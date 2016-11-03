بالفيديو : النصر يسحق الرائد بثلاث أهداف مقابل هدف

صحيفة المرصد : حوّل النصر تأخره إلى فوز كبير على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين.
احرز هداف الرائد إسماعيل بنقورا الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 35 من الشوط الأولثم أحرز البديل السهلاوي هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 50 وأضاف محترف النصر فيكتور أيالا الهدف الثاني للنصر من تسديدية صاروخية عند الدقيقة 58 وأضاف السهلاوي الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 62 من الشوط الثاني.
تعليقات ( 37 )
فواز ) هلاليالنصر فريق خطير جدا ومتماسك جدا. وكل مباراة يزيد مستواه. مبروك للنصراوية
مواطنالف مبروك للعالمي القافلة تسير وبإذن الله تصل لمبتغاها تحية لكل عالمي وعالمية
كنت فقراوي واستخرت اللهقال الحكم ضدنا ههههه طيب ليه ماجبت حكم اجنبي يالفقراوي المروح
حساويسبحان الله اي واحد يشجع النصر لازم يكون معه ضغط أو سكر نادي يدمر صحة الانسان
ياسر11يفوز مرة ويهزم الف مرة هذا هو النصر
حظيظحبيييييييييييبي يالعالمي
حظيظالي بالرابع والخامس ارفعو صوتكم مانسمعكم هههههههههههههههههههههههههههه
ولد_الشايبيجب على زوران تصعيد لاعبين من درجة الشباب لسد خانة غالب والجبرين وعبدالغني او اي لاعب يصاب تراهم ماخذين الدوري قبل موسمين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
نصراوي للنخاعالف مبرووووك فووز العالمي😎💙💛✌
قوطي نيفياالفوز يجب ان لا يمنع ادارة النصر عل رفع مذكرة احتجاج على حكم المباراة الغير امين !
ابن الوطنمبروك لجماهير العالمي على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم هذا الفوز على فرع الطواقي وعلى الحكم المحلي
عدد التعليقات:4303
العنيدمن شفت قصيصته وأنا عارف إنه مخصوص لهذه المباراة !!
عدد التعليقات:4303
العنيد3 ضربات جزاء لا عبار عليها للنصر .. بخاري ما ضحى بمستقبله عبثا
عدد التعليقات:4303
العنيدملاحظه كل من يسجل هدف للنصر اعطاه كرت .... السهلاوي وايالا...ووزع الباقي لكل من يبني هجمه وايالا...ووزع الباقي لكل من يبني هجمه للنصر
عدد التعليقات:4303
العنيدمبروك لجمهور الشمس وتم جلد الرائد مع حكم اللوبي اللي جاي يهزم النصر
قوطي نفيفياابو فيصل , هو مثال حي لعقلية الطواقي , اضحك الله سنك يا صغيري !
عدد التعليقات:4303
العنيدأتحادي صميم ،، عمر السميري ،، الف يبارك فيكم ،، وانا كذالك أبارك لكم بفوز النمور واللف ااالف مبروك الصداره تستاااااهلون
حقاني والصارم والحكمي علي وال وال وال ، ابونقط وفواصلالنصر فاز ع الرايد والحكم السناني المروح معروف بحقده ع النصر ومعروف بعنصريته ولم يداري في النصر الا الفريدي لانه من نفس قبيلته حكم ضعيف شخصيه عار بقوه ع التحكيم اسوء سيئ حصل اليوم هو السناني
قوطي نفيفيااربع ضربات جزاء واضحة لم تحتسب , توزيع كروت عل لاعبي العالمي بدون مبرر , لماذا لا نوحد الدعاء على كل حكم خائن للأمانة !
ابوفيصلصداره النصر لمده سبع دقايق انه الحالمي ياساده ههههههههههههههههههههههه
ابوفيصلصداره النصر لمده سبع دقايق انه الحالمي ياساده ههههههههههههههههههههههه
أتحادي صميمالف مبروووك للعالمي وعشششاقة وخاصتأ النصراوي العنيد
عدد التعليقات:14424
عمر السميريالعنيد مبروك الفوز ي عااااالمي
عدد التعليقات:4303
العنيدحسبي الله على الحكم ،، حسبي الله على الحكم ،،
عدد التعليقات:4303
العنيداسمر غبر // بالله لك وجهه تعلق 👌🏼👌🏼
عدد التعليقات:4303
العنيدبغض النظر عن وقاحة الحكم مبروك للعالمي ولابد من إعادة ترتيب الأوراق
ااببووححممووددعلامة استفهام كبيره على حكم المباراة .. معقولة هذا تحكيم في دوري محترفين .. التحكيم السيء افسد طعم الفوز .. باختصار ـــــــــ التحكيم يريد الدوري هلالي !!
عدد التعليقات:4303
العنيدعظم الله أجرك يا المهنا أنت وحكامك..مبروك لأمة النصر العظيمه 3نقاط غصب على لجنة التحكيم💛💙
اسمرعبرالمباراة على ارضهم وما جابوا حكم اجنبي ههههه قالها بخاري ريحتهم فاحت
عدد التعليقات:3469
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العالمي..
نصراوي شرقاوييا عالمي
عدد التعليقات:14424
عمر السميريمساكم الله بالخير جميعا
😎مرصداوي عنيد😎الف مبرووووووك للنصر العالمي الفوز والثلاثة نقاط - جااااااكم الاعصاااار ما شيء يعيييقة.
تذكيرلا تهجروا القران فالقران كله خير