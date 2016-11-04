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بعد تسريب فيديوهات رقص لها!..الفنانة شمس: الرقص أحسن من الإرهاب

4 نوفمبر, 2016 , 16:05 م
بعد تسريب فيديوهات رقص لها!..الفنانة شمس: الرقص أحسن من الإرهاب
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صحيفة المرصد: رأت الفنانة الكويتية “شمس” أنه لا مشكلة في الرقص، مشيرة إلي أن جميع فنانات الخليج يرقصن في الأفراح النسائية، قائلة:”إيه مشكلة الرقص؟، فهو مثل الرياضة، أنا برقص وغيري بيرقص وكل العالم هيرقص، الرقص أحسن من الإرهاب الذي نراه في البلاد العربية”.

وتعجبت شمس خلال حوارها أمس الأربعاء ببرنامج “على هوى مصر” المذاع على فضائية “النهار” من تسريب فيديوهات لها وهي ترقص، مبررة ذل أنها أكثر الفنانات استفزازًا للبعض.



تعليقات ( 60 )

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  1. 60
    4 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    فهد

    الفنانة شمس مثقفة ومتحدثة لبقة وواثقة من كل كلمة تخرج من فمها لا تجرح الآخرين ولا تسيئ لمن سبها او انتغدها رائعة في كل شي فنانة جميلة انيقة لا تعير المتشددين اي اهمية ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 59
    4 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    ميادة

    من جد اللى ترقص ارحم من اللى يفجر ولا يبيع ويشتري بالدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 58
    4 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    تعليق الرحاال طبعاً اعلم من تقصد بالدواعش وهم ا*****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    وشك وشك

    خخخخ شين وقوي عين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    محمد الشهري

    يا جماعة ايش فيكم على هل الانسانةًالطيبوبة حرام عليكم كله هجموم ايش سوت لكم اعوذ بالله من شركم مافية محبة في قلوبكم كله سب سب الى متى استهدو وتركو شر الشيطان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  6. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 18:02 م
    عدد التعليقات:687

    سامية

    ٤١ ل أوركيد إعرف ماتعنى الكلمة ثم علق خل ***مستور فشلتونا مخبرها هو دخيلة نفسها وتتجلى من منطقها السليم وعقلها النظيف من ****😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    هويدي

    الاٍرهاب و الرقص كلها معصيه لله و اذاء للمسلمين عُبَّاد الله الاٍرهاب قتل وازهاق الانفس البريئه الرقص تعليم خاصة البنات المنكر و التبرج و حب ألغناء وأخيرا الدعارة و القذارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    تمام

    بتكلم من قراءه نفسيه فعلا إمراءه متكلمه كلامها مقارب للواقع ومن وحي كلامها انسانه مطلعه كلماتها لتكوين الجمله متواتره ليست متقطعه او فيها فارق وهذا يدل على مصداقيتها ذات بيان ساحر تحاكي العقل جامحه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  9. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    أوركيد🌺

    حركات الرقص لاتليق إلا بـ ( المراهقات ) والرقص والإرهاب وجهان لعملة واحدة الإرهاب بالأسلحة يقتل النفوس البريئة والرقص بالحركات وعرض المفاتن يثير الشهوات ويدعو للشذوذ ويدمر الأخلاق والقيم،
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 17:43 م

    فهد العرماني

    على الحكومة الكويتية سحب الجنسية منها ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    فهد العرماني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    عصبي على الاخر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    حاط لايعجبني ع ١٩ وهو كلام ع الحياء الي ع راسه بطحا مادح شمس شخص واحد بكذا وجه ع عادته مايسمع شمس ولا يتابعها اساسا اخيرا ودت الـ لو ان كل النساء ز هذي الزبده
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    فهد العرماني

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    أوركيد🌺

    ي20 من طريقة تفكيرها وتحليلها لبعض الأمور يتضح أن مخبرها لك عليه.. نحن لانسئ الظن ولكن حكمنا عليها من خلال كلامها وكلامها عُصارة فكرها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 17:29 م
    عدد التعليقات:687

