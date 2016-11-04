المرور يكشف حقيقة رفع الدعم الحكومي وزيادة سعر نقل الملكية-صور

صحيفة المرصد – متابعات : كشفت الإدارة العامة للمرور عن عدم صحة ما تردد حول زيادة رسوم إجراءات إصدار أو تجديد التراخيص، ونشرت الإدارة انفوجراف يبين تفاصيل الرسوم المعتمدة.

وأوضحت المرور من خلال الانفوجراف أن رسوم رخصة سير خاصة 100 ريال للرخصة أو التجديد السنوي، والنقل الصغير 200 ريال، والسيارة الأجرة، 200 ريال، والنقل العام 400 ريال، والحافلة العامة 400 ريال، والدراجة الآلية 100 ريال، أما بالنسبة لرخصة سير مركبة أشغال عامة 300 ريال.