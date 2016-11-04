بعدما قبل كتفه وزير الحرس .. تعرف على قصة الجندي وكيف بترت ذراعه ؟ – صور وفيديو

صحيفة المرصد:أوضح الجندي أول “محمد يحيى المسعودي” أحد منسوبي الحرس الوطني والذي اشتهر بـ”لقطة” تقبيل كتفه من وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله: “لو أتيحت لي الفرصة مجددًا، لن أتوانى في العودة للحد الجنوبي لمشاركة زملائي في الذود عن حدود الوطن.”

وكشف المسعودي وفقاً لموقع “سبق” تفاصيل إصابته، وخلفيات لقطة تقبيل الكتف وتلبية الطلب بشكل فوري من الأمير متعب بن عبد الله.

حيث قاول المسعودي: “أنا شاب أعزب وأنوي الزواج قريبًا، التحقت بالحرس الوطني قبل نحو ثلاث سنوات، وتم انتدابي للحد الجنوبي العام الماضي، وبعد ٦ أشهر من أداء المهمة وقبل يومين من حلول شهر رمضان المبارك، أصبت بشظية خلال إحدى المهمات الدفاعية في منطقة سقام في نجران، تسببت في بتر ذراعي الأيسر وتعرض ذراعي الأيمن لحروق متعددة”.

وأضاف “نقلت لمستشفى الملك خالد بنجران ومنه نقلت بالإخلاء إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، تم تنويمي لمدة شهر وغادرت المستشفى، وأثناء وجودي فيه تشرّفت بزيارة الأمير متعب بن عبد الله لي واطمئنانه عليّ وسؤاله عني وعن أحوالي ووجّه بتلبية احتياجاتي”.

وواصل المسعودي: “أبلغت الأمير متعب بأنه ستتم إحالتي للتقاعد بسبب عجزي، فأمر في الحال بعودتي للعمل في وظيفة تتناسب مع قدراتي.”