بعدما قبل كتفه وزير الحرس .. تعرف على قصة الجندي وكيف بترت ذراعه ؟ – صور وفيديو

صحيفة المرصد:أوضح الجندي أول “محمد يحيى المسعودي” أحد منسوبي الحرس الوطني والذي اشتهر بـ”لقطة” تقبيل كتفه من وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله: “لو أتيحت لي الفرصة مجددًا، لن أتوانى في العودة للحد الجنوبي لمشاركة زملائي في الذود عن حدود الوطن.”
وكشف المسعودي وفقاً لموقع “سبق” تفاصيل إصابته، وخلفيات لقطة تقبيل الكتف وتلبية الطلب بشكل فوري من الأمير متعب بن عبد الله.
حيث قاول المسعودي: “أنا شاب أعزب وأنوي الزواج قريبًا، التحقت بالحرس الوطني قبل نحو ثلاث سنوات، وتم انتدابي للحد الجنوبي العام الماضي، وبعد ٦ أشهر من أداء المهمة وقبل يومين من حلول شهر رمضان المبارك، أصبت بشظية خلال إحدى المهمات الدفاعية في منطقة سقام في نجران، تسببت في بتر ذراعي الأيسر وتعرض ذراعي الأيمن لحروق متعددة”.
وأضاف “نقلت لمستشفى الملك خالد بنجران ومنه نقلت بالإخلاء إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، تم تنويمي لمدة شهر وغادرت المستشفى، وأثناء وجودي فيه تشرّفت بزيارة الأمير متعب بن عبد الله لي واطمئنانه عليّ وسؤاله عني وعن أحوالي ووجّه بتلبية احتياجاتي”.
وواصل المسعودي: “أبلغت الأمير متعب بأنه ستتم إحالتي للتقاعد بسبب عجزي، فأمر في الحال بعودتي للعمل في وظيفة تتناسب مع قدراتي.”
تعليقات ( 13 )
ابو عبدالعزيزوش يعني سلم على كتفه ضحى للوطن يكفيناء الملك والمرحوم الامير سلطان كانو يسلمون على روس المتنومين عوضه يا وزير الحرس بمبلغ مليون الدوله ما قصرت والتباهي مو زين خليك مثل محمد بن سلمان رجل الدوله الاول
الدوسريماتشوف شر يالمسعودي بطل من حماه الوطن تستاهل النوط وقبله على الجبين
الدوسريبطل من حماه الوطن تستاهل من يقبل جبينك المسعودي ماتشوف شر
حسين السبيعيالله يعوضه خير .
راجي رحمة ربهالله يعوضك خير ويرزقك بالزوجه الصالحه الوفيه ويسخر لك جنوده في السموات والأرض وعباده الصالحين ويرزقك الصحه والعافيه ويقويك وربك كريم مايخيب عباده الصالحين والله ان احب عبدا ابتلاه فمن صبر فله الجنه
وطني الحبيب وهل احب سواهمحمد يابخت اللي بتكون زوجتك انت بطل ونفتخر فيك
وطني الحبيب وهل احب سواهمحمد يابخت اللي بتكون زوجتك انت بطل ونفتخر فيك
إنها الحروبالله يكون بعونك .... ولايلومك ... أموال الدنيا كلها ماتعوض بني آدم في فقدان عضو مهم مثل اليد أو الرجل او العين ...
العسيرييستاهل البطل وكل افرادوظباط القوات المسلحه يستاهلون كثروالله يرحم ابوك ياالاميرمتعب وينصرناويحفظ وطنى من كل شرويديم لنى حكومتنى الرشيده وكل الشعب السعودي جنوداللحرمين وروحنى فدى اللوطن
العسيرييستاهل البطل وكل افرادوظباط القوات المسلحه يستاهلون كثروالله يرحم ابوك ياالاميرمتعب وينصرناويحفظ وطنى من كل شرويديم لنى حكومتنى الرشيده وكل الشعب السعودي جنوداللحرمين وروحنى فدى اللوطن
العسيريالحمدلله على السلامه
عمرممكن يكرم / بشــــــــــــــــــــــــارع يد جندي , في رياض
احمد عسيريجمعك الله بما فقدت في جنات النعيم وثبتك على الحمد والشكر لما اصابك وبالكلام الجنوبي ( بي عنك )