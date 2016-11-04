أم الشهيد “عبيد” تكشف عن رؤيا مؤثرة بشأنه قبل استشهاده بساعات

صحيفة المرصد : كشفت والدة شهيد بالحد الجنوبي، عن رؤيتها له في المنام قبيل استشهاده بساعات، مؤكدةً أنها ليست الرسالة الأولى التي تتلقاها من نجلها خلال الأيام الأخيرة له.
ونقلت أم الشهيد عبيد الصعب على مسرح “حكايا مسك”، نص كلمات ابنها الذي جاءها في المنام قبل صلاة الفجر من يوم استشهاده، قائلةً: “جاءني متوشحاً برداء أخضر وهو يقول أبشرك يا أم عبيد زوجوني وتمت ترقيتي لرتبة أعلى”.
وأكدت الأم طبقاً لصحيفة “عكاظ”، أن ابنها كان مداوماً على الاتصال بها وكان آخر تلك الاتصالات عبر رسالة قبل أيام من استشهاده كتب فيها: “لا تغضبي علي يا أمي إذا لم أجب على اتصالك فإنني في مهمة عمل”.
تعليقات ( 8 )
المعلمجميع شهداء الوطن فهم وسام شرف للتاريخ وسوف تبقاء ذكراهم في القلوب الله يرحمهم ويتقبلهم قبولن حسنا ويدخلهم الجنه من باب الشهداء
محمد البراهيماللهم أعل درجته في الفردوس الأعلى من الجنة ، مع النبيين و الصدّيقين و الشهداء ، و اخلف على أهله خيرا .
غرم اللهالله يرحمه ويغفر له استشهد وهو يدافع عن ارض الحرمين من اعتداء الحوثيين المشركين عبيد الفرس المجوس النجوس لعنة الله على حكام دولة ايران وعلى الخاخامنئي اللعين الذي لايعرف من الحياه الى نشر الفتن والقتل
مسماررحم الله شهدائنا في الحد الجنوبي وفي كل جهه من جهات بلاد الحرمين ممن استشهدو وهم يحمون هذه الارض الطاهره ويذودون عن مقدساتها وربط الله على قلوب والديهم وازواجهم وابنائهم
ثامر العنزيالله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وبإذن الله انه شهيد إنا لله و انا إليه راجعون
حمدانا لله وانا له راجعون الله يرحم اموات المسلمين
معيضالله يرحمه ويصبر أهله وبإذن الله ا نه شهيد
مراادالله يغفر له ويرحمه