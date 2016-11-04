المرور يكشف حقيقة رفع الدعم الحكومي وزيادة سعر نقل الملكية-صور

صحيفة المرصد – متابعات : كشفت الإدارة العامة للمرور عن عدم صحة ما تردد حول زيادة رسوم إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص، ونشرت الإدارة انفوجراف يبين تفاصيل الرسوم المعتمدة.
وأوضحت المرور من خلال الانفوجراف أن رسوم رخصة سير خاصة 100 ريال للرخصة أو التجديد السنوي، والنقل الصغير 200 ريال، والسيارة الأجرة، 200 ريال، والنقل العام 400 ريال، والحافلة العامة 400 ريال، والدراجة الآلية 100 ريال، أما بالنسبة لرخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال.
تعليقات ( 12 )
A.awadصــدقـت تــعـليــق رقــم 10 .......???
بدرمخالف للنشر
ضحكت عليها الاممكيف رفع دعم هذي سلعه مستورده مكلفه يعني ؟؟؟ هذي تاريخ ويتغير او اسم وش تكلفتها يعني وكرت تطبع !!!!
خلك بعيد حبك يزيد 😊تمهيد للزياده أفهموها وبس .
☇☇حسابهم على الله☇☇يا أخوان ترا اليوم جمعة وعليكم بالدعاء .. علها تلاقي باب مفتوح من شخص مظلوووم .
☇☇حسابهم على الله☇☇في يوم الجمعة المباركة اسأل الله العلي العظيم .. أن يعدل ما افسدة الدهر .. ويرجع الاحول مثل قبل سنتين وافضل .. اللهم آميييين..اللهم فرجك على الضعفاء والمساكيين المغلوب على أمرهم وأكلت حقوقهم من غير حق
ابو معاذناس بس شغلتها نشر الاكاذيب والاشاعات الله يكفينا شرهم
ليبراليمس فاهم حاقه هم بيئصدوا التقديد سنوي بميتين لنئل الصغير وانئل التقيل بربعمئه يعني انزام اتغيربيكون التقديد بدل تلات سنوات سنه واحده حئه دماغي مش فاهم حاقه ياخبر ابيض اناانهارده عاوز افطرعلى فول وزيت س
awaحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
ههه بس مترستمبص شوف حزرتك هي الرسوم بستمية وتلاتة وتلاتين الف ريال و اربعون هللة بس مع الدعم بتكون تولتمية ريال. علىاي اساس تقدر تلق الرسوم🤔
مدحت شلبياللهم صل وسلم على سيدنا محمد
احمد عسيريعلم سمعا وطاعة