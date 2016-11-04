بعد تسريب فيديوهات رقص لها!..الفنانة شمس: الرقص أحسن من الإرهاب

صحيفة المرصد: رأت الفنانة الكويتية “شمس” أنه لا مشكلة في الرقص، مشيرة إلي أن جميع فنانات الخليج يرقصن في الأفراح النسائية، قائلة:”إيه مشكلة الرقص؟، فهو مثل الرياضة، أنا برقص وغيري بيرقص وكل العالم هيرقص، الرقص أحسن من الإرهاب الذي نراه في البلاد العربية”.
وتعجبت شمس خلال حوارها أمس الأربعاء ببرنامج “على هوى مصر” المذاع على فضائية “النهار” من تسريب فيديوهات لها وهي ترقص، مبررة ذل أنها أكثر الفنانات استفزازًا للبعض.
تعليقات ( 60 )
فهدالفنانة شمس مثقفة ومتحدثة لبقة وواثقة من كل كلمة تخرج من فمها لا تجرح الآخرين ولا تسيئ لمن سبها او انتغدها رائعة في كل شي فنانة جميلة انيقة لا تعير المتشددين اي اهمية ....
ميادةمن جد اللى ترقص ارحم من اللى يفجر ولا يبيع ويشتري بالدين
وشك وشكخخخخ شين وقوي عين
محمد الشهرييا جماعة ايش فيكم على هل الانسانةًالطيبوبة حرام عليكم كله هجموم ايش سوت لكم اعوذ بالله من شركم مافية محبة في قلوبكم كله سب سب الى متى استهدو وتركو شر الشيطان
عدد التعليقات:687
سامية٤١ ل أوركيد إعرف ماتعنى الكلمة ثم علق خل ***مستور فشلتونا مخبرها هو دخيلة نفسها وتتجلى من منطقها السليم وعقلها النظيف من ****😂
هويديالاٍرهاب و الرقص كلها معصيه لله و اذاء للمسلمين عُبَّاد الله الاٍرهاب قتل وازهاق الانفس البريئه الرقص تعليم خاصة البنات المنكر و التبرج و حب ألغناء وأخيرا الدعارة و القذارة
تمامبتكلم من قراءه نفسيه فعلا إمراءه متكلمه كلامها مقارب للواقع ومن وحي كلامها انسانه مطلعه كلماتها لتكوين الجمله متواتره ليست متقطعه او فيها فارق وهذا يدل على مصداقيتها ذات بيان ساحر تحاكي العقل جامحه
أوركيد🌺حركات الرقص لاتليق إلا بـ ( المراهقات ) والرقص والإرهاب وجهان لعملة واحدة الإرهاب بالأسلحة يقتل النفوس البريئة والرقص بالحركات وعرض المفاتن يثير الشهوات ويدعو للشذوذ ويدمر الأخلاق والقيم،
فهد العرمانيعلى الحكومة الكويتية سحب الجنسية منها ،
فهد العرمانيمخالف للنشر
عصبي على الاخرمخالف للنشر
فهد العرمانيمخالف للنشر
أوركيد🌺ي20 من طريقة تفكيرها وتحليلها لبعض الأمور يتضح أن مخبرها لك عليه.. نحن لانسئ الظن ولكن حكمنا عليها من خلال كلامها وكلامها عُصارة فكرها.
عدد التعليقات:687
سامية٣١بل إنسانة تميز بين كلمتي الحرية والتحرر واللتان تعنيان الشيء نفسه لدى البعض مع أن الفرق بينهما كالفرق بين النوروالظلام لا ألوم المجتمع فقد استلمه المُجهِّلون دهرا لكن أبشرك ستشرق الشمس ويتبدد الظلام
ام الباسل التميميلكرنع و انا ام الباسل
ناصرسويميه 20 خخخخخخخخخخ
عدد التعليقات:5845
الرحااالالله يحميها من شر الدواعش..
أوركيد🌺20 تقولين : رائعة في كل شيء مظهر ومخبر ..........) المظهر واضح للجميع لكن هل عاشرتيها عشان تعرفين المخبر🤔
الطائر الأزرقوبالنسبة للي يشجعون الراقصات فياريت يثبت لنا بالدليل ويخلي ****
عدد التعليقات:5845
الرحااالشمس لايكرهونها الا الدواعش..
عدد التعليقات:5845
الرحااالشمس..قاهرت الدواعش
ام الباسل التميميدروجبا روح بلادك السنغال اريح لك
دروجبا ديديهايش عند الرخله الرخال
دروجبا ديديهتمنيت اني خليجي ماني يماني /****
خالدت26الله يهلك انت و الدواعش
حبروكإنسانة متمردة على القيم والأخلاق ....تمارس حرية تامة ...تدعي الفهم والمعرفة بكل شي ..ترى المجتمع الإسلامي والعربي متخلف العقل والروح ؟!!!
عدد التعليقات:5845
الرحااالﻷنها ناجحه..فلابد من تصادف الحجرات في طريقها..لهذا لاباس من ان تاخذ حسنات من يلعنها..فهم كءلك لايفهمون الا لغة اللعنه..غير ذلك فهم ك الانعام او اظل
عدد التعليقات:687
ساميةباين عليها إنسانة واثقة من نفسها وسعيدة من قلبها فتنعكس السعادة على محياها مو مثل بعض العاهات كئيبة حتى لو وهي تضحك يارب دوم السعادة والبهجة والتفاؤل ماتفارقك ياشمس😍
طائر بلاجناحبرقصك عملتي ارهاب في قلوب المراهقين وعلى وحده ونص رقصني يا قدع
احمد.فنانه ناجحه ماشاء الله
عاجلصادقه الرقص أفضل من الإرهاب صح
ام الباسل التميميفساتينها روعه
ام الباسل التميميبصراحه محتشمه ربي يحفظك ذخرآ لنا و لجميع المسلمين المؤمنين
سيرايفواههههه شويه وحده تجي تقول ***احسن من المخدرات
ابو شلشيابنت الحلال ارحمي نفسك
عدد التعليقات:687
ساميةأكثر فنانة مثقفة ومنطقية وواعية وذوق وجميلة حقا هي 🌹شمس🌹بلا منازع رائعة في كل شيء مظهر ومخبر ماشاء الله عليها الله يحميها.
ام الباسل التميميشمس انت اجمل البنات تصدقين اني حاطه صورتك امامي بكل غرفة يا شمسنا انتي نورنا الذي نستنير به
الطائر الأزرقيعني ياتكون راقصة يا إرهابيه ؟ مافي خيار ثاني ؟ ليش ما تكون الانسانه امرأة محترمه لا رقاصه ولا إرهابيه
خالديالبيك يا شمس
عدد التعليقات:5845
الرحااالنعم صدقتي..الارهاب عدو الدين..وهناك من يحلل الارهاب لعنهم الله
خف علينايام سعيد العويران وشفيك طالعه اليوم بلهجه غيرررر
١٢٣ضيعت دقيقتين من حياتي الله يمتع بناتنا بالعقل بعيداً عن هاذي النوعيات السقيمه
يالطيففضيلة الشيخه شمس الكويتيه مبروك ****جاكم سند الكل عجز عن ايقفها لاكن لوقال واحد غيرسمش لاراح ورا شمس
كيفصدقت والله
شايف العجائبياسلام امس مافيه حور عين ،، واليوم الرقص الكل بئرص .
العسيريسبحان الله تسقط نفسها بنفسها يعني المشاهد البسيط يعرف ان ماعندها سالفة لديها مشكلة فتحاول التغيير من واقعها بدات بعملية التجميل ثم تغيير لهجتها هي مسكينة تحتاج لعلاج للانهزامية والعدائية للاخرين
شلولخعندها مشكله بالمقارنة
عدد التعليقات:15172
قلم الحقيقهانسانة صاحبة فكر تنويري تشاهد العالم والحياة بمنظار وردي يوصل الى الحب والسلام والتىخي بين الناس كافة بعيدآ عن مواقع وأماكن الارهاب والارهابيين القتلة الحاقدين الذين جعلو الحياة نار وبارود وقطع رؤوس.
الحكمه يمانيةكلام منطقي وصحيح ياشمس الفرح ، الى امام ولا يهمونك اعداء الحياة خفافيش الظلام اغليبة الشعوب العربية شعوب مازوخية لاتعرف مباهج الحياة .
📒📙 ريما...Rima📙📒الرقص عند النساء بمكان مو اختلاط انتي رقصتي ب أماكن مختلطة بمسارح ايضا■ثانيا إذا السالفة فيها احسن ليه ماتجلسين بالبيت احسن من الرقص ب أماكن مختلطة وأحسن من الإرهاب ■
حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصلخلونا نرقص وبلا سكن بلا بطيخ
الحقبانيعلم كلام صح رقصه مافيه قتل بل فيه تقوية عضلة يسلم علي رقصه مصريه تخلي العضلة تتحركه يمني شمال يسلم حقباني علم الحياه بدون نساء الاتسوي شي والحياه بارهب مدمر الحياه علم