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المرور يكشف حقيقة رفع الدعم الحكومي وزيادة سعر نقل الملكية-صور

4 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص
المرور يكشف حقيقة رفع الدعم الحكومي وزيادة سعر نقل الملكية-صور
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صحيفة المرصد – متابعات : كشفت الإدارة العامة للمرور عن عدم صحة ما تردد حول زيادة رسوم إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص، ونشرت الإدارة انفوجراف يبين تفاصيل الرسوم المعتمدة.

وأوضحت المرور من خلال الانفوجراف أن رسوم رخصة سير خاصة 100 ريال للرخصة أو التجديد السنوي، والنقل الصغير 200 ريال، والسيارة الأجرة، 200 ريال، والنقل العام 400 ريال، والحافلة العامة 400 ريال، والدراجة الآلية 100 ريال، أما بالنسبة لرخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    A.awad

    صــدقـت تــعـليــق رقــم 10 .......???
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  2. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    بدر

    مخالف للنشر
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  3. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص

    ضحكت عليها الامم

    كيف رفع دعم هذي سلعه مستورده مكلفه يعني ؟؟؟ هذي تاريخ ويتغير او اسم وش تكلفتها يعني وكرت تطبع !!!!
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  4. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 9:53 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تمهيد للزياده أفهموها وبس .
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  5. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    يا أخوان ترا اليوم جمعة وعليكم بالدعاء .. علها تلاقي باب مفتوح من شخص مظلوووم .
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  6. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    ☇☇حسابهم على الله☇☇

    في يوم الجمعة المباركة اسأل الله العلي العظيم .. أن يعدل ما افسدة الدهر .. ويرجع الاحول مثل قبل سنتين وافضل .. اللهم آميييين..اللهم فرجك على الضعفاء والمساكيين المغلوب على أمرهم وأكلت حقوقهم من غير حق
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  7. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 9:10 ص

    ابو معاذ

    ناس بس شغلتها نشر الاكاذيب والاشاعات الله يكفينا شرهم
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  8. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    ليبرالي

    مس فاهم حاقه هم بيئصدوا التقديد سنوي بميتين لنئل الصغير وانئل التقيل بربعمئه يعني انزام اتغيربيكون التقديد بدل تلات سنوات سنه واحده حئه دماغي مش فاهم حاقه ياخبر ابيض اناانهارده عاوز افطرعلى فول وزيت س
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  9. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    awa

    حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى
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  10. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    ههه بس مترستم

    بص شوف حزرتك هي الرسوم بستمية وتلاتة وتلاتين الف ريال و اربعون هللة بس مع الدعم بتكون تولتمية ريال. علىاي اساس تقدر تلق الرسوم🤔
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  11. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    مدحت شلبي

    اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
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  12. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    احمد عسيري

    علم سمعا وطاعة
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