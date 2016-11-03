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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

3 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
  • 1٬049
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-محمود الهمزاني

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 79 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 79
    3 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    أوركيد🌺

    [ لا تتسرع ] ..في الحُكم على الناس فقد "تظلم" عزيزاً ..و قد "ترفع" رخيصاً ، فقط أصبر والأيام تُبدي لك ماخفي.
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  2. 78
    3 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    أوركيد🌺

    قـد يسيء البعض بك الظن و قد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام🌧 ؟ لن ينفعك هؤلاء.. ولن يضرك أولئك! المُهم حقيقتك.. وما يعلمه الله عنك..!
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  3. 77
    3 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    أوركيد🌺

    [ الفراغ ] من شأن الأموات و[ الإشتغال ] من شأن الاحياء فان قدرت أن تكون حياً فأفعل .. .. ..فيلسوف!
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  4. 76
    3 نوفمبر, 2016 , 11:48 ص

    أوركيد🌺

    الذّين يحبونني💗علموني "الحياة" ، والذّين يكرهونني علموني "الحــذر" ، والذّين لا يبالون علموني "الأنانية".
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  5. 75
    3 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    جمال الصباح ليس في شروق الشمس وهدوء الكون وروعة الجو فحسب.. بل في نعمة الله سبحانه علينا ان وهبنا يوم جديد في هذه الحياه. لنذكره فيه ونتواصل مع احبابنا فتسعد قلوبنا بوصالهم..
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  6. 74
    3 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص

    أوركيد🌺

    ليس عليك إسعاد الجميع، ولكن عليك أن لا تـــــــــؤذي أحـداً .
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  7. 73
    3 نوفمبر, 2016 , 11:41 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    هيوفه يسعدلي صباااحك...ريما هيا اكتبي تراني رايحه اعمل غداء امي غدا مين غدا جنتي الي تراااب رجولها يسواك هههه لاطلعت الملائكه منو يدخل اعوذ بالله منهم ههههههه استاذن مش متابعه...
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  8. 72
    3 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    أوركيد🌺

    إن حرقة الأسئلة؟؟ والشغف بالمعرفة والحماسة للإدراك والإستقلال في التفكير😴 هي الصفات التي تُميز أهل النبوغ.
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  9. 71
    3 نوفمبر, 2016 , 11:33 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..
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  10. 70
    3 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    ياللي بـفعل النـاس لاهي ومهموم أتـرك تتـباع الخمل والطلابه / ٰ ماصـغر بعيون المطـاليق شـغموم ولا كبر بعـيون النشاما زلابه .....
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  11. 69
    3 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    أوركيد🌺

    فلا قيمة لقوة الذاكرة إلا بوجود الخيال الخصب والعقل الناقد المتوقد😴 والقدرة على مواصلة التركيز والمثابرة والتمتع بالإهتمام القوي المستغرق.
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  12. 68
    3 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    أوركيد🌺

    فليست الذاكرة سوى مخزن للتموين وقد يكون مخزن الوقود في السيارة أو الطائرة مليئاً بالوقود لكن المحركات معطلة ولا تستجيب لإستخدام الوقود
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  13. 67
    3 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص

    أوركيد🌺

    إن في قصة حياة هذا المخترع المُدهش الكثير من الدلالات فقد كان ضعيف الذاكرة لكنه كان متوقد العقل نافذ البصيرة مما يؤكد أن ضعف الذاكرة ليس منافياً للعبقرية كما أن قوة الذاكرة ليست دليلاً على التفوق🤔
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  14. 66
    3 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    الحسـود يشب في جوفه حريق ...قاصرٍ دونك ويهرج في قفاك... ٰ لاحظ إنك يوم تمشي في طريق ....مايشوفك غير من يمشي وراك .....
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  15. 65
    3 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    وصرت تمر في بالي وما تسأل وصار عادي..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 64
    3 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    المزن

