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صور:داعش تعدم سجين بسلاح ثقيل يمزق جسده و تفصل رأس اثنين آخرين

3 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
صور:داعش تعدم سجين بسلاح ثقيل يمزق جسده و تفصل رأس اثنين آخرين
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية فيديو صادم نشرته داعش للدعايا عن أعمالها و بدأ بكلمة كان قد ألقاها أوباما عن العراق ثم بعد ذلك بظهر رجل مسجون من قبل داعش راكعا على ركبتيه و يتم إطلاق النار عليه من قبل سلاح ثقيل فتاك يقطعه إربا في مشهد يعرض بالتصوير البطيء، و بعدها يأتي إثنان آخرين يتم فصل رأسيهما عن جسديهما بعد إقتلاع حنجرتيهما أولا، و سبب ذلك أنهم متهمين بالتدريب على يد القوات الأمريكية في جيش سوريا، و من وراء المشهد صوت يقول، أن الله كفيل بعقابكم بعد ذلك، تم تصوير الفيديو بمنطقة على أطراف سوريا بالقرب من الحدود العراقية ،و قد نشر التنظيم المتطرف الفيديو على الإنترنت، مما أثار ضجة عارمة.

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تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 78
    3 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    سيعي وافتخر ببلادي السعوديه

    الله ينتقم منهم شوهو سمعت الاسلام الذي جاء به الله رحمة للبشريه جمعا الله ينصر الجيش العراقي عليهم وفكنا منهم
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  2. 77
    3 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    ألم الحئيئه الاصلي

    في اخر صوره القتله الاربعه يتشابهون والمقتول كذالك كيف ؟
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  3. 76
    3 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    ألم الحئيئه الاصلي

    حسبنا الله ونعم الوكيل على من طغى وتجبر
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  4. 75
    3 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    انه التآمر للفتك بالسنة

    ماهذه المشاهد الارهابية غير الانسانية التي تتهم بها السنة ، إلا تحضيرا وتبريرا لقيام الحشد الصفوي الطائفي بتصفية وتهجير سكان الموصل من السنة العرب ليتسنى الفرس والصهاينة تنفيذ مخططاتهم التوسعية
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  5. 74
    3 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    الاجرام الغبي

    هل تعتقد تلك المجموعات الارهابية انها بتلك الاعمال المقززة للبشرية ستردع كل من يناوئها .. لو فيهم رجل رشيد لعلمو انها تزيد اعدائهم وتشوه سمعتهم فضلا عن الاسلام الذي يدعونه ..لكنها المؤامرة على الاسلام
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  6. 73
    3 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    عُـــــــمـــــــر

    كذابين دعدوش غطت على هوليود الاكيد الله ينصر الجيش العراقي عليكم ياخنازير
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  7. 72
    3 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    ابو عبدالرحمن

    الا لعنة الله على داعش ومن يدعمهم من الرافضة المجوس
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  8. 71
    3 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    Ymni mahbob

    اهل الكفر والضلاله هم افسدو العالم ....
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  9. 70
    3 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    لا اله الا الله

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 69
    3 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    انتبه

    صحيح في السابق مافي تكنولوجيا والجرائم وحده لكن ياعزيزي الان تعليم عن بعد وهذا فانوس الخطر وتم كسره والله يستر من القادم
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  11. 68
    3 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    الهدف زرع الخوف في قلوب المسلمين

    انا جاني اكتئاب حاد من مشاهدت هذي المقاطع الدمويه ونسيت الحياة الجميلة والمقاطع الورديه
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  12. 67
    3 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    Ymni mahbob

    الدواعش لعنه الله عليهم يقولون في معتقداتهم اقتل اي واحد يحب اهل البيت تكون على طول في الجنه لان بركه اهل البيت وسفك دمائهم الطاهره تدخلك الجنه عليهم لعنه الله والملائكة هذا قولهم.......
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  13. 66
    3 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    الهمداني

