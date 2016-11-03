مراهق يتسلل إلى فرع الطالبات بجامعة الطائف .. والسر في “سناب شات”

صحيفة المرصد : قام مراهق بالتسلل إلى بهو قسم الطالبات بفرع جامعة الطائف بمحافظة الخرمة، في غير أوقات الدوام الرسمي مستغلاً خلو الجامعة من موظفيها، وقام بكتابة حسابه بتطبيق “سناب شات” على أحد الجدران.

ووضح مشرف فرع الجامعة بالخرمة الدكتور محمد السفياني وفقاً لـ “عكاظ”، أن المراهق تمكن من التسلل إلى الجامعة أثناء وجود العمالة المسؤولة عن النظافة والصيانة بعد خروج الطالبات، ودوّن حسابه في السناب على أحد الجدران الداخلية.

وأضاف أنهم استدعوا شرطة المحافظة لتوثيق الواقعة وتحرير محضر بها رفع إلى الشرطة، التي شرعت في إجراءات ملاحقته عبر المعلومات التي توفرت لديها.