بالفيديو .. كيف رد أردوغان على مذيع سأله هل أنت علماني أم إسلامي أم محافظ ؟

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الإعلامي علي الظفيري عبر قناة الجزيرة .

حيث وجَّه الإعلامي سؤالاً مباشراً للرئيس التركي عن تشكّله الفكري في مرحلة الشباب من حيث كونه علمانياً أو إسلامياً أو متديناً يعمل في السياسة أو محافظاً.

هذا وقد رد أردوغان قائلاً : ” قبل كل شيء شخص مسلم، وأن هذه هي الخطوة الأولى والأساسية لتحديد توجهاتي؛ لكن الحياة تستلزم من الإنسان أن يحدّث أفكاره ونظرته للحياة بشكل مستمر”.