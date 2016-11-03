شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

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تعليقات ( 79 )
أوركيد🌺[ لا تتسرع ] ..في الحُكم على الناس فقد "تظلم" عزيزاً ..و قد "ترفع" رخيصاً ، فقط أصبر والأيام تُبدي لك ماخفي.
أوركيد🌺قـد يسيء البعض بك الظن و قد يظنك آخرون أطهر من ماء الغمام🌧 ؟ لن ينفعك هؤلاء.. ولن يضرك أولئك! المُهم حقيقتك.. وما يعلمه الله عنك..!
أوركيد🌺[ الفراغ ] من شأن الأموات و[ الإشتغال ] من شأن الاحياء فان قدرت أن تكون حياً فأفعل .. .. ..فيلسوف!
أوركيد🌺الذّين يحبونني💗علموني "الحياة" ، والذّين يكرهونني علموني "الحــذر" ، والذّين لا يبالون علموني "الأنانية".
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخجمال الصباح ليس في شروق الشمس وهدوء الكون وروعة الجو فحسب.. بل في نعمة الله سبحانه علينا ان وهبنا يوم جديد في هذه الحياه. لنذكره فيه ونتواصل مع احبابنا فتسعد قلوبنا بوصالهم..
أوركيد🌺ليس عليك إسعاد الجميع، ولكن عليك أن لا تـــــــــؤذي أحـداً .
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّهيوفه يسعدلي صباااحك...ريما هيا اكتبي تراني رايحه اعمل غداء امي غدا مين غدا جنتي الي تراااب رجولها يسواك هههه لاطلعت الملائكه منو يدخل اعوذ بالله منهم ههههههه استاذن مش متابعه...
أوركيد🌺إن حرقة الأسئلة؟؟ والشغف بالمعرفة والحماسة للإدراك والإستقلال في التفكير😴 هي الصفات التي تُميز أهل النبوغ.
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخاصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّياللي بـفعل النـاس لاهي ومهموم أتـرك تتـباع الخمل والطلابه / ٰ ماصـغر بعيون المطـاليق شـغموم ولا كبر بعـيون النشاما زلابه .....
أوركيد🌺فلا قيمة لقوة الذاكرة إلا بوجود الخيال الخصب والعقل الناقد المتوقد😴 والقدرة على مواصلة التركيز والمثابرة والتمتع بالإهتمام القوي المستغرق.
أوركيد🌺فليست الذاكرة سوى مخزن للتموين وقد يكون مخزن الوقود في السيارة أو الطائرة مليئاً بالوقود لكن المحركات معطلة ولا تستجيب لإستخدام الوقود
أوركيد🌺إن في قصة حياة هذا المخترع المُدهش الكثير من الدلالات فقد كان ضعيف الذاكرة لكنه كان متوقد العقل نافذ البصيرة مما يؤكد أن ضعف الذاكرة ليس منافياً للعبقرية كما أن قوة الذاكرة ليست دليلاً على التفوق🤔
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّالحسـود يشب في جوفه حريق ...قاصرٍ دونك ويهرج في قفاك... ٰ لاحظ إنك يوم تمشي في طريق ....مايشوفك غير من يمشي وراك .....
عدد التعليقات:14661
هيفاء @وصرت تمر في بالي وما تسأل وصار عادي..
المزن🌺شكراً للقائمين على هذه الصحيفة الجميلة لإتاحة الفرصة لي في المشاركة .وأتمنى أن أكون قدمت لو القليل من الفائدة واعتذر من أي شخص قدأكون أسأت إليه بدون قصد أستودعتكم الله ولنا لقاء هنا إذا شاء الله 👋🌺
أوركيد🌺والوصول إلى أرفع الدرجات في العلم والإبتكار فأديسون يوصف بأنه عالمٌ عظيم ومخترعٌ يأتي دائماً في الكتابات المعاصرة في طليعة عُظماء التاريخ ومن أشدهم تأثيراً على الحياة الإنسانية.
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّت57 الي يخصني...
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخيا احلى صباح.. اتعجب من شخص يستطيع ان ينام وياكل ويضحك وهو يعلم انه سبب ضيقة شخص اخر. فـ يالي صباحك غير قلي صباح الخير..
عدد التعليقات:14661
هيفاء @قالها خالد الفيصل قلب نظيف ويعزك لاتستهين به وتقهره
المزن🌺معروف أن النعمة تحتاج إلى شكر..والبلاءإلى صبر..والذنب إلى إستغفار...فمن شكر وصبر واستغفر فقد نال السعادة🌺
أوركيد🌺إن قصة توماس أديسون تُعتبر من أروع قصص العصامية والكفاح وفيها دروس باهرة ودلالات كبيرة كافية بأن تبرهن على أن الإنسان النبيه😉توقَّد إهتمامه فإنه قادرٌ على تعليم نفسه بنفسه.
