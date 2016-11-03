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شاهد .. صورة علا الفارس تثير سخرية متابعيها

3 نوفمبر, 2016 , 20:29 م
شاهد .. صورة علا الفارس تثير سخرية متابعيها
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صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية الأردنية في قناة Mbc1 علا الفارس صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستقرام ، أثناء تواجدها في أحد الأسواق بجنوب أفريقيا .

حيث ظهرت الفارس وبجانبها إحدى البائعات في السوق ، ويملأ وجههما الابتسامة ، فيما أثارت علا الفارس جدل متابعيها بسبب وقفتها المثيرة وأيضا السروال الذى ترتديه اللافت للإنتباه.

كما علق المتابعين : ” وش هالسروال القديم ..فلوسك وين توديها ياعلا”، وسخر آخر ” وش هالوقفة كرستيانو” ، وأثني آخرين عليها ” رائعة ياجميلة نوفمبر “، وغازلها آخرين ” كلك على بعضك حلو ” .

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تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    اسمرعبر

    حافيه منتفه لكن الام بي سي جعلتها من اصحاب الأموال وشافت نفسها ام المسخن والمنسف
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  2. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 23:54 م

    اوركيد انتي ايام***** كنتي شابه يافعه😂
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  3. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    أوركيد هذه من احفاد احفادك 😂
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  4. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    أوركيد الغمصاء ذي احلى واطلق منك 😂
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  5. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    أوركيد🌺

    اللي تصور وترز صورها بمناسبة وبدون مناسبة تستاهل اللي يجيها.
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  6. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    قلم الخنبقة

    قلم الخمبقة قام يتميلح ، شوي شوي كما هي عادة من ينتمي إليهم وفي نهاية ***** ، قلت لك يا قلم الخمبقة يبيلك كي على خشمك فإن أعياك داؤك فلدينا دواؤك
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  7. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    يلدرم

    وقفتها غير موزونة طبق المعايير وتميل للشمال المغناطيسي بمقدار 3 درجات على مقياس ريختر، اهتمامات تفتح لنا آفاق المستقبل
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  8. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    عادي بنطلونها مافيه شي غريب وبعدين هي رايحة سوق شعبي وسط افريقيين وافريقيات فليش تلبس ماركات ؟؟
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  9. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    المهاجر13

    للاسف لبست الملابس المناسبه لمثل بعض الدول التي تفتقد للامان .. من يشوفوا كشختك تنفتح العين عليك وتسير عرضه للقتل والسرقه بدافع المال
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  10. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ااببووححمموودد

    ما شفت صوره تثير الاستغراب .. شفت صور كلها شموخ أنثى !!
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  11. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    هلا

    زمن التناقض 👉 ذكر ( غير ) سعودي
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  12. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 21:21 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    تحتاجين دروس مكثفة لدى أخواتي السعوديات في كثير من النواحي التي تخصك لتتعلمين منهم ولا في الأمر مايعيبك كيف هي الشياكة على أصولها يسبقه جمال لامثيل له في العالم كله اضافة للذوق والأخلاق والاحترام.
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  13. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    قلم الخنبقة

    مــــريـــــض لا ينفع معه إلا الكي في خشمة
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  14. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    أبجد هوز

    لابسه كاشوالCasual وهذا هو الطبيعي والمنطقي لما تكون برحلة سياحية وبعز النهار وفي مكان عام كهذا السوق الشعبي، فليش التطنز والكلام عن أموالها وما شابهه فالبنت طبيعية جدا ولكن يبدوا أن هناك من يترصد لها
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  15. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    ابن الشاطي

    صورة علا الفارس سخرية تثير سخرية متابعيها يارب لك الحمد
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  16. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 21:08 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    أي عقل أو ذوق أو جمال لديك دفعك لزراعة هذه العرفجة على أكتافك. لاأصدق أن امرأة لديها حس جمالي أو تعرف تختار أسلوب حياتها الخاص بها في لباسها وشياكتها وحسن اختيارها أن تفعل مافعلتيه.
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  17. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    عفاف اللحياني

    يازين الستر ولحشمه للمرأه اللهم أحفظ شبابنا وبناتنا من شر شياطين الإنس المنافقين أعداء الأسلام ولمسلمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأزرع الرعب في صدورهم وأقطع نسلهم من الوجود أمين يارب العالمين
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  18. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    زمن التناقض

    تعليق ١ لانها أردنية يمدحونها و لو كانت سعودية كان قالوا وين حجابها وليش رايحه بدون محرم وبدأو بالسب والشتم فيها واتهامها باخلاقها شوفوا تناقضهم عندهم انفصام في الشخصية ودينهم على السعوديات فقط
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  19. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 21:02 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    عرفجة الأخونجي الداعشي أثارت سخرية الجميع عليك . في الوقت نفسه الذي أثار ارهابه سخط العالم أجمع عليه.
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  20. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 21:00 م

    نادر الزياره

    قلم تراك أمرضتنا الله يمرضك .
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  21. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    طيب والمطلوب يعني
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  22. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    جاري الكتابه...

    الاشياء الصغيره لاتجذب سوى اهتمام العقول الصغيره
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  23. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    وهذا دليل قاطع أن النور يبقى والظلام يزول. الحق يعلو ولايعلى عليه.الارهاب عدو كل وطن يتكاثر ويتوالد فيه.حاربو الارهاب والارهابيين تنجو أوطانكم وتنجون معها.لامكان لهؤلاء القتلة الفجرة ولا لكل فكر لهم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  24. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 20:51 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    مؤكد على كثافتها أنه نائب الخليفة الخاص بهم.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  25. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    أي أخونجي داعشي هالك منهم وضعتي قشعته وعرفجته على أكتافك . خصوصآ هالأيام قتلاهم على كثر الجراد في الموصل في العراق لارحمهم الله.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  26. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    عزوز

    عصفورة الشاشة العربية وذلك لتقاطيع وجهها المشابه للعصفورة
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  27. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    ضابط ايقاع

    ياحلوها من جد انثى
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  28. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    حساوي

    إناقه ياعلاء الفارس وبالتوفيق للرائد ضد الفقر
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  29. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    متعب

    كالعادة ابناء الاسلام يتغزلون فيها
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