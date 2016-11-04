​​ رجل أعمال يتحدى المحكمة ويُهرب محتويات شركته ببريدة

صحيفة المرصد : قام رجل أعمال يمتلك شركة للأجهزة المنزلية بمدينة بريدة بمخالفة أمراً صدر ضده من محكمة التنفيذ بغلق شركته وعدم الدخول أو التصرف في محتوياتها على خلفية عدم تسديده مديونية وصلت إلى 200 ألف ريال خلال المهلة المحددة من المحكمة.
يذكر أن رجل الأعمال قد قام على فتح الشركة دون علم قاضي التنفيذ وقام بتهريب محتوياتها من أجهزة منزلية باستخدام باب خلفي، بحسب “عكاظ”، ما أوقعه في حكم جديد يقضي بحبسه 7 سنوات طبقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ التي تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات لمن يمتنع عن حكم التنفيذ حكماً نهائياً أو مقاومة التنفيذ.
وكانت محكمة التنفيذ قد أصدرت أمراً تنفيذياً ضد رجل الأعمال يقضي بسداد مديونية تصل إلى 200 ألف ريال خلال خمسة أيام لكنه امتنع عن التسديد، ما دفع قاضي التنفيذ إلى إصدار حكم جديد بغلق شركته وعدم التصرف في محتوياتها وهو ما خالفه المذكور بعد ذلك.
تعليقات ( 8 )
اسمر عبرمخالف للنشر
اسمر عبربريدة المنورة شيوخ لايعرفون الكذب والدجل شيوخ لايعرفون الا ثيابن تحت الركبة قصم الله ظهر العدو
خلك بعيد حبك يزيد 😊مثل قضية دشتي تصدر عليه احكام وهو هارب من العداله يعني اﻷحكام حبر على ورق .
تورابوريداوهيك بيكون
ومن تورا بوراتحدث ولا حتى في لاس فيغاس
وش نسويربع العشرة بأربعطعش وتغطي يامرة وذي النتيجة
يعني على كذاطلعوا مبهينين وكنت احسبها ديرة قم ***😉
حسناتمنى عدم التساهل مع الاشكال هذي وتغليظ العقوبه عليه