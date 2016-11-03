  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

طالبة مصرية تكتشف سر التحنيط الفرعوني من آيات قرآنية – صور

3 نوفمبر, 2016 , 23:59 م
طالبة مصرية تكتشف سر التحنيط الفرعوني من آيات قرآنية – صور
  • 2٬354
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تمكنت الطالبة “أروى محمد” بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج من اكتشاف المادة المستخدمة في التحنيط عند الفراعنة، بعدما نجحت في استخلاصها من بعض النباتات، وقامت الطالبة بإجراء التجارب على هذه المادة في المركز الاستكشافي بسوهاج، حيث قامت بإحضار بعض الحيوانات واستخرجت أحشائها ثم حقنتها بهذه المادة لمدة 10 أيام حتى جفت تماما خلال 40 يوما، ثم قامت بوضع بالقطن الطبي أو الكتان داخلها ونجحت فى تحنيط أرنب وحمامة وإخطبوط كامل وضفادع ورأس نعامة، واحتفظت تلك الحيوانات بشكلها ولم تتحلل حتي بعد مرور أشهر علي تحنيطها.

وقالت أروى أن أبحاثها اعتمدت أساسا على الآيات القرآنية حيث قامت بالربط بين الآيات القرآنية والإمكانيات والمواد الطبيعية التي كانت متاحة للفراعنة وفقاً لموقع بوابة الأهرام .

ويقول الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية العلوم والمستشار العلمي لمحافظة سوهاج أن اكتشاف سر التحنيط لم يتوصل إليه أحد من قبل على مستوى دول العالم وأن أروى هي أول من توصل إلى هذا السر وهذه المادة الفعالة مما يعد ثورة علمية عالمية وهناك جهة أجنبية من دولة عظمى اتصلت بأروى وحاولت التواصل معها لمعرفة سر التحنيط.

كما قالت والدة أروى أن أسرتها تتعرض لضغوط ومغريات كبيرة من داخل مصر وخارجها للحصول علي سر هذا البحث والإفصاح عن سر المادة التي تستخدمها في التحنيط، وتطلب من الدولة حماية أسرتها وحقها في هذا الاكتشاف، كما تناشد والدتها الرئيس لدعم ابنتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال أبحاثها.

لذلك قامت الأسرة باستخراج مستندات طلب براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث تم تسجيل المادة المكتشفة بإسمها للحفاظ علي حقها في هذا الاكتشاف.

كما تسعي جاهدة للحصول علي براءة الاختراع الدولية لبحث أروى “دراسة حول اكتشاف سر التحنيط الفرعوني”.

0135856564

1294187706-36

06559565623

6868888888



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    أوركيد🌺

    ماشاء الله تبارك الله هذي الفكر لاقالوا الفكر مو مثل بعضهن تفكيرها ف الدون ومكانك سر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    تميم

    فكونا منكم يا مصاريه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  3. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    ههههه باين انها اخت مصطفي والله العظيم ما عندك اي شيء انه زي جهاز الكفته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    نجداوي

    كفو بارك الله فيك وزادك علما ورفعه وحفظك وكثر الله من امثالك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    الهمداني

    هههههههه يكون الفراعنة يحنطون بالرموز والشفرات خخخخخخخخخخ وحلتها بنت سوهاج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ابوتركي

    المصريين اليومين دوول زايده اختراعاتهم كفته+ طياره تطير وهي واقفه😂 الله يستر لايخترعون حنطور يطير وله اجنحه😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    جرصم

    الحمامة منتفة وين التحنيط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    ابو محمد السيد

    الله يوفقك ويحفظك من المستهزئين - وان شاء الله تكملي بحثك وتحصلي على ماتتمنيه من خير - البعض وللأسف ليس لديه اقل درجة من الثقافة العلمية وينتقص من عباد الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  9. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    فهد

    مثل طائرة الطقطق وعلاج الايدز انتم المصريين غلبتم الهنود في الافلام شكلكم بتوصلون للعالم الخفي قريب الحشيش الؤ عندكم ماثر علي عقولكم بطلو الحشيش وعليكم بالقات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  10. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    فهد العرماني

    الشيخ والامام والراقي عبدالله السالم يعود للغناء وجلسات الطرب ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    فهد العرماني

    اكتشاف علمي من القران الكريم، سبحان الله، الفنانة الكويتية شمس تكذب القران وتقول انه لا وجود للحور العين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    مفقود

    ما ادري ليه الدول العظمى تطارد المصريين فقط, وتعرض ملايين, وفي الاخير يشحذ الدوله 10 جنيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الفزاعة

    أتوقع الموية اللي كانت بالثلاجة قبل عشر سنين هي العنصر الأساسي في التحنيط ولو حطوا الجنيه بالفريزر راح يستقر سعره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    سهل

    اختراع جميل بس تقول من الاايات القرانية ولكن لم تذكر ولا اية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    مفقود

    هذي متبرجة ونامصة, ركزوا في التوافه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    مراقب عام

    بارك الله فيك والى الامام ونتمنى دعم ابحاثُها
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  17. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    زائر

    لو غطت وجهها أحسن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    يعني هذا اكتشاف لمواد لم تكن معروفة من قبل في التحنيط وهل المواد المستخدمة في المعامل والتحنيط للحيوانات التي تعلمناها لا علاقة لها بالتحنيط الفرعوني ؟؟؟!!! .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    رحمه

    المهم الجنيه عوموه ويا خوفي بيكون ما بيعرف يعوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم