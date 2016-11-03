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بالفيديو : الشباب يهزم الفيصلي بهدف دون مقابل

3 نوفمبر, 2016 , 20:11 م
بالفيديو : الشباب يهزم الفيصلي بهدف دون مقابل
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صحيفة المرصد:حقق فريق الشباب فوزا صعبا اليوم الخميس على مضيفه الفيصلي بهدف مقابل لاشيئ على ارضية ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل السعودي للمحترفين , انتهى الشوط الأول سلبياً ثم نجح المهاجم البديل إسماعيل مغربي بتغير المباراة بعد إستغلاله لتمريرة زميله حسن معاذ (92) .



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    الزعيم الملكي

    لا يصح الا الصحيح سيكون التنافس بين الثلاثه الكبار اما بنو فقر وبنو ضفدع فاعتقد ان مصيرهم الثامن والسابع على التوالي خصوصا بنو فقر الذين يملكون صك على المركز بعد ان انتشلهم مطرف قحطاني من الهبوط
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  2. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:3469

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير الليث الأبيض..
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  3. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ألحقبانيعل

    علم😁😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😀😀😁😁😂😂😂😂😃😃😃😃😄😆😆😅😄😄😃😃😃😂😂😂😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😄😃😄😄😅😆😆😆
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  4. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    ظامي اليل

    الان 17 نقطه.والقادم احلى.مبروك لكل شبابي.
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  5. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    الشباب نادي كبير وصراحه انا شخصياً ماتوقعت سامي بهالتكتيك والمستوى التدريبي الجيد صراحه برافو الله يوفقه
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  6. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الف مبرووووووك للشباب الفوز والثلاثة نقاط - جااااااكم الاعصاااار ما شيء يعيييقة.
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  7. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    نجم

    مبروك لليوث والى الامام
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