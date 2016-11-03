هاشتاج “تعويم الجنيه” يتصدر تويتر.. ونشطاء :انتظروا نفس المصير !

صحيفة المرصد:تصدر هاشتاج تعويم الجنية ، المركز الأول بين مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وإطلاق تحديد سعر الصرف العملة المحلية وفقا لآليات العرض والطلب.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم، الخميس، تخفيض قيمة الجنيه، بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 % ارتفاعًا وانخفاضًا.

وجاءت تغريدات رواد التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ما بين الرفض والسخرية من تخفيض قيمة الجنية، وتحذيرات من خطورة القرار، وما يتبعه من أزمات اقتصادية متوالية.

وعلق رجال الأعمال، نجيب ساويرس، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، معتبرا أنه خطوة ممتازة. وقال ساويرس على حسابه الرسمي على «تويتر : «التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثير لكن الحمد لله تمت ..نرجو من منطلق وطنى عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات ،لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة».



وردت علياء عبد الفتاح على تغريدة ساويرس بقولها «المستفيد من “تعويم الجنيه” كبار المستثمرين ورجال الأعمال، السياح الأجانب والمتضررين.. عموم الشعب المصري لارتفاع أسعار غالبية السلع لأننا دولة مستوردة لكل حاجة تقريبا»

وتوقعت علياء عبد الفتاح «ارتفاع جنوني في أسعار العقارات والذهب لأن اللي معاه فلوس حايدخرها في صورة عقار أو ذهب لانهيار قيمة الجنيه ده وبالتالي زيادة الطلب على العقارات حايزود سعرها فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة . من الآخر .. خراب مستعجل للمصريين وزيادة أرباح ومكاسب للمستثمرين والأجانب»

وقال شريف البوشي، ” ياه لو تم تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات.. كده هنروح سوهاج بـ 30 جنيه وكيلو دقيق 10 جنيه وتسافر مصر بـ 400 جنيه تذكرة ذهاب والفرخة طازة 100 جنيه ده غير سلع الأساسية المهمة هتزيد أكتر من الضعف.. لأن الدولار هيبقى أقل تقدير 20 جنيه في أول أسبوع.. ياعني يدوبك اللي يكفي بيته في شهر بالعافية محتاج 8 آلاف جنيه… ربنا يستر”.



وكتب الكاتب الصحفي جمال سلطان علي صفحته علي ” تويتر “: ” خروج قرار #تعويم_الجنيه بتلك الصورة التي بدت كتلاعب جهات خفية بالسوق وعملية خداع أمس لا يدعم الثقة في السياسات ، ويجعل القرار مخاطرة كبيرة

وتوقع شريف القاضي على صفحته على فيسبوك أن يصل سعر الدولار غلى 20 جنيه بنهاية العام وقال «تم أضافة رهان جديد للتحكم فى السعر الجديد …وهو المقدرة على توفير دولار للعملاء بأى كمية .. غير كده رايحين على 20 جنية بنهاية العام »

وكان القاضي قد كتب على صفحته قبل القرار مجموعة من التوقعات أعاد نشرها مضيفا «بحكم دراستى لمبادىء علم الاقتصاد ….مع جمع لبعض المعلومات من الجرائد والمواقع الالكترونية …وتمنياتى بحدوث العكس ..!!

*الدولة طبعت فلوس واشترت دولار من السوق السودة ب 18 وانت طالع ….عشان تطرحه بسعر قليل كنوع من ابراز تحكم الدولة -الوهمى- لسعر الصرف.

*ترحيل الأزمة الدولارية مؤقتا ….نحو غلاء السلع بدلا من الدولار …غير المرتبطة بأى سعر لو فى سلع رخصت حد يقولى اسمها …

*الحالة الوحيدة لهبوط سعر الدولار – علميا – بإقتصاد قوى بيدخله دولار ناتج عن تصدير سلع وخدمات مصرية للخارج… وتدفق نقدى دولارى بديل لخسارة دولار السياحة …

* حملة اعلانية موجهة فى وسائل الاعلام …تحث الناس على بيع دولاراتها فى البنوك …!! هو ده حلك للمشكلة…بيعوا دولاراتكم ..!!!

*تخويف الناس بالايهام والاشاعات بنزول سعر الدولار…فى السوق السودة …

وختم القاضي تغريدته قائلا «اخيرا : اللى خايف ان سعر الدولار يقل …انا مستعد اشترى منه كنوع من (الرهان) ان مرحلة نزول السعر دى مرحلة استثنائية ولن تستمر ».



وتساءل الرضا تايد :” (رساله) “تعويم الجنيه” ويسبح مع التيار ليقفز الدولار رسمياً إلى ثلاثه عشر جنيها وماذا عن الأسعار هل ستقفز تباعاً ؟وماذا عن المواطن ؟وماذا ؟؟

وكتب أسامة “تعويم الجنيه” “انهيار الدولار” كان حلم وراح وتعويم للسكر والزيت والصحة والتعليم هو محاربة للدين

الحكومة: صرف قارب لكل مواطن “يلا نرجع مصر”

وقال أحمد بهجت: ” المره دي مصر بتقع بجد وهيبقي من الصعب انها تقف علي رجلها تاني يارب مصر كلها تعوم علشان العسكر يرتاحوا ويسيبوا البلد في حلها”.

وعلق مينا: ” الكارثة الحقيقية أن لو بعد التعويم الناس ملاقتش دولار، وقتها السعر في السوق السودا هكيون فلكي”.



وكتب محمد حجاب:” انا لسه مكملتش 30 وفقدت الامل فى البلد ديه ومبقتش فارقه معايا …بس الى صعبان عليا بجد هو الى هيجوا بعدنا”.

وقال خالد سويدة :” مافيش سياحه ولا تصدير وتحويلات المصريين قلت. قناه السويس بتخسر يعنى موارد الدولار قلت وتيجوا “تعويم الجنيه” اكيد الدولار هايعدى ال 25 جنيه”.

ونشر رواد التواصل الإجتماعي بعض الصور ساخرة من تخفيض الجنيه

