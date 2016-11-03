شاهد : “عادل إمام ” يمازح الرئيس التونسي بسبب التحدث معه بالفرنسية!

صحيفة المرصد: نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية فيديو لتوشيح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للفنان المصري عادل إمام.

وقال السبسي بالمناسبة: “إن عادل إمام يملك ملكة الإقناع”، وإن هناك مثلًا فرنسي يقول: “الثقافة هي ما يبقى لنا عندما ننسى كل شيء”، فرد عليه عادل إمام مازحًا: “في بيتنا الجميع يتحدثون بالفرنسية، وأعلم أنهم يشتمونني على الدوام”.

وخص الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الفنان المصري عادل إمام، باستقبال رسمي اليوم الخميس في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية ومنحه الصنف الأوّل من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة.

جاء التوشيح اعترافًا بمنزلة عادل إمام الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية وتكريسا لمسيرته الحافلة

بالعطاء والإبداع” بحسب بلاغ رسمي من الرئاسة التونسية.

ويوجد عادل إمام في تونس، حاضرًا كضيف شرف في أيام صفاقس السينمائية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016.