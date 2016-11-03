طالبة مصرية تكتشف سر التحنيط الفرعوني من آيات قرآنية – صور

صحيفة المرصد:تمكنت الطالبة “أروى محمد” بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج من اكتشاف المادة المستخدمة في التحنيط عند الفراعنة، بعدما نجحت في استخلاصها من بعض النباتات، وقامت الطالبة بإجراء التجارب على هذه المادة في المركز الاستكشافي بسوهاج، حيث قامت بإحضار بعض الحيوانات واستخرجت أحشائها ثم حقنتها بهذه المادة لمدة 10 أيام حتى جفت تماما خلال 40 يوما، ثم قامت بوضع بالقطن الطبي أو الكتان داخلها ونجحت فى تحنيط أرنب وحمامة وإخطبوط كامل وضفادع ورأس نعامة، واحتفظت تلك الحيوانات بشكلها ولم تتحلل حتي بعد مرور أشهر علي تحنيطها.
وقالت أروى أن أبحاثها اعتمدت أساسا على الآيات القرآنية حيث قامت بالربط بين الآيات القرآنية والإمكانيات والمواد الطبيعية التي كانت متاحة للفراعنة وفقاً لموقع بوابة الأهرام .
ويقول الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية العلوم والمستشار العلمي لمحافظة سوهاج أن اكتشاف سر التحنيط لم يتوصل إليه أحد من قبل على مستوى دول العالم وأن أروى هي أول من توصل إلى هذا السر وهذه المادة الفعالة مما يعد ثورة علمية عالمية وهناك جهة أجنبية من دولة عظمى اتصلت بأروى وحاولت التواصل معها لمعرفة سر التحنيط.
كما قالت والدة أروى أن أسرتها تتعرض لضغوط ومغريات كبيرة من داخل مصر وخارجها للحصول علي سر هذا البحث والإفصاح عن سر المادة التي تستخدمها في التحنيط، وتطلب من الدولة حماية أسرتها وحقها في هذا الاكتشاف، كما تناشد والدتها الرئيس لدعم ابنتها وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستكمال أبحاثها.
لذلك قامت الأسرة باستخراج مستندات طلب براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حيث تم تسجيل المادة المكتشفة بإسمها للحفاظ علي حقها في هذا الاكتشاف.
كما تسعي جاهدة للحصول علي براءة الاختراع الدولية لبحث أروى “دراسة حول اكتشاف سر التحنيط الفرعوني”.
تعليقات ( 19 )
أوركيد🌺ماشاء الله تبارك الله هذي الفكر لاقالوا الفكر مو مثل بعضهن تفكيرها ف الدون ومكانك سر.
تميمفكونا منكم يا مصاريه
محمد الفقراوي يعني مُعدمههههه باين انها اخت مصطفي والله العظيم ما عندك اي شيء انه زي جهاز الكفته
نجداويكفو بارك الله فيك وزادك علما ورفعه وحفظك وكثر الله من امثالك .
الهمدانيهههههههه يكون الفراعنة يحنطون بالرموز والشفرات خخخخخخخخخخ وحلتها بنت سوهاج
ابوتركيالمصريين اليومين دوول زايده اختراعاتهم كفته+ طياره تطير وهي واقفه😂 الله يستر لايخترعون حنطور يطير وله اجنحه😂
جرصمالحمامة منتفة وين التحنيط
ابو محمد السيدالله يوفقك ويحفظك من المستهزئين - وان شاء الله تكملي بحثك وتحصلي على ماتتمنيه من خير - البعض وللأسف ليس لديه اقل درجة من الثقافة العلمية وينتقص من عباد الله
فهدمثل طائرة الطقطق وعلاج الايدز انتم المصريين غلبتم الهنود في الافلام شكلكم بتوصلون للعالم الخفي قريب الحشيش الؤ عندكم ماثر علي عقولكم بطلو الحشيش وعليكم بالقات
فهد العرمانيالشيخ والامام والراقي عبدالله السالم يعود للغناء وجلسات الطرب ****
فهد العرمانياكتشاف علمي من القران الكريم، سبحان الله، الفنانة الكويتية شمس تكذب القران وتقول انه لا وجود للحور العين
مفقودما ادري ليه الدول العظمى تطارد المصريين فقط, وتعرض ملايين, وفي الاخير يشحذ الدوله 10 جنيه
الفزاعةأتوقع الموية اللي كانت بالثلاجة قبل عشر سنين هي العنصر الأساسي في التحنيط ولو حطوا الجنيه بالفريزر راح يستقر سعره
سهلاختراع جميل بس تقول من الاايات القرانية ولكن لم تذكر ولا اية
مفقودهذي متبرجة ونامصة, ركزوا في التوافه
مراقب عامبارك الله فيك والى الامام ونتمنى دعم ابحاثُها
زائرلو غطت وجهها أحسن
رحمهالمهم الجنيه عوموه ويا خوفي بيكون ما بيعرف يعوم