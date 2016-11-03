فيديو: الفتاة الجزائرية التي أدخلت “سعد لمجرد” السجن بتهمة اغتصابها.. تخرج عن صمتها

صحيفة المرصد: خرجت الشابة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، التي تتهم المغني المغربي سعد المجرد باغتصابها لأول مرة تتحدث عبر مقطع فيديو عن قصتها مع “لمجرد”.

ووعدت الشابة الفرنسية ذات الـ 20سنة، أن تكشف الحقيقة كاملة أمام القضاء قائلة: “من حقكم معرفة الحقيقة” مضيفة: وصلتني ملايين الرسائل من أصدقاء سعد ومحبيه يطلبون مني كشف الحقيقة، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب، ولدي تفاصيل كثيرة، لكن لا يمكنني الكشف عنها الآن، ويجب أن أترك القضاء يعمل، مختتمة: “القصة آلمتني كثيرا”.