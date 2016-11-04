​​ رجل أعمال يتحدى المحكمة ويُهرب محتويات شركته ببريدة

صحيفة المرصد : قام رجل أعمال يمتلك شركة للأجهزة المنزلية بمدينة بريدة بمخالفة أمراً صدر ضده من محكمة التنفيذ بغلق شركته وعدم الدخول أو التصرف في محتوياتها على خلفية عدم تسديده مديونية وصلت إلى 200 ألف ريال خلال المهلة المحددة من المحكمة.

يذكر أن رجل الأعمال قد قام على فتح الشركة دون علم قاضي التنفيذ وقام بتهريب محتوياتها من أجهزة منزلية باستخدام باب خلفي، بحسب “عكاظ”، ما أوقعه في حكم جديد يقضي بحبسه 7 سنوات طبقاً للمادة 88 من نظام التنفيذ التي تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات لمن يمتنع عن حكم التنفيذ حكماً نهائياً أو مقاومة التنفيذ.

وكانت محكمة التنفيذ قد أصدرت أمراً تنفيذياً ضد رجل الأعمال يقضي بسداد مديونية تصل إلى 200 ألف ريال خلال خمسة أيام لكنه امتنع عن التسديد، ما دفع قاضي التنفيذ إلى إصدار حكم جديد بغلق شركته وعدم التصرف في محتوياتها وهو ما خالفه المذكور بعد ذلك.