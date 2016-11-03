شاهد .. صورة علا الفارس تثير سخرية متابعيها

صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية الأردنية في قناة Mbc1 علا الفارس صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستقرام ، أثناء تواجدها في أحد الأسواق بجنوب أفريقيا .
حيث ظهرت الفارس وبجانبها إحدى البائعات في السوق ، ويملأ وجههما الابتسامة ، فيما أثارت علا الفارس جدل متابعيها بسبب وقفتها المثيرة وأيضا السروال الذى ترتديه اللافت للإنتباه.
كما علق المتابعين : ” وش هالسروال القديم ..فلوسك وين توديها ياعلا”، وسخر آخر ” وش هالوقفة كرستيانو” ، وأثني آخرين عليها ” رائعة ياجميلة نوفمبر “، وغازلها آخرين ” كلك على بعضك حلو ” .
تعليقات ( 29 )
اسمرعبرحافيه منتفه لكن الام بي سي جعلتها من اصحاب الأموال وشافت نفسها ام المسخن والمنسف
أوركيد🌺اللي تصور وترز صورها بمناسبة وبدون مناسبة تستاهل اللي يجيها.
قلم الخنبقةقلم الخمبقة قام يتميلح ، شوي شوي كما هي عادة من ينتمي إليهم وفي نهاية ***** ، قلت لك يا قلم الخمبقة يبيلك كي على خشمك فإن أعياك داؤك فلدينا دواؤك
يلدرموقفتها غير موزونة طبق المعايير وتميل للشمال المغناطيسي بمقدار 3 درجات على مقياس ريختر، اهتمامات تفتح لنا آفاق المستقبل
💎⭐️عــهـــود⭐️💎عادي بنطلونها مافيه شي غريب وبعدين هي رايحة سوق شعبي وسط افريقيين وافريقيات فليش تلبس ماركات ؟؟
المهاجر13للاسف لبست الملابس المناسبه لمثل بعض الدول التي تفتقد للامان .. من يشوفوا كشختك تنفتح العين عليك وتسير عرضه للقتل والسرقه بدافع المال
ااببووححممووددما شفت صوره تثير الاستغراب .. شفت صور كلها شموخ أنثى !!
هلازمن التناقض 👉 ذكر ( غير ) سعودي
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهتحتاجين دروس مكثفة لدى أخواتي السعوديات في كثير من النواحي التي تخصك لتتعلمين منهم ولا في الأمر مايعيبك كيف هي الشياكة على أصولها يسبقه جمال لامثيل له في العالم كله اضافة للذوق والأخلاق والاحترام.
قلم الخنبقةمــــريـــــض لا ينفع معه إلا الكي في خشمة
أبجد هوزلابسه كاشوالCasual وهذا هو الطبيعي والمنطقي لما تكون برحلة سياحية وبعز النهار وفي مكان عام كهذا السوق الشعبي، فليش التطنز والكلام عن أموالها وما شابهه فالبنت طبيعية جدا ولكن يبدوا أن هناك من يترصد لها
ابن الشاطيصورة علا الفارس سخرية تثير سخرية متابعيها يارب لك الحمد
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهأي عقل أو ذوق أو جمال لديك دفعك لزراعة هذه العرفجة على أكتافك. لاأصدق أن امرأة لديها حس جمالي أو تعرف تختار أسلوب حياتها الخاص بها في لباسها وشياكتها وحسن اختيارها أن تفعل مافعلتيه.
عفاف اللحيانييازين الستر ولحشمه للمرأه اللهم أحفظ شبابنا وبناتنا من شر شياطين الإنس المنافقين أعداء الأسلام ولمسلمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأزرع الرعب في صدورهم وأقطع نسلهم من الوجود أمين يارب العالمين
زمن التناقضتعليق ١ لانها أردنية يمدحونها و لو كانت سعودية كان قالوا وين حجابها وليش رايحه بدون محرم وبدأو بالسب والشتم فيها واتهامها باخلاقها شوفوا تناقضهم عندهم انفصام في الشخصية ودينهم على السعوديات فقط
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهعرفجة الأخونجي الداعشي أثارت سخرية الجميع عليك . في الوقت نفسه الذي أثار ارهابه سخط العالم أجمع عليه.
نادر الزيارهقلم تراك أمرضتنا الله يمرضك .
جاري الكتابه...الاشياء الصغيره لاتجذب سوى اهتمام العقول الصغيره
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهوهذا دليل قاطع أن النور يبقى والظلام يزول. الحق يعلو ولايعلى عليه.الارهاب عدو كل وطن يتكاثر ويتوالد فيه.حاربو الارهاب والارهابيين تنجو أوطانكم وتنجون معها.لامكان لهؤلاء القتلة الفجرة ولا لكل فكر لهم.
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهمؤكد على كثافتها أنه نائب الخليفة الخاص بهم.
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهأي أخونجي داعشي هالك منهم وضعتي قشعته وعرفجته على أكتافك . خصوصآ هالأيام قتلاهم على كثر الجراد في الموصل في العراق لارحمهم الله.
عزوزعصفورة الشاشة العربية وذلك لتقاطيع وجهها المشابه للعصفورة
ضابط ايقاعياحلوها من جد انثى
حساويإناقه ياعلاء الفارس وبالتوفيق للرائد ضد الفقر
متعبكالعادة ابناء الاسلام يتغزلون فيها