  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة سرقة مواطن بالإكراه في إحدى الدول العربية

4 نوفمبر, 2016 , 2:47 ص
بالفيديو.. لحظة سرقة مواطن بالإكراه في إحدى الدول العربية
  • 3٬437
  • 52
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أثناء تعرضه للسرقة، في إحدى الدول العربية، التي زارها مؤخراً، فيما كان يحاول شراء “جلابية”.

وبين الفيديو، وجود المواطن في أحد الأماكن العامة، حين اقترب منه أحد الأشخاص، لإرشاده عن محل لبيع الجلابيات.

واصطحب الشخص، المواطن، إلى مكان بعيد، بحجة إيصاله للمحل، إلا أنه فؤجي بعددٍ من الأشخاص يستوقفونه، ويطلبون منه إخراج أمواله، وتسليم جواله.

وتمكن المواطن، من الهروب من اللصوص، بعد أن وثّق العملية، عبر هاتفه الجوال.



تعليقات ( 52 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 52
    4 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    سعد بن فهد

    السعودية بنفسها مليانة اجانب من مصر واليمن والاردن وسوريا ولبنان وتركيا والهند وباكستان والسودان ومغاربة وغيرهم لدرجة اختفو السعوديين معا ينشافون غير الاجانب في شارع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 51
    4 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    أحمد 4004

    ذي الحركة موجودة فعلا في تركيا ....شارع الاستقلال.....ويتصيدون السعودي او اي شخص يمشي لحاله ...ويعرضون عليه بنات او مساج ...او جلابيات او هديا في مكان قريب وهو وهمي .....وبعدين يسرقونه ويضربونه و90%سو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 50
    4 نوفمبر, 2016 , 6:06 ص

    سعد بن فهد

    فيحان يدور الشهرة بأي طريقة لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 49
    4 نوفمبر, 2016 , 5:57 ص

    كذاب ابن *** تمثيل واضح يا عيب عليك يا كاذب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 48
    4 نوفمبر, 2016 , 5:50 ص

    اسمرعبر

    واضح انه تمثيل .. مسوي نفسه بطل الاخ داخل بين عصابات ههههه ارحم عقولنا يا سلفستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 47
    4 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    يالله صباح الخير

    اتوقع ان الرجال ماهو صادق ،،، كيف يروح يدرعم مع واحد مايعرفه ،، لا وبعد خويه يسلم على الحرامية شكلهم يغرفون بعض ،، فلممممممم هندي بامتياز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 46
    4 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    محمد

    فيحان هذا ونظارته ام ريالين حتى وهو مسافر وبعز الليل يلبسها ليتهم سرقوك عشان ما تسافر تركيا نره ثانيه وتفشلنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 45
    4 نوفمبر, 2016 , 5:14 ص
    عدد التعليقات:5605

    المنتصر بالله

    رحمه واحد فول وسيسيك في 11/١١ راح يسقط ويرجع مرسي ويحكم مصر حكم إسلامي سني على مذهب أهل السنة والجماعة علم يارخمه.........?
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 44
    4 نوفمبر, 2016 , 5:10 ص
    عدد التعليقات:5605

    المنتصر بالله

    ياالله صباح خير وش أخبار كم وين ربعي قروب شيهانه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك حرامي في دوله عربيه وفيه واحد يقول في تركيا وهل تركيا دوله عربيه ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 43
    4 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    رحمه

    الله يزيد السور عذاب كما يزيدون نصب واحتيال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 42
    4 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص
    عدد التعليقات:16

    الشمالي

    من كلامه التصوير بتركيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 41
    4 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص
    عدد التعليقات:4305

    العنيد

    يافيحان الله يعطيك على قد نيتك ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 40
    4 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص

    ابو وسمي

    فلم هندي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 39
    4 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص

    فتى الجبل 1

    تركيا امن وامان ولاتصدق هذا اللي عامل فلم هندي! انا كنت بتركيا قبل شهر افطر الساعه 8 واخرج اتمشى في رحلات بحريه وارجع الفندق الساعه 1900 البلد امان ولا احد يتعرضك ولكن لاتروح اماكن مشبوهه او تسهر برا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 38
    4 نوفمبر, 2016 , 4:48 ص

    مرااد

    هذا بميدان تقسيم فيه نصابين سواريه وعراقيه وهذي مهنتهم لعنهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  16. 37
    4 نوفمبر, 2016 , 4:48 ص

    ابو وسمي

    ما كنها فرت فيحان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 36
    4 نوفمبر, 2016 , 4:48 ص

    كيف

    مريض هذا او مشبوه ايش هذا لابس نظارات سوداء في منتصف الليل وداخل اماكن مشبوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 35
    4 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    شكله كتمهم بريحة الدمنه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  19. 34
    4 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    معروفين اللي يسوون كذا من زمان في بلدهم يسوون نفس الحركه الله لا يوفقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 33
    4 نوفمبر, 2016 , 4:09 ص

    ﻻ الوقت وﻻ المكان مناسب لشراء جلاليب وانت تعرف ذالك صور وارسل ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 32
    4 نوفمبر, 2016 , 4:04 ص

    يليتهم جلدوك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 31
    4 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    فهد العرماني

    يشتري جلابية لخويته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 30
    4 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    فهد العرماني

    يبحث عن الشهرة، احتمال المقطع مخطط له بادراما متعوب عليها،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    الاشكال هاذي من المفروض ما تسافر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  25. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 3:52 ص