    سامية

    ٣١بل إنسانة تميز بين كلمتي الحرية والتحرر واللتان تعنيان الشيء نفسه لدى البعض مع أن الفرق بينهما كالفرق بين النوروالظلام لا ألوم المجتمع فقد استلمه المُجهِّلون دهرا لكن أبشرك ستشرق الشمس ويتبدد الظلام
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  17. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    ام الباسل التميمي

    لكرنع و انا ام الباسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    ناصر

    سويميه 20 خخخخخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:5845

    الرحااال

    الله يحميها من شر الدواعش..
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    أوركيد🌺

    20 تقولين : رائعة في كل شيء مظهر ومخبر ..........) المظهر واضح للجميع لكن هل عاشرتيها عشان تعرفين المخبر🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    الطائر الأزرق

    وبالنسبة للي يشجعون الراقصات فياريت يثبت لنا بالدليل ويخلي ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    شمس قدوة المتشبه سويميه رخمه ام تسعة دكاترة يعني سبعينيه وقدوتها شموسه الا اذا كانت انجبت اولادها وهم يحملون الثانوية العامة فمن الممكن ان نقول انها ستينية والله يا هو باين عليه **** أد الدنيا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:5845

    الرحااال

    شمس لايكرهونها الا الدواعش..
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  24. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 17:16 م
    عدد التعليقات:5845

    الرحااال

    شمس..قاهرت الدواعش
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  25. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    ام الباسل التميمي

    دروجبا روح بلادك السنغال اريح لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    دروجبا ديديه

    ايش عند الرخله الرخال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    دروجبا ديديه

    تمنيت اني خليجي ماني يماني /****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    والله يابعد حيي رقصك والارهاب كلهن مصيرهن واحد الي هو النار 😂😂😂😂😂 أبك زود على الي انتي فيه تفتين من راسك انتي النسخه الثانيه من فيفي عبده والنسخه الاخيره من الي القران مايفارق شنطته واقصد هيفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    خالد

    ت26الله يهلك انت و الدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    حبروك

    إنسانة متمردة على القيم والأخلاق ....تمارس حرية تامة ...تدعي الفهم والمعرفة بكل شي ..ترى المجتمع الإسلامي والعربي متخلف العقل والروح ؟!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  31. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 17:05 م
    عدد التعليقات:5845

    الرحااال

    ﻷنها ناجحه..فلابد من تصادف الحجرات في طريقها..لهذا لاباس من ان تاخذ حسنات من يلعنها..فهم كءلك لايفهمون الا لغة اللعنه..غير ذلك فهم ك الانعام او اظل
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  32. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:687

    سامية

    باين عليها إنسانة واثقة من نفسها وسعيدة من قلبها فتنعكس السعادة على محياها مو مثل بعض العاهات كئيبة حتى لو وهي تضحك يارب دوم السعادة والبهجة والتفاؤل ماتفارقك ياشمس😍
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  33. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    طائر بلاجناح

    برقصك عملتي ارهاب في قلوب المراهقين وعلى وحده ونص رقصني يا قدع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    احمد

    .فنانه ناجحه ماشاء الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    الله يهلكك ويهلك كل من يحارب المسلمين من الإرهابيين وكل من يؤيد أعداء الدين الذين ينكرون شرع الله ويهزأون من الفردوس الأعلى ومن الحور العين ويقولون عنها أفلام هندية.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    عاجل

    صادقه الرقص أفضل من الإرهاب صح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    ام الباسل التميمي

    فساتينها روعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    ام الباسل التميمي

    بصراحه محتشمه ربي يحفظك ذخرآ لنا و لجميع المسلمين المؤمنين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    سيرايفوا

    ههههه شويه وحده تجي تقول ***احسن من المخدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    ابو شلش

