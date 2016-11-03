بالفيديو : الشباب يهزم الفيصلي بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد:حقق فريق الشباب فوزا صعبا اليوم الخميس على مضيفه الفيصلي بهدف مقابل لاشيئ على ارضية ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الثامنة من دوري جميل السعودي للمحترفين , انتهى الشوط الأول سلبياً ثم نجح المهاجم البديل إسماعيل مغربي بتغير المباراة بعد إستغلاله لتمريرة زميله حسن معاذ (92) .
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تعليقات ( 7 )
الزعيم الملكيلا يصح الا الصحيح سيكون التنافس بين الثلاثه الكبار اما بنو فقر وبنو ضفدع فاعتقد ان مصيرهم الثامن والسابع على التوالي خصوصا بنو فقر الذين يملكون صك على المركز بعد ان انتشلهم مطرف قحطاني من الهبوط
عدد التعليقات:3469
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير الليث الأبيض..
ألحقبانيعلعلم😁😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😀😀😁😁😂😂😂😂😃😃😃😃😄😆😆😅😄😄😃😃😃😂😂😂😀😀😀😀😀😀😀😀😂😂😄😃😄😄😅😆😆😆
ظامي اليلالان 17 نقطه.والقادم احلى.مبروك لكل شبابي.
😎مرصداوي عنيد😎الف مبرووووووك للشباب الفوز والثلاثة نقاط - جااااااكم الاعصاااار ما شيء يعيييقة.
نجممبروك لليوث والى الامام