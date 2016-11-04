أم الشهيد “عبيد” تكشف عن رؤيا مؤثرة بشأنه قبل استشهاده بساعات

صحيفة المرصد : كشفت والدة شهيد بالحد الجنوبي، عن رؤيتها له في المنام قبيل استشهاده بساعات، مؤكدةً أنها ليست الرسالة الأولى التي تتلقاها من نجلها خلال الأيام الأخيرة له.

ونقلت أم الشهيد عبيد الصعب على مسرح “حكايا مسك”، نص كلمات ابنها الذي جاءها في المنام قبل صلاة الفجر من يوم استشهاده، قائلةً: “جاءني متوشحاً برداء أخضر وهو يقول أبشرك يا أم عبيد زوجوني وتمت ترقيتي لرتبة أعلى”.

وأكدت الأم طبقاً لصحيفة “عكاظ”، أن ابنها كان مداوماً على الاتصال بها وكان آخر تلك الاتصالات عبر رسالة قبل أيام من استشهاده كتب فيها: “لا تغضبي علي يا أمي إذا لم أجب على اتصالك فإنني في مهمة عمل”.