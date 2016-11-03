بالفيديو: الأمير فيصل بن بندر يرد على بلاغ مواطن اتصل بأمانة منطقة الرياض

صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب لسمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر خلال زيارته التفقدية على أمانة منطقة الرياض، وقد توجه سموه إلى مركز عمليات الأمانة 940 ليتابع تنفيذ العمل في المركز وليطلع على سير آلية متابعة اتصالات وشكاوي المواطنين.
وأثناء ذلك ورد اتصال على الرقم 940 ليتلقى الأمير الاتصال ويسجل شكوى المواطن الذي لم يعلم بأن من يحدثه هو الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.
تعليقات ( 16 )
متابعالله يحفظه ويسدد خطاه
ااااحمدمخالف للنشر
سلطان الرويليمخالف للنشر
بدويرأيته عن قرب من غير معرفه ، تواضع وأدب جم ، وحديث لايمل
عبد السميع اللميع ...شي منتاز قداً فداً ...****؟؟
٤٢٠مخالف
عبد اللهتتصل فيهم ويغلق السماعة في وجهك، حدثت عدة مرات معي !!!
علي العمريشي. حلو. جدا. الامير فيصل. انسان. محترام. ومتوضع. الله. يحفظه.
محمد الفقراوي يعني مُعدممخالف للنشر
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهالمتواجدين حول سمو الأمير رعاه الله كأنه صايبهم ارتباك . يبدو أنه فاجأهم في زيارته دون علم لهم بها مسبق.
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
☇☇حسابهم على الله☇☇صارروووخ أرض جو
سن توبمخالف للنشر
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير