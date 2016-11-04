بالفيديو.. لحظة سرقة مواطن بالإكراه في إحدى الدول العربية

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أثناء تعرضه للسرقة، في إحدى الدول العربية، التي زارها مؤخراً، فيما كان يحاول شراء “جلابية”.
وبين الفيديو، وجود المواطن في أحد الأماكن العامة، حين اقترب منه أحد الأشخاص، لإرشاده عن محل لبيع الجلابيات.
واصطحب الشخص، المواطن، إلى مكان بعيد، بحجة إيصاله للمحل، إلا أنه فؤجي بعددٍ من الأشخاص يستوقفونه، ويطلبون منه إخراج أمواله، وتسليم جواله.
وتمكن المواطن، من الهروب من اللصوص، بعد أن وثّق العملية، عبر هاتفه الجوال.
تعليقات ( 52 )
سعد بن فهدالسعودية بنفسها مليانة اجانب من مصر واليمن والاردن وسوريا ولبنان وتركيا والهند وباكستان والسودان ومغاربة وغيرهم لدرجة اختفو السعوديين معا ينشافون غير الاجانب في شارع
أحمد 4004ذي الحركة موجودة فعلا في تركيا ....شارع الاستقلال.....ويتصيدون السعودي او اي شخص يمشي لحاله ...ويعرضون عليه بنات او مساج ...او جلابيات او هديا في مكان قريب وهو وهمي .....وبعدين يسرقونه ويضربونه و90%سو
سعد بن فهدفيحان يدور الشهرة بأي طريقة لاحول ولاقوة الابالله
اسمرعبرواضح انه تمثيل .. مسوي نفسه بطل الاخ داخل بين عصابات ههههه ارحم عقولنا يا سلفستر
يالله صباح الخيراتوقع ان الرجال ماهو صادق ،،، كيف يروح يدرعم مع واحد مايعرفه ،، لا وبعد خويه يسلم على الحرامية شكلهم يغرفون بعض ،، فلممممممم هندي بامتياز
محمدفيحان هذا ونظارته ام ريالين حتى وهو مسافر وبعز الليل يلبسها ليتهم سرقوك عشان ما تسافر تركيا نره ثانيه وتفشلنا
عدد التعليقات:5605
المنتصر باللهرحمه واحد فول وسيسيك في 11/١١ راح يسقط ويرجع مرسي ويحكم مصر حكم إسلامي سني على مذهب أهل السنة والجماعة علم يارخمه.........?
عدد التعليقات:5605
المنتصر باللهياالله صباح خير وش أخبار كم وين ربعي قروب شيهانه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك حرامي في دوله عربيه وفيه واحد يقول في تركيا وهل تركيا دوله عربيه ههههههههههه
رحمهالله يزيد السور عذاب كما يزيدون نصب واحتيال
عدد التعليقات:16
الشماليمن كلامه التصوير بتركيا
عدد التعليقات:4305
العنيديافيحان الله يعطيك على قد نيتك ،،
ابو وسميفلم هندي
فتى الجبل 1تركيا امن وامان ولاتصدق هذا اللي عامل فلم هندي! انا كنت بتركيا قبل شهر افطر الساعه 8 واخرج اتمشى في رحلات بحريه وارجع الفندق الساعه 1900 البلد امان ولا احد يتعرضك ولكن لاتروح اماكن مشبوهه او تسهر برا
مراادهذا بميدان تقسيم فيه نصابين سواريه وعراقيه وهذي مهنتهم لعنهم الله
ابو وسميما كنها فرت فيحان
كيفمريض هذا او مشبوه ايش هذا لابس نظارات سوداء في منتصف الليل وداخل اماكن مشبوه
فهد العرمانييشتري جلابية لخويته
فهد العرمانييبحث عن الشهرة، احتمال المقطع مخطط له بادراما متعوب عليها،
محمدكل اللي ينصب عليهم يستاهلون لان عروض النصابين تكون عروض جنسيه
