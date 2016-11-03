بالفيديو : متحدث ” نزاهة ” يكشف حقيقة تعيين نجل وزير الخدمة المدنية

صحيفة المرصد: أوضح عبدالرحمن العجلان، الناطق الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (الخميس)، حقيقة تعيين عمر نجل وزير الخدمة المدنية في “الوزارة”، مشيراً إلى أن ما تم نشره عنه غير صحيح.
وقال العجلان في مداخلة له ببرنامج “يا هلا” إن ابن وزير الخدمة المدنية تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس بوزارة الخدمة المدنية مثلما أشيع، وتم التعاقد معه على بند الكفاءات المتميزة، رافضاً الكشف عن عمر ابن وزير الخدمة المدنية في الوقت الحالي إلا بعد انتهاء التحقيقات.
ونفى في الوقت ذاته أنه قد صرح بأن التحقيق في القضية سوف ينتهي خلال يومين.
وتقدم بلاغاً للهيئة يفيد بأن ابن وزير الخدمة المدنية الحاصل على شهادة الثانوية العامة، قد تم تعيينه براتب يتجاوز 21 ألف ريال، وهو ما يتم التحقيق فيه حالياً من قبل منسوبي الهيئة.
تعليقات ( 60 )
سوسوليش مااختبر اختبار كفاءات حقت الجامعه لازم يختبر مثل الجامعين والجامعيات والا هو مايحتاج يختبر
عدد التعليقات:1
فولاذالله المستعان اتقوا الله يانزاهة واظهروا الحفيقة للناس خريج ثانوي بوظيفة مدير عام!!!!!!؟ هذا المنصب يحتاج لرجل خدم في الوظيفة عشرات السنين حتى يصل للمرتبة١٢
يالطيفلاعلم لماذا لايكون مسؤلي الفساد وموظفيه من الناس العاديين والي لاينتمون لاسر غنيه او لهم نفوذ من اسم الشخص وعائلته تعرف ان فيه ترقيع بالجمله و ابسطها عدم ذكر كم عمر ابن الوزير الي المتحدث تهرب منه
عطر الشيخبيطلع منها زي الشعره من العجين. وافهم يافهيم ؟؟؟؟؟
نجمنبي زبدة وخلاصة الموضوع من الواظح فيه تعتيم وكارثه اذا لم تكن نزاة نزيهه
طيبحلو اجل على نزاهة مقضاة الاعلام او الاعلام يثبت العكس
52إذا الله كفانا شر سرطان الاخونجية فحنا بخير ونعايم
ابو محمدقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر الساعة, قال: كيف إضاعتُها يا رسول الله؟ قال: إذا أسندَ الأمْرُ إلى غير أهله, فانتظر السَّاعة
الشمالصار الفساد بالبلد بشكل علني هذا للأسف سيدمر البلد سريعا
هههههعمره ماتنطبق عليه شروط الكفاءات المتميزة فهو في اواخر العشرينات ومامعه الا ثنوي
حسبنا الله ونعم الوكيلالعداله الالهيه سوف تقتص منكم باْذن الله
ابوتركيمن يوم شقت وجهك وانا داري ان النزاهه بعيد منه
بقايا مشاعرنزاهه واسطات ومحسوبيات اذا خالف الشريف تركوه واذا خالف المسكين اقامو عليه لدالحد
سعيد بن جبيرمخالف
كيفهو فيه ايه هههههههههههههه
ناس معاليه وناس مواطيهمخالف
فهداحسن شي يشيلون نزاهه لان وجودها وعدمها واحد.
موونيمخالف
غييييوووورررردخلت الواسطات والله ماخرب البلد وضيع حقوق الناس الا الواسطات
☇☇حسابهم على الله☇☇مخالف
☇☇حسابهم على الله☇☇مخالف
☇☇حسابهم على الله☇☇**** وزارة الشؤون البلدية والقروية تابعة لوزارة الخدمة المدنية .. يعني هي نفسها وزارة الخدمة المدنية ..
ميعاداللهم صل وسلم على نبينا محمد
فهد العرماني***دولة نسبة الاسلام فيها ١٠٠٪
أوركيد🌺21 ويش تجي عند الگيك🍰🤔
فهد العرمانيمخالف
فهدمخالف
فهد العرماني**** ولا حول ولا قوة الا بالله
أبجد هوزوليش هالمتحدث الرسمي لنزاهة أصبح كأنه المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، فانفعاله ودفاعه المستميت عن تعيينه يوحي وكأن المخالف نزاهة وليست البلدية والقروية، وهذا ضد مباديء ودور نزاهة تماما!!
سرندشمخالف
مجهولمخالف
سعدمخالف
زائرابوفوازعندنا واحد في الحاره كان على المرتبة السادسه في لمح البصر صار مدير شركات عالميه يقولون أبوه يعرف جار واحد جاره يعرف جيران مدير فى الهند لة علاقه مع واحد في بنجلادش فاتح مكتب استقدام بس ماعنده شغالات
عابر سبيلمخالف
ابوهانيطالما التحقيق ما انتهى ليش يطلع يصرح ماستفدنا شي من تصريحه لانه لابرا ابن الوزير ولا ادانه
ابوصفوقهذا من جده عارفين انه في البلدية وفي بند استقطاب الكفاءات اقسم بالله توقعت انهم بيجيبوا من خلص اجراءات تعيينه وهي غير نظامية كيف ثانوي والراتب 21الف ماحقق شي ولا تخصصه نادر وفي بند استقطاب كفاءات
هيفاءمخالف
فهدمخالف
سعوديوافتخرمخالف
الشايبالكفاءات المتميزه وهو توه متخرج ثانوي .. واللي له 20سنه ومعه اعلى الشهادات وش نعينه عليه
الغامديمخالف
عدد التعليقات:15167
قلم الحقيقهمخالف
مشببمخالف
الصدقمخالف
البشري الجنوبيالا على طاري التحقيق واللجان المكافه ايش اخبار سيول جده باقي تحققون
فهد١١١المصداقية على المحك !! إذا لاتريد أن تُفصح لماذا تصرح !!
😎مرصداوي عنيد😎ما شاء الله ثانوية وراتبة 21 الف - آجل لو كان دبلوم كم بيكون راتبه 31 الف.
زوارةالله يجمعنا على طاعته
إستشاري صحمخالف
أبو عبد اللهأنا اللي يهمني أنه جايب شركة ( استشارية ) بملايين الريالات . كي تقول له أن الموظف لا يعمل سوى ساعة .
صقر الجنوبسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
نريد تحقيق في جميع المؤسساتوليس فقط وزارة الخدمة المدنية خاصة وأن نزاهة يتردد ان كثير من موظفيها ذوي قربى للمتنفذين بها
سعدنزاهة خسارة وصرف رواتب بدون إنتاجية
saig alkiirمخالف للنشر
عبد السميع اللميع ...مخالف للنشر
يوسف الغامديمخالف للنشر