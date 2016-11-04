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بالفيديو : أميركية تحكي كيف ربحت 43 مليون دولار وفقدتها في دقيقة

4 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص
بالفيديو : أميركية تحكي كيف ربحت 43 مليون دولار وفقدتها في دقيقة
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صحيفة المرصد:لم تدم فرحة الأميركية كاترينة بوكمان، سوى ثوان معدودة، فمبلغ 43 مليون دولار الذي ظهر على شاشة جهاز القمار الذي كان أمامها، اختفى في لحظة.

كاترينة وبمجرد ما ظهر المبلغ “الضخم” على شاشتها، سارعت إلى أخذ صورة سيلفي معه، وعلامات الفرح الكبيرة تعلو محياها، وما إن التقطت الصورة، حتى اختفى المبلغ وتوقف الجهاز عن العمل.

انهارت كاترينة بوكمان، واتجهت مباشرة إلى إدارة الملهى، التي اخبرتها بأن الجهاز أصابه عطل، وبالتالي فلن تحصل على أي جائزة.

لم تنفع توسلات الفتاة ولا صورة سيلفي في إقناع إدارة الملهى، فقررت اللجوء إلى القضاء.

وقالت الفتاة، التي تعيش في نيويورك، في تصريح لقناة ABC الأميركية: “عرضت عليّ إدراة الملهى شريحة لحم، كوجبة عشاء”.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    مهبوله

    انا راضيه أفوز بس مليون 😩
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  2. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    احتمال. ان الفندق نصابيين. البنت فازت و الفندق. عندهم برنامج يطفي الجهاز او يسبب خلل. الهدف ما يبون يدفعون الملاين وكذا الناس تخسر و الفندق يربح من الي يقامرون و لا واحد يقدر يفوز
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  3. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    عابر سبيل

    ناظرتها و قلبي يقول هذي العيون الى متى !
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  4. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    حساوي

    زين انهم عرضولك شريحة لحم ههههههههههههه راحت عليك الفلوس خخخخخخخخخخخخخخخخ
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