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بالفيديو .. كيف رد أردوغان على مذيع سأله هل أنت علماني أم إسلامي أم محافظ ؟

4 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص
بالفيديو .. كيف رد أردوغان على مذيع سأله هل أنت علماني أم إسلامي أم محافظ ؟
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الإعلامي علي الظفيري عبر قناة الجزيرة .

حيث وجَّه الإعلامي سؤالاً مباشراً للرئيس التركي عن تشكّله الفكري في مرحلة الشباب من حيث كونه علمانياً أو إسلامياً أو متديناً يعمل في السياسة أو محافظاً.

هذا وقد رد أردوغان قائلاً : ” قبل كل شيء شخص مسلم، وأن هذه هي الخطوة الأولى والأساسية لتحديد توجهاتي؛ لكن الحياة تستلزم من الإنسان أن يحدّث أفكاره ونظرته للحياة بشكل مستمر”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    محب تركيا

    زعيم الأمة الاسلامية اوردوغان حفظك الله يابطل انت الوحيد الذي جعلت داعش والروافض والليبرالية يحسبون لك الف حساب ولكن القافله تسير وهم ينبحون
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  2. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    يويتشي نيشيمورا

    ت14 ليتك يادجاجه مثله ريس
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  3. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    يويتشي نيشيمورا

    ت14 في راسك خلل
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  4. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    💚💚أردوغــ❤️ــان في قلـــ❤️ـــوبنا 💚💚
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  5. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص
    عدد التعليقات:7774

    الحرمان

    البعض يقيم اردوغان 😜
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  6. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    المتشبه سويميه رخمه ام ساره سابقاً تردح بالمعرفات الزرقاء ومتواجدة على مدار الساعه بالمرصد وكانت بمعرف ام ساره تقول انها بنت جامعيه وبمعرف سويمية تقول انا ام ل 9 دكاترة 😜 تسعه يا ظالم؟وكلهم دكاترة😇
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  7. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    لوي ذراع قانوني

    يا ساميه علميني بعذب المقال ... واجبري كسر قلبي بحلو الخبر😜😜 الضنى قد ضناني وسود الليال ... والهنا كيف اشوفه تالي العمر 😜😜
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  8. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    خلل

    لو فيه خير الاخونجي كان ارسل جيشه لدفاع عن حلب وبقية المدن المنكوبه . وعدم اعتداره للروس الكفره لاسقاط الطائره
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  9. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    كيف مسلم ورئيس دوله علمانيه ضحك على الدقون
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  10. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    ايه هذا الرئيس اللي يمتلك كاريزما الرؤساء ومتكلم من الطراز الأول وليس راعي الثلاجه المهجورة
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  11. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    رعد الجنوب

    اردوغان علامة فارقة
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  12. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص
    عدد التعليقات:4304

    العنيد

    باختصار مسلم بطل معتز بدينه ورافع راسه باعتدال....كل المواقف التي يقوم بها توكد ذلك !!!!
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  13. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    ممكن ؟!

    العار لمن صوت لقصف حلب و قتل أطفالها و هدمها و تشريد أهلها و العار لمن خان القسم و افلس بلده بالكذب و النفاق و التدليس
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  14. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    تلاجة الموتى

    لقد فضح زعيم اخوان الشياطين قردوغان وتبيان كفره للمسلمين
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  15. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    ممكن ؟!

    أردوغان رجل نقل تركيا نقلة نوعية في جميع المجالات من دولة مديونة للعالم إلى دولة قائدة و رائدة في التنمية لا يكذب و لا يخون و ليس كبعض الناس الذين يخونون و يكذبون و يعضون الأيدي التي تساعدهم و تعينهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  16. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    عبد الرحمن

    ونعم الرجل القائد في الزمن الحاضر .
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  17. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    تلاجة الموتى

    يا للعار قردعاني يتحالف مع الحشد والمجوسي والصهي امريكي
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  18. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    مراقب عام

    حفظك الله يا اردوغان فعلاً انت رمز إسلامي يفتخر فيك كل مسلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  19. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    شيعي برونزي

    اللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي تحيا مصر وباباي اردغان
    لا يعجبني(19) اعجبني(0)
  20. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    كبير ياولد حفر الباطن علي الظفيري متألق دائما مع الكبار

    المذيع الرائع علي الظفيري ابن حفر الباطن استقالتك من التلفزيون السعودي خساره كبيره لهم وفازت فيك الجزيرة
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)

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