    انتم شفتوا جرائم الخوارج اليوم بسبب نقل المعلومة السهل مابالكم قبل التكنلوجيا ماذا فعلوا الخوارج بالبشر وجيرانهم فالخوارج دائما وابدا لا يدعمهم غير محبي شغط دماء الشعوب للسيطرة على خيراتهم حتى اليوم
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  14. 65
    3 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    الهدف هو الجيل

    الله يستر من الجيل القادم بعد مشاهدة هذي المقاطع
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  15. 64
    3 نوفمبر, 2016 , 12:44 م

    Ymni mahbob

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 63
    3 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    Ymni mahbob

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 62
    3 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    سيف

    ان الله يمهل ولايهمل ي عيال الحرام تباعة الضلاله لكم يوم تزهقون فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    سيف

    ان الله يمهل ولايهمل ي عيال ***تباعة الضلاله لكم يوم تزهقون فيه
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  19. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 12:31 م
    عدد التعليقات:12548

    برق الحرم

    ((((( افلام دواعش _الماسونية لاتنتهي .............كأن الشجر بلاظل ..... كان غطى على ظلة الاشخاص ))))))
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  20. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    قادر الله عليكم. ينفيكم بثواني يمهل ولا يهمل حسبي الله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    يالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله على داعش الله يمحيكم من وجه الارض
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  22. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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  23. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 12:13 م

    محب آل البيت

    سؤال لأذناب ايران هل داعش حارب ايران أو حارب الشيعة أو نفذ أي عملية في أي منطقة شيعية سواء في ايران أوغيرها فهو لا يحارب الا المسلمين السنة ولا يفجر الا في بلاد المسلمين ومن يؤيد الثورة السورية
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  24. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    محب آل البيت

    داعش والرافضة من الفرق الضالة المنحرفة تشابهو في سواد القلوب وسواد الشعار وسواد الثياب وسواد المنهج ومحاربةالإسلام والمسلمين وقادتهم يدعون أنهم من آل البيت وشعارهم والموت لأمركا ويقتلون المسلمين
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  25. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 12:09 م

    صاح الذيب وتغير قانون الطبيعة

    صدق الرسول صلى اللة علية وسلم يذبحون المسلمين ويتركون المشركين خوراج العصر بمعنا الكلمة
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  26. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    الزمن

    الدواعش والاخوان والروافض هم في السوء سواء قتل وسفك ضد اهل السنه وايران من خلفهم ومن يستدل ببيان الاسماء للداخليه هو غبي ولم يفهم ان الدواعش ادعت السنيه وشعارات كاذبه اوقعت البلهاء في شعاراتهم الغادره
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  27. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    العنزي

    حسبي الله عليكم ياخنازير شوفو المسكين رافع السبابه يتشهد وهم يقولون مرتد اسال ان يجمد الدماء في عروقهم
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  28. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 11:51 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    بكتب المجوس اللي يسبون الصحابة يقولون اقتل سني تدخل الجنة لعنهم الله
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  29. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله عليهم كلهم من اهل الضلاله والخرابه....
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  30. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    لذلك يقال ان الاحمق يريد ان ينفعك فيضرك ( بتصرفاته الهوجاء واستفزاز الاخرين الذين لا ناقة لهم ولا جمل) فيجب تقويم ذلك الاحمق او اسكاته للمصلحه العامه
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  31. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    Ymni mahbob

    لعنه الله على الدواعش قال ايش قال سنه .....
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  32. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    غليص

    الأسلام منهم براء مجرد كلاب تقطع أرزاق الناس و رؤوسهم و هم عصابة تعيث في الارض الفساد
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  33. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الله ينتقم من أحباب داعش واذناب إيران
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  34. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 11:42 ص

    مشكلتنا ان البعض ينظر لجانب واحد من الصورة وتلقاه معلق عليه ويسبب التحزب ضده يجب ان تكون النظره شامله لكامل الصورة وان نراعي مصلحة البلد على الاختلافات والتفاهات و التاكيد على ان الدواعش اعداء لنا.
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  35. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 11:40 ص

