ماذا قال “المغردون” عن المواطنة “مريم العتيبي” بعد القبض عليها !

صحيفة المرصد: هاجم “مغردون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواطنة تدعى مريم العتيبي، بعدما ترددت أنباء القبض عليها، إثر رفع والدها قضية ضدها، بتهمة عقوق الوالدين، على خلفية رفضها إسقاط القضية ضد شقيقها.
ودشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاجاً، تحت عنوان #القبض_علي_المحرضه_مريم، ليحتل صدارة قائمة الأعلى تداولاً.
وكتب مغرد يحمل اسم “سعودي رايق” : “نشكر رجال الأمن، القبض على المحرضين وأصحاب الفكر المنحل، وغيرهم ممن يستغلون تعاطف الفتيات، في تمرير خطط غيرهم الفاشلة”.
وأضاف آخر يدعى فارس الغامدي: “تحرّض فتتحمّس (مراهقة)، وتعيش (دور بطولة)، فينتهي بها المطاف مسجونة، والمحرّض حر طليق (يقهقه)!”.
وبدوره قال مرضي بن شامان معلقا على عقوق المواطنة لوالديها: “تسقط أرقابنا ولا تسقط ولايتنا على بناتنا، مهما كانت الأسباب هذه مباديء وهذه حياتنا، نرسمها وفق تعاليم ديننا الإسلامي”.
وغرت “عيون” قائلة”: “يارب، من أراد ببلاد الحرمين شبابها وبناتها بسوء، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميراً عليه”.
وتابع مغرد آخر: “عند وقوع الفأس في الرأس، نقوم بعض الأنامل!.. ولهذا يجب حماية أبناءنا وبناتنا، وتوجيههم التوجيه الصحيح، قبل وقوع الكارثة”.
تعليقات ( 82 )
مترصدعفاف اللحياني عيب عليك تتنكر بمعرف نسائي وتدعي انك امراة التنكر بمعرفات نسائية حرام . اختر اي معرف رجالي وقل ماعندك . اما انك تتنكر بمعرف نسائي وتدعي انك امراة فهذا حراااااام.
عفاف اللحيانيالله لا يحرمني من والدي وأخواني وزوجي هم سندي وعزوتي وأولياء أمري من غيرهم ما أسوى شي في الدنيا الله يحفظهم من كل شر
سلمانمخالف للنشر
سلمانمخالف للنشر
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. بولا وسامية و عجايب اخر الزمان و سامية
عبدالعزيز//مخالف للنشر
محمدبلا ههه اسم على مسمى بولا
عجايب اخر الزمانيجب على جمعية حقوق الانسان إنقاذ المواطنة مريم من اخوتها ووالدها واخذ حقها منهم وانصافها لانريد ان نرى امراة تعنف وتضطهد ولا قانون يحميها من عنفهم وظلمهم اتقوا الله في النساء ماذا تركتم للغرب
===مريم العتيبي ؟ ! وأمثالها ***مضحوك عليهن يحتاجن تأديب وتربية صحيحه
عفاف اللحيانيأعداء الشعب السعودي هدفهم تشتية شمل العائله بلمطالبه في أسقاط الولايه عن الأم ولأخت ولبنت وزوجه علشان تكون فريسه سهله لكلاب الشوارع الضاله
بولافهد مع نفسك تفكيرك بس****والحرمه ايش تسوي بذات اذ جا متسلط وياخذ حقها في رجال وفي أشباه الرجال والرجال زيك قليل واصبحو نادرين والأفضل انقرضو بس يازينهم بضرب
بولافين تروح الحرمه ****يعني ياهو حرام عليكم اتمنا من الملك يحط حد لكذا بعض أولياء الأمور يتسلط على البنت او الزوجه تعاني اتمنا وضع حد المهزله ذي
عدد التعليقات:672
ساميةالله يعينها ضربها أخوها فاشتكت عليه وطلب أبوها أن تتنازل عن الشكوى فطلبت تعهد بعدم التعرض ضد الأخ فقدم أبوها شكوى العقوق وبموجبه تم القبض عليها متى ينتهي كابوس وصاية الذكور وأين حقها وكرامتها كإنسانة؟
بولاأتمنى إسقاط الولايه من الزوج كمان كفايه قهر كل شي باْذن ولي الامر ولا يعل القلب الله ياخذه
بابو ✔✔تعليق 59 بول خلاص بكلمهم ان وافقو ابعطيك خبر خل جوالك على الهزاز
فهدالجويانهناك شياطين البشر يريدون ان تعم الفواحش والمنكر بين المسلمين وهم قله من اشباه الرجال اتخذو النساء مدخل لهم لان بعض النساء يتاثرون بالعاطفه ولكن نقول لهم خسائتم بنات البلد لستم عليهم بسلطان بنات رجال
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. في الصميم و نبض الحياھ
ام ايلينمخالف للنشر
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. الرحااال و hima و ت4 و 5 و معلم متقاعد و طارق و راشد و محمد الحمراني و ت19 و اسماء و عادل و خالد العنزي و نص نايم و صريح
للمعلومية فقط.عفاف اللحياني / أم طلال / معرفان ( لذكر سعودي ) متنكر بمعرفات نسائية .
