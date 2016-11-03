صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب يصورون صديقهم أمامهم وهو يفحّط لكنهم انشغلوا بالتصوير فاصطدموا به من الخلف ما أدى إلى تلفيات في السيارة دون إصابات.
ويظهر الفيديو تمرجح السيارة الأمامية يمينا ويسارًا، حتى اختلفت عجلة القيادة وفشل المفحط في التحكم بالمركبة، ما أدى في النهاية لاصطدام السيارة الخلفية بها.
بالفيديو : شاهد ماذا حدث لشبان أثناء تصوير صديقهم المفحط!
صحيفة المرصد: تداول “مغردون” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب يصورون صديقهم أمامهم وهو يفحّط لكنهم انشغلوا بالتصوير فاصطدموا به من الخلف ما أدى إلى تلفيات في السيارة دون إصابات.
تعليقات ( 37 )
===الله يصلحهم ويهديهم والله مافي التفحيط خير .. تهلكه وبهذله وأصابات وممات
أفريقيالله يزيد راعي الهبال هبال
كفاك غرورسرابيت مامنهم حسافه والحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به والله يعين والديهم على هاللاشكال
ليبرالي17 وغرامة 20الف يدفعها الفاسد الي يدفعهاابيه تعيس الحظ تقوم تدومع ام ركبه عنده كان عنده رصيد يسدد منه او يستدين او يتسؤل ويسدد عن باب الخساره ولد اسميلاك **** لارحم ولاحوش مرجله زي البشر
ليلمسوين رجاجيل خخخخخخخخخخخ
غالبيازين تفحيطنا ايااااام الطيبين رقم 5 ونخاف من الوالد ***** هههههههههه
ليبراليشي يقهرانا طيلت حياتي لم اشاهد مثل هذا الدماروالاختلال العقلي ابيه يشتري السيارة دين من اجل دراسته ويدمرها عليه ويبلش فيه اما يصلحها اويشتري سياره بديله هذا شباب بلوا ولاوراهم الاالمصائب اعوذبالله
انا لله و انا اليه راجعونالله يهديهم و يصلح حالنا و حالهم في هذا السن يحتاج الى توجيه و احتواء و تعليمه الدين الصحيح و غرس القيم النبيله و غيرها من الاخلاق الفاضله و الدعاء لهم بالصلاح و الهداية
تستاهلون وياليتكم احترقتم معاهاشباب منفلت لم يجد من يردعه اسرهم تستحق العقاب قبلهم لا تربية ولا متابعة.
الستينييسال وش حصل ، اللي حصل نتيجه طبيعية للاستهتار !!!!!!!
ليبراليالله لايكثرهم على وجه الارض وجيه خسارة من اول الولد عزلابيه وذا الحين خساره على ابيه وممكن يغدر فيهم ويقتلهم انقتل حظه هو الساعه الي جابته مافازو الافي التفحيط وتبذير الاموال وهل فيه مثل البيض الفاسده
ام روزيستاهل ليت ابوه يشوف الفديو استهتار بالارواح والاموال
وتلك الايام....ثقافة اللعن صارت منتشره بشكل مخيف ...طالع يلعن نازل يلعن حتى على حافة الموت يلعن ...الله يكون بعون السيارات اللي تحمل بعض الدبش.....
عليكانهم حريم
تعليف 15الناس تتكلم وتعلق على الحديد والبوري وانت طاير في العجة ، كيف حكمة على الرجال كانه حرمه
شاآآآايب من جبل عسيرطعنه.
ابببببااااايطبعا هناك غرامه تنتظره بقيمة عشرووووون الف ريال. مبروك. اي واحد يسوي اي مخالفه صور وارسل .وهم يسحبوه باذنه من خلال تطبيق امنكم.
محمدماتعبت فيها ياالرخمه وش حصل تصيح كنك حرمه الله لايوفقك
محمدماتعبت فيها ياالرخمه
الونيت شكله من الحديد القديمفقع وجه الهوندا ،،، ياشينها لما يكونون اخويا يمزحون مع بعض وتصير نكبه لاهي على البال ولا على الخاطر .
بدرمهما تعلموا فهم اجلاف وحمقى ؟؟؟
البوري علقذكرني بالحريم اللي تصيح في الأسواق لما يكون فيه هوشة
مـ،ـاݛــےالبنات يبن يسوقن وذولا منتشرين بكل مكان تخيل النتائج
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
ارز 👊 نجدالحمدلله على سلامة الحميع ..... الاخوة في المرور المقطع مصور وان شاءالله فيكم الخير والبركة .. والله أعلم
متعبعقول خربانه وتربية خربانه خل الجوال والتصوير ينفعك انت وياه لابارك الله فيكم
رائد😂😂 تستاهلون يافاغرين طول عمركم فاغرين يبي لكم تربية وتأديب حتى تتركون الهياط فشلتونا بغبائكم يا أغبياء
😎مرصداوي عنيد😎ولا كل هذا ويقول ايش إللي حصل - ما حصل شيء - الجيب سلم على الونيت - كل واحد يصلح سيارتة.
نايفيستاهلون عساهم من هالحال واردى قليلين التربية ناقصين العقل
Alayiتستاهل شويه فيك
الحمدلله.....تستاهلون بزارين تافهين ماعاد فيه الا لعب واستهبال مافي ادب باذن الله تطبق العقوبه فيكم ع المفحطين 20 الف ونرتاح من الاشكال هذب
شايف العجائبمساكين والله اني اسف لهم ،، اعداء انفسهم