شاهد .. صورة علا الفارس تثير سخرية متابعيها

صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية الأردنية في قناة Mbc1 علا الفارس صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستقرام ، أثناء تواجدها في أحد الأسواق بجنوب أفريقيا .

حيث ظهرت الفارس وبجانبها إحدى البائعات في السوق ، ويملأ وجههما الابتسامة ، فيما أثارت علا الفارس جدل متابعيها بسبب وقفتها المثيرة وأيضا السروال الذى ترتديه اللافت للإنتباه.

كما علق المتابعين : ” وش هالسروال القديم ..فلوسك وين توديها ياعلا”، وسخر آخر ” وش هالوقفة كرستيانو” ، وأثني آخرين عليها ” رائعة ياجميلة نوفمبر “، وغازلها آخرين ” كلك على بعضك حلو ” .