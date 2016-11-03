  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

أنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما

3 نوفمبر, 2016 , 12:06 م
أنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما
  • 11٬894
  • 171
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : انتشر مقطع جديد بصوت الفنان عبدالله السالم، كما يعرفه محبوه في الفن وهو يعزف على العود أغنية شعبية شهيرة في جلسة خاصة تم تسجيلها بالصوت فقط.
ويؤكد بعض من محبيه وفقا لموقع العربية نت  أن الصوت يعود لعبدالله السالم وقد أطلقوا هشتاغ #عبدالله_السالم_يتراجع_بعد_توبته_للأغاني وهو ما يفسره البعض من إبعاده عن إمامة المسجد.
فيما تناقل البعض رسالة كتبها السالم يقول كتبت فينا التقارير، وأبعدنا عن المنبر والمحراب والرقية ثم أتبعها الأذى”.
الأغنية الشعبية الشهيرة التي انتشرت بصوت عبدالله السالم يشير بعض من محبي عبدالله السالم إلى أنها له، وأن العزف على العود بهذه الطريقة لا يجيده إلا الفنان عبدالله السالم.
فيما يحاول بعض أقاربه نفي أن تكون لعبدالله السالم وسط غياب من الفنان السالم في نفي هذه الجلسة التي تسربت عبر تسجيل خاص.
الفنان خالد السلامة رفيق درب عبدالله السالم في الفن الشعبي سجل مقطعا عبر مكالمة هاتفية، وفيه يذكر عودة السالم للفن مبديا استغرابه.

و عبدالله السالم  اعتزل الغناء منذ 30 عاما ليتحول نحو إمامة مسجد العلي في مدينته حائل ويصبح خطيبا للجمعة، منذ ذلك الحين ليدعوه الناس بالشيخ عبدالله.

لم يكتفِ عبدالله السالم بإمامة المسجد وأصبح راقياً شهيراً في حائل يقصده العديد من طالبي الرقية، لينفث الشيخ عبدالله بصوته الشجي عليهم طلبا للشفاء.

 

ترك عبدالله السالم الساحة الفنية منذ 1989 ويتوارى عن الساحة الفنية بكافة أشكالها عدا بعض مقاطعه الغنائية الموجودة على اليوتيوب وبعض الأسطوانات القديمة التي يحتفظ بها محبوه.

طوي قيده من إمامة المسجد

قبل نحو10 أشهر تم طي قيده من الشؤون الإسلامية ومنع من الخطابة وإمامة المسجد، ولم تفصح الشؤون الإسلامية في حينها عن أسباب طي قيده في تلك الفترة.
واختفى السالم طوال فترة الـ10 أشهر الماضية إلا من الحي الذي يسكن فيه. فيما برر البعض أن طي قيده بسبب إصراره على الرقية وهو ما لم تعلق عليه الشؤون الإسلامية في نفس الوقت.

 

وبين بعض محبيه وأقاربه أن السالم لم تتغير هيئته منذ اعتزل الفن حيث خلع العقال وأطلق لحيته ولا يزال بنفس الهيئة إلا أنه التزم الصمت عدا بعض الرسائل التي يرسلها لبعض أصدقائه.

ويشير مصدر مقرب من الفنان السالم إلى أن عودته مؤكدة وقد أحيى بعض الجلسات الخاصة في بعض المواقع، وكان حذرا من أن تتسرب تلك الجلسات ويتم نشرها.



97797977 9787666



تعليقات ( 171 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 171
    3 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    غيور

    يعني الخنبوقه هوه هوه ساميه الله يخذله ولويش موصل نفسه هالمواصيل ما يعرف يوصل مبتغاه الا عن طريق النساء فعلا الناس مقامات ومقام الرجال عالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 170
    3 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    فهد سعدون

    قلم الحقيقة مع احترامي الشديد لك انت انسان متخبط ومضيع تيار الإخوان تيار ينتهج السلميه بل تصل إلى الإستسلام عكس التيار السلفي الجهادي الذي يؤمن بالتغيير بالقوه حتى لو بحمل السلاح فلا تخلط الأوراق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 169
    3 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    غيور

    يعني الخنبوقه هوه هوه ساميه الله يخذله ولويش موصل نفسه هالمواصيل ما يعرف يوصل مبتغاه الا عن طريق النساء فعلا الناس مقامات ومقام الرجال عالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 168
    3 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    الاحمد

    الفنانين الشعبين اليفيين وماعندهم مشاكل وتشدد وحالهم بشانهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 167
    3 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    مزمز

    شي اكيد ان الخنبوقه يتلون مو مستغربين راضي عن نفسه يكون جرذ كما قال الاعلام المصري واكيد بيرضى يكون حرمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 166
    3 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    ابوفيصل

