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بالفيديو..الفنانة شمس الكويتية :الحور العين في الجنة “أفلام هندية”!

3 نوفمبر, 2016 , 16:23 م
بالفيديو..الفنانة شمس الكويتية :الحور العين في الجنة “أفلام هندية”!
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صحيفة المرصد: تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة الكويتية “شمس”أثناء لقائها مع الإعلامي خالد صلاح، ببرنامج “على هوى مصر”، الذي يُبث عبر فضائية “النهار” ،حيث قالت في حديثها إن الخطاب القرآني أكد على المساواة بين الرجل والمرأة، قبل أن تنفي وجود الحور العين.وأضافت: “لا توجد حور عين في الجنة، هذه أفلام هندية، الله لم يفتح فندقاً في الأعلى”.وأكدت أن هذا الكلام ليس فهماً انما هو فكر زرع وتسرب في المناهج على حسب قولها.



تعليقات ( 179 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 179
    3 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    الروافض يجيدون الهدم انضر الى العراق وسوريا واليمن نحنو نبني وهم يهدون انضر الى لبنان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 178
    3 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    الهمداني

    قد يكون كلامها صحيح انا زمان قريت معلومة ان الحور العين لها معنى سرياني انه((الزبيب او نوع من العنب الاصفر او الاخضر الشفاف)) واعتقد ان شمس مثقفة ومطلعة وكلامها فيه شي من العقلانية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 177
    3 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    صريح

    القرد بعين أمه غزال !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 176
    3 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    صريح

    لا تعطوها اكبر من حجمها ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 175
    3 نوفمبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    54 / كلام شمس صحيح 100% لاجدال فيه ⬅ ( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 174
    3 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    علي

    وعندهم قاصرات الطرف عين كانهن بيض مكنون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 173
    3 نوفمبر, 2016 , 19:59 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    65 / وهنا شمس الشموس صاحبة شمس الحقيقة ونورها تتدخل وتقول هذا كلا خرطي وفاضي ولم ينزل به الله من سلطان / عليكي من الله ماتستحقين
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  8. 172
    3 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    علي

    وحور عين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 171
    3 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    علي

    حور مقصورات في الخيام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 170
    3 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    مـ،ـاݛــے

    لا عاد تعلق ابرك لك تضيع وقتك ع الفاضي لا اسلوب ولا مصداقيه ولا منطق ولا قبول مايمدحك غير قلم ***ال يكتب اسمه عندك غير معروف وانت كاتب لقب وتسأل ع الاسم شف التفكير الغبي عطنا اسمك طيب يا جبان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 169
    3 نوفمبر, 2016 , 19:53 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    ( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 168
    3 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    محمد

    نعم ياخنبوقة قلم الرحااال نريد ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 167
    3 نوفمبر, 2016 , 19:50 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    { فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * فبأي آلاء ربكما تكذبان * كأنهن الياقوت والمرجان }
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 166
    3 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    الي كل رافضي

    الروافض مبسوطين تحارب عنهم امريكا في العراق وهم متفضين لاهل السنه يقتلونهم وهم غير مسلحين ونساء واطفال وروسيا تحارب عنهم في سوريا يقتلون اهل الشام سوف يدهبون عنكم هده الدول ومن ثم سوف تعرفون حجمكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  15. 165
    3 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    سلمان

    عاش خنبوقه ومعرفاته وعياله وجيرانه وربه ومي يعز عليه والسامعين لا يقولو امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 164
    3 نوفمبر, 2016 , 19:48 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    ( ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 163
    3 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    سلمان

    خنبوقة ومعرفاته هههههه خنبوقة الدولار وصل 20 جنية عند سيسيك ولى نعمتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 162
    3 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    اببببباااااي

    عليك من الله ما تستحقين .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 161
    3 نوفمبر, 2016 , 19:45 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    { كذلك وزوجناهم بحورعين }
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 160
    3 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    محمد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 159
    3 نوفمبر, 2016 , 19:41 م
    عدد التعليقات:8944

    اللامي10

    لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 158
    3 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    فاهم