نوخذهعفاف اللحياني// تعليقك وكلامك افحم الليبرالي وسبب له شلل فكري مؤقت جعل منه مدقق املائي يبحث ويشرح الهاء والتاء والتاء المربوطه محرفا صلب الموضوع لعجزه عن الرد،لافض فوك واتحفينا بما تكتبين،،،،تحياتي
نبض الحياھالبنت كبيرة عمرها 29 يمكن انهم يأخذون راتبها وعاضلينها عن الزواج عشان راتبها والبنت تطالب بحقها في الزواج ورفضو اذا كانت مظلومه الله ينصرها عليهم الانثى غالبا مالها حظ ان طالبت بحقها اتهموها بالعقوق
أم طلالحسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص يحاول يخرب عقول البنات بحجة الحريه الشخصيه
بولااتمنا الولايه من ولي الامر ينلغي محتاجين إسقاط الولايه لان يجي الاب يظلم او اخ يظلمها ماحنا ناقصين مشاكل
عابر سبيلمعقوله اخ يقذف اخته !!!! وش ترك للغريب؟! والله انا في اخر الزمان !!! معقوله تقذف اختك عرضك بنت امك وابوك ؟! لاحول ولا قوة الا بالله
نوخذهعفاف اللحياني// والله ماقلتي إلا الصحيح والامثله كثيييييييره،****والقائمه تطول بالمضحوك عليهن،والغبنه إنهن وجدن من يعزز لهن من أشباه الرجال لأهداف دنيئةة و و و ...الخ
هائلت 53 إن لله وإن إليه راجعون شهادات عاليه وعقليه ناضجة ووعي وثقافة وكمان ثقة بربها كل هذه الامور ساقتها إلى عقوق الوالدين والفضائح أي ثقة تتحدث عنها بربها . فانت على خطاها وغيركم كثيييييييير
نوخذهاي والله تسقط رقابنا قبل سقوط ولايتنا،وبعض المهتمين الزائفين بحقوق المرأة من المعلقين ودك تربطه في أطرف شجره مع رقبته كما الجفره عشان يعرف حجمه الطبيعي،يدعي المثاليه هنا،وواقعه عكس ذلك
عدد التعليقات:5603
المنتصر باللهعهود وشيهانه صباح الخير وين الغيبه عن القروب..........?
عدد التعليقات:15152
قلم الحقيقهأختكم شقيقتكم فخركم أمام العالم كله. نيلها للشهادات العليا عقليتها الناضجة وعيها وثقافتها ثقتها في ربها ثم في نفسها وبكم هذا المفروض يكون محل تقدير بالغ من جانبكم وليس محل فضيحة لكم.الله يهديكم لبعض.
عدد التعليقات:15152
قلم الحقيقهعفاف اللحياني ///// أنتي الآن روحي فرقي بين الهاء المفتوحة وبين المربوطة وكيف كتابتها ثم تعالي ألقي علينا تلوثك الفكري المتأخر والذي يبدو من خلاله ليس لديك أولى ابتدائي معيده في محو الأمية.
عدد التعليقات:15152
قلم الحقيقهلو كانت هذه الأسرة لديها مجلس عائلي خاص بهم لوحدهم والدها أشقائها شقيقاتها ولديهم من الحكمة البالغة كل منهم يحترم وجهة الآخر دون وصاية ولاتسلط أو استبداد لتم حل جميع المشاكل العالقة بينهم.لكنه التسلط.
