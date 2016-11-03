أنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما

صحيفة المرصد : انتشر مقطع جديد بصوت الفنان عبدالله السالم، كما يعرفه محبوه في الفن وهو يعزف على العود أغنية شعبية شهيرة في جلسة خاصة تم تسجيلها بالصوت فقط.

ويؤكد بعض من محبيه وفقا لموقع العربية نت أن الصوت يعود لعبدالله السالم وقد أطلقوا هشتاغ #عبدالله_السالم_يتراجع_بعد_توبته_للأغاني وهو ما يفسره البعض من إبعاده عن إمامة المسجد.

فيما تناقل البعض رسالة كتبها السالم يقول كتبت فينا التقارير، وأبعدنا عن المنبر والمحراب والرقية ثم أتبعها الأذى”.

الأغنية الشعبية الشهيرة التي انتشرت بصوت عبدالله السالم يشير بعض من محبي عبدالله السالم إلى أنها له، وأن العزف على العود بهذه الطريقة لا يجيده إلا الفنان عبدالله السالم.

فيما يحاول بعض أقاربه نفي أن تكون لعبدالله السالم وسط غياب من الفنان السالم في نفي هذه الجلسة التي تسربت عبر تسجيل خاص.

الفنان خالد السلامة رفيق درب عبدالله السالم في الفن الشعبي سجل مقطعا عبر مكالمة هاتفية، وفيه يذكر عودة السالم للفن مبديا استغرابه.

و عبدالله السالم اعتزل الغناء منذ 30 عاما ليتحول نحو إمامة مسجد العلي في مدينته حائل ويصبح خطيبا للجمعة، منذ ذلك الحين ليدعوه الناس بالشيخ عبدالله.

لم يكتفِ عبدالله السالم بإمامة المسجد وأصبح راقياً شهيراً في حائل يقصده العديد من طالبي الرقية، لينفث الشيخ عبدالله بصوته الشجي عليهم طلبا للشفاء.

ترك عبدالله السالم الساحة الفنية منذ 1989 ويتوارى عن الساحة الفنية بكافة أشكالها عدا بعض مقاطعه الغنائية الموجودة على اليوتيوب وبعض الأسطوانات القديمة التي يحتفظ بها محبوه.

طوي قيده من إمامة المسجد

قبل نحو10 أشهر تم طي قيده من الشؤون الإسلامية ومنع من الخطابة وإمامة المسجد، ولم تفصح الشؤون الإسلامية في حينها عن أسباب طي قيده في تلك الفترة.

واختفى السالم طوال فترة الـ10 أشهر الماضية إلا من الحي الذي يسكن فيه. فيما برر البعض أن طي قيده بسبب إصراره على الرقية وهو ما لم تعلق عليه الشؤون الإسلامية في نفس الوقت.

وبين بعض محبيه وأقاربه أن السالم لم تتغير هيئته منذ اعتزل الفن حيث خلع العقال وأطلق لحيته ولا يزال بنفس الهيئة إلا أنه التزم الصمت عدا بعض الرسائل التي يرسلها لبعض أصدقائه.

ويشير مصدر مقرب من الفنان السالم إلى أن عودته مؤكدة وقد أحيى بعض الجلسات الخاصة في بعض المواقع، وكان حذرا من أن تتسرب تلك الجلسات ويتم نشرها.





