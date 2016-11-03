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بالفيديو : متحدث ” نزاهة ” يكشف حقيقة تعيين نجل وزير الخدمة المدنية

3 نوفمبر, 2016 , 23:19 م
بالفيديو : متحدث ” نزاهة ” يكشف حقيقة تعيين نجل وزير الخدمة المدنية
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صحيفة المرصد: أوضح عبدالرحمن العجلان، الناطق الإعلامي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم (الخميس)، حقيقة تعيين عمر نجل وزير الخدمة المدنية في “الوزارة”، مشيراً إلى أن ما تم نشره عنه غير صحيح.

وقال العجلان في مداخلة له ببرنامج “يا هلا” إن ابن وزير الخدمة المدنية تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس بوزارة الخدمة المدنية مثلما أشيع، وتم التعاقد معه على بند الكفاءات المتميزة، رافضاً الكشف عن عمر ابن وزير الخدمة المدنية في الوقت الحالي إلا بعد انتهاء التحقيقات.

ونفى في الوقت ذاته أنه قد صرح بأن التحقيق في القضية سوف ينتهي خلال يومين.

وتقدم بلاغاً للهيئة يفيد بأن ابن وزير الخدمة المدنية الحاصل على شهادة الثانوية العامة، قد تم تعيينه براتب يتجاوز 21 ألف ريال، وهو ما يتم التحقيق فيه حالياً من قبل منسوبي الهيئة.



تعليقات ( 60 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 60
    4 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    سوسو

    ليش مااختبر اختبار كفاءات حقت الجامعه لازم يختبر مثل الجامعين والجامعيات والا هو مايحتاج يختبر
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  2. 59
    4 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص
    عدد التعليقات:1

    فولاذ

    الله المستعان اتقوا الله يانزاهة واظهروا الحفيقة للناس خريج ثانوي بوظيفة مدير عام!!!!!!؟ هذا المنصب يحتاج لرجل خدم في الوظيفة عشرات السنين حتى يصل للمرتبة١٢
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  3. 58
    4 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    يالطيف

    لاعلم لماذا لايكون مسؤلي الفساد وموظفيه من الناس العاديين والي لاينتمون لاسر غنيه او لهم نفوذ من اسم الشخص وعائلته تعرف ان فيه ترقيع بالجمله و ابسطها عدم ذكر كم عمر ابن الوزير الي المتحدث تهرب منه
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  4. 57
    4 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    عطر الشيخ

    بيطلع منها زي الشعره من العجين. وافهم يافهيم ؟؟؟؟؟
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  5. 56
    4 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    نجم

    نبي زبدة وخلاصة الموضوع من الواظح فيه تعتيم وكارثه اذا لم تكن نزاة نزيهه
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  6. 55
    4 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    طيب

    حلو اجل على نزاهة مقضاة الاعلام او الاعلام يثبت العكس
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  7. 54
    4 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    52

    إذا الله كفانا شر سرطان الاخونجية فحنا بخير ونعايم
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  8. 53
    4 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    ابو محمد

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر الساعة, قال: كيف إضاعتُها يا رسول الله؟ قال: إذا أسندَ الأمْرُ إلى غير أهله, فانتظر السَّاعة
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  9. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    الشمال

    صار الفساد بالبلد بشكل علني هذا للأسف سيدمر البلد سريعا
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  10. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 1:07 ص

    ههههه

    عمره ماتنطبق عليه شروط الكفاءات المتميزة فهو في اواخر العشرينات ومامعه الا ثنوي
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  11. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    العداله الالهيه سوف تقتص منكم باْذن الله
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  12. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    ابوتركي

    من يوم شقت وجهك وانا داري ان النزاهه بعيد منه
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  13. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    بقايا مشاعر

    نزاهه واسطات ومحسوبيات اذا خالف الشريف تركوه واذا خالف المسكين اقامو عليه لدالحد
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  14. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    سعيد بن جبير

    مخالف
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  15. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    كيف

    هو فيه ايه هههههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    ناس معاليه وناس مواطيه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    فهد

    احسن شي يشيلون نزاهه لان وجودها وعدمها واحد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 0:32 ص

    مووني

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    غييييوووورررر

    دخلت الواسطات والله ماخرب البلد وضيع حقوق الناس الا الواسطات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    **** وزارة الشؤون البلدية والقروية تابعة لوزارة الخدمة المدنية .. يعني هي نفسها وزارة الخدمة المدنية ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  23. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    ميعاد

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد
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  24. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    فهد العرماني

    ***دولة نسبة الاسلام فيها ١٠٠٪‏
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  25. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    أوركيد🌺

    21 ويش تجي عند الگيك🍰🤔
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  26. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    فهد العرماني

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    فهد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    فهد العرماني

    **** ولا حول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    الحمد لله نزاهة في الوجود لماذاالتصريح قبل انتهاء التحقيقات ؟؟؟؟!!! .
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  30. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    أبجد هوز

    وليش هالمتحدث الرسمي لنزاهة أصبح كأنه المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، فانفعاله ودفاعه المستميت عن تعيينه يوحي وكأن المخالف نزاهة وليست البلدية والقروية، وهذا ضد مباديء ودور نزاهة تماما!!
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  31. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    سرندش

    مخالف
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  32. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    مجهول

    مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    سعد

    مخالف
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  34. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    زائرابوفواز

    عندنا واحد في الحاره كان على المرتبة السادسه في لمح البصر صار مدير شركات عالميه يقولون أبوه يعرف جار واحد جاره يعرف جيران مدير فى الهند لة علاقه مع واحد في بنجلادش فاتح مكتب استقدام بس ماعنده شغالات
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  35. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    نزاهة باقي في الوجود الحمد لله لكن . المفروض عدم التصريح حتى تنتهي التحقيقات . هل وزارة الشئون البلدية خارج المملكة ولا تتبع لديوان الخدمة المدنية؟؟؟!!! .
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  36. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    عابر سبيل

    مخالف
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  37. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ابوهاني

    طالما التحقيق ما انتهى ليش يطلع يصرح ماستفدنا شي من تصريحه لانه لابرا ابن الوزير ولا ادانه
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  38. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    ابوصفوق

    هذا من جده عارفين انه في البلدية وفي بند استقطاب الكفاءات اقسم بالله توقعت انهم بيجيبوا من خلص اجراءات تعيينه وهي غير نظامية كيف ثانوي والراتب 21الف ماحقق شي ولا تخصصه نادر وفي بند استقطاب كفاءات
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  39. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    هيفاء

    مخالف
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  40. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    فهد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    سعوديوافتخر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    مستحيل يكون التحقيق بكل شفافيه
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  43. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    الشايب

    الكفاءات المتميزه وهو توه متخرج ثانوي .. واللي له 20سنه ومعه اعلى الشهادات وش نعينه عليه
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  44. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 23:39 م

    الغامدي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 23:38 م
    عدد التعليقات:15167

    قلم الحقيقه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    مشبب

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    الصدق

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    البشري الجنوبي

    الا على طاري التحقيق واللجان المكافه ايش اخبار سيول جده باقي تحققون
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  49. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 23:32 م

    فهد١١١

    المصداقية على المحك !! إذا لاتريد أن تُفصح لماذا تصرح !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  50. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    ما شاء الله ثانوية وراتبة 21 الف - آجل لو كان دبلوم كم بيكون راتبه 31 الف.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  51. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    زوارة

    الله يجمعنا على طاعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    إستشاري صح

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    أبو عبد الله

    أنا اللي يهمني أنه جايب شركة ( استشارية ) بملايين الريالات . كي تقول له أن الموظف لا يعمل سوى ساعة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    صقر الجنوب

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    نريد تحقيق في جميع المؤسسات

    وليس فقط وزارة الخدمة المدنية خاصة وأن نزاهة يتردد ان كثير من موظفيها ذوي قربى للمتنفذين بها
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  56. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    سعد

    نزاهة خسارة وصرف رواتب بدون إنتاجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(15)
  57. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    saig alkiir

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    ولن يتم الكشف عن حيثيات الموضوع وسوف يلحق بسيول جده
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    عبد السميع اللميع ...

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    يوسف الغامدي

    مخالف للنشر
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