    محمد

    كل اللي ينصب عليهم يستاهلون لان عروض النصابين تكون عروض جنسيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    محمد

    لكن من يمشي بطريقه ويبتعد عن الامور السيئة محد يتعرض له ابدا انا طلست بتركيا 3 اسابيع جميله جدا وامن وامان بين اسطنبول وطرابزون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    متابع

    هنا تسمونه( سعودي) وفالخارج تسمونه (مواطن) عكس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    FAHD

    فيحان كذاب وبعدين لو صدق تكب خويك ليه كب الله من كب خويه والمشكله يقول لخويه انت معي خوي الدرب ويوم جات الصادقه فرك هو وكب خويه وقال يعرف يتصرف معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  29. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    محمد

    انا كنت بتركيا بعد رمضان وكلام صاحب المقطع صحيح..يجيك مثلا بميدان تقسيم ويعرض عليك ويقول تعال معي ويدخلك حاره وبعده يهجم عليك مع مجموعه ويسلبونك وللاسف اما من الشوام او اترك يتحدثون العربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 3:44 ص

    بركود

    لكل فعل ردة فعل ! الحراميه في كل مكان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 3:43 ص

    اقسم بالله صحيح وانتبهوا

    اقسم بالله العظيم حصلت معاي في تركيا ميدان تقسيم وسرقوني تحت التهديد وكان المكان قريب جدا من ميان تقسيم كان سوري ورحنا بنفس المكان وتفاجات بعصابة اتراك سرقو كل شي بعد ما قاومتهم اعتدوا عليه بالضرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 3:41 ص

    متابع

    فيحان ما قال دولة عربية الي كاتب الخبر مخطي فيحان في تركيا وقال بالسناب ابي اوريكم الي يبيعون جلابيات واحذركم منهم ومعروف فيحان بتركيا وبأسطنبول عند متابعيه بالسناب شات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    خابط الطبلون

    شف وجه العنز و احلب لبن ..!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 3:37 ص

    ليش

    كذاب لا تصدقوه .......متى نفتك من هالخرابيط
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 3:27 ص

    اهي اهي

    ياجماعه هذا كذاب اشر يجب محاسبته وسحب الجواز منه دوله عربيه ويحكوا شوام عجل يجرجره على رجوله لاماكن مظلمه ويقول يعرفلهم ويقول وين مودينا ليه انت راكب تاكسي واخرتها حط رجلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    العسيري

    مسوي فلم الأخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص

    أوركيد🌺

    كل شئ يهون إلاحياتك الحمدلله ع سلامتك يوم ربي أفتكك .. السعودي مستهدف ف كل مكان.. يحسبون كل السعوديين برميل بترول يمشي ع الأرض مايدرون أن بعضهم متسلف قيمة التذاكر.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    سعيد الحربي

    تركيا في ميدان تقسيم وأكثره عصابات تركية وسوريه يستهدفون السعوديون والخليجين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 3:07 ص

    اول شي انا برد على الي يقول لا تروحو مصر انا توي جيت منها جلست عشر ايام بين شرم والقاهره والذي رفع السماء بغير عمد انها من اجمل سفراتي اما الحادثه في تركيا وهذا فيحان يمكن صدق يمكن لا بس دايم تحدث في
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    عصبي على الاخر

    ضحكتني ياولد.. من جد ملاعين خير كويس نبهت عنهم ولا انا خابرهم الكلاب في اغلب الدول العربيه ابو شام بالذات والصيدة ربعنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 3:03 ص

    عبدالله التميمي

    عاوز جلابيه يا بيه تعالا معايه وحوريلك اللي ما شفتوش ههههههه على قولة ريسهم حتدفع حوريلك اللي ما شفتوش
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    متابع

    هذا نجم السناب فيحان العتيبي جاء بلقاء مع داود الشريان قبل كم سنه ويعمل في قناة تلفزيونية ومأخذ اجازه في تركيا الان وينزل يومياته بالسناب شات
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  43. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    عبدالله التميمي

    مصر وما ادراك ما مصر
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  44. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    مصر أم الدنيا ههههههه عموما لا أنصح أحد أن يزور مصر واسالو عن الرحالة الأمريكي الي الف كتاب في حالات النصب والاحتيال حتى من الناس العاديين والمارة الكل نصاب و11/11قريب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 3:01 ص

    دحوم1

    فيحان هذا اتوقع انها غير صحيه قبل مده صور انه دخل على اخوه في مقهى وهو غايب عن المدرسه من وجهة نظري انها غير صحيحه فلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    أبهاوي

    الجهل والغباء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    متابع

    تركيا اسطنبول مدينة تقسيم والنصابين من دوله عربية مجاوره فيها مشاكل وحرب داخليه دمتم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  48. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص
    عدد التعليقات:141

    تابط شرا

    شخص تافه جدا فقد الاضواء واتانا بكذبة مفبركة ليلفت الانتباه شنشنة نعرفها من اخزم
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  49. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    محمد البادي

    ودي اعرف وش هالدولة العربية ليش ما ذكر اسمها...؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    ترك خويه المهبول هاذي مهي مرجله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    خاقا باقا

    الحمد لله جات سلامات . والشباب الله يهديهم أخطأوا واضح من البداية إنه رايح بهم إلى حتفهم وسرقتهم أو حتى قتلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    سعود

    طيب ليه مايقول اسم المنطقه والدولة الغبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم