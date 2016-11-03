بالفيديو: شاهد النقود مقابل تقبيل يد أحد مشايخ الصوفية !

صحيفة المرصد: نشر الاعلامي والناشط السعودي عبدالله المنيفي، مقطع فيديو يظهر طريقة بعض أصحاب المذهب الصوفي، في الحصول على أموال العامة.

وفي بداية الفيديو يظهر شيخ طويل اللحية، ومن حوله العامة الذين يصطفون في طوابير طويلة انتظارا لتقبيله مقابل الأموال، ومع كل قبلة يدفعون ثمنها بالدينار أو الدولار- بحسب عملتهم- “القبولات بعدد الممنوحات”.

كما يظهر المقطع أحد أصحاب البدع ويدعي الشيخ حازم أبو غزالة، وهو من أصحاب الطرق الصوفية، الذين يتبعون العبادة بالرقص، ومن حوله عدد من الرجال الذين يقبلون يديه ثم يدخلون في موجة رقص هيستيرية ويضربون بالدفوف .