زائرهحسبي الله ونعم الوكيل الحين اللي تطالب بحقوقها تصير عاقه
ابو عبدالعزيزممكن اخوانها ظلموها وراحت للقضاء لكي ينصفها بعدها جاء ضغط على الاب من عياله واخوانه ورفع عليها قضيت عقوق يعني مريم مظلومه اذا على نفس توقعي بس عيب في حق الاب والاخوان والبنت وجماعتها ما توصل لكذه
ماجدالعصا لمن عصا
عفاف اللحيانيالمشكله إذا راحت البنت تدرس خارج السعوديه أنغسل عقلها وتتخلا عن دينها وعادات أهلها الي تربة عليها من سن الطفوله وإذا رجعة للسعوديه أصبحة ناشطه حقوقيه تطالب في أشياء تافهه لا يقبلها المجتمع السعودي
عدد التعليقات:3466
ولدالشيوخاللهم اهدي واصلح واستر واحفظ نسائنا ونساء المسلمين..
بندرأتمنى القبض على أخيها ومحاسبته على قذفه لها
متابعالله يهدي ضال المسلمين المراءه وقضية حقوق الانسان اسلحه في يد اعداءنا لمهاجمتنا
في الصميماخوها قذفها وابوها يرفع عليها قضية عقوق يعني دعوة كيدية من ابوها في اقسى من كذا اينكم من حديث استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير ؟؟ اين حقوق الانسان اين حقوق المراة ؟؟
عبد المجيدلا حول ولا قوة إلا بالله .
صريحاخوتها عنفوها وقذفوها ورفعت قضايا عليهم وهددها والدها برفع قضيه عقوق ان لم تتنازل ، كيدالاولياء
نص نايمالا شلت يد كل من يضرب ويعنف النساء بل هذا ليس رجل ولا انسان ..الله ينصرك اختي الكريمه ويستر نساء المسلمين
العبقريلا أظن ذلك الا نتيجة*** كما تدين تدان وقال عمر لرجل شكى اليه ولده ولم يحفظه شيء من القرآن وسماه جعل وامه جارية فقال له :اذهب فقد عققته قبل ان يعقك في مثل هذا يحكم العقل لا العاطفة
حضرى متحظرمخالف للنشر
عدد التعليقات:5603
المنتصر باللهافااااا يا مريم وش ذا الهرج يابنت العم لا تفضحونا عند قروب شيهانه هيفاء ربعها وربعها آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
🍉زائر المساء✋🍉🕟اب اخ قريب اتق الله في النساء .. كذلك النساء اتقين الله في انفسكن
خالد العنزيلازم قناه العربيه والام بي سي يستضيفوها عندهم بحكم تهذيب الشعب السعودي
🍉زائر المساء✋🍉🕟اب اخ قريب اتق الله في النساء
عدد التعليقات:5603
المنتصر باللهوش ذا الهرج يابنت الحلال خلاص اجيكم ونحل الماضوع كل واحد يصلح سيارته
قلم مستلجهذي دواها ***ابوها ****ويفتك خخخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:5603
المنتصر باللهسؤؤؤؤال هل الصوره إللي في الموضوع هي نفسها إذا كانت هي نفسها خلاص أنا اجيهم واحل الماضوع وكل واحد يصلح سيارته والبنت تروح معي للبيت ازوجها واحد من عوال عمي علم
🍉زائر المساء✋🍉🕟مافيه شي اسمه اسقاط الولاية فيه شي اسمه انتقال الولاية اذا المحكمة تزعت الولاية من رجل لاسباب شرعية تنقل الولاية للأقرب وان لم يوجد فتتولى المحكمة الولاية يعني اساقط مافيه والله أعلم
مسماراهداف ليبراليه خبيثه يسعون لتحقيقها من خلال استغلال الفتيات المراهقات والنساء واحداث انشقاق وتفكك اسري يعملون جاهدين على وتر الولايه وقيادة السياره صغرت عقولهم فصغرت مطالبهم!! سنبقى بلدا شامخا بديننا
عبودان كانت دعوى ابيك كيديه..اسأل الله ان ينصرك دنيا واخره.ويهدي والدك واخيك..يامسلمين اتقو الله في اهلكم وخواتكم هم منكم وفيكم وقطعة منكم احتووهم وعاملوهم بعطف وموده وحب ولاحول ولاقوة الا بالله.
عادلفي كل مرة تطالب المرأة بحقوقها وحمايتها من العنف تقمع وقد تسجن وقد تجرد من كل شيء، وتقلب القضية ضدها لانها انثى ،والذكر مهما كان مذنب فهو في نظرهم على حق ،أي حياة !
