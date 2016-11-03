صور:داعش تعدم سجين بسلاح ثقيل يمزق جسده و تفصل رأس اثنين آخرين

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فيديو صادم نشرته داعش للدعايا عن أعمالها و بدأ بكلمة كان قد ألقاها أوباما عن العراق ثم بعد ذلك بظهر رجل مسجون من قبل داعش راكعا على ركبتيه و يتم إطلاق النار عليه من قبل سلاح ثقيل فتاك يقطعه إربا في مشهد يعرض بالتصوير البطيء، و بعدها يأتي إثنان آخرين يتم فصل رأسيهما عن جسديهما بعد إقتلاع حنجرتيهما أولا، و سبب ذلك أنهم متهمين بالتدريب على يد القوات الأمريكية في جيش سوريا، و من وراء المشهد صوت يقول، أن الله كفيل بعقابكم بعد ذلك، تم تصوير الفيديو بمنطقة على أطراف سوريا بالقرب من الحدود العراقية ،و قد نشر التنظيم المتطرف الفيديو على الإنترنت، مما أثار ضجة عارمة.