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شاهد : “عادل إمام ” يمازح الرئيس التونسي بسبب التحدث معه بالفرنسية!

3 نوفمبر, 2016 , 21:51 م
شاهد : “عادل إمام ” يمازح الرئيس التونسي بسبب التحدث معه بالفرنسية!
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صحيفة المرصد: نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فيديو لتوشيح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للفنان المصري عادل إمام.
وقال السبسي بالمناسبة: “إن عادل إمام يملك ملكة الإقناع”، وإن هناك مثلًا فرنسي يقول: “الثقافة هي ما يبقى لنا عندما ننسى كل شيء”، فرد عليه عادل إمام مازحًا: “في بيتنا الجميع يتحدثون بالفرنسية، وأعلم أنهم يشتمونني على الدوام”.
وخص الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الفنان المصري عادل إمام، باستقبال رسمي اليوم الخميس في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية ومنحه الصنف الأوّل من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة.
جاء التوشيح اعترافًا بمنزلة عادل إمام الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية وتكريسا لمسيرته الحافلة
بالعطاء والإبداع” بحسب بلاغ رسمي من الرئاسة التونسية.
ويوجد عادل إمام في تونس، حاضرًا كضيف شرف في أيام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    شيخ مزيون

    متى نرى عادل امام الداعيه
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  2. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    hima

    عادل امام الانسان المخلص لفنه ولجمهوره والجميع يحترمه لانه اسعد الملايين,وفقه الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    طريخم نابلسي

    معوضين خير التوانسة
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  4. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    احمد

    ليس مهم لدي ولا في جدول اهتماماتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    وجهة نظر

    لو استقبل احد المواطنين سواء رجل او أمرأة وتلمس احتياجهم وتلبية مطالبهم ورفع معنوياتهم هذاء بالتأكيد يكون مردودة إيجابي بشكل كبير ولا أقول في حق الفنانين شيء سواء من يحاسبهم بعمالهم هو الله
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  6. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    زائرابوفواز

    ذهب زمان الشي الجميل وهذا زمان الغناء والتمثيل
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  7. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    حساوي

    فنان كبير ويستاهل وأفضل فنان عربي شاهدته في السينما
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  8. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    ===

    فنك وفلوسك وشهرتك لنفسك لم يستفد منه المجتمع العربي؟****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    التاريخ

    الصراحة عندي العامل البسيط او الفلاح العربي يساوي الف فنان مهما كان حجمة ونجوميتة ولكن المعادلة تختلف امراءة عربية سيدة بيت تراعي حق ربها وزوجها عن مليون فنانة وقس على ذلك ،، ماذا جنينا من الفن .
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  10. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    محمد

    وسام على *** هذا هو إرث الفنان عادل إمام
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  11. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    محمد

    وسام على تقبيل الممثلات والأحضان والبوس والخمر هذا إرث الفنان عادل إمام
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  12. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    زمن انقلبت فيه الموازين
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  13. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    محمد الحربي

    وسام تحرير فلسطين المواطن التونسي هل يستقبل وينظر في حالته
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  14. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    ضحكت منها الأمم

    لو موطن طلب يقابله بهذلوة
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  15. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    ضحكت منها الأمم

    ياليته استقبل أحد المواطنين المساكين وتلمس احتياجاتهم
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  16. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    مشعل العتيبي

    على وش وسام وش سوى للامه العربيه
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