بعد تسريب فيديوهات رقص لها!..الفنانة شمس: الرقص أحسن من الإرهاب

صحيفة المرصد: رأت الفنانة الكويتية “شمس” أنه لا مشكلة في الرقص، مشيرة إلي أن جميع فنانات الخليج يرقصن في الأفراح النسائية، قائلة:”إيه مشكلة الرقص؟، فهو مثل الرياضة، أنا برقص وغيري بيرقص وكل العالم هيرقص، الرقص أحسن من الإرهاب الذي نراه في البلاد العربية”.

وتعجبت شمس خلال حوارها أمس الأربعاء ببرنامج “على هوى مصر” المذاع على فضائية “النهار” من تسريب فيديوهات لها وهي ترقص، مبررة ذل أنها أكثر الفنانات استفزازًا للبعض.