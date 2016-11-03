مغردون مصريون :اللهم انصر الجنيه المؤمن على الدولار الكافر!

صحيفة المرصد:دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، عددًا من الهاشتاجات بعنوان “تعويم الجنيه”، و”يلا نرجع مصر”، و”البنك المركزي” وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار فى البنوك.
واحتل هاشتاج “تعويم الجنيه” صدارة التصنيف اليومي على “تويتر”، وانتشرت عبر صفحات النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.وقال أحد النشطاء يدعى “محمد”: “يلا نرجع مصر بيا وبيك وبولادها الأحرار وخبرة رجالها المخلصين”، فيما غردت “سعاد”: “شعب مصر شعب نبيل قادر يقهر المستحيل وبتعويم الجنيه هنبقى أحسن”.
وأكد “حسام” أن تعويم الجنيه يعد خطوة لوقف النزيف الأجنبي، مناشدًا بإلحاق التعويم بوضع برنامج شامل للإصلاح من الاتجاهات كافة وإلغاء السوق الموازي والقضاء على السوق السوداء.
وأضافت “أسماء” أن التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرًا، قائلة: “التعويم كويس ويارب الأسعار تنخفض”، فيما قال “أحمد ناجي”: “اللهم انصر الجنيه المصري المؤمن على الدولار الأمريكي الكافر”.
ومزح “إبراهيم” قائلا: “بتناديني تاني ليه انتي عاوزه مني إيه عايزك تكوني مبتسمة، الدولار نزل يا نسمة..وإن كان نزل صحيح فالحاجة هترخص أكيد”.
تعليقات ( 25 )
سلمانخنبوقة الاخواني المتصحر الولار الكافر ملهوش حل هههههه
سلمانمفيش فايدة يا خنبوقة تدخل بمعرف احمر تدخل بمعرف اسود مفيش فايدة مفضوح والنبي يا باشا هههههه
سلمانالدولار بعشرين جنية والثلاجة بتحسب هههه
سلمانوعندك واحد خنبوقة وعشرين جنيه وصلحو هههه
سلمانزغرطي يا خنبوقة مالي راح راح والجنيه طاح
سلمانههه ضمير الخنبقة لسه عندك امل ههههه
مكتف النملهواحد دولار اتجزوج جنيه .. خلفوا 17 ج بدون فك هههههه
عدد التعليقات:379
♨ليالي نجد ♨تحتاجون لثورة الجياع مجددا 👉
ابو حمدههههههههه هذه عمله ليست ارواح ليش ماتقولون اللهم انصر اهل سوريا على السيسي
اليوسيليس من مصلحة العرب انهيار اقتصاد مصر او اي دولة عربية اخرى ٠ أعداء العرب يتمنون تفكك الدول العربية واولها مصر وفي المقدمة اليهود ومن يدعمهم والرافضة عموما ومن يقف معهم ٠ حسبنا الله ونعم الوكيل ٠
اليوسياللهم احفظ مصر وكل محب لمصر٠ اللهم اهلك من في هلاكه خيرلمصر٠ اللهم احفظ من في وجوده خير لمصر٠ اللهم عليك باعداء أهل السنة في كل مكان٠ اللهم عليك بالمفسدين في كل مكان ٠ حسبنا الله ونعم الوكيل ٠
ضمير الناسلافرق بين عمله عربيه وعمله اجنبيه الابالصرف***كل الناس خلق الله والمؤمن والكافرخلق الله***
احبٌ المرح والجمبزةلا تكن مثل لمبة بنزين السيارة تضئ من أجل أن تأخذ .. كن مثل لمبة الثلاجة تضيء من أجل ان تعطي !.. 💀 بقلم عبدالفتاح السيسي
إني أغرقإني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق إني أغرق .. ( إن الله لايصلح عمل المفسدين )
تلاجة الموتىخلى صاحب مقولة الفكه وصبح بجنيه ينفعكم
ضمير الناسالله يحفض مصروالجنيه من الخوان والكفار***ومع السيسي مصراقوى بدون الخوان مصروحده***
الرأي العامواقع مصر مؤلم في ظل السياسية الحالية لكن الشعب المصري الحبيب تمناتنا لهم بكل الخير حتى في اصعب الازمات تجد الفكاهة شعب طيب اصيل
الوردة البيضاءمصر ثاني اقدم حضارة بالعالم بعد الحضارة السومرية اكثر من تسع الف سنة فيه ثلث اثار العالم مصر الحضارة والتاريخ مصر اصل التعليم الطب والفلك والهندسة مصر ارضها من ذهب بس للاسف
الوردة البيضاءمصر ثاني اقدم حضارة بالعالم بعد الحضارة السومرية اكثر من تسع الف سنة فيه ثلث اثار العالم مصر الحضارة والتاريخ مصر اصل التعليم الطب والفلك والهندسة مصر ارضها من ذهب بس للاسف
انت فين والجينيه فينجنيه ايه اللي انت جاي تقول عليــه..انت عارف معنى الجنيه يعني ايه ..لما تتكام عليه ... انت ما بينك وبين الدولار دنيا ..دنيا ما تطولها ولا حتى في خيالك ..ليه بتعيط كده ع الجنيه ليه
نوخذه“اللهم انصر الجنيه المصري المؤمن على الدولار الأمريكي الكافر” اللهم امين،فيني ضحكه
سعد الدوسرييا تعليق 2...ليس الفتى من قال كان أبي...ولكن الفتى من قال هاهنا ذا...انا لم أنكر حضارتهم...ولكن الحضاره لهم ولغيرهم،،،ثم عندما تعيش في الماضي،،،وتبقى في الماضي،،،فأنك لن تتقدم،،،يجب التركيز على الحاضر
رد على قلم الثورة المجوسية يا مصري الموعد ++11*11+++اللهم عليك بمن خذل المسلمين والعرب ابناء حلب في مجلس الامن ثورة الغلابة ستحرق ثكنات العسكر والدولار Game Over البطل كسر حاجز 22 جنية اليوم بعد قرار البنك المركزي العسكري الموعد 11*11///11*11/////11*11
لنكون منصفينطيب يا تعليق 1 اذا مصر كحضارة وكشعب لم يقدم شي جل انت ويش قدمة ،، مصر اللي انت تستهزئ بهم لديهم صناعة وزراعة وعباقرة ومفكرين وحضارة 7000 ولعلم والله اني مواطن سعودي ، لكن يجب ان نعطي الناس حقها .
سعد الدوسريعندما تتكلم كثيرا،،،فأنك لا تحقق شيئا،،،الشعب المصري بكل أسف،،،يتكلم دون عمل،،،ودائما يرجعون للماضي،،،وأن حضارتهم تعود إلى 7000 سنه،،،هناك الحضاره البابليه اقدم منهم،،،وحضاره الصين،،،والهند،،،وغيرهم..