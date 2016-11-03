بالفيديو : شاهد ماذا حدث لشبان أثناء تصوير صديقهم المفحط!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب يصورون صديقهم أمامهم وهو يفحّط لكنهم انشغلوا بالتصوير فاصطدموا به من الخلف ما أدى إلى تلفيات في السيارة دون إصابات.

ويظهر الفيديو تمرجح السيارة الأمامية يمينا ويسارًا، حتى اختلفت عجلة القيادة وفشل المفحط في التحكم بالمركبة، ما أدى في النهاية لاصطدام السيارة الخلفية بها.