محمدلكن من يمشي بطريقه ويبتعد عن الامور السيئة محد يتعرض له ابدا انا طلست بتركيا 3 اسابيع جميله جدا وامن وامان بين اسطنبول وطرابزون
متابعهنا تسمونه( سعودي) وفالخارج تسمونه (مواطن) عكس
FAHDفيحان كذاب وبعدين لو صدق تكب خويك ليه كب الله من كب خويه والمشكله يقول لخويه انت معي خوي الدرب ويوم جات الصادقه فرك هو وكب خويه وقال يعرف يتصرف معهم
محمدانا كنت بتركيا بعد رمضان وكلام صاحب المقطع صحيح..يجيك مثلا بميدان تقسيم ويعرض عليك ويقول تعال معي ويدخلك حاره وبعده يهجم عليك مع مجموعه ويسلبونك وللاسف اما من الشوام او اترك يتحدثون العربيه
بركودلكل فعل ردة فعل ! الحراميه في كل مكان
اقسم بالله صحيح وانتبهوااقسم بالله العظيم حصلت معاي في تركيا ميدان تقسيم وسرقوني تحت التهديد وكان المكان قريب جدا من ميان تقسيم كان سوري ورحنا بنفس المكان وتفاجات بعصابة اتراك سرقو كل شي بعد ما قاومتهم اعتدوا عليه بالضرب
متابعفيحان ما قال دولة عربية الي كاتب الخبر مخطي فيحان في تركيا وقال بالسناب ابي اوريكم الي يبيعون جلابيات واحذركم منهم ومعروف فيحان بتركيا وبأسطنبول عند متابعيه بالسناب شات
خابط الطبلونشف وجه العنز و احلب لبن ..!
ليشكذاب لا تصدقوه .......متى نفتك من هالخرابيط
اهي اهيياجماعه هذا كذاب اشر يجب محاسبته وسحب الجواز منه دوله عربيه ويحكوا شوام عجل يجرجره على رجوله لاماكن مظلمه ويقول يعرفلهم ويقول وين مودينا ليه انت راكب تاكسي واخرتها حط رجلك
العسيريمسوي فلم الأخ
أوركيد🌺كل شئ يهون إلاحياتك الحمدلله ع سلامتك يوم ربي أفتكك .. السعودي مستهدف ف كل مكان.. يحسبون كل السعوديين برميل بترول يمشي ع الأرض مايدرون أن بعضهم متسلف قيمة التذاكر.
سعيد الحربيتركيا في ميدان تقسيم وأكثره عصابات تركية وسوريه يستهدفون السعوديون والخليجين
عصبي على الاخرضحكتني ياولد.. من جد ملاعين خير كويس نبهت عنهم ولا انا خابرهم الكلاب في اغلب الدول العربيه ابو شام بالذات والصيدة ربعنا
عبدالله التميميعاوز جلابيه يا بيه تعالا معايه وحوريلك اللي ما شفتوش ههههههه على قولة ريسهم حتدفع حوريلك اللي ما شفتوش
متابعهذا نجم السناب فيحان العتيبي جاء بلقاء مع داود الشريان قبل كم سنه ويعمل في قناة تلفزيونية ومأخذ اجازه في تركيا الان وينزل يومياته بالسناب شات
عبدالله التميميمصر وما ادراك ما مصر
دحوم1فيحان هذا اتوقع انها غير صحيه قبل مده صور انه دخل على اخوه في مقهى وهو غايب عن المدرسه من وجهة نظري انها غير صحيحه فلم
أبهاويالجهل والغباء
متابعتركيا اسطنبول مدينة تقسيم والنصابين من دوله عربية مجاوره فيها مشاكل وحرب داخليه دمتم
عدد التعليقات:141
تابط شراشخص تافه جدا فقد الاضواء واتانا بكذبة مفبركة ليلفت الانتباه شنشنة نعرفها من اخزم
محمد الباديودي اعرف وش هالدولة العربية ليش ما ذكر اسمها...؟
خاقا باقاالحمد لله جات سلامات . والشباب الله يهديهم أخطأوا واضح من البداية إنه رايح بهم إلى حتفهم وسرقتهم أو حتى قتلهم
سعودطيب ليه مايقول اسم المنطقه والدولة الغبي