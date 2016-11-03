بالفيديو : متحدث ” نزاهة ” يكشف حقيقة تعيين نجل وزير الخدمة المدنية

صحيفة المرصد: أوضح عبدالرحمن العجلان، الناطق الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (الخميس)، حقيقة تعيين عمر نجل وزير الخدمة المدنية في “الوزارة”، مشيراً إلى أن ما تم نشره عنه غير صحيح.

وقال العجلان في مداخلة له ببرنامج “يا هلا” إن ابن وزير الخدمة المدنية تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس بوزارة الخدمة المدنية مثلما أشيع، وتم التعاقد معه على بند الكفاءات المتميزة، رافضاً الكشف عن عمر ابن وزير الخدمة المدنية في الوقت الحالي إلا بعد انتهاء التحقيقات.

ونفى في الوقت ذاته أنه قد صرح بأن التحقيق في القضية سوف ينتهي خلال يومين.

وتقدم بلاغاً للهيئة يفيد بأن ابن وزير الخدمة المدنية الحاصل على شهادة الثانوية العامة، قد تم تعيينه براتب يتجاوز 21 ألف ريال، وهو ما يتم التحقيق فيه حالياً من قبل منسوبي الهيئة.