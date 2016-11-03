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بالفيديو : النصر يسحق الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف

3 نوفمبر, 2016 , 21:50 م
بالفيديو : النصر يسحق الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف
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صحيفة المرصد : حوّل النصر تأخره إلى فوز كبير على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين.

احرز هداف الرائد إسماعيل بنقورا الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 35 من الشوط الأولثم أحرز البديل السهلاوي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 50 وأضاف محترف النصر فيكتور أيالا الهدف الثاني للنصر من تسديدية صاروخية عند الدقيقة 58 وأضاف السهلاوي الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 62 من الشوط الثاني.



تعليقات ( 37 )

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  1. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    فواز ) هلالي

    النصر فريق خطير جدا ومتماسك جدا. وكل مباراة يزيد مستواه. مبروك للنصراوية
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  2. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    مواطن

    الف مبروك للعالمي القافلة تسير وبإذن الله تصل لمبتغاها تحية لكل عالمي وعالمية
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  3. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    كنت فقراوي واستخرت الله

    قال الحكم ضدنا ههههه طيب ليه ماجبت حكم اجنبي يالفقراوي المروح
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  4. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    حساوي

    سبحان الله اي واحد يشجع النصر لازم يكون معه ضغط أو سكر نادي يدمر صحة الانسان
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  5. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    ياسر11

    يفوز مرة ويهزم الف مرة هذا هو النصر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    حظيظ

    حبيييييييييييبي يالعالمي
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  7. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    حظيظ

    الي بالرابع والخامس ارفعو صوتكم مانسمعكم هههههههههههههههههههههههههههه
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  8. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    ولد_الشايب

    يجب على زوران تصعيد لاعبين من درجة الشباب لسد خانة غالب والجبرين وعبدالغني او اي لاعب يصاب تراهم ماخذين الدوري قبل موسمين
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  9. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  10. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    نصراوي للنخاع

    الف مبرووووك فووز العالمي😎💙💛✌
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  12. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    قوطي نيفيا

    الفوز يجب ان لا يمنع ادارة النصر عل رفع مذكرة احتجاج على حكم المباراة الغير امين !
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  13. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    ابن الوطن

    مبروك لجماهير العالمي على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم هذا الفوز على فرع الطواقي وعلى الحكم المحلي
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  14. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    من شفت قصيصته وأنا عارف إنه مخصوص لهذه المباراة !!
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  15. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    3 ضربات جزاء لا عبار عليها للنصر .. بخاري ما ضحى بمستقبله عبثا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    ملاحظه كل من يسجل هدف للنصر اعطاه كرت .... السهلاوي وايالا...ووزع الباقي لكل من يبني هجمه وايالا...ووزع الباقي لكل من يبني هجمه للنصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    مبروك لجمهور الشمس وتم جلد الرائد مع حكم اللوبي اللي جاي يهزم النصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    قوطي نفيفيا

    ابو فيصل , هو مثال حي لعقلية الطواقي , اضحك الله سنك يا صغيري !
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  19. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    أتحادي صميم ،، عمر السميري ،، الف يبارك فيكم ،، وانا كذالك أبارك لكم بفوز النمور واللف ااالف مبروك الصداره تستاااااهلون
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  20. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصل

    النصر فاز ع الرايد والحكم السناني المروح معروف بحقده ع النصر ومعروف بعنصريته ولم يداري في النصر الا الفريدي لانه من نفس قبيلته حكم ضعيف شخصيه عار بقوه ع التحكيم اسوء سيئ حصل اليوم هو السناني
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  21. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    قوطي نفيفيا

    اربع ضربات جزاء واضحة لم تحتسب , توزيع كروت عل لاعبي العالمي بدون مبرر , لماذا لا نوحد الدعاء على كل حكم خائن للأمانة !
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  22. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ابوفيصل

    صداره النصر لمده سبع دقايق انه الحالمي ياساده ههههههههههههههههههههههه
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  23. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    ابوفيصل

    صداره النصر لمده سبع دقايق انه الحالمي ياساده ههههههههههههههههههههههه
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  24. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    أتحادي صميم

    الف مبروووك للعالمي وعشششاقة وخاصتأ النصراوي العنيد
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  25. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    العنيد مبروك الفوز ي عااااالمي
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  26. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    حسبي الله على الحكم ،، حسبي الله على الحكم ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 22:02 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    اسمر غبر // بالله لك وجهه تعلق 👌🏼👌🏼
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  28. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 22:01 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    بغض النظر عن وقاحة الحكم مبروك للعالمي ولابد من إعادة ترتيب الأوراق
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  29. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ااببووححمموودد

    علامة استفهام كبيره على حكم المباراة .. معقولة هذا تحكيم في دوري محترفين .. التحكيم السيء افسد طعم الفوز .. باختصار ـــــــــ التحكيم يريد الدوري هلالي !!
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  30. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    عظم الله أجرك يا المهنا أنت وحكامك..مبروك لأمة النصر العظيمه 3نقاط غصب على لجنة التحكيم💛💙
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  31. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    اسمرعبر

    المباراة على ارضهم وما جابوا حكم اجنبي ههههه قالها بخاري ريحتهم فاحت
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  32. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:3469

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العالمي..
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  33. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    نصراوي شرقاوي

    يا عالمي
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  34. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    مساكم الله بالخير جميعا
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  35. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الف مبرووووووك للنصر العالمي الفوز والثلاثة نقاط - جااااااكم الاعصاااار ما شيء يعيييقة.
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  36. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    تذكير

    لا تهجروا القران فالقران كله خير
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  37. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    نعوذ بالله كلمة يسحق غير مناسبه هم اخوان
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