    🌺شكراً للقائمين على هذه الصحيفة الجميلة لإتاحة الفرصة لي في المشاركة .وأتمنى أن أكون قدمت لو القليل من الفائدة واعتذر من أي شخص قدأكون أسأت إليه بدون قصد أستودعتكم الله ولنا لقاء هنا إذا شاء الله 👋🌺
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  17. 63
    3 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    أوركيد🌺

    والوصول إلى أرفع الدرجات في العلم والإبتكار فأديسون يوصف بأنه عالمٌ عظيم ومخترعٌ يأتي دائماً في الكتابات المعاصرة في طليعة عُظماء التاريخ ومن أشدهم تأثيراً على الحياة الإنسانية.
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  18. 62
    3 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    ت57 الي يخصني...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    يا احلى صباح.. اتعجب من شخص يستطيع ان ينام وياكل ويضحك وهو يعلم انه سبب ضيقة شخص اخر. فـ يالي صباحك غير قلي صباح الخير..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  20. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    قالها خالد الفيصل قلب نظيف ويعزك لاتستهين به وتقهره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    المزن

    🌺معروف أن النعمة تحتاج إلى شكر..والبلاءإلى صبر..والذنب إلى إستغفار...فمن شكر وصبر واستغفر فقد نال السعادة🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    أوركيد🌺

    إن قصة توماس أديسون تُعتبر من أروع قصص العصامية والكفاح وفيها دروس باهرة ودلالات كبيرة كافية بأن تبرهن على أن الإنسان النبيه😉توقَّد إهتمامه فإنه قادرٌ على تعليم نفسه بنفسه.
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  23. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    جبل جبل ماهمني حذف حذاف ...ولاضاق من فعل المساكين صدري ٰ ...قدري مع اهل الطيب والناس الاشراف ....ماجيت ادور عند الانذال قدري.....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    احتاج فرحتي.. بالاصح احتاج عيونك انت 💕
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    ف ب الله صبر. ..وب الله يسر. ..وب الله عون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  26. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    س ماهو افضل بنك من ناحيه مبلغ القرض بمعني يعطيك اكثر من 18 راتب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    من نقدني بيني و بينه نصح ...ومن نصحني عند خلق الله نقد ٰ ...و من مدحني في غيابي قد مدح ....و الحقود لا غبت يثني لي عقد .....
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    أوركيد🌺

    3 ـ ساحـر مينلو بارك😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    وصار فيني من اطباعك كثير ......
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    المزن

    🌺ياتُرى كم عندنا من أديسون سعودي وأبدع أكثر منه ؟؟؟🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    أوركيد🌺

    2 ـ أبو المخترعين😎
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  32. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    ماللمواجع صوت لو نشكي مواجعنا.....💜💜 ولاينكتب حرف رافق نبرته غصه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  33. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    هيفاء صباح الخير وجد لكي تعليق تتهميني فيه بالتخفي بمعرفات اخري ولكي ان تتهمي علي كيفك لكن للعلم لم اتخفي لحد الان تحت معرف اخ او معرفات اخري طبعا سابقا كان ابويوسف حاولت ادخل لكن ماحصل لي شرف التجربه
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  34. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    المزن

    🌺قاعدة في التربية :مهما أكثرت على إبنك من النصائح؛فلن يأخذ إلا القليل من قولك ؛والكثير من فعلك !! 🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    مااجمل القناعة عندما تبتسم وتقول خيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص

    أوركيد🌺

    1 ـ الماكر الذي يستفيد من كل شئ😋
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    لاتكسر قلما نزفت احباره حنينا إليك...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 11:04 ص

    المزن

    🌺لأن الرجل مسؤول عن الإنفاق لميراثنا مصروف وميراثها محفوظ. أما الآيات التي فيها توصية ودعاء وإحسان إلا تكون كلمة (الوالدين)ليتناسب ذلك مع فضل الأم.قال تعالى(ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً)🌺
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    شعري يحط من الثقال خفاف... له فـ فالمواقف مذهب " ومله.... ، وأنا " من الله ما علّي " خلاف ....بس البلا من بعض خللق الله .....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    أوركيد🌺