    اسأل الله العظيم ان يهدي شباب المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 165
    3 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    حائل

    مصيبه كان الخبر صحيح بعدما كان الشيخ يكون فنان احب عند الله الناس تايبين وبغض عند الله الناس المرتدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 164
    3 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    ألم الحئيئه الاصلي

    ﻻ حول ولاقوه الا بالله الله الهادي ومن زين الصوت والان يكون عمره 60 او حوله كيف يكون ان لله وان اليه راجعون اكيد انه موصحيح او على الاقل خلنا نظن كذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 163
    3 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    الشهاب الاحمر

    تتحدثون وكأنه ارتكب جريمة عظمى ولم يعمل امرا مباحا كالغناء والله ستستمر المصائب لدينا ان استمرينا نفكر بهذه الطريقة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 162
    3 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    إستشاري صح

    من يطيع المنا فقين يبيعونه ببصله ....العاقل لاينجرف وراء دنيا أو ناس فالأخير يتخلون عنه والدنيا تبقى مكانها ويدخل القبر وحده ويسئل وحده ...والأمر لله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 161
    3 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    تائب

    فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 160
    3 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    قم بس قم

    علامة بارزه في الليبرالي معروفه التميع والتشبه بالنساء
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  13. 159
    3 نوفمبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    انحش عن الأخونجية أنت الله موفقك وناصرك في الدنيا والآخرةوابشر بالجنة بحول الله تعالى.تعال عند دربهم وارهابهم أبشر بغضب الله عليك والناس أجمعين.لأنك ستصبح أخونجي مفجر مساجدأو سيارات مفخخة ومصيرك النار
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 158
    3 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    قرقر

    107 الله فضحك يا الخنبوقه خنبقت لحدما انكشفت طبعك الاناث
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 157
    3 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    ابو ياسر

    الله يستر ويديم ستره واخاف انه الموت قرب منه وان الانسان يعمل بعمل اهل الجنه الى قبل الموت وبعده يعمل بعمل اهل النار ومن ثم يدخل النار اسال لنا وله ختام طيب ومن قراءها ونشرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 156
    3 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    ===

    المسلم المؤمن لو يموت جوعاً بإذن الله مايرجع للمعاصي والذنوب يعمل أي شيء حلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 155
    3 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    إستشاري صح

    من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها ...نقول الله يهديه ليته يذكر إن العمر أكثره راح ومابقى إلا القليل والله اعلم ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 154
    3 نوفمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الله يوفقك في رجوعك للحياة الحقيقية وهي العزف على العود ونتمنى أن تكون لك فرقة كاملة مثل فرقة محمد عبده. بعيدآ عن فرق الدواعش وأحزابهم وأخوانهم وأتباعهم الارهابيين. ودبي تنتظرك للغناء بدلآ من الرقة .
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  19. 153
    3 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    الى سواق وايت مويه120

    *****حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 152
    3 نوفمبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الأخونجية يكسرون الأعواد أمام الصغار حتى يكرهون الدنيا والحياة وكل مايشغلهم عن التعلق بالحزام الناسف. سياسة خبيثة حتى ابليس لم تخطر على باله. هذه أهدافهم الخبيثة. لذلك يزعلون اذا الواحد اتجه للفن .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 151
    3 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 150
    3 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    مستغرب !!!

    لا تفرحون كثيرا..... بنفس الوقت يسلم الالاف من غير المسلمين ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 149
    3 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    سواق وايت موية

    ( 129 ) المسألة ليست تحريم او تحليل الموسيقى المصيبة من كان ملتزم متدين ثم انتكس بالمختصر حلق اللحية وأطال الثوب شطب المسجد من حياته وأستضافوه بالعبرية وخذ حش بمنهج أهل السنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 148
    3 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    زائره

    عودته عودة للحق أقصد لحقيقة نفسه هو مايبغى ينافق وهذا شي لصالحه وليس ضده لان الله سبحانه لا يحب المنافقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 147
    3 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 146
    3 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    يا عبادي إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 145
    3 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    ساميه الخنبوقه ههههه😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 144
    3 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    .# ياجماعة الخير #.

