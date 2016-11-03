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بالفيديو: شاهد النقود مقابل تقبيل يد أحد مشايخ الصوفية !

3 نوفمبر, 2016 , 13:39 م
بالفيديو: شاهد النقود مقابل تقبيل يد أحد مشايخ الصوفية !
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صحيفة المرصد: نشر الاعلامي والناشط السعودي عبدالله المنيفي، مقطع فيديو يظهر طريقة بعض أصحاب المذهب الصوفي، في الحصول على أموال العامة.

وفي بداية الفيديو يظهر شيخ طويل اللحية، ومن حوله العامة الذين يصطفون في طوابير طويلة انتظارا لتقبيله مقابل الأموال، ومع كل قبلة يدفعون ثمنها بالدينار أو الدولار- بحسب عملتهم- “القبولات بعدد الممنوحات”.

كما يظهر المقطع أحد أصحاب البدع ويدعي الشيخ حازم أبو غزالة، وهو من أصحاب الطرق الصوفية، الذين يتبعون العبادة بالرقص، ومن حوله عدد من الرجال الذين يقبلون يديه ثم يدخلون في موجة رقص هيستيرية ويضربون بالدفوف .



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    الاسلام دين عز ورفعة للانسان ولاكن ! أين الذين يدركون ذالك ؟
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  2. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    محمد

    لاغرابه فالصوفيه بوابة للتشيع ومذهبهم باطل ويحاولون الابتداع في الدين من خلال محبة الرسول بمخالفة افعاله واقواله
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  3. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    Eal

    يووووه كل شوي يزيد رقم. مالت
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  4. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    Eal

    عفوا تعليق 24
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  5. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 15:04 م

    Eal

    تعليق 23 هههههههههههههه حن ع العالم والله ياانك تجيبها في الجبهه. يسعدك ربي مثل مااسعدتني
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  6. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    مواطن

    مخالف للنشر
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  7. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    نوخذه

    مصيبة إذا اللي يذم شيوخنا الأفاضل مايصلي واذا قرر يصلي فاعرف انها مجامله وبدون وضوء،والمصيبة الأعظم اذا اللي يفتي أبو يمن ها بالله كيف ترقعها هههههه
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  8. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    مجرد تعليق

    ت 9/ عمر التعليق في وادي وخبر الصحيفه في وادي شكلك كبيرهم اللي علمهم البدعه والصوفيه 💰ياواد هذي فلوس يأخذها الصوفي الضال المضل ومن أشرك بالله مافي زنديق لا يقرأ القران واذا قرأه لا يفقه منه شيئ ابدا
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  9. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 14:51 م

    أبو مصلفح الرياض

    أنا طالع تكفون لاتتهمون بنت ولا أحد علق بتعليق مايعجبكم وتقولوا انه لي اليوم معزوم عندنا زواج فأعتذر ماراح أكون متواجد إلا بعد الفجر بعون الله فرحان لأني بتعشى لحم فقران ماشفت نعمة غير وجيهكم السمحة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    من شبوة اليمنيه

    اقول على شحم يابو مصلفح و انثبر ياخنبوقه ابو المعرفات
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  11. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    أبو مصلفح الرياض

    وباالنسية للطبول اندقت في المسجد وكانوا يحتفلون قدام النبي المعظم صلوات الله وسلامه عليه وماأنكر عليهم بلاش يارجل تنطع نسبة الملحدين عندكم زايدةمن سبة تناقضاتكم وهرطقاتكم الدينية هذا غير تفريخ الدواعش
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  12. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    زائر

    الحمد لله الذي عافانا
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  13. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    أبو مصلفح الرياض

    عموما علماؤكم مالهم حل صراحة الصور كانت حرام ومضاهاة لخلق الله واليوم الكل يتصور وعيد الميلاد كان حرام واليوم اللي حرموه يحتفلوا به شوفوا فتوى شيخكم ومرجعكم ابن فلان حكم لحق اللحية ولا يكثر انت وهو
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  14. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    أبو مصلفح الرياض

    الصوفية مذهب له مشائخه المحترمين وهم من أهل السنة والجماااعة واذا كان فيه تجاوزات منهم فهي شاذة ولاتمثل الصوفية كمذهب خالص كنت أسمع عنهم كلام واجد وحضرت لهم إحتفال باالمولد والله مافيهم إلا كل خير
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  15. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    العتيبي

    معاد ندري من الصادق لكن نتفق ان شيوخهم وشيوخنا كلهم تجار دين ربعنا يسوي التقي والنصح وهو تباع مال ينصح ونسي نفسه
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  16. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    نوخذه

    الصوفيه تحارب مذهب أهل السنه والجماعه الحذر الحذر
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  17. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    أبو مصلفح الرياض

    خلوا الناس في حالها وش عليكم من العالم وانتوا يوم تحبون يد فلان وعلان وجلالته والمعظم والمقطم
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  18. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    زينب...

    لا أجمل من مذهب أهل السنة والجماعة. .توحيد لله. واتباع لسنة النبي وآله وأصحابه .ولا عبودية لمخلوق ..واحترام للعلماء..وطاعة لولي الأمر والآباء..كلامهم مشهود وفعلهم محمود.
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  19. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    ليش

    اقول وش ذالحركات والله مت أبوس يد احد لو يكون من يكون وتري الاسلام له أركان خمسه وغيره من التلحاس هذا أورقد
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  20. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    زينب...

    الرافضة يكفرون الصوفيه..ويحرمون الزواج منهم وتزويجهم ويدعون أن كل من في السموات والأرض يلعنونهم. ويحاول الرافضه بث الفتنه واستخدام الصوفيه لحرب السنه.وقد وردت أدلة تكفير الرفض للصوفيه على قناة وصال .
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  21. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    سعد 66

    الي فهمته ياخذون بركات الشيخ ووطايحين بووس لجل ذنوبهم تذهب مع الورق
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  22. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    وحده من الانس

    يعني يبوسون يده ويعطونه فلوس كيف!؟ انا توقعت هو يعطيهم لما قريت العنوان
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  23. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    عُـــــــمـــــــر

    مو صحيح هاذا ورق يقرا علبه ويعيده الشيخ هو اللي يعطيهم الورق والله الذين ياكلون اموال المرضى عندنا في السعوديه كلمن صار شيخ ومعالج شعبي اين الرقابه عن هاؤلا يوميته 5000ريال زيت سمسم وشيره وملح
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  24. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    سن توب

    احترم اخواننا المواطنين في المذهب الصوفي وادعي الله لنا ولهم ولسائر المسلمين بحسن الخاتمه ويجمعنا في جناته كلاً على مذهبه وربه وكيله
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  25. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    سيرايفوا

    هؤلاء هم من شوة صورة الاسلام بالخرافات والدجل وخزعبلاتهم
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  26. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    سحاب

    شيوخ الصوفيه هم شيوخ العلمانيين ينفذون افضل المخططات لتدمير الامه
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  27. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    وشك وشك

    دين الشرك..والرقص*****
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  28. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    زائر

    دجل وضحك على خلق الله بإسم الدين...الصوفية طريق القبورية والشرك .
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  29. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    الزهراني

    والله مشكله واحد تقبل يده وتعطيه فلوس واحد يتفل عليك وتعطيه فلوس
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  30. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    كل أهل البدع واﻷهواء والفرق الضالة كذلك فالروافض يأخذون الخمس من أتباعهم والخوارج اﻹخونج يأخذون التبرعات والصدقات بإسم الدين ثم يضعونها في اﻹرهاب وفي حساباتهم مثل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس
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  31. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    ابن البلد

    اللهم عليك بهم
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