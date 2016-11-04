بالفيديو .. كيف رد أردوغان على مذيع سأله هل أنت علماني أم إسلامي أم محافظ ؟

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الإعلامي علي الظفيري عبر قناة الجزيرة .
حيث وجَّه الإعلامي سؤالاً مباشراً للرئيس التركي عن تشكّله الفكري في مرحلة الشباب من حيث كونه علمانياً أو إسلامياً أو متديناً يعمل في السياسة أو محافظاً.
هذا وقد رد أردوغان قائلاً : ” قبل كل شيء شخص مسلم، وأن هذه هي الخطوة الأولى والأساسية لتحديد توجهاتي؛ لكن الحياة تستلزم من الإنسان أن يحدّث أفكاره ونظرته للحياة بشكل مستمر”.
تعليقات ( 20 )
محب تركيازعيم الأمة الاسلامية اوردوغان حفظك الله يابطل انت الوحيد الذي جعلت داعش والروافض والليبرالية يحسبون لك الف حساب ولكن القافله تسير وهم ينبحون
يويتشي نيشيمورات14 ليتك يادجاجه مثله ريس
يويتشي نيشيمورات14 في راسك خلل
💎⭐️عــهـــود⭐️💎💚💚أردوغــ❤️ــان في قلـــ❤️ـــوبنا 💚💚
عدد التعليقات:7774
الحرمانالبعض يقيم اردوغان 😜
لوي ذراع قانونييا ساميه علميني بعذب المقال ... واجبري كسر قلبي بحلو الخبر😜😜 الضنى قد ضناني وسود الليال ... والهنا كيف اشوفه تالي العمر 😜😜
خلللو فيه خير الاخونجي كان ارسل جيشه لدفاع عن حلب وبقية المدن المنكوبه . وعدم اعتداره للروس الكفره لاسقاط الطائره
رعد الجنوباردوغان علامة فارقة
عدد التعليقات:4304
العنيدباختصار مسلم بطل معتز بدينه ورافع راسه باعتدال....كل المواقف التي يقوم بها توكد ذلك !!!!
ممكن ؟!العار لمن صوت لقصف حلب و قتل أطفالها و هدمها و تشريد أهلها و العار لمن خان القسم و افلس بلده بالكذب و النفاق و التدليس
تلاجة الموتىلقد فضح زعيم اخوان الشياطين قردوغان وتبيان كفره للمسلمين
ممكن ؟!أردوغان رجل نقل تركيا نقلة نوعية في جميع المجالات من دولة مديونة للعالم إلى دولة قائدة و رائدة في التنمية لا يكذب و لا يخون و ليس كبعض الناس الذين يخونون و يكذبون و يعضون الأيدي التي تساعدهم و تعينهم
عبد الرحمنونعم الرجل القائد في الزمن الحاضر .
تلاجة الموتىيا للعار قردعاني يتحالف مع الحشد والمجوسي والصهي امريكي
مراقب عامحفظك الله يا اردوغان فعلاً انت رمز إسلامي يفتخر فيك كل مسلم
شيعي برونزياللهم احفظ البطل الشهم النشمي القبيلي سعاده الريس السيسي تحيا مصر وباباي اردغان
كبير ياولد حفر الباطن علي الظفيري متألق دائما مع الكبارالمذيع الرائع علي الظفيري ابن حفر الباطن استقالتك من التلفزيون السعودي خساره كبيره لهم وفازت فيك الجزيرة