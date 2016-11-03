بالفيديو : الشباب يهزم الفيصلي بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد:حقق فريق الشباب فوزا صعبا اليوم الخميس على مضيفه الفيصلي بهدف مقابل لاشيئ على ارضية ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل السعودي للمحترفين , انتهى الشوط الأول سلبياً ثم نجح المهاجم البديل إسماعيل مغربي بتغير المباراة بعد إستغلاله لتمريرة زميله حسن معاذ (92) .