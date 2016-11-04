• الاتحاد السعودي (يرحل).
• 16 لجنة وأكثر من 60 عضوا!
• هل تعرفون «لجنة العلاقات الدولية»!
• ماذا قدمت لجنة «الإعلام»!
• اللجنة «المضطربة» منذ البداية!
• ماذا قدمت لجنة الدراسات الاستراتيجية!
• بعيدا عن (الشم) والممارسات (الدنيئة)!
• لجنة ألعاب كرة القدم!
• دوري صالات شهد (لغطا) وانسحابات.
• لجنة المسؤولية الاجتماعية!
• كانت (الأقوى)!
• ليس بـ (عملها)!
• بل بـ (رئيسها)!
• المشرف السابق على المنتخب!
• والذي (رفض) التدخلات كـ (مشرف)!
• وقبل بها كـ (عضو) ورئيس لجنة!
• الانضباط شهدت حفلة (تعاقدات)!
• بداية برئيس الـ (CD)!
• ومرورا برئيس الـ (Followers)!
• لجنة أخلاق (معطلة)!
• عمدا!
• لجنة حكام كانت (الأسوأ)!
• جمعية عمومية (عطلت) لحين تدخل السيد FIFA!
• عجز وديون!
• اتحاد (صراعات) و(كسر عظم)!
• صراعات (داخلية)!
• وتأليب (فاضح)!
• سألوا الفــشـار بماذا تطالب!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بـ (التمديد)!
نقلا عن صحيفة “مكة”
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