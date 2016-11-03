صحيفة المرصد:حقق الاتحاد فوزاً غالياً على الباطن بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين , أحرز قائد الاتحاد عدنان هدف رأسي عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
تفاصيل مشروع بريطاني من أربعة بنود لحل الأزمة اليمنية
29
5٬074
مند 9 ساعات
87
8٬004
مند 14 ساعة
92
3٬232
مند 14 ساعة
65
7٬146
مند 1 يوم
المرصد الرياضي
بالفيديو : الاتحاد يقسو على الباطن بهدفين مقابل لاشيئ
61
1٬387
مند 2 ساعتين
37
1٬466
مند 2 ساعتين
7
1٬367
مند 4 ساعات
71
4٬860
مند 23 ساعة
اخبار منوعة
250
8٬071
مند 8 ساعات
57
20٬046
مند 18 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو : شاهد ماذا حدث لشبان أثناء تصوير صديقهم المفحط!
41
5٬324
مند 5 ساعات
24
11٬451
مند 1 يوم
166
16٬662
مند 1 يوم
اخبار فنية
أنباء عن عودة فنان سعودي شهير للغناء بعد إمامة مسجد 30عاما
241
24٬763
مند 12 ساعة
14
11٬533
مند 3 أيام
44
12٬964
مند 4 أيام
33
6٬878
مند 4 أيام
اخبار ثقافية
#طالبة #مصرية تكتشف #سر #التحنيط #الفرعوني من آيات #قرآنية – صور
4
471
مند 18 دقيقة
17
2٬640
مند 6 ساعات
11
3٬106
مند 1 يوم
11
4٬572
مند 3 أيام
اخبار صحية
علاج السمنة ببلع”كبسولة مائية” للمرة الأولى بالمملكة
23
13٬512
مند 3 أيام
15
9٬144
مند 4 أيام
40
6٬251
مند 4 أيام
29
8٬615
مند 6 أيام
اخبار اقتصادية
ماذا يعني “تعويم الجنيه المصري”؟..وما أثره الاقتصادي على المصريين؟
25
8٬113
مند 12 ساعة
19
2٬976
مند 13 ساعة
16
1٬823
مند 14 ساعة
19
3٬429
مند 1 يوم
أخبار مناسبات
56
14٬713
مند 3 أسابيع
5
1٬690
مند 3 أسابيع
الاخيرة
شاهد .. صورة علا الفارس تثير سخرية متابعيها
29
4٬993
مند 4 ساعات
10
7٬380
مند 10 ساعات
3
751
مند 13 ساعة
تعليقات ( 61 )
سليمالعميد حديد
البرنسياكلك اكل برشومي متصدر عميد الانديه😎
هههههههوينك يا بسمه يا طاقيه
هههههههوبسمه الطاقيه كرها الاتحاد في التعليق
هههههههواسمر عبر ماله وجه يعلق بعد ما ندبغ با اثنين من الاتحاد
هههههههاش السالفه اشوف الاتحاديين كثروا الليله
أتحادي صميمأصهل حصاني ويازين هاالصوت البطولي
راشد قطانالاتحاد حبيب الشعب
راشد قطانلا عزاء للطواقي
أتحادي صميمتسسسلم ياالعنيد الله يبارك فيك
راشد قطانفعلا التحكيم عندنا يحتاج اعاده نظر
راشد قطانالاتحاد بطل بطل بطل
😎مرصداوي عنيد😎حظ أوووفرر لنادي الباطن - ولمدربه عادل عبدالرحمن - وان شاء الله يعوضونها في المباريات القادمة - نادي يستحق الاحترام.
كهربهالاتحاد ضيع امل الهلال في الدوري
عدد التعليقات:4303
العنيدفاز العالمي على الحكم والرائد ،،،،فاز العميدعلى الحكم والباطن فاز الشباب بسبب الحكم وانظلم الفيصلي إلى متى هذه المهزلة في التحكيم ما أقول إلا على الكوره السلام دام هذولاء حكامنا
أتحادي صميمهههههههههههههههههههههههههههههههههه كان ياما كان ياباطن وياهلال
الباطن رغم انه نادي ساعد حديثآ الا انه عنيدالباطن فريق مكانياته الماليه متواضعه جدآ واغلب لاعبيه طلاب وبدون رواتب مكافات بسيطه ومع هاذا كاد يحرج الاتحاد ابو الملايين حفر الباطن مدينه المواهب واهلها ناس طيبين واهل كرم تعبد عن الكويت 150ك
😎مرصداوي عنيد😎لكن كلمة يقسو في العنوان - نقص في حق الاتحاد - لو كانت النتيجة فوق خمسة هنا تنبلع كلمة يقسووو - او حتى كلمة يسحق كما في عنوان فوز النصر على الرائد.
عدد التعليقات:4303
العنيدالف مليون مبروك لجماهير النمور ،، الصداره وخاص أتحادي صميم ،، عمر السميري ،،
كهربهتستاهل الصداره وبكل جداره يا اتحاد
كهربههذا هو الاتحاد البطل
لمى edمبروك للاتحاديين وخاصة مفتاح علبة قشطه
أتحادي صميممبرووووووووك لكل عشششاق العميد وكل أتحادي وأتحادية بفوز الأتي
لمى edالاتحاد يتفوق على الجميع
لمى edالله عليك يا اتحاد
edصح لحق الباطن بالهلال والله برافو يا اتحاد
😎مرصداوي عنيد😎الف مبرووووووك للاتحااااااد المندياااالي - الفوز والثلاثة نقاط والصدارة - فهد المولد ما شاء الله عليه - نمر الملعب يمشي ولا يتعب.
edمبروووووك
deletedيعني الباطن والهلال مستواهم واحد هههههههه
أتحادي صميمواساري بخير ياعمر ياأتحادي
أتحادي صميمومن قال صادق تسسسسسلم ياعمر السميري
ابن الوطنمبروك الصداره المستحقة لنادي الوطن ولجماهيره على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم بأكمله
أتحادي صميمأحبــــــــــــــــــــــــك و أحبــــــــــــــــــك ثم أحبــــــــــــــــــــك يا أتي ياحبيب جماهيرك الغفيرة
عدد التعليقات:14424
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:14424
عمر السميريخروووج
عدد التعليقات:14424
عمر السميريعقبال تحقيق الدوري ي عميد
أتحادي صميمياويلك يلي تناطح الأتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد هو قوة حزم عزم قاهر الخصوم
عدد التعليقات:14424
عمر السميريأتحادي صميم الليلة عدها عيــــد من أعياد العميد /// صدقت
عدد التعليقات:14424
عمر السميريومبروك المعرف الجديد ي اتحادي صميم اجدت الاختيار
عدد التعليقات:14424
عمر السميريالله يبارك بعمرك ي اتحادي صميم خلاص الحين عرفت من تكون
أتحادي صميممبرووووووك ياعمر السميري فوز الأتحــــــــــــاد ولاتتدخل في شئون غيرك ههههههههههههههه
عدد التعليقات:14424
عمر السميريبالرغم من كل الظروف التي يمر بها الاتحاد الا انه لا يزال في الصداره
عدد التعليقات:14424
عمر السميريالاتحاد سيد الملعب
أتحادي صميمالليلة عدها عيــــد من أعياد العميـــــــــــــــــــــد
عدد التعليقات:14424
عمر السميرياوووه ي اتي ي مووووج البحر
عدد التعليقات:14424
عمر السميريابارك لقشوط واتي 8 وتووته الفوز والصداره
ابن الوطنالف مبروك لعميد النوادي ملك آسيا الصدارة المستحقة
من الغربيةمبروك لكل عشاق العميد
عدد التعليقات:14424
عمر السميرياتحادي صميم انت قشووط صح
عدد التعليقات:14424
عمر السميريمبروووك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
عدد التعليقات:14424
عمر السميريالاتي فالصداره الاتي في الصداره والكل من بعدوه
أتحادي صميمالأتــــــــــــــــــــــــــــي سيد الملاعب وبس
عدد التعليقات:14424
عمر السميريمبروك الفوز والصداره ي عميد
الباسلمبارك لعشاق المونديالي
عدد التعليقات:14424
عمر السميريمبرووووك للمونديالي
أتحادي صميمالأتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد قوة عزم حزم في الملاعب
عدد التعليقات:3469
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العميد..
أتحادي صميمبص شووووووووووووف الأتي يعمل أهيه
أتحادي صميمالف مليوووووون ترليووووون مبروووك للعمــــــــــــــــــــيد