بالفيديو:شيلاء سبت تكشف حقيقة المايوه وتقبيل الرجال في الأفلام

صحيفة المرصد:أكّدت الممثّلة البحرينية “شيلاء سبت ” في لقاء لها ببرنامج”ET بالعربي” مع الإعلامي صبحي عطري” أنّها لا تقلّد الفنانات بهدف تشويه صورتهنّ، بل للتسلية، اضافةً الى أنّ هذا التّقليد هو عبارة عن “فصلات” تصيبها .

وشدّدت الفنانة الشابة أنّها لا تعيش قصّة حب، وكشفت عن مواصفات رجل أحلامها قائلةً “أحبّه جميلاً، من الممكن أن يكون أشقراً أو أسمراً. ومن الضروري أن يكون رياضياً لكن ليس “Over”، ولا تهمّني الجنسيّة.”

وتطرّقت شيلاء الى حلمها وهو التمثيل في الأفلام الهنديّة، لكنّها أوضحت أنّها لن تتخلّى عن مبادئها، مؤكّدةً أنّها “لن تقبل أبداً بارتداء المايوه أو تقبيل الرجال”.وصرّحت: “بدل ما ينشروا الفساد علينا نحنا ننشر أخلاقنا عليهم.”