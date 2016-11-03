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ماذا قال “المغردون” عن المواطنة “مريم العتيبي” بعد القبض عليها !

3 نوفمبر, 2016 , 14:48 م
ماذا قال “المغردون” عن المواطنة “مريم العتيبي” بعد القبض عليها !
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صحيفة المرصد: هاجم “مغردون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مواطنة تدعى مريم العتيبي، بعدما ترددت أنباء القبض عليها، إثر رفع والدها قضية ضدها، بتهمة عقوق الوالدين، على خلفية رفضها إسقاط القضية ضد شقيقها.

ودشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاجاً، تحت عنوان #القبض_علي_المحرضه_مريم، ليحتل صدارة قائمة الأعلى تداولاً.

وكتب مغرد يحمل اسم “سعودي رايق” : “نشكر رجال الأمن، القبض على المحرضين وأصحاب الفكر المنحل، وغيرهم ممن يستغلون تعاطف الفتيات، في تمرير خطط غيرهم الفاشلة”.

وأضاف آخر يدعى فارس الغامدي: “تحرّض فتتحمّس (مراهقة)، وتعيش (دور بطولة)، فينتهي بها المطاف مسجونة، والمحرّض حر طليق (يقهقه)!”.

وبدوره قال مرضي بن شامان معلقا على عقوق المواطنة لوالديها: “تسقط أرقابنا ولا تسقط ولايتنا على بناتنا، مهما كانت الأسباب هذه مباديء وهذه حياتنا، نرسمها وفق تعاليم ديننا الإسلامي”.

وغرت “عيون” قائلة”: “يارب، من أراد ببلاد الحرمين شبابها وبناتها بسوء، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميراً عليه”.

وتابع مغرد آخر: “عند وقوع الفأس في الرأس، نقوم بعض الأنامل!.. ولهذا يجب حماية أبناءنا وبناتنا، وتوجيههم التوجيه الصحيح، قبل وقوع الكارثة”.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 82
    3 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    مترصد

    عفاف اللحياني عيب عليك تتنكر بمعرف نسائي وتدعي انك امراة التنكر بمعرفات نسائية حرام . اختر اي معرف رجالي وقل ماعندك . اما انك تتنكر بمعرف نسائي وتدعي انك امراة فهذا حراااااام.
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  2. 81
    3 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    عفاف اللحياني

    الله لا يحرمني من والدي وأخواني وزوجي هم سندي وعزوتي وأولياء أمري من غيرهم ما أسوى شي في الدنيا الله يحفظهم من كل شر
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  3. 80
    3 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    سلمان

    مخالف للنشر
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  4. 79
    3 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    سلمان

    مخالف للنشر
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  5. 78
    3 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. بولا وسامية و عجايب اخر الزمان و سامية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 77
    3 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    عبدالعزيز//

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 76
    3 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    محمد

    بلا ههه اسم على مسمى بولا
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  8. 75
    3 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    عجايب اخر الزمان

    يجب على جمعية حقوق الانسان إنقاذ المواطنة مريم من اخوتها ووالدها واخذ حقها منهم وانصافها لانريد ان نرى امراة تعنف وتضطهد ولا قانون يحميها من عنفهم وظلمهم اتقوا الله في النساء ماذا تركتم للغرب
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  9. 74
    3 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    ===

    مريم العتيبي ؟ ! وأمثالها ***مضحوك عليهن يحتاجن تأديب وتربية صحيحه
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  10. 73
    3 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    عفاف اللحياني

    أعداء الشعب السعودي هدفهم تشتية شمل العائله بلمطالبه في أسقاط الولايه عن الأم ولأخت ولبنت وزوجه علشان تكون فريسه سهله لكلاب الشوارع الضاله
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  11. 72
    3 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    بولا

    فهد مع نفسك تفكيرك بس****والحرمه ايش تسوي بذات اذ جا متسلط وياخذ حقها في رجال وفي أشباه الرجال والرجال زيك قليل واصبحو نادرين والأفضل انقرضو بس يازينهم بضرب
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  12. 71
    3 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    بولا

