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بالفيديو : الاتحاد يقسو على الباطن بهدفين مقابل لاشيئ

3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م
بالفيديو : الاتحاد يقسو على الباطن بهدفين مقابل لاشيئ
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صحيفة المرصد:حقق الاتحاد فوزاً غالياً على الباطن بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري جميل للمحترفين , أحرز قائد الاتحاد عدنان هدف رأسي عند الدقيقة 63 من الشوط الثاني، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني للاتحاد عند الدقيقة 72 من عمر المباراة.



تعليقات ( 61 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    سليم

    العميد حديد
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  2. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    البرنس

    ياكلك اكل برشومي متصدر عميد الانديه😎
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  3. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    ههههههه

    وينك يا بسمه يا طاقيه
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  4. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    ههههههه

    وبسمه الطاقيه كرها الاتحاد في التعليق
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  5. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ههههههه

    واسمر عبر ماله وجه يعلق بعد ما ندبغ با اثنين من الاتحاد
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  6. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    ههههههه

    اش السالفه اشوف الاتحاديين كثروا الليله
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  7. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    أتحادي صميم

    أصهل حصاني ويازين هاالصوت البطولي
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  8. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    راشد قطان

    الاتحاد حبيب الشعب
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  9. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    راشد قطان

    لا عزاء للطواقي
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  10. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    أتحادي صميم

    تسسسلم ياالعنيد الله يبارك فيك
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  11. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    راشد قطان

    فعلا التحكيم عندنا يحتاج اعاده نظر
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  12. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    راشد قطان

    الاتحاد بطل بطل بطل
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  13. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    حظ أوووفرر لنادي الباطن - ولمدربه عادل عبدالرحمن - وان شاء الله يعوضونها في المباريات القادمة - نادي يستحق الاحترام.
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  14. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    كهربه

    الاتحاد ضيع امل الهلال في الدوري
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  15. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 22:47 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    فاز العالمي على الحكم والرائد ،،،،فاز العميدعلى الحكم والباطن فاز الشباب بسبب الحكم وانظلم الفيصلي إلى متى هذه المهزلة في التحكيم ما أقول إلا على الكوره السلام دام هذولاء حكامنا
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  16. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    أتحادي صميم

    هههههههههههههههههههههههههههههههههه كان ياما كان ياباطن وياهلال
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  17. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    الباطن رغم انه نادي ساعد حديثآ الا انه عنيد

    الباطن فريق مكانياته الماليه متواضعه جدآ واغلب لاعبيه طلاب وبدون رواتب مكافات بسيطه ومع هاذا كاد يحرج الاتحاد ابو الملايين حفر الباطن مدينه المواهب واهلها ناس طيبين واهل كرم تعبد عن الكويت 150ك
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  18. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    لكن كلمة يقسو في العنوان - نقص في حق الاتحاد - لو كانت النتيجة فوق خمسة هنا تنبلع كلمة يقسووو - او حتى كلمة يسحق كما في عنوان فوز النصر على الرائد.
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  19. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 22:40 م
    عدد التعليقات:4303

    العنيد

    الف مليون مبروك لجماهير النمور ،، الصداره وخاص أتحادي صميم ،، عمر السميري ،،
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  20. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    كهربه

    تستاهل الصداره وبكل جداره يا اتحاد
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  21. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    كهربه

    هذا هو الاتحاد البطل
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  22. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    لمى ed

    مبروك للاتحاديين وخاصة مفتاح علبة قشطه
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  23. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    أتحادي صميم

    مبرووووووووك لكل عشششاق العميد وكل أتحادي وأتحادية بفوز الأتي
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  24. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    لمى ed

    الاتحاد يتفوق على الجميع
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  25. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    لمى ed

    الله عليك يا اتحاد
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  26. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    ed

    صح لحق الباطن بالهلال والله برافو يا اتحاد
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  27. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الف مبرووووووك للاتحااااااد المندياااالي - الفوز والثلاثة نقاط والصدارة - فهد المولد ما شاء الله عليه - نمر الملعب يمشي ولا يتعب.
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  28. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ed

    مبروووووك
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  29. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    deleted

    يعني الباطن والهلال مستواهم واحد هههههههه
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  30. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    أتحادي صميم

    واساري بخير ياعمر ياأتحادي
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  31. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    نفس النتيجه اللي مع الهلال
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  32. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    أتحادي صميم

    ومن قال صادق تسسسسسلم ياعمر السميري
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  33. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    ابن الوطن

    مبروك الصداره المستحقة لنادي الوطن ولجماهيره على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم بأكمله
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  34. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    يقسو !!! ؟؟ فايز عليه بخمسة او سته حتى تقولوا يقسو هههههه
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  35. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    أتحادي صميم

    أحبــــــــــــــــــــــــك و أحبــــــــــــــــــك ثم أحبــــــــــــــــــــك يا أتي ياحبيب جماهيرك الغفيرة
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  36. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
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  37. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    خروووج
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  38. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    عقبال تحقيق الدوري ي عميد
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  39. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    أتحادي صميم

    ياويلك يلي تناطح الأتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد هو قوة حزم عزم قاهر الخصوم
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  40. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    أتحادي صميم الليلة عدها عيــــد من أعياد العميد /// صدقت
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  41. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    ومبروك المعرف الجديد ي اتحادي صميم اجدت الاختيار
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  42. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    الله يبارك بعمرك ي اتحادي صميم خلاص الحين عرفت من تكون
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  43. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    أتحادي صميم

    مبرووووووك ياعمر السميري فوز الأتحــــــــــــاد ولاتتدخل في شئون غيرك ههههههههههههههه
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  44. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 22:20 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    بالرغم من كل الظروف التي يمر بها الاتحاد الا انه لا يزال في الصداره
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  45. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    الاتحاد سيد الملعب
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  46. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    أتحادي صميم

    الليلة عدها عيــــد من أعياد العميـــــــــــــــــــــد
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  47. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    اوووه ي اتي ي مووووج البحر
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  48. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    ابارك لقشوط واتي 8 وتووته الفوز والصداره
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  49. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ابن الوطن

    الف مبروك لعميد النوادي ملك آسيا الصدارة المستحقة
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  50. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    من الغربية

    مبروك لكل عشاق العميد
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  51. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 22:15 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    اتحادي صميم انت قشووط صح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 22:13 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    مبروووك لجميع الاتحاديين والاتحاديات
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  53. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 22:12 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    الاتي فالصداره الاتي في الصداره والكل من بعدوه
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  54. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    أتحادي صميم

    الأتــــــــــــــــــــــــــــي سيد الملاعب وبس
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  55. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 22:11 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    مبروك الفوز والصداره ي عميد
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  56. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    الباسل

    مبارك لعشاق المونديالي
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  57. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 22:10 م
    عدد التعليقات:14424

    عمر السميري

    مبرووووك للمونديالي
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  58. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    أتحادي صميم

    الأتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد قوة عزم حزم في الملاعب
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  59. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:3469

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العميد..
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  60. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    أتحادي صميم

    بص شووووووووووووف الأتي يعمل أهيه
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  61. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    أتحادي صميم

    الف مليوووووون ترليووووون مبروووك للعمــــــــــــــــــــيد
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