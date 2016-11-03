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هوغان يحصل على تعويض بـ”31″ مليون دولار عن الأضرار العاطفية التي اصابته بعد عرض مقطع جنسي !

3 نوفمبر, 2016 , 23:26 م
هوغان يحصل على تعويض بـ”31″ مليون دولار عن الأضرار العاطفية التي اصابته بعد عرض مقطع جنسي !
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صحيفة المرصد:توصل المصارع الأميركي السابق هالك هوغان إلى تسوية قضائية بقيمة 31 مليون دولار، بعد نزاع قضائي طويل بينه وبين شركة “غاوكر”، بعد نشر الموقع فيديو جنسي له مع زوجة صديقه المقرب.

وبموجب تلك التسوية ستتنازل الشركة عن حقها في الاستئناف على حكم قضائي سابق، قررت المحكمة فيه تعويض المصارع بمبلغ 115 مليون دولار، 60 منها عن الأضرار العاطفية التي تعرض لها، و55 للأضرار الاقتصادية.

إذ اعتبرت لجنة المحلفين في محكمة سانت بيترسبرغ بولاية فلوريدا الأميركية أن الموقع انتهك خصوصية المصارع هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، بنشره شريطاً جنسياً له.

حيث ظهر هوغان وهو يمارس الجنس مع زوجة المذيع بوبا كليم، أعز أصدقائه حينها، وفور الحكم الأول بكى هوغان وعانق محاميه ديفيد هوستون، معتبرين أن هذا فوز لكل شخص انتهكت خصوصيته.

لكنه بعد استئناف الشركة على الحكم وعقد تلك التسوية الأخيرة، كتب مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي نيك دينتون في مدونته الإلكترونية: “انتهت هذه الملحمة”

حيث إن الشركة قدمت للمحكمة عقب الحكم الأول وثيقة تثبت أنها متجهة نحو الإفلاس، وسيتم طرحها في مزاد للبيع، وقد جرى ذلك بالفعل بيعها لمجموعة نيفيسيون بعدما أعلنت إفلاسها، في أغسطس/آب الماضي، وفي إثرها جرى عقد تسوية بين الطرفين، بحسب ما ذكرته صحيفة The New York Times.

فيما تعهدت الشركة التي تأسست عام 2002 بحذف 3 مقاطع مصورة من موقعها الإلكتروني، من بينها مقطع هوغان كجزء من التسوية.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص
    عدد التعليقات:1

    فولاذ

    ليس بعد الكفر ذنب يعني رجل كافر هل تنتظر منه ان يحرم الزنا!!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    احمد

    الموضوع لايعنينا في شي عاداتهم الرذيلة يجب ان تقتصر عليهم دون اعلانها علينا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    الهمداني

    سمعت ان هوجن يفكر انه يسلم لا حد يسبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    ءذءذ

    لانريد اخبار هؤلاء الاراذل الكفرة الفجرة تتداول في اوساط المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ٢٤٥٥

    متى تفكونا من ها المواضيع الي تعور القلب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    جامح

    يزني بزوجة صديقه وياخذ تعويض .. زمن العجايب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص

    زائرابوفواز

    الحين تكدت ان قانون جاستا بي يطبق علينا كل الدعو تفجير الحادي عشر من سبتمبر و هوغن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    رايقة وفايقة

    طيب اهو اخذ تعويض وصديقه المقرب شنو اخذ قال ايه اضرار عاطفيه والصديق وش صار فيه يعني اخونه واخذ تعويض والزوجة وزوجها اكلو هواء ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  9. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    ليش

    **** وش الفايده استغفر الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    😎مرصداوي عنيد😎

    اخس عليك يا يهودي يا فاشل تغدر بأعز اصدقائك - وانا اقول ليش الروافض حياتهم كلها غدر وخيانه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  11. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    عبدالله بن مسعود

    مادام ذي علومه مايستاهل الا (........)
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    مالنا شغل

    السؤال الى يطرح نفسه هل صديقه جايزله الوضع او لا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  13. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ابو داليدا

    يفعل الفاحشة في زوجة صديقه وياخذ تعويض ***** افضل منهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    زمان الضياع

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    Sofian

    ياعمري ياهالك هوجن ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  16. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    عقبال عندنا يحاكمون كل شخص ينتهك خصوصية الأخرين بغير وجه حق.
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  17. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    متابع

    بسم الله الرحمن الرحيم ,,أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ,,
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  18. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    حساوي

    اهم شيء عاطفتك يالذيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    زوارة

    هذا شنبه طويل يادافع البلاء
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