    فين تروح الحرمه ****يعني ياهو حرام عليكم اتمنا من الملك يحط حد لكذا بعض أولياء الأمور يتسلط على البنت او الزوجه تعاني اتمنا وضع حد المهزله ذي
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  13. 70
    3 نوفمبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:672

    سامية

    الله يعينها ضربها أخوها فاشتكت عليه وطلب أبوها أن تتنازل عن الشكوى فطلبت تعهد بعدم التعرض ضد الأخ فقدم أبوها شكوى العقوق وبموجبه تم القبض عليها متى ينتهي كابوس وصاية الذكور وأين حقها وكرامتها كإنسانة؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  14. 69
    3 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    بولا

    أتمنى إسقاط الولايه من الزوج كمان كفايه قهر كل شي باْذن ولي الامر ولا يعل القلب الله ياخذه
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  15. 68
    3 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    بابو ✔✔

    تعليق 59 بول خلاص بكلمهم ان وافقو ابعطيك خبر خل جوالك على الهزاز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 67
    3 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    فهدالجويان

    هناك شياطين البشر يريدون ان تعم الفواحش والمنكر بين المسلمين وهم قله من اشباه الرجال اتخذو النساء مدخل لهم لان بعض النساء يتاثرون بالعاطفه ولكن نقول لهم خسائتم بنات البلد لستم عليهم بسلطان بنات رجال
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 66
    3 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. في الصميم و نبض الحياھ
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  18. 65
    3 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    ام ايلين

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 64
    3 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. الرحااال و hima و ت4 و 5 و معلم متقاعد و طارق و راشد و محمد الحمراني و ت19 و اسماء و عادل و خالد العنزي و نص نايم و صريح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 63
    3 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    للمعلومية فقط.

    عفاف اللحياني / أم طلال / معرفان ( لذكر سعودي ) متنكر بمعرفات نسائية .
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  21. 62
    3 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    نوخذه

    عفاف اللحياني// تعليقك وكلامك افحم الليبرالي وسبب له شلل فكري مؤقت جعل منه مدقق املائي يبحث ويشرح الهاء والتاء والتاء المربوطه محرفا صلب الموضوع لعجزه عن الرد،لافض فوك واتحفينا بما تكتبين،،،،تحياتي
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  22. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    نبض الحياھ

    البنت كبيرة عمرها 29 يمكن انهم يأخذون راتبها وعاضلينها عن الزواج عشان راتبها والبنت تطالب بحقها في الزواج ورفضو اذا كانت مظلومه الله ينصرها عليهم الانثى غالبا مالها حظ ان طالبت بحقها اتهموها بالعقوق
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  23. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    أم طلال

    حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص يحاول يخرب عقول البنات بحجة الحريه الشخصيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    بولا

    اتمنا الولايه من ولي الامر ينلغي محتاجين إسقاط الولايه لان يجي الاب يظلم او اخ يظلمها ماحنا ناقصين مشاكل
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  25. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    عابر سبيل

    معقوله اخ يقذف اخته !!!! وش ترك للغريب؟! والله انا في اخر الزمان !!! معقوله تقذف اختك عرضك بنت امك وابوك ؟! لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  26. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    نوخذه

    عفاف اللحياني// والله ماقلتي إلا الصحيح والامثله كثيييييييره،****والقائمه تطول بالمضحوك عليهن،والغبنه إنهن وجدن من يعزز لهن من أشباه الرجال لأهداف دنيئةة و و و ...الخ
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  27. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    هائل

    ت 53 إن لله وإن إليه راجعون شهادات عاليه وعقليه ناضجة ووعي وثقافة وكمان ثقة بربها كل هذه الامور ساقتها إلى عقوق الوالدين والفضائح أي ثقة تتحدث عنها بربها . فانت على خطاها وغيركم كثيييييييير
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  28. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    نوخذه

    اي والله تسقط رقابنا قبل سقوط ولايتنا،وبعض المهتمين الزائفين بحقوق المرأة من المعلقين ودك تربطه في أطرف شجره مع رقبته كما الجفره عشان يعرف حجمه الطبيعي،يدعي المثاليه هنا،وواقعه عكس ذلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  29. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 16:35 م
    عدد التعليقات:5603

    المنتصر بالله

    عهود وشيهانه صباح الخير وين الغيبه عن القروب..........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:15152

    قلم الحقيقه

    أختكم شقيقتكم فخركم أمام العالم كله. نيلها للشهادات العليا عقليتها الناضجة وعيها وثقافتها ثقتها في ربها ثم في نفسها وبكم هذا المفروض يكون محل تقدير بالغ من جانبكم وليس محل فضيحة لكم.الله يهديكم لبعض.
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  31. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 16:23 م
    عدد التعليقات:15152

    قلم الحقيقه

    عفاف اللحياني ///// أنتي الآن روحي فرقي بين الهاء المفتوحة وبين المربوطة وكيف كتابتها ثم تعالي ألقي علينا تلوثك الفكري المتأخر والذي يبدو من خلاله ليس لديك أولى ابتدائي معيده في محو الأمية.
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  32. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    أعيوننا باتجاهـ علمائنا وأذاننا من مده منصته ولم يحركو ساكنا لارياء في الدين لابد ان تقام حدود الله ورسوله شاء من شاء رغم انف من رفظ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:15152

    قلم الحقيقه

    لو كانت هذه الأسرة لديها مجلس عائلي خاص بهم لوحدهم والدها أشقائها شقيقاتها ولديهم من الحكمة البالغة كل منهم يحترم وجهة الآخر دون وصاية ولاتسلط أو استبداد لتم حل جميع المشاكل العالقة بينهم.لكنه التسلط.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  34. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    زائره

    حسبي الله ونعم الوكيل الحين اللي تطالب بحقوقها تصير عاقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  35. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    ابو عبدالعزيز

    ممكن اخوانها ظلموها وراحت للقضاء لكي ينصفها بعدها جاء ضغط على الاب من عياله واخوانه ورفع عليها قضيت عقوق يعني مريم مظلومه اذا على نفس توقعي بس عيب في حق الاب والاخوان والبنت وجماعتها ما توصل لكذه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    ماجد

    العصا لمن عصا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  37. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    عفاف اللحياني

    المشكله إذا راحت البنت تدرس خارج السعوديه أنغسل عقلها وتتخلا عن دينها وعادات أهلها الي تربة عليها من سن الطفوله وإذا رجعة للسعوديه أصبحة ناشطه حقوقيه تطالب في أشياء تافهه لا يقبلها المجتمع السعودي
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  38. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 16:12 م
    عدد التعليقات:3466

    ولدالشيوخ

    اللهم اهدي واصلح واستر واحفظ نسائنا ونساء المسلمين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    بندر

    أتمنى القبض على أخيها ومحاسبته على قذفه لها
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  40. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    متابع

    الله يهدي ضال المسلمين المراءه وقضية حقوق الانسان اسلحه في يد اعداءنا لمهاجمتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    في الصميم

    اخوها قذفها وابوها يرفع عليها قضية عقوق يعني دعوة كيدية من ابوها في اقسى من كذا اينكم من حديث استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير ؟؟ اين حقوق الانسان اين حقوق المراة ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  42. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    عبد المجيد

    لا حول ولا قوة إلا بالله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    صريح

    اخوتها عنفوها وقذفوها ورفعت قضايا عليهم وهددها والدها برفع قضيه عقوق ان لم تتنازل ، كيدالاولياء
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  44. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    نص نايم

    الا شلت يد كل من يضرب ويعنف النساء بل هذا ليس رجل ولا انسان ..الله ينصرك اختي الكريمه ويستر نساء المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  45. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    العبقري

    لا أظن ذلك الا نتيجة*** كما تدين تدان وقال عمر لرجل شكى اليه ولده ولم يحفظه شيء من القرآن وسماه جعل وامه جارية فقال له :اذهب فقد عققته قبل ان يعقك في مثل هذا يحكم العقل لا العاطفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    حضرى متحظر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 15:58 م
    عدد التعليقات:5603

    المنتصر بالله

    افااااا يا مريم وش ذا الهرج يابنت العم لا تفضحونا عند قروب شيهانه هيفاء ربعها وربعها آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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  48. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    اب اخ قريب اتق الله في النساء .. كذلك النساء اتقين الله في انفسكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    خالد العنزي

