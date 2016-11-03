بالفيديو..الفنانة شمس الكويتية :الحور العين في الجنة “أفلام هندية”!

صحيفة المرصد: تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة الكويتية “شمس”أثناء لقائها مع الإعلامي خالد صلاح، ببرنامج “على هوى مصر”، الذي يُبث عبر فضائية “النهار” ،حيث قالت في حديثها إن الخطاب القرآني أكد على المساواة بين الرجل والمرأة، قبل أن تنفي وجود الحور العين.وأضافت: “لا توجد حور عين في الجنة، هذه أفلام هندية، الله لم يفتح فندقاً في الأعلى”.وأكدت أن هذا الكلام ليس فهماً انما هو فكر زرع وتسرب في المناهج على حسب قولها.
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تعليقات ( 179 )
الهمدانيقد يكون كلامها صحيح انا زمان قريت معلومة ان الحور العين لها معنى سرياني انه((الزبيب او نوع من العنب الاصفر او الاخضر الشفاف)) واعتقد ان شمس مثقفة ومطلعة وكلامها فيه شي من العقلانية
صريحالقرد بعين أمه غزال !!
صريحلا تعطوها اكبر من حجمها ***
عدد التعليقات:8944
اللامي1054 / كلام شمس صحيح 100% لاجدال فيه ⬅ ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ )
عليوعندهم قاصرات الطرف عين كانهن بيض مكنون
عدد التعليقات:8944
اللامي1065 / وهنا شمس الشموس صاحبة شمس الحقيقة ونورها تتدخل وتقول هذا كلا خرطي وفاضي ولم ينزل به الله من سلطان / عليكي من الله ماتستحقين
عليوحور عين
عليحور مقصورات في الخيام
مـ،ـاݛــےلا عاد تعلق ابرك لك تضيع وقتك ع الفاضي لا اسلوب ولا مصداقيه ولا منطق ولا قبول مايمدحك غير قلم ***ال يكتب اسمه عندك غير معروف وانت كاتب لقب وتسأل ع الاسم شف التفكير الغبي عطنا اسمك طيب يا جبان
عدد التعليقات:8944
اللامي10( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ )
محمدنعم ياخنبوقة قلم الرحااال نريد ***
عدد التعليقات:8944
اللامي10{ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * كأنهن الياقوت والمرجان }
الي كل رافضيالروافض مبسوطين تحارب عنهم امريكا في العراق وهم متفضين لاهل السنه يقتلونهم وهم غير مسلحين ونساء واطفال وروسيا تحارب عنهم في سوريا يقتلون اهل الشام سوف يدهبون عنكم هده الدول ومن ثم سوف تعرفون حجمكم
سلمانعاش خنبوقه ومعرفاته وعياله وجيرانه وربه ومي يعز عليه والسامعين لا يقولو امين
عدد التعليقات:8944
اللامي10( ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون )
سلمانخنبوقة ومعرفاته هههههه خنبوقة الدولار وصل 20 جنية عند سيسيك ولى نعمتك
ابببببااااايعليك من الله ما تستحقين .
