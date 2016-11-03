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بالفيديو .. شاهد كيف يرصد المرور مخالفات قطع الإشارة وتجاوز السرعة

3 نوفمبر, 2016 , 23:00 م
بالفيديو .. شاهد كيف يرصد المرور مخالفات قطع الإشارة وتجاوز السرعة
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دوريات المرور أثناء رصدها مرتكبي مخالفات قطع الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة النظامية.

حيث بين الفيديو وقوف الدوريات على مسافات بعيدة من الإشارة وتقوم بتبليغ نقاط التفتيش بمعلومات مركبات المخالفين لإيقافهم وتقييد المخالفات بحقهم، وفق التنظيم الجديد للمخالفات المرورية.



تعليقات ( 20 )

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  1. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    ناصر

    يبون فلوس
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  2. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    أوركيد🌺

    كان الله ف عونهم.. هالشوارع تجيب المرض من بعض الأشكال اللي يسوقون سيارات ع البركة.
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  3. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    عُـــــــمـــــــر

    طيب هاذا المرور من عرفنا الدنيا تبليغ ويصيدونهً بنقطه اللي قدامه على بالي شي جديد ضيعت وقتي اشاهد قلت يمكن جايبين مركبات فضائيه اثاريها ياام رقيب وياام عريف
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  4. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    اقسم بالله

    يوم امس دخلت من جهة**** كأني رايح **** ،، قسم بالله تقريب 3 إشارات قسم بالله سيارات تقطعها عيني عينك لا مرور ولا غيره .
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  5. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    ولد بلادي

    الله يقويهم المستهترين اذا عرف ان الاشاره ما فيها كمرة رصد ولا شاف دوريه كان الشارع ملكه
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  6. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    شيخ مزيون

    نتى نرى المرور***
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  7. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    أجامل أيامي

    ماشاء الله عليكم لوتفكرون بمخكم ذا في مشكلة الاسكان والصحة كان حليتوها من سنين بس تأكدت الحين إنكم تقدرون بس تعمدون ماتبونها** *** ****
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  8. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    الخطاب

    الدنيا تؤثر على القلب بقربها لا بحجمها، فمن قرّب ديناراً من عينه لن يرى ما أمامه ولو كانت جبالاً، الانتفاع من الدنيا فطرة والتعلّق بها فتنة
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  9. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    هيفاء

    والله دخل المرور اكثر من دخل النفط.
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  10. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    متابع

    الله يقويهم
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  11. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ابن روق العتيبي

    شيعي برونزي إتق الله في نفسك ولا تعبد الا الله واترك عنك خزعبلات الشيعة وأهل البيت وماأهل البيت ياشيعي والله ان دين الشيعة خاسر ولن ينتصر الا في الحرام يعني مذهبكم حرام زقوم ومن يتبعة يكون في نار جهنم
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  12. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    الخطاب

    لا يُطهّر القلوب من النفاق مثل ذكر الله، ولا ينجّسها به مثل إطلاق النظر والسمع لما لا يرضي الله، فالعين والأُذن تُدخل النفاق واللسان يُخرجه
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  13. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    زائر

    هههه اش الدليل بدون بيانات السيارات
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  14. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    تذكير

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  15. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    مرااد

    بيض الله ووجيههم إلا قطع الإشارة أي واحد ما يرضى يكون ماشي بأمان الله ويجيك واحد مستهتر يخش عليك وسط التقاطع
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  16. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    مره كانت الاشارة خضرا ولم اتوقف ولكن اللي امامي توقف قي النص ووقفت خلفه بعد تجاوز الاشارة وهي خضرا مشى اللي امامي مشيت كانت الاشارة خلف ولعت حمرا قام بلغ علي وسجل مخالفه تذكرت هذا الموقف
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  17. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 23:10 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  18. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    البرنس

    هذي اشارة الاسكان بحفر الباطن😂😂
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  19. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    دروجبا

    الله يقويهم على****
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  20. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    شيعي برونزي

    اصحاب التريلات ليش يمشون في الليل
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