    فلذلك ادعو الشيعه إلى عدم انكار الحور العين لأنه موجود في القران وشكرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 157
    3 نوفمبر, 2016 , 19:31 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    نعم احرجتيني كثير..طيب اكتبي اسمك واضح ياعزيزتي..سؤالك صعب ..وفي الحقيقه لا اعلم ماهو..لهذا عزيزتي ..اسمك اولا
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  24. 156
    3 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    رازان سعود

    وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 155
    3 نوفمبر, 2016 , 19:29 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    نحن من يحمي الدوله من شر الدواعش وشر الخائنين الذين ولائهم فقط لمن مثلهم..بل ولائنا لله ثم ل رسوله الكريم وثم للدوله و حكامها الكرام..لانفرق بين احد كان من كان في وطنا..صدورنا دروع لتراب الوطن
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  26. 154
    3 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    الى الرحال

    الله يعلم مافي قلبك والله يصلح الجميع ودمت بخير انت وقراء المرصد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 153
    3 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    مـ،ـاݛــے

    احرجناه وهرب م الاجابه هذا اكبر دليل ع انه *** ماغيرها شف رده المضحك ماعرف يرد اختل توازنه كأنك معطيه ع وجهه هههههااااااااا مسوي حاله يفهم وعنده سالفه او كلامه له قيمه ويأثر يامسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  28. 152
    3 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    الى الرحال

    نفسي اصدق😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 151
    3 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    الى الرحال

    نحن من يحمي الحدود دفاعا ً عن سنة الله ورسوله أجبني انتم ماذا قدمتم ؟ تدعون الصلاح انتم وأبناء عمومتكم ***.............. حمااااااك الله يبلادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 150
    3 نوفمبر, 2016 , 19:19 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    كل السعوديين ب جميع مذاهبهم ولائهم مع الدوله..ومايشكك في ذلك الا الدواعش حتى يزرعون الفتنه داخل السعوديه..اخزاهم الله
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  31. 149
    3 نوفمبر, 2016 , 19:15 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    لن تنجحوا في مخططكم..ايش عنده المخبر 😆
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  32. 148
    3 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    الى الدواعش والروافض وأبناء عمومتهم اللبرالية

    نحن اهل السنه والجماعه ولاءنا لله ثم المليك والوطن ....... حماك الله يبلادي ويجعل كيد من أراد بِنَا سوءا في نحورهم ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 147
    3 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    فاهم

    إنكار وجود حور العين في القران يعد كفرا لأنه شي موجود في القران وانكاره انكار شي موجود في القران وهذا مشكله كبيره لأنه انكار شي موجود في الجنه لأنه مثبت في القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 146
    3 نوفمبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    ماذا تريدون منا ؟ من انتم ؟..الله يرحمك ي القذافي ..تذكرتك
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  35. 145
    3 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    السلام عليكم

    ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 144
    3 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    الدواعش والروافض والليبرالية

    ماذا تريدون منا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 143
    3 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    فاهم

    الآية الرابعه: قال تعالى :(وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ{21} وَحُورٌ عِينٌ{22))سورة الواقعه وغيرها من الآيات موجوده في القران فمن يدعي الإيمان بالقرآن وهو لايؤمن بما هو موجود فيه هل هو مسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 142
    3 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    الى الدواعش والروافض والليبرالية

    لن تنجحوا في مخططكم .....ولائكم لغير بلدكم ...انتم اجنده وعملاء بكل بساطه اقولها لكم أغبيــــــــــــــــــــــــاءءءء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 141
    3 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    الى اخي فاهم

    هم يفسرون على كيفهم اسوه بابناء عمومتهم***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 140
    3 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    الى عدو السنه الرحال وقلم الدجل

    بلدنا يمر بمرحلة يجب الوقوف مع قادته بوجه الأعداء ...***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 139
    3 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    فاهم

    الآية الثانيه:قال تعالى:(مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ {20})سورة الطور الآية الثانيه:قال تعالى:(حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ{72} )سورة الرحمن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 138
    3 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    محمد الشهري

    أرجوكم لا تتدعون عليها ادعو لها بالخير ويصلح قلبها ويسعدها لية هذا الهجوم الهمجي ما عندكم رحمة أعوذ بالله من شركم ربي تسعدها وتصلح قلبها وتحفظها من كل شر ☀️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 137
    3 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    فاهم