عدد التعليقات:8944
اللامي10{ كذلك وزوجناهم بحورعين }
محمدمخالف للنشر
عدد التعليقات:8944
اللامي10لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
فاهمفلذلك ادعو الشيعه إلى عدم انكار الحور العين لأنه موجود في القران وشكرا
عدد التعليقات:5828
الرحااالنعم احرجتيني كثير..طيب اكتبي اسمك واضح ياعزيزتي..سؤالك صعب ..وفي الحقيقه لا اعلم ماهو..لهذا عزيزتي ..اسمك اولا
رازان سعودوكم من كلمة قالت لصاحبها دعني
عدد التعليقات:5828
الرحااالنحن من يحمي الدوله من شر الدواعش وشر الخائنين الذين ولائهم فقط لمن مثلهم..بل ولائنا لله ثم ل رسوله الكريم وثم للدوله و حكامها الكرام..لانفرق بين احد كان من كان في وطنا..صدورنا دروع لتراب الوطن
الى الرحالالله يعلم مافي قلبك والله يصلح الجميع ودمت بخير انت وقراء المرصد
مـ،ـاݛــےاحرجناه وهرب م الاجابه هذا اكبر دليل ع انه *** ماغيرها شف رده المضحك ماعرف يرد اختل توازنه كأنك معطيه ع وجهه هههههااااااااا مسوي حاله يفهم وعنده سالفه او كلامه له قيمه ويأثر يامسكين
الى الرحالنفسي اصدق😂😂😂😂
الى الرحالنحن من يحمي الحدود دفاعا ً عن سنة الله ورسوله أجبني انتم ماذا قدمتم ؟ تدعون الصلاح انتم وأبناء عمومتكم ***.............. حمااااااك الله يبلادي
عدد التعليقات:5828
الرحااالكل السعوديين ب جميع مذاهبهم ولائهم مع الدوله..ومايشكك في ذلك الا الدواعش حتى يزرعون الفتنه داخل السعوديه..اخزاهم الله
عدد التعليقات:5828
الرحاااللن تنجحوا في مخططكم..ايش عنده المخبر 😆
الى الدواعش والروافض وأبناء عمومتهم اللبراليةنحن اهل السنه والجماعه ولاءنا لله ثم المليك والوطن ....... حماك الله يبلادي ويجعل كيد من أراد بِنَا سوءا في نحورهم ....
فاهمإنكار وجود حور العين في القران يعد كفرا لأنه شي موجود في القران وانكاره انكار شي موجود في القران وهذا مشكله كبيره لأنه انكار شي موجود في الجنه لأنه مثبت في القران
عدد التعليقات:5828
الرحااالماذا تريدون منا ؟ من انتم ؟..الله يرحمك ي القذافي ..تذكرتك
السلام عليكمههههههه
الدواعش والروافض والليبراليةماذا تريدون منا ؟
فاهمالآية الرابعه: قال تعالى :(وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ{21} وَحُورٌ عِينٌ{22))سورة الواقعه وغيرها من الآيات موجوده في القران فمن يدعي الإيمان بالقرآن وهو لايؤمن بما هو موجود فيه هل هو مسلم
الى الدواعش والروافض والليبراليةلن تنجحوا في مخططكم .....ولائكم لغير بلدكم ...انتم اجنده وعملاء بكل بساطه اقولها لكم أغبيــــــــــــــــــــــــاءءءء
الى اخي فاهمهم يفسرون على كيفهم اسوه بابناء عمومتهم***
الى عدو السنه الرحال وقلم الدجلبلدنا يمر بمرحلة يجب الوقوف مع قادته بوجه الأعداء ...***
فاهمالآية الثانيه:قال تعالى:(مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ {20})سورة الطور الآية الثانيه:قال تعالى:(حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ{72} )سورة الرحمن
محمد الشهريأرجوكم لا تتدعون عليها ادعو لها بالخير ويصلح قلبها ويسعدها لية هذا الهجوم الهمجي ما عندكم رحمة أعوذ بالله من شركم ربي تسعدها وتصلح قلبها وتحفظها من كل شر ☀️
فاهمياشيعه أنتم تدعون أنكم تؤمنون بالقران فقط طيب آيات الحور العين في القران هي تسع آيات على النحو الآتي: الآية الأولى:قال تعالى:(كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ{54})سورة الدخان
الحربيهل يكب الناس في جهنم الا من حصائد السنتهم اللهم لا تواخذنا بما فعل ***** منا
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالالسؤال واضح لك اخ رحال وقلم الحقيقه هل عندكم مانع تغني خواتكم ويصبحن مثل شمس مغنيات الجواب بنعم ولا لا بدون احراج هاذي حريتكم انتم
عدد التعليقات:379
♨ليالي نجد ♨الله يعطيك قصف العمر اذا ما الله كتب لك توبه وهدايه
منصفأسال الله ان يريها ما تكره، كل شي الا ديننا يا ****
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالياخي انا جاوبتك عندنا المرأة لاتقرب الفن والغناء والرقص تمامآ السؤل لكم انتم هل تمنع خواتك يصبحن مثل شمس ولا ماعندك مانع بذالك
بدرانالمفروض ما يسمح لجاهل تافه يتحدث في الدين ويفسر على كيفه لا وبعد تتدخل في خلق الله كيف يخلق وليش يخلق ..استغفر الله العظيم ذي حدها ترقص وتستعرض وتغني فتاة ترفيه فقط
الى عدو السنه الرحال وقلم الدجلالدواعش مع الروافض عرفناهم وانتم أبناء عمومتهم لبراليه...يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون..
