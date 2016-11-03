افتتاح معرض دهانات الجزيرة في محافظة الشنان بمنطقة حائل-صورة

صحيفة المرصد:افتتحت دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط معرضا جديدا في محافظة الشنان بمنطقة حائل مؤخرا، وسيتولى المعرض الجديد تقديم الاستشارات للعملاء والمستهلكين وفنيي تنفيذ الدهانات تحقيقا لتطلعاتهم وإرضاء لطموحاتهم، فضلا عن تلبية متطلباتهم وتوفير احتياجاتهم من الدهانات بمختلف أنواعها وألوانها.

افتتاح للمنتدى المعرض الشيخ حضر ماشي بن حجي الجردان وعدد من المسؤولين في المحافظة وأعيانها، بالإضافة إلى عدد من منسوبي الشركة يتقدمهم الأستاذ محمد علاوي مدير مبيعات منطقتي القصيم وحائل ، إلى جانب جمع من الضيوف.

من جهته عبر الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح مدير عام شركة دهانات الجزيرة عن شكره وتقديره للسادة المسؤولين والضيوف لتشريفهم حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن المعرض مصمم وفق أحدث طرق العرض العالمية، ويعد خطوة جديدة لتقديم أرقى الخدمات لعملاء دهانات الجزيرة والاقتراب منهم أكثر، ومواصلة نهوض الشركة بواجبها كشركة وطنية رائدة وإسهامها في النهضة العمرانية والارتقاء بها في مختلف مناطق المملكة ومدنها.

سيكون بمتناول رواد المعرض ذوي الأذواق الرفيعة الحصول على كل ما يتطلعون إليه من أرقى أنواع الدهانات عالية الجودة وألوانها فائقة الروعة تحت سقف واحد، فضلا عن التمتع بالتسوق نظرا لوجود تصميمات ديكورية ولونية مبهرة شديدة الجمال والجاذبية.

يحتوي المعرض على عينات لأحدث منتجات الشركة من الدهانات الخارجية والداخلية والديكورية ودهانات الأخشاب وغيرها ، بالإضافة إلى جلسة تراثية يزينها الدهان التراثي الجزيرة مشاشكو ، وزود المعرض بالأثاث المناسب، كي يتمكن الزوار من تخيل ما ستكون عليه بيوتهم بديكوراتها وألوانها واختيار الدهانات والألوان المناسبة لكل غرفة فيها ، للمنتدى المعرض التابع لمؤسسة ويقع منارة الريف وكيل الشركة بالمحافظة في الشارع العام بمدينة الشنان.