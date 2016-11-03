بالفيديو : النصر يسحق الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف

صحيفة المرصد : حوّل النصر تأخره إلى فوز كبير على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين.

احرز هداف الرائد إسماعيل بنقورا الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 35 من الشوط الأولثم أحرز البديل السهلاوي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 50 وأضاف محترف النصر فيكتور أيالا الهدف الثاني للنصر من تسديدية صاروخية عند الدقيقة 58 وأضاف السهلاوي الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 62 من الشوط الثاني.