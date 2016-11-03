شرطة فيفاء تكشف غموض”الجثة المجهولة”وتطيح “بثلاثة جناة”

صحيفة المرصد:واصلت شرطة محافظة فيفاء حملاتها الأمنية، والتي أسفرت عن ضبط 320 مخالفاً إثيوبياً، وعشر مركبات تحمل مادة القات، وسيارتين مسروقتين، وقد توّجت تلك الجهود بالقبض على ثلاثة جناة، بعد غموض، قاموا بقتل إثيوبي على إثر خلاف حول مادة القات، وإلقاء جثته في مكان مهجور بعيداً عن الأنظار.

ووفقاً لموقع”سبق”تمكّن رجال اﻷمن بنقطة الضبط اﻷمني الشمالية ﻷمن الطرق، من ضبط مركبة من نوع “دينا” يستقلها وافد من جنسية عربية، عُثر بداخلها على 620 حزمة من القات المحظور، كانت مخباة بشكل محكم وسري داخل الخزان بمؤخرة المركبة، كان يسعى لإيصالها لمحافظة جدة.

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي أن تلك الجهود الميدانية تأتي وفق توجيهات أمير منطقة جازان، ومتابعة مدير الأمن العام، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية التي تنفذها كل المراكز والأقسام وشرط المحافطات؛ لتدعيم ركائز الأمن في كل أرجاء منطقة جازان.