    أحذرو من أهل الشرك والكفر والالحاد والفساد_{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 143
    3 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    ابو غدي

    يامقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 142
    3 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    الله فوووق

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 141
    3 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أُطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليلِ والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 140
    3 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    اللهم ردنا إليك رداً جميلاً

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 139
    3 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    عيد

    حينما يرمي المبتدع الاخرين بدائه ويصر على ذلك فعلم انه هوب الميئوس من شفائه شفاك الله مما فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 138
    3 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    يااااااه على تلك الايام ذكرتوتا بالذي مضى ايام الددسن والبساطه والفله والايام الطيبه كلها تذكرتها بعبدالله السالم الشي****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 137
    3 نوفمبر, 2016 , 13:40 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    كل هالدوران فقط حتى ينهي الأخونجي مهمته بتجنيده الشباب الصغار لاعطائهم في نهاية الدرس جائزة تفوق ونجاح عبارة عن حزام ناسف. يكرهونهم في الحياة والدنيا حتى يقبلون على لبسه طمعآ بالحور العين والآخرة.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 136
    3 نوفمبر, 2016 , 13:40 م
    عدد التعليقات:237

    الصميل

    إذا سجدت في صلاة فلا تنسى أن تدعو ربك اللهم يامثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم إني أسألك حسن الخاتمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 135
    3 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    ابو احمد العنزي

    **** ما لهم امان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 134
    3 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    عمر

    راح عمري وشبقى))) يالله لاتزغ قلوبنابعداذهديتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 133
    3 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    ابو معاذ

    الفنان عقلا الفهيقي رجع للفن بعد اعتزال ٢٥ سنة القابض على دينه كالقابض على جمرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 132
    3 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    زينب...

    ((بادروا بالاعمال .فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 131
    3 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    سواق وايت موية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 130
    3 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    شلولخ

    اعوذ بالله من بعض البشر حسستوني انه هدم الكعبه حجرا حجرا وانكم حكمته عليه بسوء خاتمه سواء رجع او لا فما يعلم بقلوب البشر الا الله والغناء في اسوء حالته ليس من الكبائر
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  43. 129
    3 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    التميمي الرياض

    هل ارتد !!! عن الإسلام عجبي لضعاف العلم الشرعي هل الأغاني حرام والامام الغزالي وابن حزم وغيرهم القرضاوي والشعراوي والشيخ المغامسي اباحوا الموسيقى بشروط الامر فيه خلاف والموسيقى غذاء للروح
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  44. 128
    3 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    أبوعجرم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 127
    3 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    أسأل الله العظيم أن يجعله تائبا من المعاصي كما جعله تائبا من الدخول في الفرق الضالة والحزبية اﻹخوانيه الداعشيه الذي كان معهم ولعله تدرج إلي التوبه من البدع واﻷهواء إلي المعاصي ثم إلي الصراط المستقيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 126
    3 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    سواق وايت موية

    ( 117 ) ما أن سقط حكم ( الأخوان ) في مصر وتلك الجمهورية من سيء إلى أسوأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 125
    3 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    خلل

    تعب وصلاة 30 سنة راح في مهب الريح
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  48. 124
    3 نوفمبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    اذا مات الانسان المسلم يكون تحت رحمة ربه وليس تحت رحمة أخونجي.لاتكذب على المراهقين الصغيرين المغفلين الأغبياء . وتستدرجهم وتقول لهم يازين وجيهكم كلها نور تبون الجنة والحور العين خذ لك حزام ناسف.
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  49. 123
    3 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    ياالله

    والله شوف الفن القديم اسمع الدق والعود واللحن يالله ذكرنتي لمن اخوي الكبير يسمع اغانيك قبل عشره سنوات على طريق من جده الى الرياض زمن بس نصيحه توب الى الخالق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 122
    3 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    أبوعجرم

    بعدين جيبوه في برنامج الثامنة حتى نعرف أسباب عودته من شيخ الى مغني زي الفنان فاضل شاكر رجع للغناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 121
    3 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    ذكريات السالم

    انا كنت اسمع له واناصغير وكانت اشرطه اغلبها عندي والله أني فرحت بتوبته وزعلت يوم رجع الله يهدينا للحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 120
    3 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    سواق وايت موية

    تركو الجهاد في سوريا والعراق واتجهوا إلى حفلات الرقص والبسط وهز الوسط ويسألون لماذا إقتصادنا بدأ ينهار
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  53. 119
    3 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    عبدالله العمير

    قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي واواخر سورة البقره تفيدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 118
    3 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    قناة العبرية هاذي اللي يشتغلون فيها بشر والا شياطين ؟ كل اخبارهم تشجيع على الفساد والخراب والرذيلة والانحطاط واي شي فيه مخالفة للشرع يتبنوه ويحتضنوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 117
    3 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    أيهما ألعن مذهب اﻹخوانجية اﻹرهابية أم معصية من المعاصي مثل الغناء ذهب العلماء اﻷكابر أن العاصي ممكن يتوب والمبتدع وصاحب اﻷهواء قليل من يتوب ﻷنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأن بدعهم هو الحق
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  56. 116
    3 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    واختفى السالم طوال فترة الـ10 أشهر الماضية إلا من الحي الذي يسكن فيه. اجل اختفى الا من الحين الي يسكن فيه هههههههههههههههههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 115
    3 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    أبوعجرم