عدد التعليقات:14661
هيفاء @احتاج فرحتي.. بالاصح احتاج عيونك انت 💕
عدد التعليقات:14661
هيفاء @ف ب الله صبر. ..وب الله يسر. ..وب الله عون
عدد التعليقات:7769
الحرمانس ماهو افضل بنك من ناحيه مبلغ القرض بمعني يعطيك اكثر من 18 راتب
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّمن نقدني بيني و بينه نصح ...ومن نصحني عند خلق الله نقد ٰ ...و من مدحني في غيابي قد مدح ....و الحقود لا غبت يثني لي عقد .....
أوركيد🌺3 ـ ساحـر مينلو بارك😜
عدد التعليقات:14661
هيفاء @وصار فيني من اطباعك كثير ......
المزن🌺ياتُرى كم عندنا من أديسون سعودي وأبدع أكثر منه ؟؟؟🌺
أوركيد🌺2 ـ أبو المخترعين😎
عدد التعليقات:14661
هيفاء @ماللمواجع صوت لو نشكي مواجعنا.....💜💜 ولاينكتب حرف رافق نبرته غصه
عدد التعليقات:7769
الحرمانهيفاء صباح الخير وجد لكي تعليق تتهميني فيه بالتخفي بمعرفات اخري ولكي ان تتهمي علي كيفك لكن للعلم لم اتخفي لحد الان تحت معرف اخ او معرفات اخري طبعا سابقا كان ابويوسف حاولت ادخل لكن ماحصل لي شرف التجربه
المزن🌺قاعدة في التربية :مهما أكثرت على إبنك من النصائح؛فلن يأخذ إلا القليل من قولك ؛والكثير من فعلك !! 🌺
عدد التعليقات:14661
هيفاء @مااجمل القناعة عندما تبتسم وتقول خيرة
أوركيد🌺1 ـ الماكر الذي يستفيد من كل شئ😋
عدد التعليقات:14661
هيفاء @لاتكسر قلما نزفت احباره حنينا إليك...
المزن🌺لأن الرجل مسؤول عن الإنفاق لميراثنا مصروف وميراثها محفوظ. أما الآيات التي فيها توصية ودعاء وإحسان إلا تكون كلمة (الوالدين)ليتناسب ذلك مع فضل الأم.قال تعالى(ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً)🌺
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّشعري يحط من الثقال خفاف... له فـ فالمواقف مذهب " ومله.... ، وأنا " من الله ما علّي " خلاف ....بس البلا من بعض خللق الله .....
أوركيد🌺ماعلانا نرجع ل أديسون.
عدد التعليقات:7769
الحرمانالمشوي حلو ولذيذ ويمكن الذ لكن المقلي لايمل لذيذ حتي لو استمريتي عليه يومين وهنا الفرق
عدد التعليقات:14661
هيفاء @ههه ي المنتصر متابعه بصمت ما فيني أكتب كتبنا كثير كثير كثير وجاء الدور إلي أتابع فيه
عدد التعليقات:7769
الحرماناكتشفت امصاحبه اهل القدح والنجاح يضعونك علي خط النجاح ويدفعونك للمستقبل الناجح تجربه شخصيه امر فيها شهر وبديت اتوجه لتحقيق حلم كنت اضنه صعب اوعقبات منتظر حلها لكن بالصحبه الطيبه تلاشت الافكار المعرقله
المزن🌺أماكلمة(الوالدين)قصد بها الأب والأم مع الميل لجهة الأم فهي مشتقة من الولادة. لذا كل آيات المواريث وتحمل المسؤلية والتبعات الجسام إلا وتكون الكلمة (الأبوين)ليناسب ذلك الرجل.يتبع🌺
أوركيد🌺27 تقول: البطاطس المقلي حلقات لايقاوم لجميع الأعمار.......) مالك لوا أنا م أحب الطباطس المقلي أحب الطباطس المشوي.
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّحنا عزاز انفوس ما نقبل الهون.... ورثة ابو من جد ماهي جديده ٰ ....نموت مانمشي مع اللي يشحون ....والا نعيش وناصل اللي نريده....
أوركيد🌺لُقب توماس أديسون😎 بألقاب متعددة منها :
المزن🌺ماالفرق بين كلمة "الأبوين"والوالدين"في القرآن الكريم ؟!:إذا رأيت كلمة (أبوين) فالآية قصدت الأب والأم ،مع الميل لجهة الأب،لأن الكلمة مشتقة من الأبوة التي هي للأب وليست للأم ..يتبع 🌺
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 اتوقع المقصود أحد لاعبي السنافر ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
أوركيدماعلانا نرجع للتاريخ ف المتصفح ونعرف وين وصلنا ف التاريخ ***😛
عدد التعليقات:7769
الحرمانادسون حي 😜
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّلاتمد رجليك ولحافك قصير ...ولا تناظر فوق تتعب بالنظر ٰ ....القناعه كنز لو حلمك كبير... والحياة دروس والدنيا عبر....
عدد التعليقات:7769
الحرمانهلا بالمزن جربت السماق مع الزبادي طلع الشطه مع الكتشب احلا للبطاطس لولا اختلاف الاذواق الخ المهم البطاطس المقلي حلقات لايقاوم لجميع الاعمار
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخلن تموت اذا خسرت من تحب.. ولكن ستعيش كالميت اذا خسرت كرامتك. من عز نفسه ما يذلونه الناس ومن ذل نفسه لا يدور معزه👌..