AGاعتقد ان الأخ ليس له واايه علي الأخت مع وجود الأب والمفروض الأب يمنع تسلط الأخ علي أخواته
محمدالحمد لك والشكر يالله ***
قلم اسرى لاسريك بقدمىقلم غثيث **** وانتم بكرامه الله يعزكم عنه
قلم الغثيث اليبرالى ا***قلم الحقيقه تراك غثيث ***
اسماءما نحتاج ولاية مو بزران عندكم ربو حالكم أول الله ياخذكم
عدد التعليقات:15152
قلم الحقيقهكل هذا بحجة أنك شقيقها أو ولي أمرها. كل انسانة في الدنيا والله العظيم لن تجد أحب اليها من أخيها أو والدها متى ماوجدت لديهم الثقة بها واحترامها واعطائها كامل حقوقها وعدم الوصاية عليها وتهميشها .
محمد الحمرانيالاخوان في بعض الحالات متسلطين والافضل ان يعرف الناس ماهو سبب شكوى البنت من اخوها لنحكم ان كانت عاقة لابيها او تطالب بحقها الشرعي من العطف الابوي وحنان الاخ ورعايته وان كنت متاكد ان البنت مظلومة
عفاف اللحيانيمن طريقة لباسها ولون عبايتها عرفة أنها من ضحايا الأبتعاث ذهبة بفكر أسلامي ورجعة بفكر غربي ليبرالي
راشديقال انها معنفه تعرضت للعنف والقذف من اخوها ف لما راحت هالضعيفة تشتكي على اخوها قام الاب ورفع عليها دعوة عقوق
طارقهذه مريم العتيبي سبق وتعرضت للتعنيف والقذف من شقيقها ورفعت قضية ضده وطلب الاب منها التنازل وتنازلت ولكن رفضت التنازل عن قضية القذف والأب اتهمها بالعقوق والمسكينة الله اعلم بحالها
عدد التعليقات:15152
قلم الحقيقهلكن تريد أن تكون متسلط على حياتها وقرارها ورغباتها وآرائها وتطلعاتها نحو مستقبلها واختيارها من تريد ومن لاتريد تكون قد أكملت عمرها كله في التعليم ثم تأتي لها بزوج لايعرف أن يفرق بين الحروف والأرقام.
جنوبية..🌻🌻شقيقها ايش سوء طيب نبغا الصورة كاملة عشان اقدر اتفلسف ههههههههه هي تشتكي اخوها وابوها يشتكيها توم وجري على الله الأم ماتشتكي ابوهم
عدد التعليقات:15152
قلم الحقيقهشقيقها أو أي شقيق هو سند قوي لأخته متى ماكان ينصفها ويقف بجانبها ولايحاول فرض وصايته عليها وتهميش دورها في الحياة كأن يكون لها قرارها في اختيار شريك حياتها وتعليمها وعدم سرقة راتبها أو منعها من العمل.
مواطنيارب سترك والله يعين المواطن اختلطت عليه الامور تناقضها الديني العرفي القانوني مثلها مثل الراتب ما يدري متي وكم اذا كانت ضد الكبار قالو الدين وإذا لهم قالو القانون
عدد التعليقات:5774
بسمهمو كل من تولى الولاية أهل لها وبعض الناس مايستحق حتى لقب أخ او أب والشواهد بالحياة كثير!!!!مايحتاج قلبوا صفحات الاخبار وشوفوا واحكموا ..المفروض تنٌزع الولايه من (البعض)وتسلم لمن يصونها ويعامل الله فقط
معلم متقاعدرفعت قضية ضدها أخيها قد تكون مظلومة ولم ينصفها أهلها . دع القضاء ينصفها ولا تتهمهما بالعقوق رغم أنني على يقين بأن القضاء لا ينصف النساء .
عدد التعليقات:5774
بسمهيمكن هيه المظلومة والقضيه رافعتها لسبب!!ودائماً مجتمعنا الذكوري يشد على يد الرجل حتى لو أجرم !!!تمووت الف مررره الوحده من سوء التعامل والعضل والقهر ولكن بسبب العادات والتقاليد تكمم الافواه !!!
الحمزة***معروف يبون يشتهرون حسبي الله عليهن
نفر معلوملبى عيون المحرضين ههههه
himaان هي مظلومه الله ينصرها ويعجل ببرائتها,وان كانت غلطانه الله يهديها.
عدد التعليقات:5820
الرحااالالله يعينها..ان شاءالله تخرج عما قريب..لها الحق في كل ماقالت