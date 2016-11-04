• الاتحاد السعودي (يرحل).

• 16 لجنة وأكثر من 60 عضوا!

• هل تعرفون «لجنة العلاقات الدولية»!

• ماذا قدمت لجنة «الإعلام»!

• اللجنة «المضطربة» منذ البداية!

• ماذا قدمت لجنة الدراسات الاستراتيجية!

• بعيدا عن (الشم) والممارسات (الدنيئة)!

• لجنة ألعاب كرة القدم!

• دوري صالات شهد (لغطا) وانسحابات.

• لجنة المسؤولية الاجتماعية!

• كانت (الأقوى)!

• ليس بـ (عملها)!

• بل بـ (رئيسها)!

• المشرف السابق على المنتخب!

• والذي (رفض) التدخلات كـ (مشرف)!

• وقبل بها كـ (عضو) ورئيس لجنة!

• الانضباط شهدت حفلة (تعاقدات)!

• بداية برئيس الـ (CD)!

• ومرورا برئيس الـ (Followers)!

• لجنة أخلاق (معطلة)!

• عمدا!

• لجنة حكام كانت (الأسوأ)!

• جمعية عمومية (عطلت) لحين تدخل السيد FIFA!

• عجز وديون!

• اتحاد (صراعات) و(كسر عظم)!

• صراعات (داخلية)!

• وتأليب (فاضح)!

• سألوا الفــشـار بماذا تطالب!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال بـ (التمديد)!

نقلا عن صحيفة “مكة”