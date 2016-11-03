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مراهق يتسلل إلى فرع الطالبات بجامعة الطائف .. والسر في “سناب شات”

3 نوفمبر, 2016 , 9:42 ص
مراهق يتسلل إلى فرع الطالبات بجامعة الطائف .. والسر في “سناب شات”
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صحيفة المرصد : قام مراهق بالتسلل إلى بهو قسم الطالبات بفرع جامعة الطائف بمحافظة الخرمة، في غير أوقات الدوام الرسمي مستغلاً خلو الجامعة من موظفيها، وقام بكتابة حسابه بتطبيق “سناب شات” على أحد الجدران.

ووضح مشرف فرع الجامعة بالخرمة الدكتور محمد السفياني وفقاً لـ “عكاظ”، أن المراهق تمكن من التسلل إلى الجامعة أثناء وجود العمالة المسؤولة عن النظافة والصيانة بعد خروج الطالبات، ودوّن حسابه في السناب على أحد الجدران الداخلية.

وأضاف أنهم استدعوا شرطة المحافظة لتوثيق الواقعة وتحرير محضر بها رفع إلى الشرطة، التي شرعت في إجراءات ملاحقته عبر المعلومات التي توفرت لديها.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 10:07 ص

    مـ،ـاݛــے

    ع اساس ان مالهن علاقات ولا يكلمن احد ولا لهن مغامرات بالسناب وغيره هههااا هذي نكته
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  2. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 10:03 ص
    عدد التعليقات:1

    العنيد

    للأسف نسبة كبيرة من الجيل الجديد مثل البهايم كل همهم ملاحقة الحريم واذيتهم !!
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  3. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 9:57 ص

    جنوبيه *

    الله لايبلانا
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  4. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص
    عدد التعليقات:268

    صاهوود

    المفروض*** ويجيبونه عن طريق حسابه ويعلمونه كيف يستغل مراهقته بالمفيد ، الجيل القادم مشاكله كثيره الله يصلح حالنا وحال شباب وفتيات المسلمين
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  5. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 9:48 ص

    همسات

    هذا يجب ان يطبق حق الجلد امام بوابة الجامعة واثناء خروج الطالبات
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