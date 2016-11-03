البنك المركزي المصري يقرر تعويم قيمة الجنيه وتخفيض قيمته بنسبة 48%

صحيفة المرصد-وكالات :أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالكامل وفقاً لآليات العرض والطلب، وتخفيض قيمة الجنيه مؤقتا بنسبة 48 في المائة، ليسجل الدولار 13 جنيهاً في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعاً وانخفاضاً.

وقال رامي جاب الله الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، في بيان للبنك: “تقرر خفض قيمة الجنيه بنسبة 48 في المائة مؤقتا ليسجل الدولار 13 جنيهًا، مع هامش تحرك 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وذلك لحين قيام المركزي بطرح عطاء استثنائي ظهر الخميس، ليترك تحديد سعر العملة وفق آليات العرض والطلب.”

وأضاف الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أنه تم أيضا رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة ثلاثة في المائة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة في تصريحات لبوابة الأهرام شبه الرسمية، إن “فروع البنك ستستمر في العمل حتى التاسعة مساء في ظل توقعات بإقبال شديد على العملة والشهادات الادخارية الجديدة التي سيتم طرحها ابتداءً من الخميس بعائد سنوي ثابت بنسبة 20 في المائة للشهادات مدة سنة ونصف يُصرف كل ثلاثة شهور، وبعائد سنوي ثابت بنسبة 16 في المائة للشهادات مدة 3 سنوات يُصرف شهرياً.”

ويأتي ذلك وسط حالة من الزخم والاهتمام بالاقتصاد المصري إثر اتفاق القاهرة وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، حيث انتظر المواطنون إجراءات تتعلق بتعويم الجنيه ليصبح رهن العرض والطلب أو خفض جزئي للعملة المحلية، تنفيذًا لشروط الاتفاق.

وأثار لجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، فالحكومة تعول على القرض للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار وإعطاء شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، بينما تلقت محكمة القضاء الإداري في القاهرة دعوى تطالبها بإصدار قرار قضائي يلزم الدولة المصرية بوقف خطواتها نحو الحصول على القرض.