عن تلقى شرطة العارضة اتصالا من مستشفى العارضة العام عن وجود شخص في العقد الثالث من عمره مصاب بطعنات غائرة، لافتا إلى أن التحقيقات كشفت أن الضحية تعرض للطعن من قبل شقيقه الذي يعاني من مرض نفسي، وأنه تم إلقاء القبض على القاتل وبحوزته أداة الجريمة، فيما لا زالت التحريات جارية لكشف ملابسات الجريمة.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    مخنوقه

    يارب عظم البلاء وزاد في الدنيا المصاب يارب متى تقوم القيامه
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  2. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 9:51 ص

    نجمة سماء

    وين وزير الصحه الربيعه ماعاد نشوف له أي دور من الموضوع لابد محاسبة الطبيب والمستشفي شكل الدعوي سبات عميق
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  3. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص
    عدد التعليقات:268

    صاهوود

    الله يرحم المقتول ويغفر له ويعوض أهله خير ويصبرهم ويعين القاتل على مصيبته ، يارب لطفك وعفوك ورضاك
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  4. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص
    عدد التعليقات:13

    الشمالي

    أسرته حاولت إيداع شقيقه في المستشفى غير أن الطبيب رفض تنويمه بحجة عدم وجود سرير شاغر ؟؟؟؟؟؟ من المسؤول هنا ؟
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