بالفيديو .. شاهد كيف يرصد المرور مخالفات قطع الإشارة وتجاوز السرعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دوريات المرور أثناء رصدها مرتكبي مخالفات قطع الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة النظامية.

حيث بين الفيديو وقوف الدوريات على مسافات بعيدة من الإشارة وتقوم بتبليغ نقاط التفتيش بمعلومات مركبات المخالفين لإيقافهم وتقييد المخالفات بحقهم، وفق التنظيم الجديد للمخالفات المرورية.