    يابنت الحلال ارحمي نفسك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:687

    سامية

    أكثر فنانة مثقفة ومنطقية وواعية وذوق وجميلة حقا هي 🌹شمس🌹بلا منازع رائعة في كل شيء مظهر ومخبر ماشاء الله عليها الله يحميها.
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  42. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    منزوع الحياء لا تراه إلا ع قبح ولا تسمع منه إلا لغوا وتأثيما عين غمازة ونفس همازة ولسان بذيء يتركه الناس اتقاء فحشه مجالسته شر وصحبته ضر وفعله عدوان وحديثه بذاء ويعظم حين يكون التفحش بالطرب والقينات
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  43. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    ام الباسل التميمي

    شمس انت اجمل البنات تصدقين اني حاطه صورتك امامي بكل غرفة يا شمسنا انتي نورنا الذي نستنير به
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  44. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    الطائر الأزرق

    يعني ياتكون راقصة يا إرهابيه ؟ مافي خيار ثاني ؟ ليش ما تكون الانسانه امرأة محترمه لا رقاصه ولا إرهابيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  45. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    خالد

    يالبيك يا شمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    سماحة الشيخة سمس تفتي وخنيبيقة تطبل لها سبحان الله الطيور على اشكالها تقع امسك لها الطبلة يا خنبق كعادتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  47. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:5845

    الرحااال

    نعم صدقتي..الارهاب عدو الدين..وهناك من يحلل الارهاب لعنهم الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    خف علينا

    يام سعيد العويران وشفيك طالعه اليوم بلهجه غيرررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    ١٢٣

    ضيعت دقيقتين من حياتي الله يمتع بناتنا بالعقل بعيداً عن هاذي النوعيات السقيمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    لها افلام قصيره مش ولابد المهم اللهم عافنا مما ابتلاها الله به ... انسانه مكروووهه بكل المقاييس كل الفنانين طردوها ليس لها اعمال حاليا فقررت ان تشتهر على حساب غيرها من الفنانين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    يالطيف

    فضيلة الشيخه شمس الكويتيه مبروك ****جاكم سند الكل عجز عن ايقفها لاكن لوقال واحد غيرسمش لاراح ورا شمس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    كيف

    صدقت والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    شايف العجائب

    ياسلام امس مافيه حور عين ،، واليوم الرقص الكل بئرص .
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  54. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    العسيري

    سبحان الله تسقط نفسها بنفسها يعني المشاهد البسيط يعرف ان ماعندها سالفة لديها مشكلة فتحاول التغيير من واقعها بدات بعملية التجميل ثم تغيير لهجتها هي مسكينة تحتاج لعلاج للانهزامية والعدائية للاخرين
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  55. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    شلولخ

    عندها مشكله بالمقارنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:15172

    قلم الحقيقه

    انسانة صاحبة فكر تنويري تشاهد العالم والحياة بمنظار وردي يوصل الى الحب والسلام والتىخي بين الناس كافة بعيدآ عن مواقع وأماكن الارهاب والارهابيين القتلة الحاقدين الذين جعلو الحياة نار وبارود وقطع رؤوس.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  57. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    الحكمه يمانية

    كلام منطقي وصحيح ياشمس الفرح ، الى امام ولا يهمونك اعداء الحياة خفافيش الظلام اغليبة الشعوب العربية شعوب مازوخية لاتعرف مباهج الحياة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  58. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الرقص عند النساء بمكان مو اختلاط انتي رقصتي ب أماكن مختلطة بمسارح ايضا■ثانيا إذا السالفة فيها احسن ليه ماتجلسين بالبيت احسن من الرقص ب أماكن مختلطة وأحسن من الإرهاب ■
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  59. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصل

    خلونا نرقص وبلا سكن بلا بطيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    الحقباني

    علم كلام صح رقصه مافيه قتل بل فيه تقوية عضلة يسلم علي رقصه مصريه تخلي العضلة تتحركه يمني شمال يسلم حقباني علم الحياه بدون نساء الاتسوي شي والحياه بارهب مدمر الحياه علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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