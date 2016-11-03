صور:داعش تعدم سجين بسلاح ثقيل يمزق جسده و تفصل رأس اثنين آخرين

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فيديو صادم نشرته داعش للدعايا عن أعمالها و بدأ بكلمة كان قد ألقاها أوباما عن العراق ثم بعد ذلك بظهر رجل مسجون من قبل داعش راكعا على ركبتيه و يتم إطلاق النار عليه من قبل سلاح ثقيل فتاك يقطعه إربا في مشهد يعرض بالتصوير البطيء، و بعدها يأتي إثنان آخرين يتم فصل رأسيهما عن جسديهما بعد إقتلاع حنجرتيهما أولا، و سبب ذلك أنهم متهمين بالتدريب على يد القوات الأمريكية في جيش سوريا، و من وراء المشهد صوت يقول، أن الله كفيل بعقابكم بعد ذلك، تم تصوير الفيديو بمنطقة على أطراف سوريا بالقرب من الحدود العراقية ،و قد نشر التنظيم المتطرف الفيديو على الإنترنت، مما أثار ضجة عارمة.
تعليقات ( 78 )
سيعي وافتخر ببلادي السعوديهالله ينتقم منهم شوهو سمعت الاسلام الذي جاء به الله رحمة للبشريه جمعا الله ينصر الجيش العراقي عليهم وفكنا منهم
ألم الحئيئه الاصليفي اخر صوره القتله الاربعه يتشابهون والمقتول كذالك كيف ؟
ألم الحئيئه الاصليحسبنا الله ونعم الوكيل على من طغى وتجبر
انه التآمر للفتك بالسنةماهذه المشاهد الارهابية غير الانسانية التي تتهم بها السنة ، إلا تحضيرا وتبريرا لقيام الحشد الصفوي الطائفي بتصفية وتهجير سكان الموصل من السنة العرب ليتسنى الفرس والصهاينة تنفيذ مخططاتهم التوسعية
الاجرام الغبيهل تعتقد تلك المجموعات الارهابية انها بتلك الاعمال المقززة للبشرية ستردع كل من يناوئها .. لو فيهم رجل رشيد لعلمو انها تزيد اعدائهم وتشوه سمعتهم فضلا عن الاسلام الذي يدعونه ..لكنها المؤامرة على الاسلام
عُـــــــمـــــــركذابين دعدوش غطت على هوليود الاكيد الله ينصر الجيش العراقي عليكم ياخنازير
ابو عبدالرحمنالا لعنة الله على داعش ومن يدعمهم من الرافضة المجوس
Ymni mahbobاهل الكفر والضلاله هم افسدو العالم ....
لا اله الا اللهحسبنا الله ونعم الوكيل
انتبهصحيح في السابق مافي تكنولوجيا والجرائم وحده لكن ياعزيزي الان تعليم عن بعد وهذا فانوس الخطر وتم كسره والله يستر من القادم
الهدف زرع الخوف في قلوب المسلمينانا جاني اكتئاب حاد من مشاهدت هذي المقاطع الدمويه ونسيت الحياة الجميلة والمقاطع الورديه
Ymni mahbobالدواعش لعنه الله عليهم يقولون في معتقداتهم اقتل اي واحد يحب اهل البيت تكون على طول في الجنه لان بركه اهل البيت وسفك دمائهم الطاهره تدخلك الجنه عليهم لعنه الله والملائكة هذا قولهم.......
