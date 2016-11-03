بالفيديو: شاهد النقود مقابل تقبيل يد أحد مشايخ الصوفية !

صحيفة المرصد: نشر الاعلامي والناشط السعودي عبدالله المنيفي، مقطع فيديو يظهر طريقة بعض أصحاب المذهب الصوفي، في الحصول على أموال العامة.
وفي بداية الفيديو يظهر شيخ طويل اللحية، ومن حوله العامة الذين يصطفون في طوابير طويلة انتظارا لتقبيله مقابل الأموال، ومع كل قبلة يدفعون ثمنها بالدينار أو الدولار- بحسب عملتهم- “القبولات بعدد الممنوحات”.
كما يظهر المقطع أحد أصحاب البدع ويدعي الشيخ حازم أبو غزالة، وهو من أصحاب الطرق الصوفية، الذين يتبعون العبادة بالرقص، ومن حوله عدد من الرجال الذين يقبلون يديه ثم يدخلون في موجة رقص هيستيرية ويضربون بالدفوف .
القرآن العظيم كلام الله لم يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا ذكرها وأحصاها..
شاهدوا ديانة الكفر والإستغلال بمظلة الإسلام إخراج روسيا الإلحاد♦️ pic.twitter.com/UhNvP1GvKA
— عبدالله المنيفي (@A822822A) November 2, 2016
تعليقات ( 31 )
محمدلاغرابه فالصوفيه بوابة للتشيع ومذهبهم باطل ويحاولون الابتداع في الدين من خلال محبة الرسول بمخالفة افعاله واقواله
Ealيووووه كل شوي يزيد رقم. مالت
Ealعفوا تعليق 24
Ealتعليق 23 هههههههههههههه حن ع العالم والله ياانك تجيبها في الجبهه. يسعدك ربي مثل مااسعدتني
مواطنمخالف للنشر
نوخذهمصيبة إذا اللي يذم شيوخنا الأفاضل مايصلي واذا قرر يصلي فاعرف انها مجامله وبدون وضوء،والمصيبة الأعظم اذا اللي يفتي أبو يمن ها بالله كيف ترقعها هههههه
مجرد تعليقت 9/ عمر التعليق في وادي وخبر الصحيفه في وادي شكلك كبيرهم اللي علمهم البدعه والصوفيه 💰ياواد هذي فلوس يأخذها الصوفي الضال المضل ومن أشرك بالله مافي زنديق لا يقرأ القران واذا قرأه لا يفقه منه شيئ ابدا
أبو مصلفح الرياضأنا طالع تكفون لاتتهمون بنت ولا أحد علق بتعليق مايعجبكم وتقولوا انه لي اليوم معزوم عندنا زواج فأعتذر ماراح أكون متواجد إلا بعد الفجر بعون الله فرحان لأني بتعشى لحم فقران ماشفت نعمة غير وجيهكم السمحة
من شبوة اليمنيهاقول على شحم يابو مصلفح و انثبر ياخنبوقه ابو المعرفات
أبو مصلفح الرياضوباالنسية للطبول اندقت في المسجد وكانوا يحتفلون قدام النبي المعظم صلوات الله وسلامه عليه وماأنكر عليهم بلاش يارجل تنطع نسبة الملحدين عندكم زايدةمن سبة تناقضاتكم وهرطقاتكم الدينية هذا غير تفريخ الدواعش
زائرالحمد لله الذي عافانا
أبو مصلفح الرياضعموما علماؤكم مالهم حل صراحة الصور كانت حرام ومضاهاة لخلق الله واليوم الكل يتصور وعيد الميلاد كان حرام واليوم اللي حرموه يحتفلوا به شوفوا فتوى شيخكم ومرجعكم ابن فلان حكم لحق اللحية ولا يكثر انت وهو
أبو مصلفح الرياضالصوفية مذهب له مشائخه المحترمين وهم من أهل السنة والجماااعة واذا كان فيه تجاوزات منهم فهي شاذة ولاتمثل الصوفية كمذهب خالص كنت أسمع عنهم كلام واجد وحضرت لهم إحتفال باالمولد والله مافيهم إلا كل خير
العتيبيمعاد ندري من الصادق لكن نتفق ان شيوخهم وشيوخنا كلهم تجار دين ربعنا يسوي التقي والنصح وهو تباع مال ينصح ونسي نفسه
نوخذهالصوفيه تحارب مذهب أهل السنه والجماعه الحذر الحذر
أبو مصلفح الرياضخلوا الناس في حالها وش عليكم من العالم وانتوا يوم تحبون يد فلان وعلان وجلالته والمعظم والمقطم
زينب...لا أجمل من مذهب أهل السنة والجماعة. .توحيد لله. واتباع لسنة النبي وآله وأصحابه .ولا عبودية لمخلوق ..واحترام للعلماء..وطاعة لولي الأمر والآباء..كلامهم مشهود وفعلهم محمود.
ليشاقول وش ذالحركات والله مت أبوس يد احد لو يكون من يكون وتري الاسلام له أركان خمسه وغيره من التلحاس هذا أورقد
زينب...الرافضة يكفرون الصوفيه..ويحرمون الزواج منهم وتزويجهم ويدعون أن كل من في السموات والأرض يلعنونهم. ويحاول الرافضه بث الفتنه واستخدام الصوفيه لحرب السنه.وقد وردت أدلة تكفير الرفض للصوفيه على قناة وصال .
سعد 66الي فهمته ياخذون بركات الشيخ ووطايحين بووس لجل ذنوبهم تذهب مع الورق
وحده من الانسيعني يبوسون يده ويعطونه فلوس كيف!؟ انا توقعت هو يعطيهم لما قريت العنوان
عُـــــــمـــــــرمو صحيح هاذا ورق يقرا علبه ويعيده الشيخ هو اللي يعطيهم الورق والله الذين ياكلون اموال المرضى عندنا في السعوديه كلمن صار شيخ ومعالج شعبي اين الرقابه عن هاؤلا يوميته 5000ريال زيت سمسم وشيره وملح
سن توباحترم اخواننا المواطنين في المذهب الصوفي وادعي الله لنا ولهم ولسائر المسلمين بحسن الخاتمه ويجمعنا في جناته كلاً على مذهبه وربه وكيله
سيرايفواهؤلاء هم من شوة صورة الاسلام بالخرافات والدجل وخزعبلاتهم
سحابشيوخ الصوفيه هم شيوخ العلمانيين ينفذون افضل المخططات لتدمير الامه
وشك وشكدين الشرك..والرقص*****
زائردجل وضحك على خلق الله بإسم الدين...الصوفية طريق القبورية والشرك .
الزهرانيوالله مشكله واحد تقبل يده وتعطيه فلوس واحد يتفل عليك وتعطيه فلوس
ابن البلداللهم عليك بهم