    ياشيعه أنتم تدعون أنكم تؤمنون بالقران فقط طيب آيات الحور العين في القران هي تسع آيات على النحو الآتي: الآية الأولى:قال تعالى:(كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ{54})سورة الدخان
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  44. 136
    3 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    الحربي

    هل يكب الناس في جهنم الا من حصائد السنتهم اللهم لا تواخذنا بما فعل ***** منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 135
    3 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    السؤال واضح لك اخ رحال وقلم الحقيقه هل عندكم مانع تغني خواتكم ويصبحن مثل شمس مغنيات الجواب بنعم ولا لا بدون احراج هاذي حريتكم انتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 134
    3 نوفمبر, 2016 , 18:55 م
    عدد التعليقات:379

    ♨ليالي نجد ♨

    الله يعطيك قصف العمر اذا ما الله كتب لك توبه وهدايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 133
    3 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    منصف

    أسال الله ان يريها ما تكره، كل شي الا ديننا يا ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 132
    3 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    ياخي انا جاوبتك عندنا المرأة لاتقرب الفن والغناء والرقص تمامآ السؤل لكم انتم هل تمنع خواتك يصبحن مثل شمس ولا ماعندك مانع بذالك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 131
    3 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    بدران

    المفروض ما يسمح لجاهل تافه يتحدث في الدين ويفسر على كيفه لا وبعد تتدخل في خلق الله كيف يخلق وليش يخلق ..استغفر الله العظيم ذي حدها ترقص وتستعرض وتغني فتاة ترفيه فقط
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  50. 130
    3 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    الى عدو السنه الرحال وقلم الدجل

    الدواعش مع الروافض عرفناهم وانتم أبناء عمومتهم لبراليه...يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 129
    3 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    حر

    الحين تقول تبي الرقص يعم، قبح الله وجهها، العالم العربي جثث في كل مكان، لو كان فيها خير كان ماقلت كذا، لكن هذا زمن شمس وبدر زيدان،وشيلاء كل يوم تبصح على وجوههم وتمسي عليها، صرنا نشوفهم اكثر من اهلنا
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  52. 128
    3 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    سمو

    استغفر الله العظيم واتوب اليه هذا يدل على محدودية التدين عند هذاي الفئة الله يهديها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 127
    3 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    انا جاوبتك بسلمنا وعاداتنا لاتغني المراة ولا نسمح لها بهاذي الامور بس سؤالي لك انتم عادي تغني خواتكم وتهز شطاويا بالمسرح ولاممنوع عندكم الفن اتمنا تكون شجاع وترد بنعم ولا لا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 126
    3 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    فهد

    (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75)) سورة الرحمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 125
    3 نوفمبر, 2016 , 18:43 م

    سعودي وافتخر

    لاحول ولاقوة إلابالله اللهم لاشماته إن دل ع شي فإنما يدل ع انها لاتقرأ كتاب الله والا الحور مذكورات بآيات صريحة في القرآن أو أنها لاتؤمن به وكذلك مارأيها بقوله تعالى وللرجال عليهن درجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 124
    3 نوفمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    اجبتك ياعزيزي سابقا..حياك انت و اخواتك..ولك من التشجيع
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  57. 123
    3 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    ياخي انا اسألكم انتم لاتهرب السؤال واضح عندك مانع تغني اختك بالمسرح بنسبه لي انا اخونجي ماسمح لها نهائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 122
    3 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    اتمنا الاخ رخال وزلم الحقيقه الرد على سؤال بخصوص موقفهم من غناء خواتهم لو اتجهن للفن والغناء والرقص على المسرح الفني وهز الشطاوي هل عندكم مانع بذالك خصوصآ انكم تؤيدون غناء شمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 121
    3 نوفمبر, 2016 , 18:33 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    ت 113..نعم ليس لدينا مانع ان اتيت انت واخواتك تغنون..فسوف نشجعكم ونجعلكم في الصفوف الاماميه لأجمل الاصوات العربيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  60. 120
    3 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    فهد

    الرحال / أسأل الله أن يخرس لسانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  61. 119
    3 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    hima

    ماقالت الكلام دا الا اكيد عندها معلومات اكيده,الله يهديها.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  62. 118
    3 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    قلم الحقيقه ورحال عندكم مانع ان تصبح خواتكم مغنيات اتمنا اسمع جواب منكم طبعآ الغناء تعرفون يصحبه هز الارداف على المسرح الفني
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  63. 117
    3 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    فهد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 116
    3 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    لا حول ولا قوة الا بالله لقد كفرت لانها كذبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء به ( حورٌ مقصورات في الخيام ) ماذا تدل هذه الآية ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 115
    3 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    ت 107..اعذريني عزيزتي انا ماقدرت الى الحين اعرف كيف اقرأ اسمك حتى اعرف سؤالك..اكتبي اسمك واضح..واطرحي سؤالك..الكبر شين
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  66. 114
    3 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:242

    الصميل

    هذه من الصنف الذي أخبر عنه النبي صل الله عليه وسلم نساء مائلات مميلات لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها فمن الطبيعي أن تنكر وجود الحور العين وقد ذكرهن الله في سورة الرحمن وفي أكثر من موضع في كتابه الكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 113
    3 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    قلم الحقيقة ساره سابقا ورحال

    حلو سمعت رائكم عن الفنانه شمس يبدو لي ماعندكم مانع بالغناء طيب السؤال لو خواتكم طلبن منكم السماح لهن بالغناء كي يصبحن فنانات مشهورات مثل شمس ومغنيات هل عندكم مانع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 112
    3 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    دائما اعرف اللي ضد الدين ويكره اهل الدين ودائما يردد داعشي اخوان هم الروافض لانهم في الاصل رفضو الدين دين محمد عليه الصلاة لمادا هم روافض لانهم رفضو الدين واتبع دين عبدالله ابن سباء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  69. 111
    3 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    تعليق الرحال تاريخيا اكثر من يهين النساء هم كل الديانات والطوائف واولهم المجوس والشيعه رئينا والنت فضح الكل المهم هذي تتكلم عن اهل السنه واعلم انها ترى لاتخص الدواعش فباأعات شرفهن اصبحن يدلن بارائهن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 110
    3 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    صراحه اعتب على من يرد على التافهين

    التافه ماله قيمه بالمجتمع ومثال هؤلاء التافهين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 109
    3 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    حتى دق وطرب صارو يتكلمون في امور الدين قلنا لكم لاتجنسون البدون ماسمعتو الكلام واصله رابعه ابتدائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 108
    3 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    قلم الحقيقه ساره سابقآ رحال احيانا

    شلونك اتذكر نصحتك قبل كذا بمراجعه متخصص نفسي بشر ياذيبان رجعت احد ولا باقي على بلاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 107
    3 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    مـ،ـاݛــے

    رحال ليه تتهرب من طلبي الان نبيك تلعن من ذكرتهم لك لانهم اشد خطر من داعش بمليون مره وعدد من قتلتهم ايران واذنابها بالملايين مقابل ١ ٪‏ لداعش وعدوه لبلدنا وتعرف ارهابهم بمواسم الحج تقدر نتحداك هههاا
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  74. 106
    3 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    الاخ قلم الحقيقة والاخ رحال

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 105
    3 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    اقول انتي حافظة شي من القران والا أحد قالك ما فيه حور في الجنه الله يهديك ويردك للصواب أوياخذك وانتبهي للسانك لان الناس تكب في النار حصاد ألسنتهم والناس اللي تطبل لك ترا ناس ما عندها من العلم من شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 104
    3 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    رسالة الى قلم الحقيقة ورخال

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 103
    3 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    سعد2

    من جد يفجر نفسه في ابرياء ما عملوا فيه شيء عشان يروح للحور عين هههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  78. 102
    3 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    قلم الحقيقه يأخد دينه وفتاويه من العالمات والمغنيات فأنا الوم اللي يرد عليه اصلا فهدا هو ديدنه اعتبروه غير موجود حتى لوكتب بأسم رحاال او رحمه فسوف يزول وترتاحون من سخا فاته الممله
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  79. 101
    3 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    ابو حسام

    شر البليه ما يضحك هلحين هذي متى عرفة الفلسفه القرآنيه الي تقول عليها هذي تعرف*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  80. 100
    3 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    فهد العرماني

    (( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالأعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ))
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  81. 99
    3 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    مروان

