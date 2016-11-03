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بالفيديو: الأمير فيصل بن بندر يرد على بلاغ مواطن اتصل بأمانة منطقة الرياض

3 نوفمبر, 2016 , 21:55 م
بالفيديو: الأمير فيصل بن بندر يرد على بلاغ مواطن اتصل بأمانة منطقة الرياض
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صحيفة المرصد:نشر مقطع فيديو على اليوتيوب لسمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر خلال زيارته التفقدية على أمانة منطقة الرياض، وقد توجه سموه إلى مركز عمليات الأمانة 940 ليتابع تنفيذ العمل في المركز وليطلع على سير آلية متابعة اتصالات وشكاوي المواطنين.

وأثناء ذلك ورد اتصال على الرقم 940 ليتلقى الأمير الاتصال ويسجل شكوى المواطن الذي لم يعلم بأن من يحدثه هو الامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    متابع

    الله يحفظه ويسدد خطاه
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  2. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    ااااحمد

    مخالف للنشر
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  3. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    سلطان الرويلي

    مخالف للنشر
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  4. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    بدوي

    رأيته عن قرب من غير معرفه ، تواضع وأدب جم ، وحديث لايمل
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  5. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    عبد السميع اللميع ...

    شي منتاز قداً فداً ...****؟؟
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  6. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    ٤٢٠

    مخالف
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  7. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    عبد الله

    تتصل فيهم ويغلق السماعة في وجهك، حدثت عدة مرات معي !!!
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  8. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    علي العمري

    شي. حلو. جدا. الامير فيصل. انسان. محترام. ومتوضع. الله. يحفظه.
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  9. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    مخالف للنشر
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  10. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    المتواجدين حول سمو الأمير رعاه الله كأنه صايبهم ارتباك . يبدو أنه فاجأهم في زيارته دون علم لهم بها مسبق.
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  11. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  12. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  14. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    صارروووخ أرض جو
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    سن توب

    مخالف للنشر
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  16. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)

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