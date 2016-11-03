بالفيديو .. شاهد كيف يرصد المرور مخالفات قطع الإشارة وتجاوز السرعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دوريات المرور أثناء رصدها مرتكبي مخالفات قطع الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة النظامية.
حيث بين الفيديو وقوف الدوريات على مسافات بعيدة من الإشارة وتقوم بتبليغ نقاط التفتيش بمعلومات مركبات المخالفين لإيقافهم وتقييد المخالفات بحقهم، وفق التنظيم الجديد للمخالفات المرورية.
تعليقات ( 20 )
ناصريبون فلوس
أوركيد🌺كان الله ف عونهم.. هالشوارع تجيب المرض من بعض الأشكال اللي يسوقون سيارات ع البركة.
عُـــــــمـــــــرطيب هاذا المرور من عرفنا الدنيا تبليغ ويصيدونهً بنقطه اللي قدامه على بالي شي جديد ضيعت وقتي اشاهد قلت يمكن جايبين مركبات فضائيه اثاريها ياام رقيب وياام عريف
اقسم باللهيوم امس دخلت من جهة**** كأني رايح **** ،، قسم بالله تقريب 3 إشارات قسم بالله سيارات تقطعها عيني عينك لا مرور ولا غيره .
ولد بلاديالله يقويهم المستهترين اذا عرف ان الاشاره ما فيها كمرة رصد ولا شاف دوريه كان الشارع ملكه
شيخ مزيوننتى نرى المرور***
أجامل أياميماشاء الله عليكم لوتفكرون بمخكم ذا في مشكلة الاسكان والصحة كان حليتوها من سنين بس تأكدت الحين إنكم تقدرون بس تعمدون ماتبونها** *** ****
الخطابالدنيا تؤثر على القلب بقربها لا بحجمها، فمن قرّب ديناراً من عينه لن يرى ما أمامه ولو كانت جبالاً، الانتفاع من الدنيا فطرة والتعلّق بها فتنة
هيفاءوالله دخل المرور اكثر من دخل النفط.
متابعالله يقويهم
ابن روق العتيبيشيعي برونزي إتق الله في نفسك ولا تعبد الا الله واترك عنك خزعبلات الشيعة وأهل البيت وماأهل البيت ياشيعي والله ان دين الشيعة خاسر ولن ينتصر الا في الحرام يعني مذهبكم حرام زقوم ومن يتبعة يكون في نار جهنم
الخطابلا يُطهّر القلوب من النفاق مثل ذكر الله، ولا ينجّسها به مثل إطلاق النظر والسمع لما لا يرضي الله، فالعين والأُذن تُدخل النفاق واللسان يُخرجه
زائرهههه اش الدليل بدون بيانات السيارات
تذكيرلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
مراادبيض الله ووجيههم إلا قطع الإشارة أي واحد ما يرضى يكون ماشي بأمان الله ويجيك واحد مستهتر يخش عليك وسط التقاطع
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
البرنسهذي اشارة الاسكان بحفر الباطن😂😂
دروجباالله يقويهم على****
شيعي برونزياصحاب التريلات ليش يمشون في الليل