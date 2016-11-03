صحيفة المرصد: خرجت الشابة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، التي تتهم المغني المغربي سعد المجرد باغتصابها لأول مرة تتحدث عبر مقطع فيديو عن قصتها مع “لمجرد”.
ووعدت الشابة الفرنسية ذات الـ 20سنة، أن تكشف الحقيقة كاملة أمام القضاء قائلة: “من حقكم معرفة الحقيقة” مضيفة: وصلتني ملايين الرسائل من أصدقاء سعد ومحبيه يطلبون مني كشف الحقيقة، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب، ولدي تفاصيل كثيرة، لكن لا يمكنني الكشف عنها الآن، ويجب أن أترك القضاء يعمل، مختتمة: “القصة آلمتني كثيرا”.
فيديو: الفتاة الجزائرية التي أدخلت “سعد لمجرد” السجن بتهمة اغتصابها.. تخرج عن صمتها
صحيفة المرصد: خرجت الشابة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، التي تتهم المغني المغربي سعد المجرد باغتصابها لأول مرة تتحدث عبر مقطع فيديو عن قصتها مع “لمجرد”.
تعليقات ( 37 )
سلامات ياقلم الحقيقةلم تتهمها بانها اخوانية
زيادالمغاربة والجزائريين يكرهون بعض..مثل كره العراقيين للخليج.. وهذا يضع الشك في انها مدبرة..
راكاااانايات اغتصاب وكلام فاضي الصحف الأجنبيه تحدثت عنك انك نجمة***
عدد التعليقات:242
الصميلقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ﴾ [الحج: 18]
ابوبنيانجالسة مع واحد في غرفة ويشرب خمر وش تتوقعين منه لسكر
متابعقلم الحقيقه نفسية صفر مره تطالب بالتحرر والسفور ومره تهاجم المتحررين ......
الستينيالله يستر على أعراض المسلمين ، الخطا الفادح ذهابها الي غرفته بالفندق ،
الشاعرالمجرد فنان ناجح وشهرته وصلت للعالمية ساعده فى ذلك ذكاءه الذي ينفرد به عن المطربين الشباب فتميز عنهم بالكلمة واللحن وهذا ما أغاظ حاسديه ولا استبعد أن تهمة الاغتصاب أحيكت ضده لإفساد مسيرته الغنائية...)
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهيعني الأخلاق ماتنزل على راسه ألا في بلاده يكون راعي الفضيلة والغيرة. طيب وينها عنك فضيلتك وغيرتك وأخلاقك وأنت ماسك الروسية يدآ بيد واللبس شبه عاري تتجول فيها اما في بهو الفندق أو خارجه أو سهرة نجومية.
😎مرصداوي عنيد😎هذا الكلام الجامد - الذي يجمد على الشوارب - في فصل الربيع القارص.
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهواذا وصل هنا ورجع بلاده تعال استلم بنت وطنه السعوديات وجلس يعايرهم ويشتمهم ويضيق عليهم ويتهمهم ويقذفهم ويزعم أنهم لاأخلاق لديهم لايحترمون ولي أمرهم المحرم والى آخر هذه الأسطوانة المحشية من أكاذيبه.
Zayer007على كبر رأسك يا خنبوقي. وبطّل سرد مثاليات. المغربي في حكم الله ثم في حكم القضاء الفرنسي. وعلى نفسها جنت براقش. اغواه ابليس. المأخذ ليس على الفن ، ولكن على أهل الفن و بيئته! فلا غرابة أن تشربك.
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهالواحد منهم تسحبه الروسية وتقودها أمامها وهو وخرو عن المهلهل الزير سالم يفتكر المسكين الأحمق أنها تحبه وتموت فيه هو قيسها وهي ليلاه.ضعيف عقل مريض قلب وربما نزيد عليها أمراض جنسية معدية. الله يفشلكم.
