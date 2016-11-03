بالفيديو : الاتحاد يقسو على الباطن بهدفين مقابل لاشيئ

صحيفة المرصد:حقق الاتحاد فوزاً غالياً على الباطن بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين , أحرز قائد الاتحاد عدنان هدف رأسي عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.