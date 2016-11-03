أنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما

صحيفة المرصد : انتشر مقطع جديد بصوت الفنان عبدالله السالم، كما يعرفه محبوه في الفن وهو يعزف على العود أغنية شعبية شهيرة في جلسة خاصة تم تسجيلها بالصوت فقط.
ويؤكد بعض من محبيه وفقا لموقع العربية نت أن الصوت يعود لعبدالله السالم وقد أطلقوا هشتاغ #عبدالله_السالم_يتراجع_بعد_توبته_للأغاني وهو ما يفسره البعض من إبعاده عن إمامة المسجد.
فيما تناقل البعض رسالة كتبها السالم يقول كتبت فينا التقارير، وأبعدنا عن المنبر والمحراب والرقية ثم أتبعها الأذى”.
الأغنية الشعبية الشهيرة التي انتشرت بصوت عبدالله السالم يشير بعض من محبي عبدالله السالم إلى أنها له، وأن العزف على العود بهذه الطريقة لا يجيده إلا الفنان عبدالله السالم.
فيما يحاول بعض أقاربه نفي أن تكون لعبدالله السالم وسط غياب من الفنان السالم في نفي هذه الجلسة التي تسربت عبر تسجيل خاص.
الفنان خالد السلامة رفيق درب عبدالله السالم في الفن الشعبي سجل مقطعا عبر مكالمة هاتفية، وفيه يذكر عودة السالم للفن مبديا استغرابه.
و عبدالله السالم اعتزل الغناء منذ 30 عاما ليتحول نحو إمامة مسجد العلي في مدينته حائل ويصبح خطيبا للجمعة، منذ ذلك الحين ليدعوه الناس بالشيخ عبدالله.
لم يكتفِ عبدالله السالم بإمامة المسجد وأصبح راقياً شهيراً في حائل يقصده العديد من طالبي الرقية، لينفث الشيخ عبدالله بصوته الشجي عليهم طلبا للشفاء.
ترك عبدالله السالم الساحة الفنية منذ 1989 ويتوارى عن الساحة الفنية بكافة أشكالها عدا بعض مقاطعه الغنائية الموجودة على اليوتيوب وبعض الأسطوانات القديمة التي يحتفظ بها محبوه.
طوي قيده من إمامة المسجد
قبل نحو10 أشهر تم طي قيده من الشؤون الإسلامية ومنع من الخطابة وإمامة المسجد، ولم تفصح الشؤون الإسلامية في حينها عن أسباب طي قيده في تلك الفترة.
واختفى السالم طوال فترة الـ10 أشهر الماضية إلا من الحي الذي يسكن فيه. فيما برر البعض أن طي قيده بسبب إصراره على الرقية وهو ما لم تعلق عليه الشؤون الإسلامية في نفس الوقت.
وبين بعض محبيه وأقاربه أن السالم لم تتغير هيئته منذ اعتزل الفن حيث خلع العقال وأطلق لحيته ولا يزال بنفس الهيئة إلا أنه التزم الصمت عدا بعض الرسائل التي يرسلها لبعض أصدقائه.
ويشير مصدر مقرب من الفنان السالم إلى أن عودته مؤكدة وقد أحيى بعض الجلسات الخاصة في بعض المواقع، وكان حذرا من أن تتسرب تلك الجلسات ويتم نشرها.
تعليقات ( 171 )
غيوريعني الخنبوقه هوه هوه ساميه الله يخذله ولويش موصل نفسه هالمواصيل ما يعرف يوصل مبتغاه الا عن طريق النساء فعلا الناس مقامات ومقام الرجال عالي
فهد سعدونقلم الحقيقة مع احترامي الشديد لك انت انسان متخبط ومضيع تيار الإخوان تيار ينتهج السلميه بل تصل إلى الإستسلام عكس التيار السلفي الجهادي الذي يؤمن بالتغيير بالقوه حتى لو بحمل السلاح فلا تخلط الأوراق
غيوريعني الخنبوقه هوه هوه ساميه الله يخذله ولويش موصل نفسه هالمواصيل ما يعرف يوصل مبتغاه الا عن طريق النساء فعلا الناس مقامات ومقام الرجال عالي
الاحمدالفنانين الشعبين اليفيين وماعندهم مشاكل وتشدد وحالهم بشانهم
مزمزشي اكيد ان الخنبوقه يتلون مو مستغربين راضي عن نفسه يكون جرذ كما قال الاعلام المصري واكيد بيرضى يكون حرمه
ابوفيصلاسأل الله العظيم ان يهدي شباب المسلمين
حائلمصيبه كان الخبر صحيح بعدما كان الشيخ يكون فنان احب عند الله الناس تايبين وبغض عند الله الناس المرتدين
ألم الحئيئه الاصليﻻ حول ولاقوه الا بالله الله الهادي ومن زين الصوت والان يكون عمره 60 او حوله كيف يكون ان لله وان اليه راجعون اكيد انه موصحيح او على الاقل خلنا نظن كذلك
الشهاب الاحمرتتحدثون وكأنه ارتكب جريمة عظمى ولم يعمل امرا مباحا كالغناء والله ستستمر المصائب لدينا ان استمرينا نفكر بهذه الطريقة.
إستشاري صحمن يطيع المنا فقين يبيعونه ببصله ....العاقل لاينجرف وراء دنيا أو ناس فالأخير يتخلون عنه والدنيا تبقى مكانها ويدخل القبر وحده ويسئل وحده ...والأمر لله .
تائبفأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ..
قم بس قمعلامة بارزه في الليبرالي معروفه التميع والتشبه بالنساء
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهانحش عن الأخونجية أنت الله موفقك وناصرك في الدنيا والآخرةوابشر بالجنة بحول الله تعالى.تعال عند دربهم وارهابهم أبشر بغضب الله عليك والناس أجمعين.لأنك ستصبح أخونجي مفجر مساجدأو سيارات مفخخة ومصيرك النار
قرقر107 الله فضحك يا الخنبوقه خنبقت لحدما انكشفت طبعك الاناث
ابو ياسرالله يستر ويديم ستره واخاف انه الموت قرب منه وان الانسان يعمل بعمل اهل الجنه الى قبل الموت وبعده يعمل بعمل اهل النار ومن ثم يدخل النار اسال لنا وله ختام طيب ومن قراءها ونشرها
===المسلم المؤمن لو يموت جوعاً بإذن الله مايرجع للمعاصي والذنوب يعمل أي شيء حلال
إستشاري صحمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها ...نقول الله يهديه ليته يذكر إن العمر أكثره راح ومابقى إلا القليل والله اعلم ...
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالله يوفقك في رجوعك للحياة الحقيقية وهي العزف على العود ونتمنى أن تكون لك فرقة كاملة مثل فرقة محمد عبده. بعيدآ عن فرق الدواعش وأحزابهم وأخوانهم وأتباعهم الارهابيين. ودبي تنتظرك للغناء بدلآ من الرقة .
الى سواق وايت مويه120*****حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالأخونجية يكسرون الأعواد أمام الصغار حتى يكرهون الدنيا والحياة وكل مايشغلهم عن التعلق بالحزام الناسف. سياسة خبيثة حتى ابليس لم تخطر على باله. هذه أهدافهم الخبيثة. لذلك يزعلون اذا الواحد اتجه للفن .
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًفأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
مستغرب !!!لا تفرحون كثيرا..... بنفس الوقت يسلم الالاف من غير المسلمين ...
سواق وايت موية( 129 ) المسألة ليست تحريم او تحليل الموسيقى المصيبة من كان ملتزم متدين ثم انتكس بالمختصر حلق اللحية وأطال الثوب شطب المسجد من حياته وأستضافوه بالعبرية وخذ حش بمنهج أهل السنة
زائرهعودته عودة للحق أقصد لحقيقة نفسه هو مايبغى ينافق وهذا شي لصالحه وليس ضده لان الله سبحانه لا يحب المنافقين
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًيا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًيا عبادي إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا
.# ياجماعة الخير #.أحذرو من أهل الشرك والكفر والالحاد والفساد_{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}
ابو غدييامقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك ..
الله فوووق****************
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًيا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أُطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليلِ والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم
اللهم ردنا إليك رداً جميلاًقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم
عيدحينما يرمي المبتدع الاخرين بدائه ويصر على ذلك فعلم انه هوب الميئوس من شفائه شفاك الله مما فيك
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهكل هالدوران فقط حتى ينهي الأخونجي مهمته بتجنيده الشباب الصغار لاعطائهم في نهاية الدرس جائزة تفوق ونجاح عبارة عن حزام ناسف. يكرهونهم في الحياة والدنيا حتى يقبلون على لبسه طمعآ بالحور العين والآخرة.
عدد التعليقات:237
الصميلإذا سجدت في صلاة فلا تنسى أن تدعو ربك اللهم يامثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت اللهم إني أسألك حسن الخاتمة
ابو احمد العنزي**** ما لهم امان
عمرراح عمري وشبقى))) يالله لاتزغ قلوبنابعداذهديتنا
ابو معاذالفنان عقلا الفهيقي رجع للفن بعد اعتزال ٢٥ سنة القابض على دينه كالقابض على جمرة
زينب...((بادروا بالاعمال .فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا))
سواق وايت مويةمخالف للنشر
شلولخاعوذ بالله من بعض البشر حسستوني انه هدم الكعبه حجرا حجرا وانكم حكمته عليه بسوء خاتمه سواء رجع او لا فما يعلم بقلوب البشر الا الله والغناء في اسوء حالته ليس من الكبائر
التميمي الرياضهل ارتد !!! عن الإسلام عجبي لضعاف العلم الشرعي هل الأغاني حرام والامام الغزالي وابن حزم وغيرهم القرضاوي والشعراوي والشيخ المغامسي اباحوا الموسيقى بشروط الامر فيه خلاف والموسيقى غذاء للروح
أبوعجرممخالف
سواق وايت موية( 117 ) ما أن سقط حكم ( الأخوان ) في مصر وتلك الجمهورية من سيء إلى أسوأ
خللتعب وصلاة 30 سنة راح في مهب الريح
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهاذا مات الانسان المسلم يكون تحت رحمة ربه وليس تحت رحمة أخونجي.لاتكذب على المراهقين الصغيرين المغفلين الأغبياء . وتستدرجهم وتقول لهم يازين وجيهكم كلها نور تبون الجنة والحور العين خذ لك حزام ناسف.
يااللهوالله شوف الفن القديم اسمع الدق والعود واللحن يالله ذكرنتي لمن اخوي الكبير يسمع اغانيك قبل عشره سنوات على طريق من جده الى الرياض زمن بس نصيحه توب الى الخالق
أبوعجرمبعدين جيبوه في برنامج الثامنة حتى نعرف أسباب عودته من شيخ الى مغني زي الفنان فاضل شاكر رجع للغناء
ذكريات السالمانا كنت اسمع له واناصغير وكانت اشرطه اغلبها عندي والله أني فرحت بتوبته وزعلت يوم رجع الله يهدينا للحق
سواق وايت مويةتركو الجهاد في سوريا والعراق واتجهوا إلى حفلات الرقص والبسط وهز الوسط ويسألون لماذا إقتصادنا بدأ ينهار
عبدالله العميرقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي واواخر سورة البقره تفيدك
أبوعجرمماأسباب عودته للغناء بعد تلك المدة التي قضاها إمامة مسجد
الراصداللهم اني اسالك حسن الخاتمة ٢٦سنه ويرجع للضياع الله يهديه
محب الهيئةيا رب اطلبك حسن الختام. هذا ثلاثين سنه ويعود*****
حذرلا ان شاء الله يكون هذا الكلام غير صحيح
الجنوبيمخالف للنشر
فهديامقلب القلوب ثبت قلوبنا .. يا أخوان لا أحد يشمت أدعوا له بالهدايه وأدعوا لأنفسكم بالهدايه والثبات والله انا لا نعلم على ماذا سيصل بِنَا الحال ولكن نعلم إن رحمت الله قريبه من المؤمنين نسأل الله العفو
🔹..خالد..أبو..عُمر..🔹أتمنى أن يكون الخبر إشاعة غير صحيحاً فوا الله أن الغناء مايجيه من وراه غير الهم والنكد والضيقه ومحق البركه والمعاصي والذنوب . وغضب الله . ورضىٰ للشيطان_وينزل أحترام من يرجع للغناء ويسقط من أعين الناس
سواق وايت مويةفي مثل هذه الحالة ... هل نقول إنتكس وإنتقل من الإلتزام والتدين إلى عالم ( الطقاقات ) !!
عدد التعليقات:668
ساميةمكاسب الرقيةمغرية ولاتعد رقيةوزيت زيتون وماء وزعفران وعسل وكله مقري فيه وكل شي سعره دبل٩٠٠مره يترزقون من البسطاء وحين تنضب الموارد(بالوعي)يبحثون عن موارد أخرى مربحة هو حر عَادَ وَ العَوْدُ أَحْمَدُ 😇
سيرايفوااللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء وهو نبي هذه الامه فنحن احوج لهذا وبالذات في هذا الزمان نسأل الله السلامة
سواق وايت مويةيالله حسن الخاتمة .... من مجالسة الدعاة والمشايخ إلى مجالسة ناصر القصبي والشريان .!!
أبهاوييا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك
مشعل الرياضلاحول ولا قوة إلا بالله (( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ))
متكوشوين رجع ؟؟ الاغنية قديييييييييمة ومعروفة واذكرها زين ؟؟ وخالد السلامة يقول ايه هو هو ؟؟ ندري انه هو بس قديمة ياناااااس ... ظلموك يابو سامي
قمم أجامخالف للنشر
الشملانيكذابين .....كذابين .....الخبر كذب ....لايفرح المنافقين .....وتشوفون
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالحين الأخونجية حتى شمغهم مقاس 20 ماهي من السنة حرام لبسها عندهم لازم في حجم ومقاس مريلة طفل ههههههههه
هادي الحارثي\\\ تصلال نجراناهل السنةالمعصوم عندهم النبي محمدفيمايوحى اليه\\ الشيعةيقولون الائمةمعصومين فياتي الاستغفار ليكذبهم اليس الائمة يستغفرون اليس الاستغفارمن الذنب والخطاء فاين العصمة ياشيعة راجعوانفسكم قبل يوم الحساب
جنوبية..🌻🌻يوم كان مغني ماعرفه ويوم صار شيخ ماعرفه وأعوذ بالله من الانتكاسة بعد الصلاح بدل ماتقوي إيمانك وتطلب المغفرة وحسن الخاتمة ترجع للمعاصي
سن توبخرووووج وعودة للبيت على اغنية عبدالله السالم كم كتبنا من رسايل ماتردون الجواب .........
سواق وايت مويةمن منافسة الشريم والسديس في قراءة القرآن إلى منافسة عتاب ورباب !!
قلم جافلابد نعلم الشريان بالسالفة
سواق وايت مويةمن حمل المصحف إلى حمل آلات الموسيقى !! وماذا بعد !!
مختارهولاء مشايخ الصحوه مجرد ركوب للدين والتدين وليس اقتناع للتكسب المادي والوجاهه فقط افيقو يا اتباعهم فقد استغلوكم ابشع استغلال
قلم دحلانت 73 ليبراليين العرب ليسو ليبراليين حقيقيين مثل ليبراليين الغرب او الشيعة وجدو انفسهم فى هذة الدنيا كارهيين الاسلام والمسلمين فقط . اما الغرب والشيعة مستحيل يسبون رجال الدين
يحسدوني على موتي فواسفى حتى على الموت لا يخلو من الحسديتعليق 23 نعم وحيد الجزيرة فهد بن سعيد رحمة الله عليه ضايقوه ولاحقوه وحرموه فنه ولقمة عيشه ثم تركوه يتعفف الناس ،،، مشكلتنا مجتمعنا فيه حسد اعوذب الله اذا شافو الواحد ناجح قاموا يلفون ويدورون عليه
عادي ولد عمه يجيز ذلكالشعر والقصيد مافيه شي ويحرم إذا كان هناك هز وسط من قبل الطقاقين والطقاقات................?
الخبر الصحيحخبر مفرح لكل منافق يحب ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وزاد على ذلك الاستهزاء بقصر الثوب واطالة اللحيه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
سواق وايت مويةلا غرابة ولا عجب فنحن في زمن بيع الدين وبيع الأمانة والمجاهرة بالمعاصي
سن توبالله يرجك ياقلم الحقيقه آه يابطني اجل مقاس 20 ههههههههههه
سمسممات جوع
سواق وايت مويةإن كان الخبر صحيحاً فإنتظروه في ضيافة تلك القناة التي قال عنها الدكتور الفوزان انها تتبنى ****** المجتمع
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهعش حياتك ودنياك بما يرضي ربك ودينك وليس بما يرضي داعية أخونجي تسلم نفسك وعقلك له. وقتها لايطلق عليك انسان بل ***** يقاد . كن عزيز النفس صاحب ارادة وفكر حر مستقل.
سن توبولا تنسى السياره المفضله هي الفان ههههههههههههههههههه
المهمقلم الزق ذا وش موقعه من **** قسم بالله يبغاله من يدعس بوجهه يوريه الحقيقه صدق
أ د صالح بن سبعانليس البلية في أيامنا عجباً بل السلامة فيها أعجب العجب ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العقل والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب !
الخبر الصحيحطبعاً هذا الخبر محزن للخيورين على دينهم ولعل ابعاده عن الامامه والخطابة والرقيه أدى به لانعكاسه نفسيه حتى خسر بيته بالجامع فأحبط وتأثر نسأل الله ان يلطف به ويجازي من تسبب عليه.
منى ~هذا يدل انه ماخذ الدين تجارة بعد ابعاده من امامة المسجد والرقيه رجع للفن لأن بزمنه الغناء ما يوكل عيش .. لا جديد كلهم كذا نفااااق
المهمالله لاتبلانا يارب هذا *****
سن توب72 / هههههههههههههههههههه الله يرجك ولاتنسى المسواك وطأطأت الراس هههههههههههه
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالأخونجية لازم شماغك حجم 20 قصيرة وصغيرة وثوبك أقصر منها فوق الركبة. وقتها أنت راعي الدين صاحب الجنة ههههههههه
سن توبالشيخ عادل الكلباني وغيره من الشيوخ المعتدلين قالوا ان الغناء ليس حرام ولايوجد مايثبت تحريمه ولكن شياطين البشر تنزل احكام ما انزل الله بها من سلطان ولا رسول
على الصامتهو لو انه امام او مؤذن بس بدون شغلت رقيه شرعية كان ممتاز وماتغير عن الهداية بس الشغله فيها رقيه شرعية
فهدالحمد لله إذايقصدون اﻷغنيه الموجوده هاذي هاذي قديمه هاذي قبل 1409 شف حتى الكورس معه فهد عبد المحسن انا من الي يتابعون اغاني عبد الله السالم اول مادري هورجع الحين او لا ولاكن الأغنيه هاذي زي ماقلت قديم
ولد بلادياذا تم استضافته في قناة العربيه او ال MBC فالخبر صحيح لانهم سباقون الى كل ما يهدم المجتمع وحريصين عليه
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالأخونجية تصبح متدين لازم تكون من حزبهم . تخسون وتهبون .
ليبراليالعبوس من الشيطان الله يكفينا شر الشيطان واعوانه المنافقون اهل الظلم والعدوان الذين التخذوا الدين لتغطيت العمالهم العدوانيه من قطع الارقاب وقطع الارزاق الله يقطع نسلهم من وجه الارض
الزهرانييعجبني فيه الصراحة والوضوح
محب آل البيتت 53 قلم ايران هل تعلم أن المجنون والأحمق يكاد يطير من الفرح لأنه يعتقد أنه على صواب وأنه سوي فهو لا يدرك أنه على خطأ فالمصيبة أنه لا يعرف أنه على خطأ
الاغنية اللي فوق قديمه جدا صوته صغيرلكن اذا صدق رجع للفن . فالمفروض الشؤون الإسلامية تراجع نفسه ،، بعد 26 سنه التزام وامامه وخطابه ويتم طي قيده ،، حتى لو اخطى ممكن تعدلونه او تحيلونه لموظف مكتبي لكن تقطعون رزقه ، هذا شي يحز في النفس .
مسمارمجرد ارجاف للتشويه يروجها مبغظي الفضيله ومحبي الفسق والرذيله حيث لايمكن لشخص ذاق قلبه حلاوة الايمان والراحه في القرب الى الله 30 عاما ان ينتكس ويعود فالنفس تطمئن بذكر الله ولاتنفر منه
منى ~خلك على امامتك محنا ناقصين ***
الشاميعوذ بالله من الشيطان. وسوالخاتمه
محب آل البيتت 53 قلم ايران هل تعلم أن المجنون والأحمق يكاد يطير من الفرح لأنه يعتقد أنه على صواب وأنه سوي فهو لا يدرك أنه على خطأ فالمصيبة أنه لا يعرف أنه على خطأ
احمد عسيريلعل هذا الخبر ابتلاء له الله يثبته على الحق والصراط المستقيم
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهصل واعبد ربك واخلص في عبادته لكن لاتحرم نفسك من الدنيا وملذاتها . غني واعزف عود وسافر وسع صدرك وعش حياتك بالعرض والطول. أما أنك تتدين فقط لتصبح أخونجي تبع جماعة الارهاب والارهابيين حزام ناسف هو غايتك.
سن توباذا طلع الخبر غير صحيح هناك فنان اتقن الكثير له وابدع في فلك عبدالله السالم هو الفنان سلامه المعيان
محب آل البيتاخواني المسلمين أنظروا الى تعليقات ا*** يكرهون من يلتزم بالدين ويحاربونه ويمجدون من ينحرف عن الدين ويطبلون له ويفرحون بضلال الضال ويحبون الانحراف للمسلمين اللهم اهد ضال المسلمين
رشديالاغنية المطروحه هي قديمه جدا وواضح من التسجيل .....الا انها لم تنتشر في اليوتيوب ولااعلم ماذا يقصدون من هذا التدليس ... اما عبدالله السالم فلم يرجع للفن نهائيا .
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهأأأأأأأأأأأأأأألف مبروك لرجوعك لطريق الحياة و والناس الأسوياء
معاهد ومبايع ال سعودعودا حميدا . واكيد غث قلبه من تعصب وغلو وتشدد ما انزل الله به . عموما الله العالم بقلبه فلا يعلم الغيب والنوايا الا الله
عدد التعليقات:7771
الحرماناي شخص ينارس الرقيه لا يعجبني
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالحياة سعادة وليست تعاسة وموت وشر وحزام ناسف وسيارة مفخخة. ***
عدد التعليقات:7771
الحرمانالمكالمه مع خالد عن سؤال هل هذا صوت عبدالله ام لا وانكر خالد بمقطع اخر وان المتداول للتدليس وانه لم يشاهده بعينه وانما سئل ب الجوال هل هذا صوت عبدالله ف اجاب بنعم
زائرلو حصل العكس ورجع احد المطربين الى ربه واهتدى وترك مزمار ابليس . فهل ستبشر العربيه المنبوذه المسلمين بهذا الخبر ؟ لا أعتقد والسبب معروف للجميع
عليعمله لنفسه لا حول ولا قوة إلا بالله أما الغناء والقدوة و ...... الخ الله يغفر ويستر والله إنها كارثة .