    محب آل البيت

    ت 44 كلهم من الفرق الضالة المنحرفة تشابهو في سواد القلوب وسواد الشعار وسواد الثياب وسواد المنهج ومحاربةالإسلام والمسلمين وقادتهم يدعون أنهم من آل البيت وشعارهم والموت لأمركا ويقتلون المسلمين
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  36. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    داعش ***يعبدون القبور ويلطمون علي الصدور يحجون الى كربلاء ويسبون الصحابة ويمجدون علي والحسين
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  37. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    عبدلله

    الله ياخذ الدواعش والحشد الشعبي ويهلكهم ببعض ويهللك اذناب ايران واقلامها الخمبقيه !!!!!؟؟؟؟؟
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  38. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    محب آل البيت

    قلم ايران أنت تقول أنك لست ايراني ما الذي يضرك ان الدواعش اصدقا واحباء إيران يحاربون المسلمين ولم يحاربوا ايران في أي وقت ابداء
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  39. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مسروق لقب محب ال البيت قلم سرق لقبك ومدح داعش😂تراك مكشوف ياقلم
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  40. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    عبدلله

    قلم الخمبقه لم يتكلم عن الحشد الشعبي بل لزق الاخوان بداعش مثل سبب سقوط لاندلس سببه لاخوان هههه عدا انتقادك للحشد الشعبي حوله 100 استفهام ولكن وسلخ الروافض من المشكله ياخي انت مكشووف للي يفهم ***
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  41. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    متصيد

    الله يعدم الدواعش اجمعين بالاله الا الله محمد رسول الله سلط الله عليهم جنود السموات و الارض فهم اعدا الله ورسوله يتمو الاطفال و رملوا النساء وافجعوا الوالدين على ابناهم فحسبنا الله عليهم الكفرة خونه
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  42. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    السعودية آمنة لله الحمد __😂ماراح يتحكم بنا بيوم من الأيام من اذناب إيران وغيرهم □حنا مو مثل أي دوله نعرف اللي يظرنا واللي ينفعنا ةة مصحصحه ساهرة بفضل الله ثم جنودنا وحكومتنا وشعب السعودية الشريف
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  43. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    محب آل البيت

    سؤال لأذناب ايران . هل ( ضابط الإستخبارات ) البغدادي مجود في ايران أو في بغداد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 11:28 ص

    محب آل البيت

    سؤال لأذناب ايران هل داعش حارب ايران أو حارب الشيعة أو نفذ أي عملية في أي منطقة شيعية سواء في ايران أوغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص

    محب آل البيت

    قلم ايران أنت تقول أنك لست ايراني ما الذي يضرك ان الدواعش اصدقا واحباء يحابون المسلمين ولم يحابوا ايران في أي وقت ابداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اذناب إيران أجسادهم بالسعودية وقلوبهم بإيران 😡
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    هناك تقاطع مصالح مع الامريكان والروس والشيعه ولكن الرابح الاكبر هم الشيعه والنصيريين والدليل عندما كانوا على ابواب بغداد من الذي منعهم من دخولها ولماذا لانهم كادوا ينحرفون عن الاهداف الموضوعه لهم.
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  48. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:668

    سامية

    من أراد أن يعرف كيف هم الشياطين فلينظر إلى هؤلاء الدواعش المنحطين لعنة الله عليهم أخس وأحقر من مشى على الأرض اللهم عليك بهم وبأعوانهم فإنهم لايعجزونك .
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  49. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص

    محب آل البيت

    ت 16 قلم**** داعش لا يحارب الروافض بل يحاربون في صف الروافض ضد المسلمين فداعش والروافض بينهما متعة ابدية
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  50. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    كل من يزعم أن الدواعش روافض هو **
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الحمدلله بالسعودية يقبض على اذناب إيران بالقطيف والعوامية وأيضا داعش■بلادنا تحكم بالعدل لأنها دولة سنية وحكامها سنة 💚
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  52. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    واعمالهم هذه تشويه للاسلام وتبرير لتدخل الدول الاجنبية ضد بلاد العرب فكرت القاعدة انتهي ولا بد من ايجاد حمير يتم اسقاط العيوب عليها ضد الاسلام واهله الحقيقين ومع الاسف مازال البعض مخدوع في الدواعش
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  53. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الأخونجي حليف الداعشي بل هو الداعشي بلحمه وشحمه يبغي يكذب الكذبة لكن الحقيقة تلطمه على وجهه .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  54. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    بيانات الداخلية السعودية التي ذكرت الدواعش بأسمائهم تدل أنهم روافض هههههه
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  55. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 11:19 ص

    ان اردت ان تعرف حقيقة داعش فنظر متى ظهور ومن المستفيد من اعمالهم ( ظهروا بعد استتباب الحكم للشيعه في العراق ولو كانوا سنه لماذا لم يقاوموا الامريكان وكذلك بعد ازمه سوريا لسماح لروسيا بدخول سوريا)
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  56. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    داعش والأخوان وجهان لعملة واحدة.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  57. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    داعش تنظيم ***ارهابي وحمدآ لله أن الجهات الأمنية السعودية لدينا تلاحقهم وتطاردهم وتلقي القبض على جرذانهم داخل بلادنا.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    داعش والحشد الشيعي وكل الروافض والنصيريين والحوثي وعفاش كل الغرب يدعمهم من امريكا روسيا ..إلخ وإيران المجوسية بالمقدمة
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  59. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    غييييوووورررر

    امريكا صنعت داعش وايران هي خطوط الامداد لداعش هذا هو التآمر على الاسلام والمسلمين
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  60. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    عاجل

    لا وإخراج سينمائي هههههههه ضحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    مفقود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    قهر وتعذيب وخوف وتقطيع رؤوس _الله يعوضكم بالجنة يارب الدار الأبدية■ وداعش والحشدالشيعي وامثالهم بنار جهنم 🔥مخلدين آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الروافض يحاربون الروافض في العراق ههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  64. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    من جبل اجا العظيم

    انتم يداعش تنظم امريكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    داعش والروافض وجهان لعملة واحدة لعنهم الله كم من سني قتلوه🔫 أو ذبحوه 🔪أو عذبوه 😮
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    جبار الخواطر

    من أي كوكب أتوا هؤلاء !!! لاي دين ينتمون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    بالصورة الأولى رافع اصبعه☝ للشهادة الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    محب آل البيت

    داعش والرافضة كل أعمالهم لتشويه الإسلام ومحاربة المسلمين بكل الوسائل فبينهما متعة مستديمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص

    ااببووححمموودد

    هناك سر في صمود داعش امام العالم .. .. اللهم أنهم طغو وتكبروا .. اللهم أنهم لا يعجزونك !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:9

    سوداني صررررررريح

    فاحش هو إبن غير شرعي أتى نتيجة تزاوج مخابرات بشار الكلب مع الحرس الثوري المجوسي لعنة الله عليهم أجمعين ونهايتهم قريبة بإذن الله ، اللهم عليك بهم وببشار وبإيران واذنابها الحوثيين و حزب الطاغوت . آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(13)
  71. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    القروي

    قلم ايران جالس ***عشان يسكت ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    محمد

    اللهم اهلك الدواعش وحشود الوثنيين وأكفنا شرهم بما شئت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    دروجبا

    الله يلعن فاحش على رأسهم الزرقاوي وأَلْعَن ايران والحشد الشيعي وحزب الشيطان والحوثيين حسبنا الله عليهم اللهم اجعل تدبيرا عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  74. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    هذه أفعال الثعابين الدواعش قبل هلاكها.تتلوى من الألم وتدور حول نفسها من جراء السم الذي في أحشائها.يشعرون بدنو موتهم وسقوط ونهاية خلافة الشياطين التي أقاموها وحلمو بها. لكن الشر لن يبقى مهما طال مقامه.
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  75. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    ام بدر

    حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انصر اهل السنه والمسلمين في كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    اللهم العنهم

    االهم العنهم اينما كانوا واحفظ بلد الحرمين الشريفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    مراقب

    شيئ مرعب للغاية . الله يكفينا شرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  78. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    سن توب

    داعش قامت تهذري ووتصرف بنصرفات خارج ادراك العقل لأن ساعتها قربت
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