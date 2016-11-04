  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بعدما قبل كتفه وزير الحرس .. تعرف على قصة الجندي وكيف بترت ذراعه ؟ – صور وفيديو

4 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص
بعدما قبل كتفه وزير الحرس .. تعرف على قصة الجندي وكيف بترت ذراعه ؟ – صور وفيديو
  • 2٬870
  • 13
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:أوضح الجندي أول “محمد يحيى المسعودي” أحد منسوبي الحرس الوطني والذي اشتهر بـ”لقطة” تقبيل كتفه من وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله: “لو أتيحت لي الفرصة مجددًا، لن أتوانى في العودة للحد الجنوبي لمشاركة زملائي في الذود عن حدود الوطن.”

وكشف المسعودي وفقاً لموقع “سبق” تفاصيل إصابته، وخلفيات لقطة تقبيل الكتف وتلبية الطلب بشكل فوري من الأمير متعب بن عبد الله.

حيث قاول المسعودي: “أنا شاب أعزب وأنوي الزواج قريبًا، التحقت بالحرس الوطني قبل نحو ثلاث سنوات، وتم انتدابي للحد الجنوبي العام الماضي، وبعد ٦ أشهر من أداء المهمة وقبل يومين من حلول شهر رمضان المبارك، أصبت بشظية خلال إحدى المهمات الدفاعية في منطقة سقام في نجران، تسببت في بتر ذراعي الأيسر وتعرض ذراعي الأيمن لحروق متعددة”.

وأضاف “نقلت لمستشفى الملك خالد بنجران ومنه نقلت بالإخلاء إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، تم تنويمي لمدة شهر وغادرت المستشفى، وأثناء وجودي فيه تشرّفت بزيارة الأمير متعب بن عبد الله لي واطمئنانه عليّ وسؤاله عني وعن أحوالي ووجّه بتلبية احتياجاتي”.

وواصل المسعودي: “أبلغت الأمير متعب بأنه ستتم إحالتي للتقاعد بسبب عجزي، فأمر في الحال بعودتي للعمل في وظيفة تتناسب مع قدراتي.”

0135856564

1294187706-36

06559565623

6868888888

324535555555



تعليقات ( 13 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    ابو عبدالعزيز

    وش يعني سلم على كتفه ضحى للوطن يكفيناء الملك والمرحوم الامير سلطان كانو يسلمون على روس المتنومين عوضه يا وزير الحرس بمبلغ مليون الدوله ما قصرت والتباهي مو زين خليك مثل محمد بن سلمان رجل الدوله الاول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    الدوسري

    ماتشوف شر يالمسعودي بطل من حماه الوطن تستاهل النوط وقبله على الجبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    الدوسري

    بطل من حماه الوطن تستاهل من يقبل جبينك المسعودي ماتشوف شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    حسين السبيعي

    الله يعوضه خير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 3:06 ص

    راجي رحمة ربه

    الله يعوضك خير ويرزقك بالزوجه الصالحه الوفيه ويسخر لك جنوده في السموات والأرض وعباده الصالحين ويرزقك الصحه والعافيه ويقويك وربك كريم مايخيب عباده الصالحين والله ان احب عبدا ابتلاه فمن صبر فله الجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    وطني الحبيب وهل احب سواه

    محمد يابخت اللي بتكون زوجتك انت بطل ونفتخر فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    وطني الحبيب وهل احب سواه

    محمد يابخت اللي بتكون زوجتك انت بطل ونفتخر فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    إنها الحروب

    الله يكون بعونك .... ولايلومك ... أموال الدنيا كلها ماتعوض بني آدم في فقدان عضو مهم مثل اليد أو الرجل او العين ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    العسيري

    يستاهل البطل وكل افرادوظباط القوات المسلحه يستاهلون كثروالله يرحم ابوك ياالاميرمتعب وينصرناويحفظ وطنى من كل شرويديم لنى حكومتنى الرشيده وكل الشعب السعودي جنوداللحرمين وروحنى فدى اللوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    العسيري

    يستاهل البطل وكل افرادوظباط القوات المسلحه يستاهلون كثروالله يرحم ابوك ياالاميرمتعب وينصرناويحفظ وطنى من كل شرويديم لنى حكومتنى الرشيده وكل الشعب السعودي جنوداللحرمين وروحنى فدى اللوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    العسيري

    الحمدلله على السلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 1:50 ص

    عمر

    ممكن يكرم / بشــــــــــــــــــــــــارع يد جندي , في رياض
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  13. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    احمد عسيري

    جمعك الله بما فقدت في جنات النعيم وثبتك على الحمد والشكر لما اصابك وبالكلام الجنوبي ( بي عنك )
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم