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بالفيديو:شيلاء سبت تكشف حقيقة المايوه وتقبيل الرجال في الأفلام

3 نوفمبر, 2016 , 14:46 م
بالفيديو:شيلاء سبت تكشف حقيقة المايوه وتقبيل الرجال في الأفلام
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صحيفة المرصد:أكّدت الممثّلة البحرينية “شيلاء سبت ” في لقاء لها ببرنامج”ET بالعربي” مع الإعلامي صبحي عطري” أنّها لا تقلّد الفنانات بهدف تشويه صورتهنّ، بل للتسلية، اضافةً الى أنّ هذا التّقليد هو عبارة عن “فصلات” تصيبها .

وشدّدت الفنانة الشابة أنّها لا تعيش قصّة حب، وكشفت عن مواصفات رجل أحلامها قائلةً “أحبّه جميلاً، من الممكن أن يكون أشقراً أو أسمراً. ومن الضروري أن يكون رياضياً لكن ليس “Over”، ولا تهمّني الجنسيّة.”

وتطرّقت شيلاء الى حلمها وهو التمثيل في الأفلام الهنديّة، لكنّها أوضحت أنّها لن تتخلّى عن مبادئها، مؤكّدةً أنّها “لن تقبل أبداً بارتداء المايوه أو تقبيل الرجال”.وصرّحت: “بدل ما ينشروا الفساد علينا نحنا ننشر أخلاقنا عليهم.”



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    مخالف للنشر
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  2. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    جون المطور

    أجل حلمك التمثيل بالافلام الهندية . أتمنى أن تبرزي أخلاقك بالافلام ا***
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  3. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 16:11 م

    محمد

    أي اخلاق انتي تريدن نشرها بالكشف والتبرج والسفور والسفر بدون محرم والاختلاط مع غير محارمك والتمثيل وضياع الوقت وهدر المال في ذلك ها أي اخلاق تتحدثين عنها ام هناك اخلاق عند اهل الفن نحن لا نعرفها
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  4. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    سعد2

    شيلاء جميله حيل
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  5. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    لا يا شيما عويذة الله من شرُك. اصلا من كثر ما نشوف البلا صار الفنان يعلمنا الاخلاق والداعشي يعلمنا الدين والجاهل يعلمنا النظام والردي يعلمنا المرجلة.لاتنشرين اخلاقك وخليها لك.على بالها انها محافظه.
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  6. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    hima

    ماشاء الله تبارك الله,حكمة وجمال ودم عسل,وفقها الله.
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