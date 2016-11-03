بالفيديو: الأمير فيصل بن بندر يرد على بلاغ مواطن اتصل بأمانة منطقة الرياض

صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب لسمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر خلال زيارته التفقدية على أمانة منطقة الرياض، وقد توجه سموه إلى مركز عمليات الأمانة 940 ليتابع تنفيذ العمل في المركز وليطلع على سير آلية متابعة اتصالات وشكاوي المواطنين.

وأثناء ذلك ورد اتصال على الرقم 940 ليتلقى الأمير الاتصال ويسجل شكوى المواطن الذي لم يعلم بأن من يحدثه هو الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.