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بالفيديو : شاهد ماذا حدث لشبان أثناء تصوير صديقهم المفحط!

3 نوفمبر, 2016 , 19:40 م
بالفيديو : شاهد ماذا حدث لشبان أثناء تصوير صديقهم المفحط!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب يصورون صديقهم أمامهم وهو يفحّط لكنهم انشغلوا بالتصوير فاصطدموا به من الخلف ما أدى إلى تلفيات في السيارة دون إصابات.
ويظهر الفيديو تمرجح السيارة الأمامية يمينا ويسارًا، حتى اختلفت عجلة القيادة وفشل المفحط في التحكم بالمركبة، ما أدى في النهاية لاصطدام السيارة الخلفية بها.



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    وياليت يكون شي مفيد لهم وللمواطنين يكلفو بأعمال كهرباء للشوارع او تنظيف المساجد وملحقاتها او العنايه بالمرضى او دار المسنين او يكونو مهتمين بتحفيظ القران لمجموعه من الايتام.
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  2. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    ===

    الله يصلحهم ويهديهم والله مافي التفحيط خير .. تهلكه وبهذله وأصابات وممات
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  3. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    ياليت مثل هالاشخاص يكلفون بساعات عمل توزع على ايام لان الغرامه ما راح توقف البعض عند حده لكن اذا كان مكروف من ٤الى ٨ ساعات فاليوم لمدة كم شهر مع دراسته او وظيفته راح يحسب حسابه المره اللي بعدها ويتأدب
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  4. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    أفريقي

    الله يزيد راعي الهبال هبال
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  5. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    تستاهلون خلو التفحيط والهياط
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  6. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    كفاك غرور

    سرابيت مامنهم حسافه والحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به والله يعين والديهم على هاللاشكال
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  7. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    ليبرالي

    17 وغرامة 20الف يدفعها الفاسد الي يدفعهاابيه تعيس الحظ تقوم تدومع ام ركبه عنده كان عنده رصيد يسدد منه او يستدين او يتسؤل ويسدد عن باب الخساره ولد اسميلاك **** لارحم ولاحوش مرجله زي البشر
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  8. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 21:18 م

    ليل

    مسوين رجاجيل خخخخخخخخخخخ
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  9. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    غالب

    يازين تفحيطنا ايااااام الطيبين رقم 5 ونخاف من الوالد ***** هههههههههه
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  10. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    ليبرالي

    شي يقهرانا طيلت حياتي لم اشاهد مثل هذا الدماروالاختلال العقلي ابيه يشتري السيارة دين من اجل دراسته ويدمرها عليه ويبلش فيه اما يصلحها اويشتري سياره بديله هذا شباب بلوا ولاوراهم الاالمصائب اعوذبالله
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  11. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله ... يا حسافة على هكذا شباب ... على كل حال الفراغ والأجانب هم السبب.
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  12. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    انا لله و انا اليه راجعون

    الله يهديهم و يصلح حالنا و حالهم في هذا السن يحتاج الى توجيه و احتواء و تعليمه الدين الصحيح و غرس القيم النبيله و غيرها من الاخلاق الفاضله و الدعاء لهم بالصلاح و الهداية
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  13. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    تستاهلون وياليتكم احترقتم معاها

    شباب منفلت لم يجد من يردعه اسرهم تستحق العقاب قبلهم لا تربية ولا متابعة.
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  14. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    الستيني

    يسال وش حصل ، اللي حصل نتيجه طبيعية للاستهتار !!!!!!!
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  15. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    ليبرالي

    الله لايكثرهم على وجه الارض وجيه خسارة من اول الولد عزلابيه وذا الحين خساره على ابيه وممكن يغدر فيهم ويقتلهم انقتل حظه هو الساعه الي جابته مافازو الافي التفحيط وتبذير الاموال وهل فيه مثل البيض الفاسده
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  16. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    ام روز

    يستاهل ليت ابوه يشوف الفديو استهتار بالارواح والاموال
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  17. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    وتلك الايام....

    ثقافة اللعن صارت منتشره بشكل مخيف ...طالع يلعن نازل يلعن حتى على حافة الموت يلعن ...الله يكون بعون السيارات اللي تحمل بعض الدبش.....
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  18. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    علي

    كانهم حريم
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  19. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 20:22 م

    تعليف 15

    الناس تتكلم وتعلق على الحديد والبوري وانت طاير في العجة ، كيف حكمة على الرجال كانه حرمه
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  20. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    طعنه.
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  21. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    اببببباااااي

    طبعا هناك غرامه تنتظره بقيمة عشرووووون الف ريال. مبروك. اي واحد يسوي اي مخالفه صور وارسل .وهم يسحبوه باذنه من خلال تطبيق امنكم.
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  22. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    المفروض الحكومه تحط رسوم على السيارات 800‎%‎ ضريبه جمرك كل بيت تحصل عنده 10 سيارات
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  23. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    محمد

    ماتعبت فيها ياالرخمه وش حصل تصيح كنك حرمه الله لايوفقك
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  24. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    محمد

    ماتعبت فيها ياالرخمه
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  25. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 20:12 م

    الونيت شكله من الحديد القديم

    فقع وجه الهوندا ،،، ياشينها لما يكونون اخويا يمزحون مع بعض وتصير نكبه لاهي على البال ولا على الخاطر .
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  26. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    بدر

    مهما تعلموا فهم اجلاف وحمقى ؟؟؟
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  27. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 20:05 م

    البوري علق

    ذكرني بالحريم اللي تصيح في الأسواق لما يكون فيه هوشة
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  28. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    مـ،ـاݛــے

    البنات يبن يسوقن وذولا منتشرين بكل مكان تخيل النتائج
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  29. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  30. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    ارز 👊 نجد

    الحمدلله على سلامة الحميع ..... الاخوة في المرور المقطع مصور وان شاءالله فيكم الخير والبركة .. والله أعلم
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  31. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    متعب

    عقول خربانه وتربية خربانه خل الجوال والتصوير ينفعك انت وياه لابارك الله فيكم
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  32. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    رائد

    😂😂 تستاهلون يافاغرين طول عمركم فاغرين يبي لكم تربية وتأديب حتى تتركون الهياط فشلتونا بغبائكم يا أغبياء
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  33. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    ولا كل هذا ويقول ايش إللي حصل - ما حصل شيء - الجيب سلم على الونيت - كل واحد يصلح سيارتة.
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  34. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 19:49 م

    نايف

    يستاهلون عساهم من هالحال واردى قليلين التربية ناقصين العقل
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  35. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    Alayi

    تستاهل شويه فيك
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  36. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 19:45 م

    الحمدلله.....

    تستاهلون بزارين تافهين ماعاد فيه الا لعب واستهبال مافي ادب باذن الله تطبق العقوبه فيكم ع المفحطين 20 الف ونرتاح من الاشكال هذب
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  37. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    شايف العجائب

    مساكين والله اني اسف لهم ،، اعداء انفسهم
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