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
زماني رمانيمدري ليش رجع لا صوت ولاعزف
فهد العرمانيبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا
1Naserيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء فدعوا يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك .. يالله ثبت قلوبنا على طاعتك و احسن لنا الخاتمه .
ام الوليدوقال سبحانه ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) والهداية بيد الله ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً , فإنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض , ولا في السماء .
منطقيسبحان الله الفطرة دائما تنتصر ... حتى من يحلون الغناء عند سماع الخبر استغربوا وزعلوا وهذا دليل على ان الغناء محرم لاجدال فيه
ام الوليدوقال سبحانه ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ) والهداية بيد الله ولو شاء الله لهدى الناس جميعاً , فإنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض , ولا في السماء .
سن توبالارشيف حفظ له الكثير من نوادر الفن وسنظل نغني وننشد بها اليوم ودوم اللي ماسمع له يدخل اليوتيوب ويختار اختيار عشوائي اي غنيه له واحكم وشوف زمن الرجعيه والغفوه والتسلط ماذا احرمنا وماهي الخسائر
فهد العرمانيهم كذا ما يقدرون يصبرون عن جلسات الغناء والرقص والزيران، تباً لليبراليين تربية النصارى
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهالفن يقودك الى مشاهدة الناس بقلوب نظيفة طيبة محبة لهم وليس بقلوب سوداء حاقدة عليهم وعلى مجتمعهم ووطنهم اذا لم تصبح من حزبهم وقومهم على الارهاب معين وعلى الحزام النسف تطرب وتسعد. طقطق عود وسع صدرك.
الهمدانيأنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما((انسان بيفهم وفيه عقل والعاقل من يتبع العقل وينبذ النقل))
ليبراليياشين تدين النفاق انا ماعندي ثقه في اصحاب الدقون بدون تعميم وانا في طبعي من محبي اهل الفن الله يعيد ايامه الجميله التي الاتعرف التشدد والعبوس التي اتخذها تجار الدين الذين وخلونا في معزل عن العالم
عدد التعليقات:15132
قلم الحقيقهاذا ثبت صحة رجوعه للفن فهذه نعمة كبيرةوفاتحة خيرله بعيدآ عن الشر وأهله من تجار الدين الكاذبين على الله ورسوله. وهو بعد عن الارهاب والارهابيين كتبهم خطبهم محاضراتهم سفراتهم ندواتهم وآخرتها بيان داخلية.
فهد العرمانيحقق اهدافه يوم كان مربي الدقن، و يوم خلصت مصالحة رجع على ياطير ياللي. هم اغلبهم كذا، ديكورات مصالح مجتمعية
زائران صح الخبر فنعوذ بالله من الانتكاسه ونعوذ بالله من العربيه المنبوذه ومبشراتها واخبارها
........اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك
هادي الحارثي\\\ تصلال نجراننكص على عقبية
........اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك
سن توبالبعض فاهم الالتزام غلط يبغاك تجلس في كهف مظلم فقط او محرض او مغرر الغناء لا يتعارض مع الصلاة والاعمال الصالحه والفنان ابو سامي خير من يمثل الفن النقي صلاته لنفسه واعماله لنفسه وفنه له ولنا
البرنسياخي سبب ضيقو عليه في عيشه
المتأملنسأل الله لنا وله الهداية والثبات ، قلب المؤمن بين يدي الرحمن يقلبه كيف يشاء يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كلنا يعرف قصة العابد صاحب الصومعة فلا يتألى على الله أحد نسأله توبة نصوحا وحسن خاتمه.
