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فيديو: الفتاة الجزائرية التي أدخلت “سعد لمجرد” السجن بتهمة اغتصابها.. تخرج عن صمتها

3 نوفمبر, 2016 , 17:43 م
فيديو: الفتاة الجزائرية التي أدخلت “سعد لمجرد” السجن بتهمة اغتصابها.. تخرج عن صمتها
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صحيفة المرصد: خرجت الشابة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، التي تتهم المغني المغربي سعد المجرد باغتصابها لأول مرة تتحدث عبر مقطع فيديو عن قصتها مع “لمجرد”.
ووعدت الشابة الفرنسية ذات الـ 20سنة، أن تكشف الحقيقة كاملة أمام القضاء قائلة: “من حقكم معرفة الحقيقة” مضيفة: وصلتني ملايين الرسائل من أصدقاء سعد ومحبيه يطلبون مني كشف الحقيقة، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب، ولدي تفاصيل كثيرة، لكن لا يمكنني الكشف عنها الآن، ويجب أن أترك القضاء يعمل، مختتمة: “القصة آلمتني كثيرا”.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    سلامات ياقلم الحقيقة

    لم تتهمها بانها اخوانية
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  2. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    زياد

    المغاربة والجزائريين يكرهون بعض..مثل كره العراقيين للخليج.. وهذا يضع الشك في انها مدبرة..
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  3. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    راكاااان

    ايات اغتصاب وكلام فاضي الصحف الأجنبيه تحدثت عنك انك نجمة***
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  4. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 19:14 م
    عدد التعليقات:242

    الصميل

    قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ﴾ [الحج: 18]
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  5. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    ابوبنيان

    جالسة مع واحد في غرفة ويشرب خمر وش تتوقعين منه لسكر
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  6. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    متابع

    قلم الحقيقه نفسية صفر مره تطالب بالتحرر والسفور ومره تهاجم المتحررين ......
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  7. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    الستيني

    الله يستر على أعراض المسلمين ، الخطا الفادح ذهابها الي غرفته بالفندق ،
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  8. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    الشاعر

    المجرد فنان ناجح وشهرته وصلت للعالمية ساعده فى ذلك ذكاءه الذي ينفرد به عن المطربين الشباب فتميز عنهم بالكلمة واللحن وهذا ما أغاظ حاسديه ولا استبعد أن تهمة الاغتصاب أحيكت ضده لإفساد مسيرته الغنائية...)
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  9. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    يعني الأخلاق ماتنزل على راسه ألا في بلاده يكون راعي الفضيلة والغيرة. طيب وينها عنك فضيلتك وغيرتك وأخلاقك وأنت ماسك الروسية يدآ بيد واللبس شبه عاري تتجول فيها اما في بهو الفندق أو خارجه أو سهرة نجومية.
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  10. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    هذا الكلام الجامد - الذي يجمد على الشوارب - في فصل الربيع القارص.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 18:49 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    واذا وصل هنا ورجع بلاده تعال استلم بنت وطنه السعوديات وجلس يعايرهم ويشتمهم ويضيق عليهم ويتهمهم ويقذفهم ويزعم أنهم لاأخلاق لديهم لايحترمون ولي أمرهم المحرم والى آخر هذه الأسطوانة المحشية من أكاذيبه.
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  12. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    Zayer007

    على كبر رأسك يا خنبوقي. وبطّل سرد مثاليات. المغربي في حكم الله ثم في حكم القضاء الفرنسي. وعلى نفسها جنت براقش. اغواه ابليس. المأخذ ليس على الفن ، ولكن على أهل الفن و بيئته! فلا غرابة أن تشربك.
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  13. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    الواحد منهم تسحبه الروسية وتقودها أمامها وهو وخرو عن المهلهل الزير سالم يفتكر المسكين الأحمق أنها تحبه وتموت فيه هو قيسها وهي ليلاه.ضعيف عقل مريض قلب وربما نزيد عليها أمراض جنسية معدية. الله يفشلكم.
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  14. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    Zayer007

    اللهم نسألك أن تحق الحق. ومثل مايقولون: " جاك الموت يا تارك الصلاة". يمكن كان يعتقد إنه في أحد أوطان العربدة و ضياع الحقوق و هيمنة الواسطات. لعل فيها خيرٍ له. عسى أن يتوب ختى و أن تضايق خنبوقي.
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  15. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    مثل هذا الثقافة التي أتحدث عنها للأسف لاتوجد عند الكثيرين من أبو شماغ وهذا مايحز في نفسي كثيرآ لأنهم محسوبين من أبناء وطني لكن الله خلق وفرق. هذه حقيقة صادمة ومؤلمة خصوصآ عندما تلاحظهم مع الروسيات.
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  16. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    زائر

    من الكفر بالله اللعب كرة مع الكفار والمشركين والتعاقد مع المدربين واللاعبين فهو يدخل بالولاء وقس على ذلك في اي مجال
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  17. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    ***كيف تكون طعم وهي تعرض نفسها للأغراب وتستعرض أنوثتها وجمالها وتعجب بمغني هذه هي المجتمعات العربية في الغرب حينما تنسلخ من دينها وتكون نسخة من الغرب الكافر .؟؟؟!!!! .
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  18. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    فتاة متعرية كيف تكون طعم وهي تعرض نفسها للأغراب وتستعرض أنوثتها وجمالها وتعجب بمغني هذه هي المجتمعات العربية في الغرب حينما تنسلخ من دينها وتكون نسخة من الغرب الكافر .؟؟؟!!!! .
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  19. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    خنبقه تخصص عوالم وجميع ابناء الام المثالية هم هكذا
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  20. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    لامانع أن تكون هناك مجاملة أو ملاطفة ما في حدود ضيقة لاأكثر لكن لاتصل الى حد أن يرمي الواحد التكلفة بينه وبين الطرف الآخر.خلك شخص ثقيل لاتلتفت لصغائر الأمور خصوصآ عندما يكون ليس هذا مكانها ولا وقتها.
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  21. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    ابوخالد الدمام

    الله يفرج همه ان كان مظلوماً
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  22. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 18:23 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    لأنهم يدركون أن مكمن ضعف الرجل وأفضل شباك صيده هي قلبه .فالبعض عندما تقترب امرأة ما جميلة منه وتحاول ملاطفته والتودد منه بداعي التعرف عليه وقضاء وقت سهرة معه نجده خلاص فتح فمه وكأن مافي الدنيا سواه.
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  23. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    ضمير الناس

    اغتصبك ولاوقعتيه ماهومهم المهم يطلع بريىء ***لان الرجال محترم مايغلط على احد***اماهالسوالف في زلات طبيعيه وقع فيهاشيوخ وقساوسه ورهبان***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    الرجل الواثق من نفسه الفاهم لمكامن الخطر حوله خصوصآ صاحب الشهرة المعروف على كافة الصعد عليه أن يكون حذر جدآ في تحركاته خصوصآ مع الجانب النسائي الجميلات الغريبات عنه.لأن خصومه يضعونهم مصائد ومكامن له.
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  25. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    حساوي

    كلام كبير ياقلم الحقيقه من شخص كبير
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  26. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    مو هي هذي تقصد انها بتقول اسم البنت اللي اتهمت سعد المجرد بس قانونيا ماتقدر تصرح بأسمها
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  27. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    مقرن

    والله ان اخبار اصغر جندي في حدنا الجنوبي ابرك و اشرف من اخبار هالفرنسيه و صديقها اللي يعلمون شبابنا الفتن و التحرر والفساد الاخلاقي
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  28. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    حساوي

    سعد المجرد بريء وكلامك مردود عليك والمتهم بريء حتى تثبت ادانته يكفيه ان الغرب لايعرفون فنان من العرب غير المجرد
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  29. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    تعليق 6 هي للمتشبه سويميه وينعت المجرد بأنه متصحر لأن هناك فيديو انتشر لسعد المجرد وهو يصلي ويقرأ القرآن
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  30. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    منال

    إذا حلمت أن الآخرين يحسدونك فإن هذا يدل على أنك سوف تعاني من إزعاجات أصدقاء يتفانون لإسعادك.
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  31. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    صيهد

    قلم الخنبقه ياليتهم رقدو
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    2

    لا شك عندي انك فهيم وراعي فراسة ياقلم الحقيقة لكن هالمرة ماش المتصحر المجرد يحسب ان شهرته بتغطي على افعله الشينة وشكله متعود يصيد البنات وعسى الله ينصرها وغيرها من ضحاياه ان كانت صادقة وها ماحسيت به
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  33. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    ياليل أبو لمبه

    خلوه يخيس في السجن اللي جرد بهالفرنسيه ... هؤلاء خرج قنوات الخنا والإنحلال ... لا وشغالته تقول تقي وورع ولايترك ولافرض ويقرأ القرأن كل يوم .... بالله هذاك شكل واحد يخشى الله ؟؟؟
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  34. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    خنبوقه صار يتكهن ويعلم الغيب فليس غريب عليه فمعمميه اقنعوه انه يعلم الغيب
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  35. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
    عدد التعليقات:15159

    قلم الحقيقه

    شكلها ومن ملامح وجهها وقلم الحقيقه فراسته ماتخيب أبدآ وأعرف الواحد أو الواحدة من نظرات عيونه وحركات شفايفه أن هذه الفتاة خلفها حزم من الأكاذيب الملفقة ضد الفنان وأنها كانت مجرد طعم له وضعه آخرون له.
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  36. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    أرزة لبنان

    مخالف للنشر
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  37. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    تعرف فرنسي
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