Zayer007اللهم نسألك أن تحق الحق. ومثل مايقولون: " جاك الموت يا تارك الصلاة". يمكن كان يعتقد إنه في أحد أوطان العربدة و ضياع الحقوق و هيمنة الواسطات. لعل فيها خيرٍ له. عسى أن يتوب ختى و أن تضايق خنبوقي.
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهمثل هذا الثقافة التي أتحدث عنها للأسف لاتوجد عند الكثيرين من أبو شماغ وهذا مايحز في نفسي كثيرآ لأنهم محسوبين من أبناء وطني لكن الله خلق وفرق. هذه حقيقة صادمة ومؤلمة خصوصآ عندما تلاحظهم مع الروسيات.
زائرمن الكفر بالله اللعب كرة مع الكفار والمشركين والتعاقد مع المدربين واللاعبين فهو يدخل بالولاء وقس على ذلك في اي مجال
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهلامانع أن تكون هناك مجاملة أو ملاطفة ما في حدود ضيقة لاأكثر لكن لاتصل الى حد أن يرمي الواحد التكلفة بينه وبين الطرف الآخر.خلك شخص ثقيل لاتلتفت لصغائر الأمور خصوصآ عندما يكون ليس هذا مكانها ولا وقتها.
ابوخالد الدمامالله يفرج همه ان كان مظلوماً
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهلأنهم يدركون أن مكمن ضعف الرجل وأفضل شباك صيده هي قلبه .فالبعض عندما تقترب امرأة ما جميلة منه وتحاول ملاطفته والتودد منه بداعي التعرف عليه وقضاء وقت سهرة معه نجده خلاص فتح فمه وكأن مافي الدنيا سواه.
ضمير الناساغتصبك ولاوقعتيه ماهومهم المهم يطلع بريىء ***لان الرجال محترم مايغلط على احد***اماهالسوالف في زلات طبيعيه وقع فيهاشيوخ وقساوسه ورهبان***
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهالرجل الواثق من نفسه الفاهم لمكامن الخطر حوله خصوصآ صاحب الشهرة المعروف على كافة الصعد عليه أن يكون حذر جدآ في تحركاته خصوصآ مع الجانب النسائي الجميلات الغريبات عنه.لأن خصومه يضعونهم مصائد ومكامن له.
حساويكلام كبير ياقلم الحقيقه من شخص كبير
مقرنوالله ان اخبار اصغر جندي في حدنا الجنوبي ابرك و اشرف من اخبار هالفرنسيه و صديقها اللي يعلمون شبابنا الفتن و التحرر والفساد الاخلاقي
حساويسعد المجرد بريء وكلامك مردود عليك والمتهم بريء حتى تثبت ادانته يكفيه ان الغرب لايعرفون فنان من العرب غير المجرد
منالإذا حلمت أن الآخرين يحسدونك فإن هذا يدل على أنك سوف تعاني من إزعاجات أصدقاء يتفانون لإسعادك.
صيهدقلم الخنبقه ياليتهم رقدو
2لا شك عندي انك فهيم وراعي فراسة ياقلم الحقيقة لكن هالمرة ماش المتصحر المجرد يحسب ان شهرته بتغطي على افعله الشينة وشكله متعود يصيد البنات وعسى الله ينصرها وغيرها من ضحاياه ان كانت صادقة وها ماحسيت به
ياليل أبو لمبهخلوه يخيس في السجن اللي جرد بهالفرنسيه ... هؤلاء خرج قنوات الخنا والإنحلال ... لا وشغالته تقول تقي وورع ولايترك ولافرض ويقرأ القرأن كل يوم .... بالله هذاك شكل واحد يخشى الله ؟؟؟
عدد التعليقات:15159
قلم الحقيقهشكلها ومن ملامح وجهها وقلم الحقيقه فراسته ماتخيب أبدآ وأعرف الواحد أو الواحدة من نظرات عيونه وحركات شفايفه أن هذه الفتاة خلفها حزم من الأكاذيب الملفقة ضد الفنان وأنها كانت مجرد طعم له وضعه آخرون له.
أرزة لبنانمخالف للنشر