AMS.fان رجع للغناء فنه في دائرةالاسلام . الاسلام دين الوسطية . ليس الاسلام شماغ بدون عقال
سعودي وافتخروهل المغني كافر ولا الغناء كفر بس تشدد وتطرف لو قلنا الغنى حرام وكفر فثلاث ارباع المسلمين اذا كفار
مفقودلقد اعتبر من قصة وحيد الجزيرة حينما حرموه فنه ولقمة عيشه ثم تركوه يتعفف الناس
ااببووححممووددانباء .. يعني قد يكون الخبر غير صحيح إنشاء الله .. وإذا كان الخبر صحيح فهذي صدمه لمحبيه المقربين منه .. وكارثه على نفسه .. قبل ان تكون كارثه على الجتمع !!
AMS.fزين بتعد عن حياه الاخونجية .عرف الحق من الباطل.
علي العمريعاد الحياه. وخبر. جميل. جدا. الله يوفقه كان دافن نفسه. ٣٠. سنه. وخرج. الي النور والموسيقي
سن توباغاني الفنان الكبير عبدالله السالم لاتوجد بها كلمات واطيه ولا نساء يرقصون كلمات وقصائد صافيه كصفاء صوته ومهارة عزفه اسأل الله أن يعوضنا ويمتعنا بما تبقى من فنه الاصيل وأن يطلع الخبر صحيح
مفقودانتظر نزول او البوم وسوف اشتري 1000 نسخة فرحا بحياته من جديد
مفقودلقد عاد للحياة, عاد للموسيقى وعاد الى رشده بعد ان دفن موهبته, اهلا بالفنان الكبير الى حب الحياة
داعس رقبة الزيدي الحوثييا ليت البقيه يتعلمون العزف و الغناء فهي الأفضل عند الله
سن توبأميل للعزله وأبعد عن النــاس ** مابي عيون الناس تنظر لحالي** قلبي من الاحزان تايه ومنحــاس ** وعيني تهل الدمع ياعزتالــي (( حسبي على من احرمنا الفن في زمن الغفوه والرجعيه والتسلط على عباد الله
زمن الذكرياتلاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.. اللهم ردنا اليك ردا جميلا الله يهديه بعد30سنه في النور يرجع الى الظلام !!!
زمن الذكرياتلاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.. اللهم ردنا اليك ردا جميلا الله يهديه بعد30سنه في النور يرجع الى الظلام !!!
سن توبشمس حبك عن سماي أنحت وغابـت *** وشبــــلاها عجـــلت وقـــــــــت المغيــب *** *** تـونـــا حن الضـحى مـن ويـش هـابت ***مـاخـبر شمـس الضـحى عنـه تـغيــب
سن توبعطني عهد وانا امتثل لك واصافيك **** والا ترى مابيننا ماله اساس **** اخشى اتورط بالمحبه وحاكيك **** وتصير لي قصه تسولف بها الناس
داعس رقبة الزيدي الحوثيالحمدالله الذي اخرجك من النفق المظلم
لله تايبسبحان الله ننقده عشان تراجع للفن فكيف نحن الله يسامحنا نشاهد المقاطع الخليعه ونعود اليها اسال الله لي ولكم وللجميع الهداية وان الله لايزيغ قلوبنا بعد اذا هدانا رحماك ربي رحماك ربي
جاري الكتابه...غير صحيح اطلاقاً
محمدالجعيدهذي انتكاسه نفسيه
سن توبارررررررررحب يابو سامي يارب وانا ارجيك يطلع الخبر صحيح
ريما...Rimaاهل المعازف بآخر الزمن تكون صورهم***ر كما جاء بحديث
عدد التعليقات:269
صاهوودالمصلح ربي
📒📙 ريما...Rima📙📒للأسف إذا صدق رجعت بعد تركك للفن 30 سنة ❗
حساوييلعب بالعود لعب ماشاء الله عليه