هوغان يحصل على تعويض بـ”31″ مليون دولار عن الأضرار العاطفية التي اصابته بعد عرض مقطع جنسي !

صحيفة المرصد:توصل المصارع الأميركي السابق هالك هوغان إلى تسوية قضائية بقيمة 31 مليون دولار، بعد نزاع قضائي طويل بينه وبين شركة “غاوكر”، بعد نشر الموقع فيديو جنسي له مع زوجة صديقه المقرب.
وبموجب تلك التسوية ستتنازل الشركة عن حقها في الاستئناف على حكم قضائي سابق، قررت المحكمة فيه تعويض المصارع بمبلغ 115 مليون دولار، 60 منها عن الأضرار العاطفية التي تعرض لها، و55 للأضرار الاقتصادية.
إذ اعتبرت لجنة المحلفين في محكمة سانت بيترسبرغ بولاية فلوريدا الأميركية أن الموقع انتهك خصوصية المصارع هوغان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، بنشره شريطاً جنسياً له.
حيث ظهر هوغان وهو يمارس الجنس مع زوجة المذيع بوبا كليم، أعز أصدقائه حينها، وفور الحكم الأول بكى هوغان وعانق محاميه ديفيد هوستون، معتبرين أن هذا فوز لكل شخص انتهكت خصوصيته.
لكنه بعد استئناف الشركة على الحكم وعقد تلك التسوية الأخيرة، كتب مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي نيك دينتون في مدونته الإلكترونية: “انتهت هذه الملحمة”
حيث إن الشركة قدمت للمحكمة عقب الحكم الأول وثيقة تثبت أنها متجهة نحو الإفلاس، وسيتم طرحها في مزاد للبيع، وقد جرى ذلك بالفعل بيعها لمجموعة نيفيسيون بعدما أعلنت إفلاسها، في أغسطس/آب الماضي، وفي إثرها جرى عقد تسوية بين الطرفين، بحسب ما ذكرته صحيفة The New York Times.
فيما تعهدت الشركة التي تأسست عام 2002 بحذف 3 مقاطع مصورة من موقعها الإلكتروني، من بينها مقطع هوغان كجزء من التسوية.
تعليقات ( 19 )
عدد التعليقات:1
فولاذليس بعد الكفر ذنب يعني رجل كافر هل تنتظر منه ان يحرم الزنا!!؟
احمدالموضوع لايعنينا في شي عاداتهم الرذيلة يجب ان تقتصر عليهم دون اعلانها علينا
الهمدانيسمعت ان هوجن يفكر انه يسلم لا حد يسبه
ءذءذلانريد اخبار هؤلاء الاراذل الكفرة الفجرة تتداول في اوساط المسلمين
٢٤٥٥متى تفكونا من ها المواضيع الي تعور القلب
جامحيزني بزوجة صديقه وياخذ تعويض .. زمن العجايب
زائرابوفوازالحين تكدت ان قانون جاستا بي يطبق علينا كل الدعو تفجير الحادي عشر من سبتمبر و هوغن
رايقة وفايقةطيب اهو اخذ تعويض وصديقه المقرب شنو اخذ قال ايه اضرار عاطفيه والصديق وش صار فيه يعني اخونه واخذ تعويض والزوجة وزوجها اكلو هواء ههههههه
ليش**** وش الفايده استغفر الله
😎مرصداوي عنيد😎اخس عليك يا يهودي يا فاشل تغدر بأعز اصدقائك - وانا اقول ليش الروافض حياتهم كلها غدر وخيانه.
عبدالله بن مسعودمادام ذي علومه مايستاهل الا (........)
مالنا شغلالسؤال الى يطرح نفسه هل صديقه جايزله الوضع او لا
ابو داليدايفعل الفاحشة في زوجة صديقه وياخذ تعويض ***** افضل منهم
زمان الضياعمخالف للنشر
Sofianياعمري ياهالك هوجن ..
😎مرصداوي عنيد😎عقبال عندنا يحاكمون كل شخص ينتهك خصوصية الأخرين بغير وجه حق.
متابعبسم الله الرحمن الرحيم ,,أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ,,
حساوياهم شيء عاطفتك يالذيب
زوارةهذا شنبه طويل يادافع البلاء