صحيفة المرصد: نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فيديو لتوشيح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للفنان المصري عادل إمام.
وقال السبسي بالمناسبة: “إن عادل إمام يملك ملكة الإقناع”، وإن هناك مثلًا فرنسي يقول: “الثقافة هي ما يبقى لنا عندما ننسى كل شيء”، فرد عليه عادل إمام مازحًا: “في بيتنا الجميع يتحدثون بالفرنسية، وأعلم أنهم يشتمونني على الدوام”.
وخص الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الفنان المصري عادل إمام، باستقبال رسمي اليوم الخميس في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية ومنحه الصنف الأوّل من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة.
جاء التوشيح اعترافًا بمنزلة عادل إمام الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية وتكريسا لمسيرته الحافلة
بالعطاء والإبداع” بحسب بلاغ رسمي من الرئاسة التونسية.
ويوجد عادل إمام في تونس، حاضرًا كضيف شرف في أيام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016.
شاهد : “عادل إمام ” يمازح الرئيس التونسي بسبب التحدث معه بالفرنسية!
صحيفة المرصد: نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فيديو لتوشيح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للفنان المصري عادل إمام.
تعليقات ( 16 )
شيخ مزيونمتى نرى عادل امام الداعيه
himaعادل امام الانسان المخلص لفنه ولجمهوره والجميع يحترمه لانه اسعد الملايين,وفقه الله.
طريخم نابلسيمعوضين خير التوانسة
احمدليس مهم لدي ولا في جدول اهتماماتي
وجهة نظرلو استقبل احد المواطنين سواء رجل او أمرأة وتلمس احتياجهم وتلبية مطالبهم ورفع معنوياتهم هذاء بالتأكيد يكون مردودة إيجابي بشكل كبير ولا أقول في حق الفنانين شيء سواء من يحاسبهم بعمالهم هو الله
زائرابوفوازذهب زمان الشي الجميل وهذا زمان الغناء والتمثيل
حساويفنان كبير ويستاهل وأفضل فنان عربي شاهدته في السينما
===فنك وفلوسك وشهرتك لنفسك لم يستفد منه المجتمع العربي؟****
التاريخالصراحة عندي العامل البسيط او الفلاح العربي يساوي الف فنان مهما كان حجمة ونجوميتة ولكن المعادلة تختلف امراءة عربية سيدة بيت تراعي حق ربها وزوجها عن مليون فنانة وقس على ذلك ،، ماذا جنينا من الفن .
محمدوسام على *** هذا هو إرث الفنان عادل إمام
محمدوسام على تقبيل الممثلات والأحضان والبوس والخمر هذا إرث الفنان عادل إمام
محمد الحربيوسام تحرير فلسطين المواطن التونسي هل يستقبل وينظر في حالته
ضحكت منها الأمملو موطن طلب يقابله بهذلوة
ضحكت منها الأممياليته استقبل أحد المواطنين المساكين وتلمس احتياجاتهم
مشعل العتيبيعلى وش وسام وش سوى للامه العربيه