حرالحين تقول تبي الرقص يعم، قبح الله وجهها، العالم العربي جثث في كل مكان، لو كان فيها خير كان ماقلت كذا، لكن هذا زمن شمس وبدر زيدان،وشيلاء كل يوم تبصح على وجوههم وتمسي عليها، صرنا نشوفهم اكثر من اهلنا
سمواستغفر الله العظيم واتوب اليه هذا يدل على محدودية التدين عند هذاي الفئة الله يهديها
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالانا جاوبتك بسلمنا وعاداتنا لاتغني المراة ولا نسمح لها بهاذي الامور بس سؤالي لك انتم عادي تغني خواتكم وتهز شطاويا بالمسرح ولاممنوع عندكم الفن اتمنا تكون شجاع وترد بنعم ولا لا
فهد(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75)) سورة الرحمن
سعودي وافتخرلاحول ولاقوة إلابالله اللهم لاشماته إن دل ع شي فإنما يدل ع انها لاتقرأ كتاب الله والا الحور مذكورات بآيات صريحة في القرآن أو أنها لاتؤمن به وكذلك مارأيها بقوله تعالى وللرجال عليهن درجة
عدد التعليقات:5828
الرحااالاجبتك ياعزيزي سابقا..حياك انت و اخواتك..ولك من التشجيع
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالياخي انا اسألكم انتم لاتهرب السؤال واضح عندك مانع تغني اختك بالمسرح بنسبه لي انا اخونجي ماسمح لها نهائي
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالاتمنا الاخ رخال وزلم الحقيقه الرد على سؤال بخصوص موقفهم من غناء خواتهم لو اتجهن للفن والغناء والرقص على المسرح الفني وهز الشطاوي هل عندكم مانع بذالك خصوصآ انكم تؤيدون غناء شمس
عدد التعليقات:5828
الرحااالت 113..نعم ليس لدينا مانع ان اتيت انت واخواتك تغنون..فسوف نشجعكم ونجعلكم في الصفوف الاماميه لأجمل الاصوات العربيه
فهدالرحال / أسأل الله أن يخرس لسانك
himaماقالت الكلام دا الا اكيد عندها معلومات اكيده,الله يهديها.
