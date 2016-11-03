بالصور:عرض عسكري من تمرين رماح الشمال 2016

صحيفة المرصد-واس:أقيم اليوم عرض عسكري لأحدى فرضيات تمرين ( رماح الشمال 2016 ) المشترك المختلط الذي يجمع وحدات عمليات خاصة تابعة لوحدات المظليين والقوات الخاصة من القوات البرية الملكية السعودية وأخرى من القوات الخاصة من القوات البحرية الملكية السعودية بمثيلاتها من القوات الأمريكية والماليزية وذلك في أحدى الميادين بالمنطقة الشمالية الغربية في تبوك بحضور معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن/ عيد بن عواض الشلوي وقائد المنطقة الشمالية الغربية وعدد من الضباط وضباط من الجانبين الأمريكي والماليزي .

ونفذ المشاركون عملية نوعية على مواقع افتراضية معادية بمشاركة طائرات القوات البرية البلاك هوك متعددة الأغراض وطائرات الأباتشي للتعامل مع الأهداف الطارئة تساندها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية للتعامل مع الأهداف الحيوية وذات القيمة العالية لتدمير قدرات العدو الافتراضي .

وفي نهاية العرض ألقى معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي كلمة عبر من خلالها عن شكره لقيادة التمرين والمشاركين على ماقدموه من جهد كما حثهم على الاستفاده القصوى من هذه التمارين المشتركة مع الدول الصديقة وذلك لكسب المهارات وتبادل الخبرات .

يذكر أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري الذي يربط المملكة العربية السعودية بالدول المشاركة ويهدف إلى تبادل الخبرات في عدة مجالات في العمليات الخاصة وتوحيد المفاهيم بين المشاركين كما سيستمر التمرين حتى يوم الثالث عشر من الشهر الجاري .