الهمدانيانتم شفتوا جرائم الخوارج اليوم بسبب نقل المعلومة السهل مابالكم قبل التكنلوجيا ماذا فعلوا الخوارج بالبشر وجيرانهم فالخوارج دائما وابدا لا يدعمهم غير محبي شغط دماء الشعوب للسيطرة على خيراتهم حتى اليوم
الهدف هو الجيلالله يستر من الجيل القادم بعد مشاهدة هذي المقاطع
Ymni mahbobمخالف
Ymni mahbobمخالف
سيفان الله يمهل ولايهمل ي عيال الحرام تباعة الضلاله لكم يوم تزهقون فيه
سيفان الله يمهل ولايهمل ي عيال ***تباعة الضلاله لكم يوم تزهقون فيه
عدد التعليقات:12548
برق الحرم((((( افلام دواعش _الماسونية لاتنتهي .............كأن الشجر بلاظل ..... كان غطى على ظلة الاشخاص ))))))
محب آل البيتسؤال لأذناب ايران هل داعش حارب ايران أو حارب الشيعة أو نفذ أي عملية في أي منطقة شيعية سواء في ايران أوغيرها فهو لا يحارب الا المسلمين السنة ولا يفجر الا في بلاد المسلمين ومن يؤيد الثورة السورية
محب آل البيتداعش والرافضة من الفرق الضالة المنحرفة تشابهو في سواد القلوب وسواد الشعار وسواد الثياب وسواد المنهج ومحاربةالإسلام والمسلمين وقادتهم يدعون أنهم من آل البيت وشعارهم والموت لأمركا ويقتلون المسلمين
صاح الذيب وتغير قانون الطبيعةصدق الرسول صلى اللة علية وسلم يذبحون المسلمين ويتركون المشركين خوراج العصر بمعنا الكلمة
الزمنالدواعش والاخوان والروافض هم في السوء سواء قتل وسفك ضد اهل السنه وايران من خلفهم ومن يستدل ببيان الاسماء للداخليه هو غبي ولم يفهم ان الدواعش ادعت السنيه وشعارات كاذبه اوقعت البلهاء في شعاراتهم الغادره
العنزيحسبي الله عليكم ياخنازير شوفو المسكين رافع السبابه يتشهد وهم يقولون مرتد اسال ان يجمد الدماء في عروقهم
📒📙 ريما...Rima📙📒بكتب المجوس اللي يسبون الصحابة يقولون اقتل سني تدخل الجنة لعنهم الله
Ymni mahbobلعنه الله عليهم كلهم من اهل الضلاله والخرابه....
Ymni mahbobلعنه الله على الدواعش قال ايش قال سنه .....
غليصالأسلام منهم براء مجرد كلاب تقطع أرزاق الناس و رؤوسهم و هم عصابة تعيث في الارض الفساد
📒📙 ريما...Rima📙📒الله ينتقم من أحباب داعش واذناب إيران
محب آل البيتت 44 كلهم من الفرق الضالة المنحرفة تشابهو في سواد القلوب وسواد الشعار وسواد الثياب وسواد المنهج ومحاربةالإسلام والمسلمين وقادتهم يدعون أنهم من آل البيت وشعارهم والموت لأمركا ويقتلون المسلمين
عبدللهالله ياخذ الدواعش والحشد الشعبي ويهلكهم ببعض ويهللك اذناب ايران واقلامها الخمبقيه !!!!!؟؟؟؟؟
محب آل البيتقلم ايران أنت تقول أنك لست ايراني ما الذي يضرك ان الدواعش اصدقا واحباء إيران يحاربون المسلمين ولم يحاربوا ايران في أي وقت ابداء
📒📙 ريما...Rima📙📒مسروق لقب محب ال البيت قلم سرق لقبك ومدح داعش😂تراك مكشوف ياقلم
عبدللهقلم الخمبقه لم يتكلم عن الحشد الشعبي بل لزق الاخوان بداعش مثل سبب سقوط لاندلس سببه لاخوان هههه عدا انتقادك للحشد الشعبي حوله 100 استفهام ولكن وسلخ الروافض من المشكله ياخي انت مكشووف للي يفهم ***
متصيدالله يعدم الدواعش اجمعين بالاله الا الله محمد رسول الله سلط الله عليهم جنود السموات و الارض فهم اعدا الله ورسوله يتمو الاطفال و رملوا النساء وافجعوا الوالدين على ابناهم فحسبنا الله عليهم الكفرة خونه
📒📙 ريما...Rima📙📒السعودية آمنة لله الحمد __😂ماراح يتحكم بنا بيوم من الأيام من اذناب إيران وغيرهم □حنا مو مثل أي دوله نعرف اللي يظرنا واللي ينفعنا ةة مصحصحه ساهرة بفضل الله ثم جنودنا وحكومتنا وشعب السعودية الشريف
محب آل البيتسؤال لأذناب ايران . هل ( ضابط الإستخبارات ) البغدادي مجود في ايران أو في بغداد
محب آل البيتسؤال لأذناب ايران هل داعش حارب ايران أو حارب الشيعة أو نفذ أي عملية في أي منطقة شيعية سواء في ايران أوغيرها
محب آل البيتقلم ايران أنت تقول أنك لست ايراني ما الذي يضرك ان الدواعش اصدقا واحباء يحابون المسلمين ولم يحابوا ايران في أي وقت ابداء
📒📙 ريما...Rima📙📒اذناب إيران أجسادهم بالسعودية وقلوبهم بإيران 😡
عدد التعليقات:668
ساميةمن أراد أن يعرف كيف هم الشياطين فلينظر إلى هؤلاء الدواعش المنحطين لعنة الله عليهم أخس وأحقر من مشى على الأرض اللهم عليك بهم وبأعوانهم فإنهم لايعجزونك .
