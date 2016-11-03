البغدادي يناشد اتباعه عدم الهروب من الموصل

صحيف المرصد-رويترز: دعا أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي أتباعه لمهاجمة تركيا قائلا إنها تحالفت مع “الملحدين”، وأضاف في رسالة صوتية منسوبة له نشرها أتباعه على الإنترنت “أيها الموحدون، لقد دخلت تركيا اليوم في دائرة عملكم ومشروع جهادكم فاستعينوا بالله واغزوها واجعلوا أمنها فزعا ورخاءها هلعا ثم أدرجوها في مناطق صراعكم الملتهبة”، وتابع “يا أجناد الخلافة في أرض الشام ها قد جاءكم الجندي التركي الكافر وإن دم أحدهم كدم الكلب خسة ورداءة فأروهم بطشكم وأصلوهم بنار غضبكم وخذوا بثأر دينكم وتوحيدكم من إخوان الشياطين وقدوة المرتدين وحلفاء الملحدين”.

ودعا أبو بكر البغدادي مقاتليه إلى عدم الانسحاب من مدينة الموصل وفي أول تسجيل له منذ أكثر من عام ومدته نحو 34 دقيقة قال البغدادي “يا أهل نينوى عامة، وأيها المجاهدون خاصة، إياكم والضعف عن جهاد عدوكم ودفعه”، وأضاف إن “ثمن بقائكم في أرضكم بعزّكم أهون بألف مرة من ثمن انسحابكم عنها بذلّكم”.