    ماعلانا نرجع ل أديسون.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    المشوي حلو ولذيذ ويمكن الذ لكن المقلي لايمل لذيذ حتي لو استمريتي عليه يومين وهنا الفرق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:14661

    هيفاء @

    ههه ي المنتصر متابعه بصمت ما فيني أكتب كتبنا كثير كثير كثير وجاء الدور إلي أتابع فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  43. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    اكتشفت امصاحبه اهل القدح والنجاح يضعونك علي خط النجاح ويدفعونك للمستقبل الناجح تجربه شخصيه امر فيها شهر وبديت اتوجه لتحقيق حلم كنت اضنه صعب اوعقبات منتظر حلها لكن بالصحبه الطيبه تلاشت الافكار المعرقله
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  44. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    المزن

    🌺أماكلمة(الوالدين)قصد بها الأب والأم مع الميل لجهة الأم فهي مشتقة من الولادة. لذا كل آيات المواريث وتحمل المسؤلية والتبعات الجسام إلا وتكون الكلمة (الأبوين)ليناسب ذلك الرجل.يتبع🌺
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  45. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    أوركيد🌺

    27 تقول: البطاطس المقلي حلقات لايقاوم لجميع الأعمار.......) مالك لوا أنا م أحب الطباطس المقلي أحب الطباطس المشوي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    حنا عزاز انفوس ما نقبل الهون.... ورثة ابو من جد ماهي جديده ٰ ....نموت مانمشي مع اللي يشحون ....والا نعيش وناصل اللي نريده....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    أوركيد🌺

    لُقب توماس أديسون😎 بألقاب متعددة منها :
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  48. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    المزن

    🌺ماالفرق بين كلمة "الأبوين"والوالدين"في القرآن الكريم ؟!:إذا رأيت كلمة (أبوين) فالآية قصدت الأب والأم ،مع الميل لجهة الأب،لأن الكلمة مشتقة من الأبوة التي هي للأب وليست للأم ..يتبع 🌺
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  49. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 اتوقع المقصود أحد لاعبي السنافر ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    أوركيد

    ماعلانا نرجع للتاريخ ف المتصفح ونعرف وين وصلنا ف التاريخ ***😛
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    ادسون حي 😜
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    لاتمد رجليك ولحافك قصير ...ولا تناظر فوق تتعب بالنظر ٰ ....القناعه كنز لو حلمك كبير... والحياة دروس والدنيا عبر....
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  53. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    هلا بالمزن جربت السماق مع الزبادي طلع الشطه مع الكتشب احلا للبطاطس لولا اختلاف الاذواق الخ المهم البطاطس المقلي حلقات لايقاوم لجميع الاعمار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    لن تموت اذا خسرت من تحب.. ولكن ستعيش كالميت اذا خسرت كرامتك. من عز نفسه ما يذلونه الناس ومن ذل نفسه لا يدور معزه👌..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:5599

    المنتصر بالله

    وين هيوفه أكيد طافيه لأن ذاك اليوم ترامح وتهابد في موضوع الكاريكاتير 25 ساعة متواصله هههههههه طاقه لها خيمه مثل زاحف وشيهانه سابقاً لين تم طردهم بنجاح من المرصد...................?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    أوركيد🌺

    آهاااا ماتدرون وين وصلنا طيب أنا كم مرة قلت لكم ركزوا مو تفهووون😳
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  57. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    من عيون الشعر اخذت السمين من الثمين... اتخير شامخ القاف واحطه خوي.... و ادري اني ماقدرت ارضي الناس اجمعين ....العقول احجام ماتستوي ماتستوي.....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  58. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    ماني على فعل المكارم .. بـ نادم اللي يجي معاي واللي يجي معك... نحسب حساب الطيبين الاوادم ..... ولا البهايم .. كرم الله مسامعك ؛)...
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  59. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    المزن

    🌺أصعب الحرام أوله،ثم يَسْهُل ،ثم يُستساغ،ثم يُؤَلِّف ، ثم يحلو ويطبع على القلب!!إذا دعتك نفسك إلى معصية،فحاورنفسك حواراً لطيفاً بهذه الآية (قل أذلك خَيْرٌ أم جَنة الخُلد التي وُعِد المتقون )🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    أوركيد🌺

    أقول ي عرب أمس كنا نتكلم عن أديسون😎 صح ..طيب ماتدرون وين وصلنا🤔؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  61. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    اللهم انت الميسر وانت المسهل يسر لنا امورنا وحقق لنا امورنا وسخر لنا ما هو خير لنا.. انك على كل شيء قدير. وصباح الخير على اللي عندهم روحي🌹..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    قال عيسى ابن مريم: «دع الناس، فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منك في شغل؛ دعهم فلا تلتمس محامدهم، ولا تكسب مذامهم، وعليك بما وكلت به»
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    كاركتير سعود خل افتح لك قناه يتيوب للشهره عندي قناه وودي استثمر فيها نشاط تجاري عطوني افكار ميولي حاليا عقاري وش رايكم اخلي القناه عقاريه وكيف تبني وتخطط كذا هيك شي وبعض العروض للتصاميم وخطوات البنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  64. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص

    أوركيد🌺

    آعزآئي آلمشآهدين "صبآآح آلخير" ي عرب أينما كنتم🌷💗😊
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  65. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    اسعد الله صباحكم بكل خير...
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  66. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    المزن

    🌺(إِنِّي أخافُ أن يمسكَ عَذَابٌ مِن الرَّحْمَن ) ماأحوجنا إلى التناصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة " وما الحب ؟! إلا أن تخاف الله في من تُحب وعلى من تُحب ليدوم اللقاء"يارب أجمعها ومن نحب في دار البقاء آمين 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اجمل فترة لدخول صفحة الكاريكاتير في هذه الفترة فترة الصباح 🌞🌄
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  68. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    على انفسكم واحبتكم وكل غالي وثمين تمتلكونه.. نحن بخير مادمنا نطرق ابواب السماء ونلجأ الى الله في كل حين. اسعد الله صباحك ❤😘..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  69. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    الله كريم

    عطني قلم واعطيك دفتر حياتي%%نصه وهم شاعر وكله حقيقه%% عطني ورق يشرب عطش ذكرياتي%% واسقيك من همي دوا كل ضيقه%%
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:6433

    سـارونھَہّ

    -♡ والله أني ما عاد لي فالعمر غاية ، غير عفو الله وضحكة ( أمـــي ) '...
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  71. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الحشد الشيعي مصدقين نفسهم يحسبون انهم أقوياء 😂ادخلو لحالكم الموصل نبي نشوف قوتكم ببعض القنوات معطينهم أكبر من حجمهم
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  72. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    انقشوا على كفوف الصباح التفاؤل.. وارسموا على وجه النهار الابتسامه وازرعوا في طريقكم الفرح بهدوء رددوا دائما. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه..
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  73. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    الله كريم

    صباح الخير للجميع
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  74. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    المزن

    🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "أصبحناوأصبح الملك لله🌺
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  75. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله يعين السعودي مدري يلقاها من الفصل من وضيفته أو من الاستهزاء به ❗
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  76. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص
    عدد التعليقات:7769

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعد صباحكم وطبعا صباحي بكل خير ويك اند باذن الله يكون جميل فيه من المسرات مايجعلنا فاغرين من الوناسه ان شاءالله تعالي
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  77. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    صباح الخير.. على مشرفنا العزيز واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين.. اسعد الله صباحكم ومساكم وجميع اوقاتكم بخير وهلا بالخميس..
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  78. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    صباح الخير
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  79. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص
    عدد التعليقات:3458

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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