تعرف على أهم 6 كتب يحرص الوليد بن طلال على قراءتها.. أحدهم لـكاتب “مصري”!

صحيفة المرصد: نشر موقع “الرياض بوست” أهم الكتب التي يحرص رجل المال والأعمال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على قراءتها والإطلاع عليها الثقافي وهي 6 كتب من بينهم “كتاب” لمصري:

الكتاب الأول The Only Game in Town للكاتب المصري محمد العريان، الذي يُعتبر أحد أكثر المفكرين الاقتصاديين تأثيراً في العالم، والذي يقدم خلاله ما يشبه خارطة طريق لما ينتظر العالم من تحديات، بالإضافة إلى القرارات التي يجب اتخاذها الآن من أجل تجنب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التالية.

الكتاب الثاني للمؤلف روتشر شارما والذي يحمل عنوان “the rise and fall of nations” هو عبارة عن دليل ميداني لفهم التغيير في هذا العصر أو أي عصر، والذي يستخلصه الكاتب من خلال تجربة خمسة وعشرين عاما من السفر عبر العالم، ومن خلال لقاءات مع القرويين من ريو إلى بكين، وكذلك كبار رجال الأعمال والرؤساء.

كما يحرص الأمير على مطالعته كتاب ثالث اسمه ” “The great surge للكاتب الأمريكي ستيفن راديلت والذي يقدم خلاله الخبير ومستشار للدول النامية كيفية ووصفة النجاح في تقليل الفقر، وزيادة الدخل، وتحسين الصحة، وكبح جماح العنف، ونشر الديمقراطية وكيفية ضمان استمرار التحسينات. ويحرص الكاتب على تقديم أمثلة عن صعود الدول النامية وعن إعطاء بصيص أمل للقضاء على الفقر عبر العالم حيث يشير الى انه و منذ أوائل 1990 تم انتشال أكثر من 700 مليون شخص من براثن الفقر المدقع.

ويحتل كتاب A little history of the world الخامس في الترتيب يحرص الأمير على مطالعتها، ويقدم من خلاله إرنست غومبريش قصة البشرية من العصر الحجري إلى القنبلة الذرية، والذي يركز فيه الكاتب على التفاصيل الصغيرة و على اكتساح التجربة الإنسانية، ومدى الإنجاز البشري، وعمق الضعف فيها.

أما الكتاب الرابع الذي يحرص الأمير السعودي على مطالعته فهو كتاب How not to die للكاتب مايكل غيرغر والذي يشرح فيه الدكتور والمحاضر ومؤسس NutritionFacts.org كيفية الوقاية من الوفيات المبكرة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي وأسلوب الحياة. ويعرض الكتاب مقتطفات وملخصاتل 79 خطابا، و محادثة ومقابلة وكذلك تعليمات ومراسلات للرئيس الصيني. كما يرفق الكتاب ببنود من الملاحظات ذات الصلة حول النظام، وتاريخ الصين الاجتماعي والثقافة الصينية.

وحصل الملياردير السعودي الوليد بن طلال -الرجل الذي يقف وراء تأسيس إحدى أنجح الشركات العالمية القابضة- على لقب “أحد أذكى المستثمرين وأكثرهم إبداعاً في العالم”- بحسب مجلة فوربز.