    ماأسباب عودته للغناء بعد تلك المدة التي قضاها إمامة مسجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 114
    3 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    الراصد

    اللهم اني اسالك حسن الخاتمة ٢٦سنه ويرجع للضياع الله يهديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 113
    3 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    محب الهيئة

    يا رب اطلبك حسن الختام. هذا ثلاثين سنه ويعود*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 112
    3 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    حذر

    لا ان شاء الله يكون هذا الكلام غير صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 111
    3 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    الجنوبي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 110
    3 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    فهد

    يامقلب القلوب ثبت قلوبنا .. يا أخوان لا أحد يشمت أدعوا له بالهدايه وأدعوا لأنفسكم بالهدايه والثبات والله انا لا نعلم على ماذا سيصل بِنَا الحال ولكن نعلم إن رحمت الله قريبه من المؤمنين نسأل الله العفو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 109
    3 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹

    أتمنى أن يكون الخبر إشاعة غير صحيحاً فوا الله أن الغناء مايجيه من وراه غير الهم والنكد والضيقه ومحق البركه والمعاصي والذنوب . وغضب الله . ورضىٰ للشيطان_وينزل أحترام من يرجع للغناء ويسقط من أعين الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  64. 108
    3 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    سواق وايت موية

    في مثل هذه الحالة ... هل نقول إنتكس وإنتقل من الإلتزام والتدين إلى عالم ( الطقاقات ) !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 107
    3 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:668

    سامية

    مكاسب الرقيةمغرية ولاتعد رقيةوزيت زيتون وماء وزعفران وعسل وكله مقري فيه وكل شي سعره دبل٩٠٠مره يترزقون من البسطاء وحين تنضب الموارد(بالوعي)يبحثون عن موارد أخرى مربحة هو حر عَادَ وَ العَوْدُ أَحْمَدُ 😇
    لا يعجبني(24) اعجبني(2)
  66. 106
    3 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 105
    3 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    سيرايفوا

    اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء وهو نبي هذه الامه فنحن احوج لهذا وبالذات في هذا الزمان نسأل الله السلامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 104
    3 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    سواق وايت موية

    يالله حسن الخاتمة .... من مجالسة الدعاة والمشايخ إلى مجالسة ناصر القصبي والشريان .!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 103
    3 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    أبهاوي

    يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 102
    3 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    مشعل الرياض

    لاحول ولا قوة إلا بالله (( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 101
    3 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    متكوش

    وين رجع ؟؟ الاغنية قديييييييييمة ومعروفة واذكرها زين ؟؟ وخالد السلامة يقول ايه هو هو ؟؟ ندري انه هو بس قديمة ياناااااس ... ظلموك يابو سامي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  72. 100
    3 نوفمبر, 2016 , 13:18 م

    قمم أجا

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 99
    3 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    الشملاني

    كذابين .....كذابين .....الخبر كذب ....لايفرح المنافقين .....وتشوفون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 98
    3 نوفمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الحين الأخونجية حتى شمغهم مقاس 20 ماهي من السنة حرام لبسها عندهم لازم في حجم ومقاس مريلة طفل ههههههههه
    لا يعجبني(17) اعجبني(3)
  75. 97
    3 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    هادي الحارثي\\\ تصلال نجران

    اهل السنةالمعصوم عندهم النبي محمدفيمايوحى اليه\\ الشيعةيقولون الائمةمعصومين فياتي الاستغفار ليكذبهم اليس الائمة يستغفرون اليس الاستغفارمن الذنب والخطاء فاين العصمة ياشيعة راجعوانفسكم قبل يوم الحساب
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  76. 96
    3 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    جنوبية..🌻🌻

    يوم كان مغني ماعرفه ويوم صار شيخ ماعرفه وأعوذ بالله من الانتكاسة بعد الصلاح بدل ماتقوي إيمانك وتطلب المغفرة وحسن الخاتمة ترجع للمعاصي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 95
    3 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    سن توب

    خرووووج وعودة للبيت على اغنية عبدالله السالم كم كتبنا من رسايل ماتردون الجواب .........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 94
    3 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    سواق وايت موية

    من منافسة الشريم والسديس في قراءة القرآن إلى منافسة عتاب ورباب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 93
    3 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    قلم جاف

    لابد نعلم الشريان بالسالفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 92
    3 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    سواق وايت موية

    من حمل المصحف إلى حمل آلات الموسيقى !! وماذا بعد !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 91
    3 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    مختار

    هولاء مشايخ الصحوه مجرد ركوب للدين والتدين وليس اقتناع للتكسب المادي والوجاهه فقط افيقو يا اتباعهم فقد استغلوكم ابشع استغلال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  82. 90
    3 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    قلم دحلان

    ت 73 ليبراليين العرب ليسو ليبراليين حقيقيين مثل ليبراليين الغرب او الشيعة وجدو انفسهم فى هذة الدنيا كارهيين الاسلام والمسلمين فقط . اما الغرب والشيعة مستحيل يسبون رجال الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 89
    3 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    يحسدوني على موتي فواسفى حتى على الموت لا يخلو من الحسدي

    تعليق 23 نعم وحيد الجزيرة فهد بن سعيد رحمة الله عليه ضايقوه ولاحقوه وحرموه فنه ولقمة عيشه ثم تركوه يتعفف الناس ،،، مشكلتنا مجتمعنا فيه حسد اعوذب الله اذا شافو الواحد ناجح قاموا يلفون ويدورون عليه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  84. 88
    3 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    عادي ولد عمه يجيز ذلك

    الشعر والقصيد مافيه شي ويحرم إذا كان هناك هز وسط من قبل الطقاقين والطقاقات................?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 87
    3 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    الخبر الصحيح

    خبر مفرح لكل منافق يحب ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وزاد على ذلك الاستهزاء بقصر الثوب واطالة اللحيه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  86. 86
    3 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    سواق وايت موية

    لا غرابة ولا عجب فنحن في زمن بيع الدين وبيع الأمانة والمجاهرة بالمعاصي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  87. 85
    3 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    سن توب

    الله يرجك ياقلم الحقيقه آه يابطني اجل مقاس 20 ههههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  88. 84
    3 نوفمبر, 2016 , 13:09 م

    سمسم

    مات جوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  89. 83
    3 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    سواق وايت موية

    إن كان الخبر صحيحاً فإنتظروه في ضيافة تلك القناة التي قال عنها الدكتور الفوزان انها تتبنى ****** المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  90. 82
    3 نوفمبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    عش حياتك ودنياك بما يرضي ربك ودينك وليس بما يرضي داعية أخونجي تسلم نفسك وعقلك له. وقتها لايطلق عليك انسان بل ***** يقاد . كن عزيز النفس صاحب ارادة وفكر حر مستقل.
    لا يعجبني(14) اعجبني(1)
  91. 81
    3 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    سن توب

    ولا تنسى السياره المفضله هي الفان ههههههههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  92. 80
    3 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    المهم

    قلم الزق ذا وش موقعه من **** قسم بالله يبغاله من يدعس بوجهه يوريه الحقيقه صدق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  93. 79
    3 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    أ د صالح بن سبعان

    ليس البلية في أيامنا عجباً بل السلامة فيها أعجب العجب ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العقل والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  94. 78
    3 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    الخبر الصحيح

    طبعاً هذا الخبر محزن للخيورين على دينهم ولعل ابعاده عن الامامه والخطابة والرقيه أدى به لانعكاسه نفسيه حتى خسر بيته بالجامع فأحبط وتأثر نسأل الله ان يلطف به ويجازي من تسبب عليه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  95. 77
    3 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    صدق الله حين قال ( وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ) . سبحان الله قريت خبر قريب لصاحب محل تسجيلات له 30 سنة قفل محله واعلن توبته من بيع الاغاني .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 76
    3 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    منى ~

    هذا يدل انه ماخذ الدين تجارة بعد ابعاده من امامة المسجد والرقيه رجع للفن لأن بزمنه الغناء ما يوكل عيش .. لا جديد كلهم كذا نفااااق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  97. 75
    3 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    المهم

    الله لاتبلانا يارب هذا *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 74
    3 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    سن توب

    72 / هههههههههههههههههههه الله يرجك ولاتنسى المسواك وطأطأت الراس هههههههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  99. 73
    3 نوفمبر, 2016 , 13:01 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الأخونجية لازم شماغك حجم 20 قصيرة وصغيرة وثوبك أقصر منها فوق الركبة. وقتها أنت راعي الدين صاحب الجنة ههههههههه
    لا يعجبني(23) اعجبني(2)
  100. 72
    3 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    قال تعالى : ( أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 71
    3 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    سن توب

    الشيخ عادل الكلباني وغيره من الشيوخ المعتدلين قالوا ان الغناء ليس حرام ولايوجد مايثبت تحريمه ولكن شياطين البشر تنزل احكام ما انزل الله بها من سلطان ولا رسول
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  102. 70
    3 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    على الصامت

    هو لو انه امام او مؤذن بس بدون شغلت رقيه شرعية كان ممتاز وماتغير عن الهداية بس الشغله فيها رقيه شرعية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 69
    3 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    فهد

    الحمد لله إذايقصدون اﻷغنيه الموجوده هاذي هاذي قديمه هاذي قبل 1409 شف حتى الكورس معه فهد عبد المحسن انا من الي يتابعون اغاني عبد الله السالم اول مادري هورجع الحين او لا ولاكن الأغنيه هاذي زي ماقلت قديم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 68
    3 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    ولد بلادي

    اذا تم استضافته في قناة العربيه او ال MBC فالخبر صحيح لانهم سباقون الى كل ما يهدم المجتمع وحريصين عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  105. 67
    3 نوفمبر, 2016 , 12:57 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الأخونجية تصبح متدين لازم تكون من حزبهم . تخسون وتهبون .
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  106. 66
    3 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    ليبرالي

    العبوس من الشيطان الله يكفينا شر الشيطان واعوانه المنافقون اهل الظلم والعدوان الذين التخذوا الدين لتغطيت العمالهم العدوانيه من قطع الارقاب وقطع الارزاق الله يقطع نسلهم من وجه الارض
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  107. 65
    3 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    الزهراني

    يعجبني فيه الصراحة والوضوح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  108. 64
    3 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    محب آل البيت

    ت 53 قلم ايران هل تعلم أن المجنون والأحمق يكاد يطير من الفرح لأنه يعتقد أنه على صواب وأنه سوي فهو لا يدرك أنه على خطأ فالمصيبة أنه لا يعرف أنه على خطأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  109. 63
    3 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    الاغنية اللي فوق قديمه جدا صوته صغير

    لكن اذا صدق رجع للفن . فالمفروض الشؤون الإسلامية تراجع نفسه ،، بعد 26 سنه التزام وامامه وخطابه ويتم طي قيده ،، حتى لو اخطى ممكن تعدلونه او تحيلونه لموظف مكتبي لكن تقطعون رزقه ، هذا شي يحز في النفس .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 62
    3 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    مسمار

    مجرد ارجاف للتشويه يروجها مبغظي الفضيله ومحبي الفسق والرذيله حيث لايمكن لشخص ذاق قلبه حلاوة الايمان والراحه في القرب الى الله 30 عاما ان ينتكس ويعود فالنفس تطمئن بذكر الله ولاتنفر منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  111. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    منى ~

    خلك على امامتك محنا ناقصين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    الشامي

    عوذ بالله من الشيطان. وسوالخاتمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    محب آل البيت

    ت 53 قلم ايران هل تعلم أن المجنون والأحمق يكاد يطير من الفرح لأنه يعتقد أنه على صواب وأنه سوي فهو لا يدرك أنه على خطأ فالمصيبة أنه لا يعرف أنه على خطأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  114. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 12:52 م

    احمد عسيري

    لعل هذا الخبر ابتلاء له الله يثبته على الحق والصراط المستقيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 12:52 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    صل واعبد ربك واخلص في عبادته لكن لاتحرم نفسك من الدنيا وملذاتها . غني واعزف عود وسافر وسع صدرك وعش حياتك بالعرض والطول. أما أنك تتدين فقط لتصبح أخونجي تبع جماعة الارهاب والارهابيين حزام ناسف هو غايتك.
    لا يعجبني(14) اعجبني(1)
  116. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    سن توب

    اذا طلع الخبر غير صحيح هناك فنان اتقن الكثير له وابدع في فلك عبدالله السالم هو الفنان سلامه المعيان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  117. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    محب آل البيت

    اخواني المسلمين أنظروا الى تعليقات ا*** يكرهون من يلتزم بالدين ويحاربونه ويمجدون من ينحرف عن الدين ويطبلون له ويفرحون بضلال الضال ويحبون الانحراف للمسلمين اللهم اهد ضال المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  118. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    رشدي

    الاغنية المطروحه هي قديمه جدا وواضح من التسجيل .....الا انها لم تنتشر في اليوتيوب ولااعلم ماذا يقصدون من هذا التدليس ... اما عبدالله السالم فلم يرجع للفن نهائيا .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  119. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأأأأأأأألف مبروك لرجوعك لطريق الحياة و والناس الأسوياء
    لا يعجبني(15) اعجبني(2)
  120. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    عودا حميدا . واكيد غث قلبه من تعصب وغلو وتشدد ما انزل الله به . عموما الله العالم بقلبه فلا يعلم الغيب والنوايا الا الله
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  121. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:7771

