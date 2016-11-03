ماذا قال “المغردون” عن المواطنة “مريم العتيبي” بعد القبض عليها !

صحيفة المرصد: هاجم “مغردون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواطنة تدعى مريم العتيبي، بعدما ترددت أنباء القبض عليها، إثر رفع والدها قضية ضدها، بتهمة عقوق الوالدين، على خلفية رفضها إسقاط القضية ضد شقيقها.

ودشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاجاً، تحت عنوان #القبض_علي_المحرضه_مريم، ليحتل صدارة قائمة الأعلى تداولاً.

وكتب مغرد يحمل اسم “سعودي رايق” : “نشكر رجال الأمن، القبض على المحرضين وأصحاب الفكر المنحل، وغيرهم ممن يستغلون تعاطف الفتيات، في تمرير خطط غيرهم الفاشلة”.

وأضاف آخر يدعى فارس الغامدي: “تحرّض فتتحمّس (مراهقة)، وتعيش (دور بطولة)، فينتهي بها المطاف مسجونة، والمحرّض حر طليق (يقهقه)!”.

وبدوره قال مرضي بن شامان معلقا على عقوق المواطنة لوالديها: “تسقط أرقابنا ولا تسقط ولايتنا على بناتنا، مهما كانت الأسباب هذه مباديء وهذه حياتنا، نرسمها وفق تعاليم ديننا الإسلامي”.

وغرت “عيون” قائلة”: “يارب، من أراد ببلاد الحرمين شبابها وبناتها بسوء، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميراً عليه”.

وتابع مغرد آخر: “عند وقوع الفأس في الرأس، نقوم بعض الأنامل!.. ولهذا يجب حماية أبناءنا وبناتنا، وتوجيههم التوجيه الصحيح، قبل وقوع الكارثة”.