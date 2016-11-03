مغردون مصريون :اللهم انصر الجنيه المؤمن على الدولار الكافر!

صحيفة المرصد:دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، عددًا من الهاشتاجات بعنوان “تعويم الجنيه”، و”يلا نرجع مصر”، و”البنك المركزي” وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك.

واحتل هاشتاج “تعويم الجنيه” صدارة التصنيف اليومي على “تويتر”، وانتشرت عبر صفحات النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد النشطاء يدعى “محمد”: “يلا نرجع مصر بيا وبيك وبولادها الأحرار وخبرة رجالها المخلصين”، فيما غردت “سعاد”: “شعب مصر شعب نبيل قادر يقهر المستحيل وبتعويم الجنيه هنبقى أحسن”.

وأكد “حسام” أن تعويم الجنيه يعد خطوة لوقف النزيف الأجنبي، مناشدًا بإلحاق التعويم بوضع برنامج شامل للإصلاح من الاتجاهات كافة وإلغاء السوق الموازي والقضاء على السوق السوداء.

وأضافت “أسماء” أن التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرًا، قائلة: “التعويم كويس ويارب الأسعار تنخفض”، فيما قال “أحمد ناجي”: “اللهم انصر الجنيه المصري المؤمن على الدولار الأمريكي الكافر”.

ومزح “إبراهيم” قائلا: “بتناديني تاني ليه انتي عاوزه مني إيه عايزك تكوني مبتسمة، الدولار نزل يا نسمة..وإن كان نزل صحيح فالحاجة هترخص أكيد”.