عدد التعليقات:5599
المنتصر باللهوين هيوفه أكيد طافيه لأن ذاك اليوم ترامح وتهابد في موضوع الكاريكاتير 25 ساعة متواصله هههههههه طاقه لها خيمه مثل زاحف وشيهانه سابقاً لين تم طردهم بنجاح من المرصد...................?
أوركيد🌺آهاااا ماتدرون وين وصلنا طيب أنا كم مرة قلت لكم ركزوا مو تفهووون😳
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّمن عيون الشعر اخذت السمين من الثمين... اتخير شامخ القاف واحطه خوي.... و ادري اني ماقدرت ارضي الناس اجمعين ....العقول احجام ماتستوي ماتستوي.....
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّماني على فعل المكارم .. بـ نادم اللي يجي معاي واللي يجي معك... نحسب حساب الطيبين الاوادم ..... ولا البهايم .. كرم الله مسامعك ؛)...
المزن🌺أصعب الحرام أوله،ثم يَسْهُل ،ثم يُستساغ،ثم يُؤَلِّف ، ثم يحلو ويطبع على القلب!!إذا دعتك نفسك إلى معصية،فحاورنفسك حواراً لطيفاً بهذه الآية (قل أذلك خَيْرٌ أم جَنة الخُلد التي وُعِد المتقون )🌺
أوركيد🌺أقول ي عرب أمس كنا نتكلم عن أديسون😎 صح ..طيب ماتدرون وين وصلنا🤔؟
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخاللهم انت الميسر وانت المسهل يسر لنا امورنا وحقق لنا امورنا وسخر لنا ما هو خير لنا.. انك على كل شيء قدير. وصباح الخير على اللي عندهم روحي🌹..
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّقال عيسى ابن مريم: «دع الناس، فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منك في شغل؛ دعهم فلا تلتمس محامدهم، ولا تكسب مذامهم، وعليك بما وكلت به»
عدد التعليقات:7769
الحرمانكاركتير سعود خل افتح لك قناه يتيوب للشهره عندي قناه وودي استثمر فيها نشاط تجاري عطوني افكار ميولي حاليا عقاري وش رايكم اخلي القناه عقاريه وكيف تبني وتخطط كذا هيك شي وبعض العروض للتصاميم وخطوات البنا
أوركيد🌺آعزآئي آلمشآهدين "صبآآح آلخير" ي عرب أينما كنتم🌷💗😊
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّاسعد الله صباحكم بكل خير...
المزن🌺(إِنِّي أخافُ أن يمسكَ عَذَابٌ مِن الرَّحْمَن ) ماأحوجنا إلى التناصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة " وما الحب ؟! إلا أن تخاف الله في من تُحب وعلى من تُحب ليدوم اللقاء"يارب أجمعها ومن نحب في دار البقاء آمين 🌺
📒📙 ريما...Rima📙📒اجمل فترة لدخول صفحة الكاريكاتير في هذه الفترة فترة الصباح 🌞🌄
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخعلى انفسكم واحبتكم وكل غالي وثمين تمتلكونه.. نحن بخير مادمنا نطرق ابواب السماء ونلجأ الى الله في كل حين. اسعد الله صباحك ❤😘..
الله كريمعطني قلم واعطيك دفتر حياتي%%نصه وهم شاعر وكله حقيقه%% عطني ورق يشرب عطش ذكرياتي%% واسقيك من همي دوا كل ضيقه%%
عدد التعليقات:6433
سـارونھَہّ-♡ والله أني ما عاد لي فالعمر غاية ، غير عفو الله وضحكة ( أمـــي ) '...
📒📙 ريما...Rima📙📒الحشد الشيعي مصدقين نفسهم يحسبون انهم أقوياء 😂ادخلو لحالكم الموصل نبي نشوف قوتكم ببعض القنوات معطينهم أكبر من حجمهم
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخانقشوا على كفوف الصباح التفاؤل.. وارسموا على وجه النهار الابتسامه وازرعوا في طريقكم الفرح بهدوء رددوا دائما. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه..
الله كريمصباح الخير للجميع
المزن🌺السلام عليكم ورحمة الله وبركاته "أصبحناوأصبح الملك لله🌺
📒📙 ريما...Rima📙📒الله يعين السعودي مدري يلقاها من الفصل من وضيفته أو من الاستهزاء به ❗
عدد التعليقات:7769
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعد صباحكم وطبعا صباحي بكل خير ويك اند باذن الله يكون جميل فيه من المسرات مايجعلنا فاغرين من الوناسه ان شاءالله تعالي
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخصباح الخير.. على مشرفنا العزيز واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين.. اسعد الله صباحكم ومساكم وجميع اوقاتكم بخير وهلا بالخميس..
📒📙 ريما...Rima📙📒صباح الخير
عدد التعليقات:3458
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..