    الحين مفتكرة نفسها انها طرحت قضية، والناس بين متفق ومعارض،واو. وهي حديث المجالس، وزيادة تعليقات، وانها مرأة مهمة، مابيها تقارن نفسها بالاخرين ابيها بس توقف عندالمرأة دقيقة تطالع في هيئتها. اتحدها تقدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  82. 98
    3 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    تذكير

    احذروا الجدال في ايات الله فقد ذكر الله من يجادل في اياته في بداية سورة غافر.. والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  83. 97
    3 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    اكثر مايغضب تصريحها هم الدواعش..الذين يهوون النساء..يسجنوهم ويعذبونهم ويهوونهم..ويريدون حور العين حسب مزاعمهم..صحيح عقول جنسيه لا اكثر..تفكيرها لايتعدى عقلها القبيح..احاديثهم كلها عن حور العين..بلاء
    لا يعجبني(11) اعجبني(3)
  84. 96
    3 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    الروافض حشرات لابد من القضاء عليهم

    اشفق عليهن من يصدرن فتاوى باسماءهن للتغطية على الورطة و*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  85. 95
    3 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    تذكير

    أشهد بالله ان الحور عين حق والدليل في كتاب الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  86. 94
    3 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    مجرد تعليق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 93
    3 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    أبو محمد

    الله يأخذك أخذ عزيز مقتدر ،،،،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  88. 92
    3 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    تذكير

    ذكرالله الحور العين في كتابه عز وجل / اما من يجدال في اياته فعلمه عندالله وتجدون الجواب في بداية سورة/غافر/ وهذا الجواب لمن يجادل في ايات الله .. والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  89. 91
    3 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    تذكير

    ذكرالله الحور العين في كتابه عز وجل / اما من يجدال في اياته فعلمه عندالله وتجدون الجواب في بداية سورة/غافر/ وهذا الجواب لمن يجادل في ايات الله .. والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  90. 90
    3 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    71 خنبوقه بشرها بالجنه هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  91. 89
    3 نوفمبر, 2016 , 17:51 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    الله يقويك وينصرك عليهم يا نور المرصد وحقيقته
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  92. 88
    3 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    عاديلوف

    شي مؤسف ومؤلم ، لهذه الدرجة وصلم ***الانسان لنفسه, توبي ياهذه باسرع مايمكن قبل ان يوافيك الاجل فما تحدثتي به خطير ورب البيت خطير. دعك ممن يصفقون لك وعشتي اجواء الاطراء لكن حذاري من التجرء .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  93. 87
    3 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    مـ،ـاݛــے

    الضروف الاجتماعيه ال تعاني منها و***** ونضره المجتمع لها ولتحررها وانطوائيتها ولفشلها فنيا ولضروف نشأتها ولضعف تحصيلها العلمي وسطحيه تفكيرها وجهلها عوامل طلعت هالخلطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  94. 86
    3 نوفمبر, 2016 , 17:48 م

    مزمز-2016-

    من الي يبي يشرة ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  95. 85
    3 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    نايف

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 84
    3 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    نوخذه

    **** وتنكر أن هنالك جنه فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر،الله ياخذك أخذ عزيز مقتدر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  97. 83
    3 نوفمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    الله يسلمك بألف خير يارحااال وفي جهاد عظيم ضد الأخونجية الله ينصر بلادنا وحكومتنا الرشيدة عليهم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  98. 82
    3 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    مـ،ـاݛــے

    رحال مثل ماتلعن الدواعش نبيك تلعن قتله رجال الامن بالشرقيه ونبيك تلعن ايران والحشد الشعبي المدعوم من ايران بقتله وظلمه وتهجيره لسنه العراق ونبيك تلعن بشار لنفس السبب ونبيك تلعن الحوثي عدو بلدنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  99. 81
    3 نوفمبر, 2016 , 17:43 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    شكس..غصب عن الي مايرضى..اجمل الجميلات..الله يحرسها من العين
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  100. 80
    3 نوفمبر, 2016 , 17:42 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    اعوذ بالله..اصبح في نظر قليل الايمان ان التفجير اصبح من اولويات الجها..الم اقل لكم انهم صم بكم عم فهم لايفقهون..يا....ليس كذا الاسلام..هذه من افعال الشياطين..التفجير شيطان ومن يفعله ويؤيده شيطان مثله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  101. 79
    3 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    رد بكلمة

    أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  102. 78
    3 نوفمبر, 2016 , 17:41 م

    فارس ربعه

    حسبي الله عليك . تكذبين بأكثر من 15 آية فيها ذكر الحور العين الدنيا قصير .. والحساب طويل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  103. 77
    3 نوفمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    يا رأفت ..لماذا تسأل قلم الحقيقه عن الصلاه وتنسى نفسك
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  104. 76
    3 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    سن توب

    انتي احلى حوريه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  105. 75
    3 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    ههههه

    المشكلة واخذة مقلب في نفسها انها حلوة،، هههههه،، تكذب الكذبة وتصدقها المسكينة ماحد درى عن خشتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  106. 74
    3 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    ===

    الحور العين ذكرها الله بالقرآن لكن المشكلة من ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  107. 73
    3 نوفمبر, 2016 , 17:37 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    تمام ابشرك يا قلم نور الحقيقه..اخبارك انت عسى امورك تمام..لك وحشه فديتك
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  108. 72
    3 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    رأفت

    خنبوقه لماذا لا تصلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  109. 71
    3 نوفمبر, 2016 , 17:35 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    بحول الله وقوته أنتي صاحبة الجنة ياشمس وليس الدواعش الارهابيين.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  110. 70
    3 نوفمبر, 2016 , 17:33 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  111. 69
    3 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    الفاهم

    اشتروا بايات الله ثمنا قليلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  112. 68
    3 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    سعد

    اسأل الله يحكم فيك، حسبي الله عليك وتلاقي كلامك عن احكم الحاكمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  113. 67
    3 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    سعد

    اسأل الله يحكم فيك، حسبي الله عليك وتلاقي كلامك عن احكم الحاكمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  114. 66
    3 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    مـ،ـاݛــے

    ال يفجر ماقال عشان الحور العين مقتنع فكره انها شهاده بس ال يهاجمون بعض فصائل التطرف وينهم ع تطرف ايران والحشد الشيعي وبشار والصهاينه والانظمه العربيه كلهم يقتلون بالسنه ولا تبيه يفجر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  115. 65
    3 نوفمبر, 2016 , 17:28 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    وهنا شمس الشموس صاحبة شمس الحقيقة ونورها تتدخل وتقول هذا كلا خرطي وفاضي ولم ينزل به الله من سلطان وانما من صاحب فكر أسود ظالم ظلامي يطلق عليه أخونجي ارهابي.الجنة والحور علمها عندالله وهي بأمره وتصرفه.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  116. 64
    3 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    مثلها مثل خنبوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  117. 63
    3 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    ........

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 62
    3 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    باب الشمال

    ياشمس ياويلك من الشيخ عادل الكلباني...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  119. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  120. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 17:23 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    الداعشي الأخونجي يجي عند من غرر بهم وخدعهم. يقول أحبابي أبشركم بالجنة عرضها السموات والأرض وأبشركم بالحور العين .لكن بشرط. تلبس حزامك الناسف وتدخل المساجد وتنسفها بمن فيها.وقتها تعطى جنة وحور عين.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  121. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    خالد

    رقاصة ولقت من يطبل لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  122. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  123. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    الهاشمي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  124. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    إستشاري صح

    ترك هذا اللي (ماني قاي) بدون عقاب من قبل دولتها والسكوت عنها والرضى له عواقب عقاب من الله كما فعلوا *** بفتاويهم الهواويه حتى جاء العقاب الذي يعصف بمصر الآن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  125. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    مـ،ـاݛــے

    يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ{53} كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ{54} يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  126. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 17:19 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    نعم حور عين لكنها ليس تحت سلطة وحكم الدواعش هم يعطونها من يريدون ويمنعون الجنة عن من يريدون. كلام شمس صحيح 100% لاجدال فيه.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  127. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    هائل

    ومازالت المعركة بين المراءة والرجل تشتد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  128. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 17:18 م
    عدد التعليقات:1

    سـارونھَہّ

    خلك بفنك الهابط وتركي الحور العين عنك يكرمن عنك وعن اشكالك....
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  129. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    الله فوووق

    حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون @الى متى الصبر ع هالاشكال التعبانه وين حكام المسلمين عنها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  130. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    الرحااال //// وشـــــــ حالك يافارس المرصد الذي لايشق له غبار.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  131. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    مصيبة

    “لا توجد حور عين في الجنة، هذه أفلام هندية، الله لم يفتح فندقاً في الأعلى”. عليها من الله ما تستحق عندما ذكر اياد مدني ثلاجة السيسي قامت الدنيا وعندما يقال الكلام اعلاه تجد الاعجاب من البعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  133. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    مرصداوي عنيد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  134. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    فهددد

    آآآه هيه **؟؟ اهم شئ علموا الجنيه السباحه وعوموووه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  135. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 17:10 م
    عدد التعليقات:5828

    الرحااال

    ليه تقولين كذا يا شمس..زعلتي من فجر نفسه ويبي حور العين
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  136. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    والله عقليتك وفهمك ياشمس أنه يزن كل الدواعش الأحياء والهالكين وكل أخونجي منتمي اليهم بفكره وظلامه وارهابه. أنتي مدرسة أنتي نموذج أنتي قدوة للفهم الصحيح أن الارهاب مرض وسرطان فكر قبل أي شيء آخر.
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  137. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    ..

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  138. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  139. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    تسلمين ياشمش على هذا الفكر الراقي الصحيح 100% وأنتي فعلآ شمس اسم على مسمى في جلاء الحقيقة ونورها الساطع التي تقول أن أن الله لم يأتي بداعشي يفجر نفسه هنا أو هناك ليعطيه ويمنحه الجنة أو حورية. لله درك.
    لا يعجبني(16) اعجبني(1)
  140. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    ام ايلين

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  141. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:5774

    بسمه

    اصلاً مو مجالها والمفروض ماتخوض فيه تفادياًللغط اللي راح يصير ؟؟اكتفي بالفن ولا تشطحي بعيد..الله المستعان !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  142. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    الأخونجي قام يظهر لسانه ويدعي على خلق الله. افهم ****وشــــ قالت وشـــ مقصدها منه وأي رسالة تريد ايصالها ثم تعال لاطم ذباب خشمك . هي تقول أن الجنة ليس حكمها عندك والحور العين كذلك وانما عند الله.
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  143. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    الشكوى لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  144. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    بدون اسم

    عليكي من الله ماتستحقي **** ربي ينتقم منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  145. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    وتلك الايام....

    *** بالله ماذا نتوقع منها يعني !!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  146. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    سعد الدوسري

    استغفر الله العظيم،،،واتوب اليه،،،كلام يدل على جهل قائله،،،ذكرت الحور العين في كتاب الله الكريم،،،في عدد كبير من آيات القرآن الكريم،،،(وكواعب اترابا)،،،(حور مقصورات في الخيام)،،،اللهم اهدي كل ضال.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  147. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    الحمدي

    هذا اخر زمن عندنا يتكلم في أمور الناس والدين مغنيه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  148. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل في من يكذب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  149. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 16:53 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    كلامها صحيح 100% في أن الحور العين والجنة ليست عند الدواعش وهم من يرسلونك اليها أو يتبرعون بها اليك. هذه من الله سبحانه وتعالى. لكن فكر الأخونج وحتى يصيدون فيها صغار الارهابيين يروجون أن جنتك حزامك.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  150. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    عبدالعزيز

    عملت كل شيء وتطاولت في كل شي والله ممهلها ولكن الآن وصل تطاولها على الله وحكمته البالغه في ايجاد نعيم الحور العين في الجنه وتتهكم بسخريه . العلم والامر بيد الله اتوقع ان ينالها جزاءه سبحانه قريبا
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  151. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:5774

    بسمه

    ياجماعه هيه تتكلم عن الانتحاريين وفكرهم!! صح تفلسفت كثير بس كلامها واضح ..!!!قالت اللي يفجروا انفسهم !!شوفوا المقطع كامل لا تظلموها !
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  152. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    هناك تفاسير مختلفه

    البعض ينكر وجود جنس في الجنه . و البعض يقول ان الحور للخدمة فقط . و الله أعلم .
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  153. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    غالب