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالقلم الحقيقه ورحال عندكم مانع ان تصبح خواتكم مغنيات اتمنا اسمع جواب منكم طبعآ الغناء تعرفون يصحبه هز الارداف على المسرح الفني
فهدمخالف للنشر
لا حول ولا قوة الا باللهلا حول ولا قوة الا بالله لقد كفرت لانها كذبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به ( حورٌ مقصورات في الخيام ) ماذا تدل هذه الآية ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليها
عدد التعليقات:5828
الرحااالت 107..اعذريني عزيزتي انا ماقدرت الى الحين اعرف كيف اقرأ اسمك حتى اعرف سؤالك..اكتبي اسمك واضح..واطرحي سؤالك..الكبر شين
عدد التعليقات:242
الصميلهذه من الصنف الذي أخبر عنه النبي صل الله عليه وسلم نساء مائلات مميلات لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها فمن الطبيعي أن تنكر وجود الحور العين وقد ذكرهن الله في سورة الرحمن وفي أكثر من موضع في كتابه الكريم
قلم الحقيقة ساره سابقا ورحالحلو سمعت رائكم عن الفنانه شمس يبدو لي ماعندكم مانع بالغناء طيب السؤال لو خواتكم طلبن منكم السماح لهن بالغناء كي يصبحن فنانات مشهورات مثل شمس ومغنيات هل عندكم مانع
صراحه اعتب على من يرد على التافهينالتافه ماله قيمه بالمجتمع ومثال هؤلاء التافهين
قلم الحقيقه ساره سابقآ رحال احياناشلونك اتذكر نصحتك قبل كذا بمراجعه متخصص نفسي بشر ياذيبان رجعت احد ولا باقي على بلاك
مـ،ـاݛــےرحال ليه تتهرب من طلبي الان نبيك تلعن من ذكرتهم لك لانهم اشد خطر من داعش بمليون مره وعدد من قتلتهم ايران واذنابها بالملايين مقابل ١ ٪ لداعش وعدوه لبلدنا وتعرف ارهابهم بمواسم الحج تقدر نتحداك هههاا
الاخ قلم الحقيقة والاخ رحالمخالف
رسالة الى قلم الحقيقة ورخالمخالف للنشر
سعد2من جد يفجر نفسه في ابرياء ما عملوا فيه شيء عشان يروح للحور عين هههههههه
ابو حسامشر البليه ما يضحك هلحين هذي متى عرفة الفلسفه القرآنيه الي تقول عليها هذي تعرف*****
فهد العرماني(( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالأعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ))
مروانالحين مفتكرة نفسها انها طرحت قضية، والناس بين متفق ومعارض،واو. وهي حديث المجالس، وزيادة تعليقات، وانها مرأة مهمة، مابيها تقارن نفسها بالاخرين ابيها بس توقف عندالمرأة دقيقة تطالع في هيئتها. اتحدها تقدر
تذكيراحذروا الجدال في ايات الله فقد ذكر الله من يجادل في اياته في بداية سورة غافر.. والله أعلم
عدد التعليقات:5828
الرحااالاكثر مايغضب تصريحها هم الدواعش..الذين يهوون النساء..يسجنوهم ويعذبونهم ويهوونهم..ويريدون حور العين حسب مزاعمهم..صحيح عقول جنسيه لا اكثر..تفكيرها لايتعدى عقلها القبيح..احاديثهم كلها عن حور العين..بلاء
الروافض حشرات لابد من القضاء عليهماشفق عليهن من يصدرن فتاوى باسماءهن للتغطية على الورطة و*****
تذكيرأشهد بالله ان الحور عين حق والدليل في كتاب الله
مجرد تعليقمخالف للنشر
أبو محمدالله يأخذك أخذ عزيز مقتدر ،،،،،،
تذكيرذكرالله الحور العين في كتابه عز وجل / اما من يجدال في اياته فعلمه عندالله وتجدون الجواب في بداية سورة/غافر/ وهذا الجواب لمن يجادل في ايات الله .. والله أعلم
تذكيرذكرالله الحور العين في كتابه عز وجل / اما من يجدال في اياته فعلمه عندالله وتجدون الجواب في بداية سورة/غافر/ وهذا الجواب لمن يجادل في ايات الله .. والله أعلم
عدد التعليقات:5828
الرحااالالله يقويك وينصرك عليهم يا نور المرصد وحقيقته
عاديلوفشي مؤسف ومؤلم ، لهذه الدرجة وصلم ***الانسان لنفسه, توبي ياهذه باسرع مايمكن قبل ان يوافيك الاجل فما تحدثتي به خطير ورب البيت خطير. دعك ممن يصفقون لك وعشتي اجواء الاطراء لكن حذاري من التجرء .
مـ،ـاݛــےالضروف الاجتماعيه ال تعاني منها و***** ونضره المجتمع لها ولتحررها وانطوائيتها ولفشلها فنيا ولضروف نشأتها ولضعف تحصيلها العلمي وسطحيه تفكيرها وجهلها عوامل طلعت هالخلطه
مزمز-2016-من الي يبي يشرة ***
نايفمخالف للنشر
نوخذه**** وتنكر أن هنالك جنه فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر،الله ياخذك أخذ عزيز مقتدر
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهالله يسلمك بألف خير يارحااال وفي جهاد عظيم ضد الأخونجية الله ينصر بلادنا وحكومتنا الرشيدة عليهم.
مـ،ـاݛــےرحال مثل ماتلعن الدواعش نبيك تلعن قتله رجال الامن بالشرقيه ونبيك تلعن ايران والحشد الشعبي المدعوم من ايران بقتله وظلمه وتهجيره لسنه العراق ونبيك تلعن بشار لنفس السبب ونبيك تلعن الحوثي عدو بلدنا
عدد التعليقات:5828
الرحااالشكس..غصب عن الي مايرضى..اجمل الجميلات..الله يحرسها من العين
عدد التعليقات:5828
الرحااالاعوذ بالله..اصبح في نظر قليل الايمان ان التفجير اصبح من اولويات الجها..الم اقل لكم انهم صم بكم عم فهم لايفقهون..يا....ليس كذا الاسلام..هذه من افعال الشياطين..التفجير شيطان ومن يفعله ويؤيده شيطان مثله
رد بكلمةأَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُون
فارس ربعهحسبي الله عليك . تكذبين بأكثر من 15 آية فيها ذكر الحور العين الدنيا قصير .. والحساب طويل
عدد التعليقات:5828
الرحاااليا رأفت ..لماذا تسأل قلم الحقيقه عن الصلاه وتنسى نفسك
سن توبانتي احلى حوريه
هههههالمشكلة واخذة مقلب في نفسها انها حلوة،، هههههه،، تكذب الكذبة وتصدقها المسكينة ماحد درى عن خشتها
===الحور العين ذكرها الله بالقرآن لكن المشكلة من ***
عدد التعليقات:5828
الرحااالتمام ابشرك يا قلم نور الحقيقه..اخبارك انت عسى امورك تمام..لك وحشه فديتك
رأفتخنبوقه لماذا لا تصلي
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهبحول الله وقوته أنتي صاحبة الجنة ياشمس وليس الدواعش الارهابيين.
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهمخالف للنشر
الفاهماشتروا بايات الله ثمنا قليلا
سعداسأل الله يحكم فيك، حسبي الله عليك وتلاقي كلامك عن احكم الحاكمين
سعداسأل الله يحكم فيك، حسبي الله عليك وتلاقي كلامك عن احكم الحاكمين
مـ،ـاݛــےال يفجر ماقال عشان الحور العين مقتنع فكره انها شهاده بس ال يهاجمون بعض فصائل التطرف وينهم ع تطرف ايران والحشد الشيعي وبشار والصهاينه والانظمه العربيه كلهم يقتلون بالسنه ولا تبيه يفجر
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهوهنا شمس الشموس صاحبة شمس الحقيقة ونورها تتدخل وتقول هذا كلا خرطي وفاضي ولم ينزل به الله من سلطان وانما من صاحب فكر أسود ظالم ظلامي يطلق عليه أخونجي ارهابي.الجنة والحور علمها عندالله وهي بأمره وتصرفه.
........مخالف للنشر
باب الشمالياشمس ياويلك من الشيخ عادل الكلباني...
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهالداعشي الأخونجي يجي عند من غرر بهم وخدعهم. يقول أحبابي أبشركم بالجنة عرضها السموات والأرض وأبشركم بالحور العين .لكن بشرط. تلبس حزامك الناسف وتدخل المساجد وتنسفها بمن فيها.وقتها تعطى جنة وحور عين.
خالدرقاصة ولقت من يطبل لها
الهاشميمخالف للنشر
إستشاري صحترك هذا اللي (ماني قاي) بدون عقاب من قبل دولتها والسكوت عنها والرضى له عواقب عقاب من الله كما فعلوا *** بفتاويهم الهواويه حتى جاء العقاب الذي يعصف بمصر الآن .
مـ،ـاݛــےيَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ{53} كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ{54} يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهنعم حور عين لكنها ليس تحت سلطة وحكم الدواعش هم يعطونها من يريدون ويمنعون الجنة عن من يريدون. كلام شمس صحيح 100% لاجدال فيه.
هائلومازالت المعركة بين المراءة والرجل تشتد
عدد التعليقات:1
سـارونھَہّخلك بفنك الهابط وتركي الحور العين عنك يكرمن عنك وعن اشكالك....
الله فوووقحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون @الى متى الصبر ع هالاشكال التعبانه وين حكام المسلمين عنها
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهالرحااال //// وشـــــــ حالك يافارس المرصد الذي لايشق له غبار.
مصيبة“لا توجد حور عين في الجنة، هذه أفلام هندية، الله لم يفتح فندقاً في الأعلى”. عليها من الله ما تستحق عندما ذكر اياد مدني ثلاجة السيسي قامت الدنيا وعندما يقال الكلام اعلاه تجد الاعجاب من البعض
مرصداوي عنيدمخالف للنشر
فهدددآآآه هيه **؟؟ اهم شئ علموا الجنيه السباحه وعوموووه
عدد التعليقات:5828
الرحااالليه تقولين كذا يا شمس..زعلتي من فجر نفسه ويبي حور العين
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهوالله عقليتك وفهمك ياشمس أنه يزن كل الدواعش الأحياء والهالكين وكل أخونجي منتمي اليهم بفكره وظلامه وارهابه. أنتي مدرسة أنتي نموذج أنتي قدوة للفهم الصحيح أن الارهاب مرض وسرطان فكر قبل أي شيء آخر.
..مخالف للنشر
سالم قدهوو على الطيب ضاريمخالف للنشر
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهتسلمين ياشمش على هذا الفكر الراقي الصحيح 100% وأنتي فعلآ شمس اسم على مسمى في جلاء الحقيقة ونورها الساطع التي تقول أن أن الله لم يأتي بداعشي يفجر نفسه هنا أو هناك ليعطيه ويمنحه الجنة أو حورية. لله درك.
ام ايلينمخالف للنشر
عدد التعليقات:5774
بسمهاصلاً مو مجالها والمفروض ماتخوض فيه تفادياًللغط اللي راح يصير ؟؟اكتفي بالفن ولا تشطحي بعيد..الله المستعان !!
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهالأخونجي قام يظهر لسانه ويدعي على خلق الله. افهم ****وشــــ قالت وشـــ مقصدها منه وأي رسالة تريد ايصالها ثم تعال لاطم ذباب خشمك . هي تقول أن الجنة ليس حكمها عندك والحور العين كذلك وانما عند الله.
بدون اسمعليكي من الله ماتستحقي **** ربي ينتقم منك
وتلك الايام....*** بالله ماذا نتوقع منها يعني !!!!
سعد الدوسرياستغفر الله العظيم،،،واتوب اليه،،،كلام يدل على جهل قائله،،،ذكرت الحور العين في كتاب الله الكريم،،،في عدد كبير من آيات القرآن الكريم،،،(وكواعب اترابا)،،،(حور مقصورات في الخيام)،،،اللهم اهدي كل ضال.....
الحمديهذا اخر زمن عندنا يتكلم في أمور الناس والدين مغنيه ***
محمدحسبنا الله ونعم الوكيل في من يكذب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ****
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهكلامها صحيح 100% في أن الحور العين والجنة ليست عند الدواعش وهم من يرسلونك اليها أو يتبرعون بها اليك. هذه من الله سبحانه وتعالى. لكن فكر الأخونج وحتى يصيدون فيها صغار الارهابيين يروجون أن جنتك حزامك.
عبدالعزيزعملت كل شيء وتطاولت في كل شي والله ممهلها ولكن الآن وصل تطاولها على الله وحكمته البالغه في ايجاد نعيم الحور العين في الجنه وتتهكم بسخريه . العلم والامر بيد الله اتوقع ان ينالها جزاءه سبحانه قريبا
عدد التعليقات:5774
بسمهياجماعه هيه تتكلم عن الانتحاريين وفكرهم!! صح تفلسفت كثير بس كلامها واضح ..!!!قالت اللي يفجروا انفسهم !!شوفوا المقطع كامل لا تظلموها !
هناك تفاسير مختلفهالبعض ينكر وجود جنس في الجنه . و البعض يقول ان الحور للخدمة فقط . و الله أعلم .
غالبحسبي الله اللي فنانه تعلمنا هذا فيه وهذا فيه . جعلكي تدخنين من العقوبه . 20 كفو
احمد عسيرياسأل الله العلي العظيم ان يشل لسانك واطرافك وان يجعلك عبرة لمن سواك وان يعجل لك بالهلاك كما اساله ان يلجمك بلجام من نار لتكذيبك كلام الله وتتطاولك عليه ياشمس لاشرقت عليك الشمس وانت في نعمة وصحة
marهذا الادميه اليست ببلد اسلامي يقيم حدود الله والا هي من حور جهنم ليش ما تحاكم من قبل دولتها اليس تعدي على حدود الله تعالى؟؟؟؟؟
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نبرااسكلامها واضح ومفهوم وموجه للي يفجر نفسه فقط.
محمدسترك يارب هل وصلنا إلى هذه الدرجه من ****نكذب كلام الله سبحانه وتعالى ومن من من هذه***
نجمة سماءرقاصه وتلقي محاضره دينيه ههههههههههههههههه
مدمرمخالف
من زمان ما علقتاقري سورة الدخان جعلك تدخنين من العقوبه
زائر من المدينةهذا كلها من الغيرة والحسد .. تكذبين كلام الله لأنه وصفها وصفا لا يمكن أن ينطبق عليك (حور عين) (مقصورات في الخيام) (كأنهن بيض مكنون) (لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جآن) (كأنهن الياقوت والمرجان)
زائراعوذ بالله من غضب الله وش ذالكلام وش ذا التجرؤ على الله جل في علاه من هذا السامجين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا نعوذ ونبرأ إلى الله منهم ومن افكارهم وأقاويلهم
قمراناسال الله اما ان يهديك او يمحقك
يالطيفاتيتي ب ايه من القران التي تمشي بهواك عندما قلتي انا خلقانكم من ذكر وانثى طيب الله هو القائل جل جلاله حورعين
ابو ابراهيم ٧٧٧قالت كلمة كفر لا احد يفهم اني اكفرها لانها انكرت شي في القرآن
نونيلا إله إلا الله 😱
يلدرمحين يبدأ ***لايتوقف
ربي اللهامرأة الحمدلله الذي عافنا مما ابتليت به لا تعرف الا الغناء لا تسألوها الا عن عالمها .
عبودانظر وتعجب من يتحدث عن الدين وعن الله عز وجل (مطربه) دعي عنك الجدال في امور الدين وتحدثي عن الرقص والهز فأنتي تجيدين ذلك حتماً..هذا ليس فكر بل ***من مجرد مطربه.
نونيلا إله إلا الله 😕
زائر من المدينةنسأل الله السلام تكذب كتاب الله
زائر من المدينةهذا اللي بقي ****تعلمنا ديننا
❤️ محب صدام حسين ❤️عليك من الله ما تستحقين ، يعني اصدقك و اكذب القرآن ، أبشري بعقاب من الله عزوجل على استهزائك يوم تلقينه وحيده بلا بودي قاردات الفن
زائرقال سبحانه وتعالى:[كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ {54} ] الدخان] [مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ {20} ] الطور] [وَلَحْمِ طَيْرٍ ......{21} وحور عين]
خالديارب لطفك الله المستعان