    لازم قناه العربيه والام بي سي يستضيفوها عندهم بحكم تهذيب الشعب السعودي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  50. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    اب اخ قريب اتق الله في النساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:5603

    المنتصر بالله

    وش ذا الهرج يابنت الحلال خلاص اجيكم ونحل الماضوع كل واحد يصلح سيارته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    قلم مستلج

    هذي دواها ***ابوها ****ويفتك خخخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  53. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:5603

    المنتصر بالله

    سؤؤؤؤال هل الصوره إللي في الموضوع هي نفسها إذا كانت هي نفسها خلاص أنا اجيهم واحل الماضوع وكل واحد يصلح سيارته والبنت تروح معي للبيت ازوجها واحد من عوال عمي علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  54. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مافيه شي اسمه اسقاط الولاية فيه شي اسمه انتقال الولاية اذا المحكمة تزعت الولاية من رجل لاسباب شرعية تنقل الولاية للأقرب وان لم يوجد فتتولى المحكمة الولاية يعني اساقط مافيه والله أعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  55. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    مسمار

    اهداف ليبراليه خبيثه يسعون لتحقيقها من خلال استغلال الفتيات المراهقات والنساء واحداث انشقاق وتفكك اسري يعملون جاهدين على وتر الولايه وقيادة السياره صغرت عقولهم فصغرت مطالبهم!! سنبقى بلدا شامخا بديننا
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  56. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    عبود

    ان كانت دعوى ابيك كيديه..اسأل الله ان ينصرك دنيا واخره.ويهدي والدك واخيك..يامسلمين اتقو الله في اهلكم وخواتكم هم منكم وفيكم وقطعة منكم احتووهم وعاملوهم بعطف وموده وحب ولاحول ولاقوة الا بالله.
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  57. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 15:40 م

    عادل

    في كل مرة تطالب المرأة بحقوقها وحمايتها من العنف تقمع وقد تسجن وقد تجرد من كل شيء، وتقلب القضية ضدها لانها انثى ،والذكر مهما كان مذنب فهو في نظرهم على حق ،أي حياة !
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  58. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 15:36 م

    AG

    اعتقد ان الأخ ليس له واايه علي الأخت مع وجود الأب والمفروض الأب يمنع تسلط الأخ علي أخواته
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  59. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    محمد

    الحمد لك والشكر يالله ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    قلم اسرى لاسريك بقدمى

    قلم غثيث **** وانتم بكرامه الله يعزكم عنه
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  61. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    قلم الغثيث اليبرالى ا***

    قلم الحقيقه تراك غثيث ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  62. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    اسماء

    ما نحتاج ولاية مو بزران عندكم ربو حالكم أول الله ياخذكم
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  63. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 15:25 م
    عدد التعليقات:15152

    قلم الحقيقه

    كل هذا بحجة أنك شقيقها أو ولي أمرها. كل انسانة في الدنيا والله العظيم لن تجد أحب اليها من أخيها أو والدها متى ماوجدت لديهم الثقة بها واحترامها واعطائها كامل حقوقها وعدم الوصاية عليها وتهميشها .
    لا يعجبني(16) اعجبني(4)
  64. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    أخوها مثل البلوي الي علق بأحد المواضيع حارم خواته من جوال ولا طلعه وروحه أحياء وبنفس الوقت أموات يظهر قوته عليهن فقط وعند الرجال يتنافض من صفات المتسلط الجهل لم يكمل الابتدائي فاشل عاطل مفحط مدمن حسود
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  65. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    الله لا يبلانا ويهديها ويستر على اهلها كفوا عن الخوض في اعراض المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    محمد الحمراني

    الاخوان في بعض الحالات متسلطين والافضل ان يعرف الناس ماهو سبب شكوى البنت من اخوها لنحكم ان كانت عاقة لابيها او تطالب بحقها الشرعي من العطف الابوي وحنان الاخ ورعايته وان كنت متاكد ان البنت مظلومة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    عفاف اللحياني

