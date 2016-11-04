بالفيديو.. لحظة سرقة مواطن بالإكراه في إحدى الدول العربية

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين أثناء تعرضه للسرقة، في إحدى الدول العربية، التي زارها مؤخراً، فيما كان يحاول شراء “جلابية”.

وبين الفيديو، وجود المواطن في أحد الأماكن العامة، حين اقترب منه أحد الأشخاص، لإرشاده عن محل لبيع الجلابيات.

واصطحب الشخص، المواطن، إلى مكان بعيد، بحجة إيصاله للمحل، إلا أنه فؤجي بعددٍ من الأشخاص يستوقفونه، ويطلبون منه إخراج أمواله، وتسليم جواله.

وتمكن المواطن، من الهروب من اللصوص، بعد أن وثّق العملية، عبر هاتفه الجوال.