محب آل البيتت 16 قلم**** داعش لا يحارب الروافض بل يحاربون في صف الروافض ضد المسلمين فداعش والروافض بينهما متعة ابدية
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهكل من يزعم أن الدواعش روافض هو **
📒📙 ريما...Rima📙📒الحمدلله بالسعودية يقبض على اذناب إيران بالقطيف والعوامية وأيضا داعش■بلادنا تحكم بالعدل لأنها دولة سنية وحكامها سنة 💚
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالأخونجي حليف الداعشي بل هو الداعشي بلحمه وشحمه يبغي يكذب الكذبة لكن الحقيقة تلطمه على وجهه .
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهبيانات الداخلية السعودية التي ذكرت الدواعش بأسمائهم تدل أنهم روافض هههههه
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهداعش والأخوان وجهان لعملة واحدة.
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهداعش تنظيم ***ارهابي وحمدآ لله أن الجهات الأمنية السعودية لدينا تلاحقهم وتطاردهم وتلقي القبض على جرذانهم داخل بلادنا.
📒📙 ريما...Rima📙📒داعش والحشد الشيعي وكل الروافض والنصيريين والحوثي وعفاش كل الغرب يدعمهم من امريكا روسيا ..إلخ وإيران المجوسية بالمقدمة
غييييووووررررامريكا صنعت داعش وايران هي خطوط الامداد لداعش هذا هو التآمر على الاسلام والمسلمين
عاجللا وإخراج سينمائي هههههههه ضحك
مفقودمخالف للنشر
📒📙 ريما...Rima📙📒قهر وتعذيب وخوف وتقطيع رؤوس _الله يعوضكم بالجنة يارب الدار الأبدية■ وداعش والحشدالشيعي وامثالهم بنار جهنم 🔥مخلدين آمين
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالروافض يحاربون الروافض في العراق ههههههه
من جبل اجا العظيمانتم يداعش تنظم امريكي
📒📙 ريما...Rima📙📒داعش والروافض وجهان لعملة واحدة لعنهم الله كم من سني قتلوه🔫 أو ذبحوه 🔪أو عذبوه 😮
جبار الخواطرمن أي كوكب أتوا هؤلاء !!! لاي دين ينتمون
📒📙 ريما...Rima📙📒بالصورة الأولى رافع اصبعه☝ للشهادة الله يرحمه
محب آل البيتداعش والرافضة كل أعمالهم لتشويه الإسلام ومحاربة المسلمين بكل الوسائل فبينهما متعة مستديمة
ااببووححممووددهناك سر في صمود داعش امام العالم .. .. اللهم أنهم طغو وتكبروا .. اللهم أنهم لا يعجزونك !!
عدد التعليقات:9
سوداني صررررررريحفاحش هو إبن غير شرعي أتى نتيجة تزاوج مخابرات بشار الكلب مع الحرس الثوري المجوسي لعنة الله عليهم أجمعين ونهايتهم قريبة بإذن الله ، اللهم عليك بهم وببشار وبإيران واذنابها الحوثيين و حزب الطاغوت . آمين
القرويقلم ايران جالس ***عشان يسكت ههههههههه
محمداللهم اهلك الدواعش وحشود الوثنيين وأكفنا شرهم بما شئت
دروجباالله يلعن فاحش على رأسهم الزرقاوي وأَلْعَن ايران والحشد الشيعي وحزب الشيطان والحوثيين حسبنا الله عليهم اللهم اجعل تدبيرا عليهم
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقههذه أفعال الثعابين الدواعش قبل هلاكها.تتلوى من الألم وتدور حول نفسها من جراء السم الذي في أحشائها.يشعرون بدنو موتهم وسقوط ونهاية خلافة الشياطين التي أقاموها وحلمو بها. لكن الشر لن يبقى مهما طال مقامه.
ام بدرحسبي الله ونعم الوكيل اللهم انصر اهل السنه والمسلمين في كل مكان
اللهم العنهماالهم العنهم اينما كانوا واحفظ بلد الحرمين الشريفين
مراقبشيئ مرعب للغاية . الله يكفينا شرهم
سن توبداعش قامت تهذري ووتصرف بنصرفات خارج ادراك العقل لأن ساعتها قربت