    من طريقة لباسها ولون عبايتها عرفة أنها من ضحايا الأبتعاث ذهبة بفكر أسلامي ورجعة بفكر غربي ليبرالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  68. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    راشد

    يقال انها معنفه تعرضت للعنف والقذف من اخوها ف لما راحت هالضعيفة تشتكي على اخوها قام الاب ورفع عليها دعوة عقوق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  69. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    طارق

    هذه مريم العتيبي سبق وتعرضت للتعنيف والقذف من شقيقها ورفعت قضية ضده وطلب الاب منها التنازل وتنازلت ولكن رفضت التنازل عن قضية القذف والأب اتهمها بالعقوق والمسكينة الله اعلم بحالها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  70. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 15:16 م
    عدد التعليقات:15152

    قلم الحقيقه

    لكن تريد أن تكون متسلط على حياتها وقرارها ورغباتها وآرائها وتطلعاتها نحو مستقبلها واختيارها من تريد ومن لاتريد تكون قد أكملت عمرها كله في التعليم ثم تأتي لها بزوج لايعرف أن يفرق بين الحروف والأرقام.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  71. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    جنوبية..🌻🌻

    شقيقها ايش سوء طيب نبغا الصورة كاملة عشان اقدر اتفلسف ههههههههه هي تشتكي اخوها وابوها يشتكيها توم وجري على الله الأم ماتشتكي ابوهم
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  72. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 15:09 م
    عدد التعليقات:15152

    قلم الحقيقه

    شقيقها أو أي شقيق هو سند قوي لأخته متى ماكان ينصفها ويقف بجانبها ولايحاول فرض وصايته عليها وتهميش دورها في الحياة كأن يكون لها قرارها في اختيار شريك حياتها وتعليمها وعدم سرقة راتبها أو منعها من العمل.
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  73. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    مواطن

    يارب سترك والله يعين المواطن اختلطت عليه الامور تناقضها الديني العرفي القانوني مثلها مثل الراتب ما يدري متي وكم اذا كانت ضد الكبار قالو الدين وإذا لهم قالو القانون
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  74. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 15:05 م
    عدد التعليقات:5774

    بسمه

    مو كل من تولى الولاية أهل لها وبعض الناس مايستحق حتى لقب أخ او أب والشواهد بالحياة كثير!!!!مايحتاج قلبوا صفحات الاخبار وشوفوا واحكموا ..المفروض تنٌزع الولايه من (البعض)وتسلم لمن يصونها ويعامل الله فقط
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  75. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    معلم متقاعد

    رفعت قضية ضدها أخيها قد تكون مظلومة ولم ينصفها أهلها . دع القضاء ينصفها ولا تتهمهما بالعقوق رغم أنني على يقين بأن القضاء لا ينصف النساء .
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  76. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 15:03 م
    عدد التعليقات:5774

    بسمه

    يمكن هيه المظلومة والقضيه رافعتها لسبب!!ودائماً مجتمعنا الذكوري يشد على يد الرجل حتى لو أجرم !!!تمووت الف مررره الوحده من سوء التعامل والعضل والقهر ولكن بسبب العادات والتقاليد تكمم الافواه !!!
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  77. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    الحمزة

    ***معروف يبون يشتهرون حسبي الله عليهن
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  78. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    *** كل يوم سالفه جديده الله يعين الناس الراقيه أمثالي حظهم ردي طايحين ومظلومين بين هالمجتمع ،،، نرجع للقصة شقيقها وش مسوي هل بترفع قضية من لا شي !!!
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  79. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    شعب مشكلجي كل يوم سالفه جديده الله يعين الناس الراقيه أمثالي حظهم ردي طايحين ومظلومين بين هالمجتمع ،،، نرجع للقصة شقيقها وش مسوي هل بترفع قضية من لا شي !!!
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  80. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 14:54 م

    نفر معلوم

    لبى عيون المحرضين ههههه
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  81. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    hima

    ان هي مظلومه الله ينصرها ويعجل ببرائتها,وان كانت غلطانه الله يهديها.
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  82. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:5820

    الرحااال

    الله يعينها..ان شاءالله تخرج عما قريب..لها الحق في كل ماقالت
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