    حسبي الله اللي فنانه تعلمنا هذا فيه وهذا فيه . جعلكي تدخنين من العقوبه . 20 كفو
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  154. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    احمد عسيري

    اسأل الله العلي العظيم ان يشل لسانك واطرافك وان يجعلك عبرة لمن سواك وان يعجل لك بالهلاك كما اساله ان يلجمك بلجام من نار لتكذيبك كلام الله وتتطاولك عليه ياشمس لاشرقت عليك الشمس وانت في نعمة وصحة
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  155. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    mar

    هذا الادميه اليست ببلد اسلامي يقيم حدود الله والا هي من حور جهنم ليش ما تحاكم من قبل دولتها اليس تعدي على حدود الله تعالى؟؟؟؟؟
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  156. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 16:46 م
    عدد التعليقات:1199

    نبرااس

    كلامها واضح ومفهوم وموجه للي يفجر نفسه فقط.
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  157. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    محمد

    سترك يارب هل وصلنا إلى هذه الدرجه من ****نكذب كلام الله سبحانه وتعالى ومن من من هذه***
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  158. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    نجمة سماء

    رقاصه وتلقي محاضره دينيه ههههههههههههههههه
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  159. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    مدمر

    مخالف
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  160. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    من زمان ما علقت

    اقري سورة الدخان جعلك تدخنين من العقوبه
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  161. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    اه اه يا الكويت ايش الي صاير فيك وصار ***عندكم شيوخ
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  162. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    زائر من المدينة

    هذا كلها من الغيرة والحسد .. تكذبين كلام الله لأنه وصفها وصفا لا يمكن أن ينطبق عليك (حور عين) (مقصورات في الخيام) (كأنهن بيض مكنون) (لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جآن) (كأنهن الياقوت والمرجان)
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  163. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    سماحة الشيخة شمس ***
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  164. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    زائر

    اعوذ بالله من غضب الله وش ذالكلام وش ذا التجرؤ على الله جل في علاه من هذا السامجين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا نعوذ ونبرأ إلى الله منهم ومن افكارهم وأقاويلهم
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  165. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    كم واحد شاف المقطع؟؟؟
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  166. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    قمران

    اسال الله اما ان يهديك او يمحقك
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  167. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    يالطيف

    اتيتي ب ايه من القران التي تمشي بهواك عندما قلتي انا خلقانكم من ذكر وانثى طيب الله هو القائل جل جلاله حورعين
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  168. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    الشيخة شمس قصدها أن الله يضحك علينا ومافيه حور عين ولازم نصدقها ونكذب القرآن لا حول ولا قوة الا بالله آخر الزمان يتكلم الرويبضة
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  169. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    ابو ابراهيم ٧٧٧

    قالت كلمة كفر لا احد يفهم اني اكفرها لانها انكرت شي في القرآن
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  170. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    نوني

    لا إله إلا الله 😱
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  171. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    يلدرم

    حين يبدأ ***لايتوقف
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  172. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    ربي الله

    امرأة الحمدلله الذي عافنا مما ابتليت به لا تعرف الا الغناء لا تسألوها الا عن عالمها .
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  173. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    عبود

    انظر وتعجب من يتحدث عن الدين وعن الله عز وجل (مطربه) دعي عنك الجدال في امور الدين وتحدثي عن الرقص والهز فأنتي تجيدين ذلك حتماً..هذا ليس فكر بل ***من مجرد مطربه.
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  174. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    نوني

    لا إله إلا الله 😕
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  175. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    زائر من المدينة

    نسأل الله السلام تكذب كتاب الله
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  176. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    زائر من المدينة

    هذا اللي بقي ****تعلمنا ديننا
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  177. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    عليك من الله ما تستحقين ، يعني اصدقك و اكذب القرآن ، أبشري بعقاب من الله عزوجل على استهزائك يوم تلقينه وحيده بلا بودي قاردات الفن
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  178. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    زائر

    قال سبحانه وتعالى:[كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ {54} ] الدخان] [مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ {20} ] الطور] [وَلَحْمِ طَيْرٍ ......{21} وحور عين]
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  179. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    خالد

    يارب لطفك الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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