    الحرمان

    اي شخص ينارس الرقيه لا يعجبني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  122. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 12:43 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الحياة سعادة وليست تعاسة وموت وشر وحزام ناسف وسيارة مفخخة. ***
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  123. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
    عدد التعليقات:7771

    الحرمان

    المكالمه مع خالد عن سؤال هل هذا صوت عبدالله ام لا وانكر خالد بمقطع اخر وان المتداول للتدليس وانه لم يشاهده بعينه وانما سئل ب الجوال هل هذا صوت عبدالله ف اجاب بنعم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  124. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    زائر

    لو حصل العكس ورجع احد المطربين الى ربه واهتدى وترك مزمار ابليس . فهل ستبشر العربيه المنبوذه المسلمين بهذا الخبر ؟ لا أعتقد والسبب معروف للجميع
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  125. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    علي

    عمله لنفسه لا حول ولا قوة إلا بالله أما الغناء والقدوة و ...... الخ الله يغفر ويستر والله إنها كارثة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  127. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    زماني رماني

    مدري ليش رجع لا صوت ولاعزف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 12:41 م

    فهد العرماني

    بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  129. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    1Naser

    يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء فدعوا يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك .. يالله ثبت قلوبنا على طاعتك و احسن لنا الخاتمه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  130. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 12:40 م

    ام الوليد

    وقال سبحانه ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) والهداية بيد الله ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً , فإنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض , ولا في السماء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  131. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    منطقي

    سبحان الله الفطرة دائما تنتصر ... حتى من يحلون الغناء عند سماع الخبر استغربوا وزعلوا وهذا دليل على ان الغناء محرم لاجدال فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  132. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    ام الوليد

    وقال سبحانه ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) والهداية بيد الله ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً , فإنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض , ولا في السماء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  133. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    سن توب

    الارشيف حفظ له الكثير من نوادر الفن وسنظل نغني وننشد بها اليوم ودوم اللي ماسمع له يدخل اليوتيوب ويختار اختيار عشوائي اي غنيه له واحكم وشوف زمن الرجعيه والغفوه والتسلط ماذا احرمنا وماهي الخسائر
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  134. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    فهد العرماني

    هم كذا ما يقدرون يصبرون عن جلسات الغناء والرقص والزيران، تباً لليبراليين تربية النصارى
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  135. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 12:37 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    الفن يقودك الى مشاهدة الناس بقلوب نظيفة طيبة محبة لهم وليس بقلوب سوداء حاقدة عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم اذا لم تصبح من حزبهم وقومهم على الارهاب معين وعلى الحزام النسف تطرب وتسعد. طقطق عود وسع صدرك.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  136. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    الهمداني

    أنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما((انسان بيفهم وفيه عقل والعاقل من يتبع العقل وينبذ النقل))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  137. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    ليبرالي

    ياشين تدين النفاق انا ماعندي ثقه في اصحاب الدقون بدون تعميم وانا في طبعي من محبي اهل الفن الله يعيد ايامه الجميله التي الاتعرف التشدد والعبوس التي اتخذها تجار الدين الذين وخلونا في معزل عن العالم
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  138. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 12:34 م
    عدد التعليقات:15132

    قلم الحقيقه

    اذا ثبت صحة رجوعه للفن فهذه نعمة كبيرةوفاتحة خيرله بعيدآ عن الشر وأهله من تجار الدين الكاذبين على الله ورسوله. وهو بعد عن الارهاب والارهابيين كتبهم خطبهم محاضراتهم سفراتهم ندواتهم وآخرتها بيان داخلية.
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  139. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    فهد العرماني

    حقق اهدافه يوم كان مربي الدقن، و يوم خلصت مصالحة رجع على ياطير ياللي. هم اغلبهم كذا، ديكورات مصالح مجتمعية
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  140. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    زائر

    ان صح الخبر فنعوذ بالله من الانتكاسه ونعوذ بالله من العربيه المنبوذه ومبشراتها واخبارها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  141. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    ........

    اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  142. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    هادي الحارثي\\\ تصلال نجران

    نكص على عقبية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  143. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    ........

    اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  144. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    سن توب

    البعض فاهم الالتزام غلط يبغاك تجلس في كهف مظلم فقط او محرض او مغرر الغناء لا يتعارض مع الصلاة والاعمال الصالحه والفنان ابو سامي خير من يمثل الفن النقي صلاته لنفسه واعماله لنفسه وفنه له ولنا
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  145. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    البرنس

    ياخي سبب ضيقو عليه في عيشه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  146. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    المتأمل

    نسأل الله لنا وله الهداية والثبات ، قلب المؤمن بين يدي الرحمن يقلبه كيف يشاء يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كلنا يعرف قصة العابد صاحب الصومعة فلا يتألى على الله أحد نسأله توبة نصوحا وحسن خاتمه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  147. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    AMS.f

    ان رجع للغناء فنه في دائرةالاسلام . الاسلام دين الوسطية . ليس الاسلام شماغ بدون عقال
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  148. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    سعودي وافتخر

    وهل المغني كافر ولا الغناء كفر بس تشدد وتطرف لو قلنا الغنى حرام وكفر فثلاث ارباع المسلمين اذا كفار
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  149. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    مفقود

    لقد اعتبر من قصة وحيد الجزيرة حينما حرموه فنه ولقمة عيشه ثم تركوه يتعفف الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  150. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 12:29 م

    ااببووححمموودد

    انباء .. يعني قد يكون الخبر غير صحيح إنشاء الله .. وإذا كان الخبر صحيح فهذي صدمه لمحبيه المقربين منه .. وكارثه على نفسه .. قبل ان تكون كارثه على الجتمع !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  151. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    AMS.f

    زين بتعد عن حياه الاخونجية .عرف الحق من الباطل.
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  152. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    علي العمري

    عاد الحياه. وخبر. جميل. جدا. الله يوفقه كان دافن نفسه. ٣٠. سنه. وخرج. الي النور والموسيقي
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  153. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    سن توب

    اغاني الفنان الكبير عبدالله السالم لاتوجد بها كلمات واطيه ولا نساء يرقصون كلمات وقصائد صافيه كصفاء صوته ومهارة عزفه اسأل الله أن يعوضنا ويمتعنا بما تبقى من فنه الاصيل وأن يطلع الخبر صحيح
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  154. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 12:24 م

    مفقود

    انتظر نزول او البوم وسوف اشتري 1000 نسخة فرحا بحياته من جديد
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  155. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 12:22 م

    مفقود

    لقد عاد للحياة, عاد للموسيقى وعاد الى رشده بعد ان دفن موهبته, اهلا بالفنان الكبير الى حب الحياة
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  156. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 12:21 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    يا ليت البقيه يتعلمون العزف و الغناء فهي الأفضل عند الله
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  157. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    سن توب

    أميل للعزله وأبعد عن النــاس ** مابي عيون الناس تنظر لحالي** قلبي من الاحزان تايه ومنحــاس ** وعيني تهل الدمع ياعزتالــي (( حسبي على من احرمنا الفن في زمن الغفوه والرجعيه والتسلط على عباد الله
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  158. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 12:20 م

    زمن الذكريات

    لاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.. اللهم ردنا اليك ردا جميلا الله يهديه بعد30سنه في النور يرجع الى الظلام !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  159. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    زمن الذكريات

    لاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.. اللهم ردنا اليك ردا جميلا الله يهديه بعد30سنه في النور يرجع الى الظلام !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  160. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 12:18 م

    سن توب

    شمس حبك عن سماي أنحت وغابـت *** وشبــــلاها عجـــلت وقـــــــــت المغيــب *** *** تـونـــا حن الضـحى مـن ويـش هـابت ***مـاخـبر شمـس الضـحى عنـه تـغيــب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  161. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 12:16 م

    سن توب

    عطني عهد وانا امتثل لك واصافيك **** والا ترى مابيننا ماله اساس **** اخشى اتورط بالمحبه وحاكيك **** وتصير لي قصه تسولف بها الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  162. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الحمدالله الذي اخرجك من النفق المظلم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  163. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    لله تايب

    سبحان الله ننقده عشان تراجع للفن فكيف نحن الله يسامحنا نشاهد المقاطع الخليعه ونعود اليها اسال الله لي ولكم وللجميع الهداية وان الله لايزيغ قلوبنا بعد اذا هدانا رحماك ربي رحماك ربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  164. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    حسبنا الله على من كان السبب في رجعته للفن اذا كان صحيح انه رجع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  165. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 12:15 م

    جاري الكتابه...

    غير صحيح اطلاقاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  166. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    محمدالجعيد

    هذي انتكاسه نفسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  167. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    سن توب

    ارررررررررحب يابو سامي يارب وانا ارجيك يطلع الخبر صحيح
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  168. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 12:12 م

    ريما...Rima

    اهل المعازف بآخر الزمن تكون صورهم***ر كما جاء بحديث
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  169. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:269

    صاهوود

    المصلح ربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  170. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    للأسف إذا صدق رجعت بعد تركك للفن 30 سنة ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  171. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 12:10 م

    حساوي

    يلعب بالعود لعب ماشاء الله عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم