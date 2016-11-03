صحيف ةالمرصد-رويترز: انخفضت أسعار النفط العالمية لليوم الرابع، ونزلت دون 48 دولارا للبرميل، مع تزايد المخاوف بشأن مستوى مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وفي قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تنفيذ تخفيضات مقترحة في الإنتاج.
وانخفض سعر مزيج برنت العالمي أكثر من خمسين سنتا صباح أمس الأربعاء ليصل إلى 47.6 دولارا للبرميل، وتراجع سعر الخام الأميركي نحو ستين سنتا ليصل إلى 46.1 دولارا للبرميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي (معهد مستقل) الليلة الماضية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة زادت بأكثر من تسعة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أثار القلق في السوق بشأن زيادة الفائض النفطي.
لكن المتعاملين ينتظرون أيضا الأرقام الرسمية لهذه المخزونات، التي ستصدر مساء اليوم، للتأكد من تغيرات العرض والطلب.
وتعول أسواق النفط على اجتماع منظمة أوبك المقرر عقده في فيينا في الثالثين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي يفترض أن يعلن اتفاقا واضحا لخفض إنتاج النفط، بهدف دعم الأسعار.
غير أن الشكوك ما زالت تعلو وتخبو بشأن إمكانية إبرام هذا الاتفاق بسلاسة، وتحديد مستويات إنتاج واضحة لكبار المنتجين، ثم بشأن مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق في ما بعد.
النفط يهبط دون 48 دولارا مع تزايد الشكوك
صحيف ةالمرصد-رويترز: انخفضت أسعار النفط العالمية لليوم الرابع، ونزلت دون 48 دولارا للبرميل، مع تزايد المخاوف بشأن مستوى مخزونات النفط في الولايات المتحدة، وفي قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على تنفيذ تخفيضات مقترحة في الإنتاج.
تعليقات ( 9 )
محقثم يتم تسفير الأجانب ابتداءمن عملاء أعدائنا وتمكين المواطن وتدريبه في الأعمال الفنية تدريبا جادا مع محاسبة المهمل والمقصر لأن الأجنبي أكثر أمواله يحولها لبلده ولانستفيد منها إلا رسوم الاقامة
محقلا بد من تربية الأجيال على الكتاب والسنة وإقامة الحدود على كل زنديق وملحد وعربيد وتمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ في كل مكان بهذا ننتصر عسكريا واقتصاديا وعلميا وإعلاميا
محقلابد من العودة إلى الله بجد وليس كلام وتجفيف منابع الفساد الأخلاقي بداية من الفساد الإلكتروني وقنوات الفسق والفجور وعودة المناهج كما كانت أيام بن باز والعثيمين رحمهما الله وعودة المواعظ في المساجد
ياسر11برميل الكولا اغلئ
عدد التعليقات:23
ترامبالخير جاي اخر السنة دول اوبك تبيع مقابل كل برميل بترول برميل مجاناً
البرنسهذا حرب نفطيه علي السعوديه وتحطيم اقتصادها ولكن يمكرون والله خير ماكرين
الهمدانيانخفاض سعر النفط كارثي بالنسبة للدول التي ليس لها صناعة او معيل غيره
زائرابوفوازالعراق صار اسم شعبه الجديد العرانيون ونفطه صار لهم (إيران أذكى ممانتصور ) بس نحن لايهمونك ماعندهم غير الحكي والبربره بعد أشهر الحشود ستصل الحد الشمالي
عودوا الى الله يا ناسالله يرخص الحال ويبدلها من حال الى حال وترجع البركه للناس والثقه بين العالم