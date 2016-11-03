بالفيديو..الفنانة شمس الكويتية :الحور العين في الجنة “أفلام هندية”!

صحيفة المرصد: تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة الكويتية “شمس”أثناء لقائها مع الإعلامي خالد صلاح، ببرنامج “على هوى مصر”، الذي يُبث عبر فضائية “النهار” ،حيث قالت في حديثها إن الخطاب القرآني أكد على المساواة بين الرجل والمرأة، قبل أن تنفي وجود الحور العين.وأضافت: “لا توجد حور عين في الجنة، هذه أفلام هندية، الله لم يفتح فندقاً في الأعلى”.وأكدت أن هذا الكلام ليس فهماً انما هو فكر زرع وتسرب في المناهج على حسب قولها.